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Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для украинских пользователей

telegram,телеграм

Telegram получает письма от корпорации Apple с требованием заблокировать ряд каналов для украинских пользователей.

Об этом в своем телеграм-канале написал основатель мессенджера Павел Дуров, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается общих каналов новостей/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, которые указывают, что определенных изменений здесь не избежать, по крайней мере для пользователей, которые входят в Telegram на iPhone с украинскими SIM-картами", - рассказал он.

По его словам, чтобы сохранить доступ для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы Apple по ограничениям. Дуров добавил, что хотел бы сохранить доступ к нецензурированной информации и мыслям, впрочем "это не всегда зависит от нас".

В то же время, в сообщении не указано, о каких именно Telegram-каналах идет речь.

Читайте также: Заблокировать Telegram в Украине технически тяжело, как и любой другой мессенджер, - СБУ

Автор: 

Павел Дуров (16) блокирование (461) Telegram (111)


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Топ комментарии
+13
Телеграм російська програма. І не важливо де живе хороший росіянин Павєл Дуров, який створив Вконтактє також. Тому там немає що робити притомним людям.
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24.04.2024 21:06
+12
Заборонити фсбешну "тєлєгу" в Україні і куй на неї...
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24.04.2024 21:06
+9
У цього харошево расіяніна в шафі висить кітель полковника фсб
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24.04.2024 21:09
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ОПешну телеграм помийку з анонімних каналів!
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24.04.2024 21:03 Ответить
Заборонити фсбешну "тєлєгу" в Україні і куй на неї...
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24.04.2024 21:06 Ответить
Телеграм російська програма. І не важливо де живе хороший росіянин Павєл Дуров, який створив Вконтактє також. Тому там немає що робити притомним людям.
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24.04.2024 21:06 Ответить
Он даже не "хороший гусский", а просто бизнесмен. Вы вообще в курсе кто такие "хорошие росіяни"?
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24.04.2024 21:12 Ответить
просто гебешний бізнесмен!
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25.04.2024 00:57 Ответить
А Телеграм стучить на телеграми--
Що шле іх Апл задніми ногами-

