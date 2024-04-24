Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для украинских пользователей
Telegram получает письма от корпорации Apple с требованием заблокировать ряд каналов для украинских пользователей.
Об этом в своем телеграм-канале написал основатель мессенджера Павел Дуров, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается общих каналов новостей/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, которые указывают, что определенных изменений здесь не избежать, по крайней мере для пользователей, которые входят в Telegram на iPhone с украинскими SIM-картами", - рассказал он.
По его словам, чтобы сохранить доступ для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы Apple по ограничениям. Дуров добавил, что хотел бы сохранить доступ к нецензурированной информации и мыслям, впрочем "это не всегда зависит от нас".
В то же время, в сообщении не указано, о каких именно Telegram-каналах идет речь.
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Що шле іх Апл задніми ногами-
Що все О'зей і все путьом-
Тільки не бийте сильно утюгом-
Піндоські фошисти хочуть заблокувать православно-скрєпний тєлєграмм в трусіках.
"...офіційні листи від Apple, які вказують, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських SIM-картами."
Тобто: вимоги Аппл стосуються власників Айфонів з українськими сімками.
а де фізично знаходяться сервери українського сектору ефесбука???
Вони вже все знають, коли я ходив в магазин, що купував і по якій ціні. Тепер розвідка знатиме який в нас курс гривні до долара. Бо я все розпатякав в чаті. От що тепер робити?
Вадим Денисенко 24 квітня 2024 рік
https://www.dsnews.ua/ukr/world/zaderzhanie-zamestitelya-shoygu-pochemu-eto-otricatelnyy-signal-dlya-nas-24042024-500162
Чергове підтвердження того, що кацапська опозиція працює на кремль, а не проти нього.
А якщо вам потрібен Телеграм більше, ніж Айфон, то продавайте Айфон і Айпед. Можете і Макбука позбутися на всяк випадок.
У тебя и огрызок, и телега будут.
Мне пофиг на айфон. Могу себе позволить, но не вижу смысла платить в разы дороже того, что меня с головой устраивает.
А раздражает меня то, что производители железа лезут в инфопространство/софт и т.п.. Ну это как на новые ноутбуки нельзя поставить прошлую винду, аппаратно заблокировано на уровне биоса/процессора. Это скотство.
А стосовно блокування застарілих версій оперативки, то увесь цей бізнес працює за подібним принципом. Розробники ПЗ штучно і значною мірою невиправдано ускладнюють свій софт, щоби не нове залізо відчувало проблеми з його запуском. Людей змушують викидати цілком робочі компи, планшети, смартфони і купувати нові кожні рік-два, хоча гаджети цілком здатні відпрацювати і 5, і 10 років. І це стосується не лише електроніки, але й скажімо автівок. У суспільстві споживання значна частина попиту не реальна, а навіювана.
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Воооот. О чём я говорю - скотство со стороны производителей. Как железа, так и софта. И Эпл - два в одном.
Я думаю, що цей кітель з медалями та орденами за успєшную спєцопєрацію на мєждународном уровнє!
А мені на те - пофіг. Бо:
1 у мене не Айфон.
2 я не користуюся цим телехріном з принципових міркувань - не хочу розважати своїми побутовими проблемами товаришів майорів.
Ещё вапросы?