Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для украинских пользователей

Telegram получает письма от корпорации Apple с требованием заблокировать ряд каналов для украинских пользователей.

Об этом в своем телеграм-канале написал основатель мессенджера Павел Дуров, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается общих каналов новостей/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, которые указывают, что определенных изменений здесь не избежать, по крайней мере для пользователей, которые входят в Telegram на iPhone с украинскими SIM-картами", - рассказал он.

По его словам, чтобы сохранить доступ для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы Apple по ограничениям. Дуров добавил, что хотел бы сохранить доступ к нецензурированной информации и мыслям, впрочем "это не всегда зависит от нас".

В то же время, в сообщении не указано, о каких именно Telegram-каналах идет речь.

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