Що все О'зей і все путьом-
Тільки не бийте сильно утюгом-
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24.04.2024 21:44 Ответить
У цього харошево расіяніна в шафі висить кітель полковника фсб
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24.04.2024 21:09 Ответить
у дЄрьмака кітєль покручє
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24.04.2024 21:22 Ответить
Тому на нього і давлять не на пряму, а через Apple...
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24.04.2024 21:28 Ответить
А хрипатый свои "проносы" не на телеге лепит?
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24.04.2024 21:11 Ответить
Телеграмне лайно на російських болотах не тоне
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24.04.2024 21:11 Ответить
Буду дивитись телемарахфон та відосики-гундосики кожного дня. Блокуйте Телеграм!
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24.04.2024 21:11 Ответить
схоже що більшість коментаторів саме так і робить)))
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24.04.2024 21:16 Ответить
В телеграмі тільки інфо-лайно анонімне. А кожен підписаний дурник прямо передає всі свої дані в ФСБ. Разом з уподобаннями, - що дуже зручно таваріщмайору...
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24.04.2024 21:19 Ответить
Точно. Моя секретна переписка та секретні дані тещі вже в феесбе. Мало того - можуть від мого імені послати тещу, підірвати мої дипломатичні зусилля.
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24.04.2024 21:25 Ответить
а ще Бутусов, Стерненко, Цаплієнко "підривають" обороноздатність України постами про підарів та сборами для ЗСУ Згідно думки "місячних" тільки зе-шмарафон надійне та достовірне джерело інформації
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24.04.2024 21:32 Ответить
Це ти гарно придумав - переписуватись з тещею в телеграмі.
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24.04.2024 21:35 Ответить
Ну так, секретно...А тепер такий конфуз вийшов, шпіони кругом.
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24.04.2024 21:37 Ответить
Продовжуй. Ти вирвався за рамки.
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24.04.2024 21:40 Ответить
Без тг и донатов миллионов на фпв и прощего фронт может до самого правого берега посыпаться.пока будут ждать миллионов фпв от зели.без сборов будет ****** полный.
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24.04.2024 21:15 Ответить
мабуть ті дописувачі що категорично проти ТГ, донатять через "марафон")))
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24.04.2024 21:17 Ответить
Для этого нужна телега?
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24.04.2024 21:32 Ответить
в мене нема тєлєгі, в мене гібрід
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24.04.2024 21:35 Ответить
PTelegram?
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24.04.2024 22:32 Ответить
а яким боком апле до тєлєги?
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24.04.2024 21:19 Ответить
Ну як же.
Піндоські фошисти хочуть заблокувать православно-скрєпний тєлєграмм в трусіках.
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24.04.2024 21:22 Ответить
Видать там что то с пиратством связано..они же привыкли за всё получать бабло....а тут на шару раздают...
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24.04.2024 22:28 Ответить
Читайте уважніше матеріал.
"...офіційні листи від Apple, які вказують, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських SIM-картами."
Тобто: вимоги Аппл стосуються власників Айфонів з українськими сімками.
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24.04.2024 22:45 Ответить
взагалі телега то додаток на смартфоні а яблука наче дере гроші і встановлює правила що можна використовувати на огризках а що ні
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24.04.2024 23:21 Ответить
На телеграмканалах Зелю вихваляють ботоферми мордора
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24.04.2024 21:21 Ответить
ти просто не на тих каналах шаришся...Ні Бутусов, ні Стерненко, ні Цаплієнко на яких я підписаний не вихваляють... перевірити просто
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24.04.2024 21:33 Ответить
вібер написали бульбаш та гебрей із бульбашії.
а де фізично знаходяться сервери українського сектору ефесбука???
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24.04.2024 21:21 Ответить
viber зараз повність належить японцям. Це самий надійний месенджер на цей час. Я так рахую.
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24.04.2024 22:02 Ответить
а на чому ти так рахуєш? на рахівницях, чи на калькуляторі?
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25.04.2024 01:00 Ответить
А Федоров там в Дії ще не відкрив месенджер? Де нам тепер спілкуватись?
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24.04.2024 21:22 Ответить
На тик- токе, там одни эрудиты общаются
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24.04.2024 21:35 Ответить
То може вже безпосередньо на прямій лінії ФСБ?
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24.04.2024 22:07 Ответить
Всі ці секретні чати та кодування 256 бітним ключем - то для феесбе - як два пальці обісцяти.
Вони вже все знають, коли я ходив в магазин, що купував і по якій ціні. Тепер розвідка знатиме який в нас курс гривні до долара. Бо я все розпатякав в чаті. От що тепер робити?
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24.04.2024 22:14 Ответить
Сподіваюсь, що "розпатякав в чаті" хибні дані, щоб збити ворога зпантелику!
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24.04.2024 22:19 Ответить
Затримання заступника Шойгу. Чому це негативний сигнал для Україн.
Вадим Денисенко 24 квітня 2024 рік

https://www.dsnews.ua/ukr/world/zaderzhanie-zamestitelya-shoygu-pochemu-eto-otricatelnyy-signal-dlya-nas-24042024-500162
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24.04.2024 21:23 Ответить
Що саме цікаве, що кацапська опозиція хвалилася, що допомогли викрити цього чиновника.
Чергове підтвердження того, що кацапська опозиція працює на кремль, а не проти нього.
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24.04.2024 23:34 Ответить
Кому ещё Эпл будет рассказывать как жить и как с кем спать? Делаете своё железо - делайте молча.
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24.04.2024 21:30 Ответить
А ви власник Айфона? Якщо ні, то можете спати спокійно.
А якщо вам потрібен Телеграм більше, ніж Айфон, то продавайте Айфон і Айпед. Можете і Макбука позбутися на всяк випадок.
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24.04.2024 22:58 Ответить
Тебе-то Слава в Германии чего переживать?
У тебя и огрызок, и телега будут.
Мне пофиг на айфон. Могу себе позволить, но не вижу смысла платить в разы дороже того, что меня с головой устраивает.
А раздражает меня то, что производители железа лезут в инфопространство/софт и т.п.. Ну это как на новые ноутбуки нельзя поставить прошлую винду, аппаратно заблокировано на уровне биоса/процессора. Это скотство.
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24.04.2024 23:13 Ответить
Ви пане мабуть взагалі не шарите, що таке Аппл. Це не просто якийсь виробник заліза. Це в першу чергу розробник операційної системи (ІОС), на якій працює залізо, що виробляють під маркою Аппл. Тому Аппл має не лише право, але й фізичну можливість заблокувати будь-який сторонній додаток. У тому числі телеграм.
А стосовно блокування застарілих версій оперативки, то увесь цей бізнес працює за подібним принципом. Розробники ПЗ штучно і значною мірою невиправдано ускладнюють свій софт, щоби не нове залізо відчувало проблеми з його запуском. Людей змушують викидати цілком робочі компи, планшети, смартфони і купувати нові кожні рік-два, хоча гаджети цілком здатні відпрацювати і 5, і 10 років. І це стосується не лише електроніки, але й скажімо автівок. У суспільстві споживання значна частина попиту не реальна, а навіювана.
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24.04.2024 23:41 Ответить
Людей змушують викидати цілком робочі компи, планшети, смартфони і купувати нові кожні рік-два, хоча гаджети цілком здатні відпрацювати і 5, і 10 років. І це стосується не лише електроніки, але й скажімо автівок. У суспільстві споживання значна частина попиту не реальна, а навіювана.
-------------
Воооот. О чём я говорю - скотство со стороны производителей. Как железа, так и софта. И Эпл - два в одном.
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25.04.2024 08:22 Ответить
Даже не знаю что сказать. Гугл, фейсбук, ютьюб и так зацензурены по самое не могу.
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24.04.2024 21:32 Ответить
А Вкантактє? Однакласнікі? Єсть же масса отлічних соцсєтєй.
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24.04.2024 21:37 Ответить
Что надо сделать с поисковиком, что при каждом запросе на русском с намеком на политику выдает Радио Свобода, Голос Америки, Дойче Велле т.п. Брин решил стать Большим Братом?
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24.04.2024 22:02 Ответить
А что он должен выдать? "росия24"?
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24.04.2024 22:15 Ответить
Если швондеры в офисах Гугл решают за меня что мне читать, чем отличается Америка от рашки?
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24.04.2024 22:22 Ответить
Тим, що параша активно займається антизахідною пропагандою вже 25 років, а до Заходу тільки зараз починає доходити небезпека цього заняття.
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24.04.2024 23:01 Ответить
правильно! ничем! скорей бы тебя расстреляли
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25.04.2024 01:06 Ответить
Скорей всего там с пираткой связано...
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24.04.2024 22:30 Ответить
Офіційно у нас Аппле немає.
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24.04.2024 21:38 Ответить
Єрмачня із кальсонів вистрибне, а зробить так, щоб в Телеграмі заблокували ТГ канали української опозиції, а все те провладне подоляцьке ТГ лайно, яке цьомає в тухєс зе-лідора з дЄрьмаком, залишать. Так і буде, бо ця влада лише красиво та правильно бреше, а насправді робить все що шкодить свободі слова та українській державності.
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24.04.2024 21:38 Ответить
А за що заблокували комент про харошево расіяніна дурова, в шафі якого висить кітель полковника фсб?
Я думаю, що цей кітель з медалями та орденами за успєшную спєцопєрацію на мєждународном уровнє!
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24.04.2024 22:15 Ответить
Хіба заблокували? Я його тут бачу.
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24.04.2024 23:04 Ответить
До аpple уху завезли.
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24.04.2024 22:44 Ответить
Фахівці з кібербезпеки (зацікавлені можуть подивитися на Ютьюбі інтерв,ю Буткевича та Данилюк з Корсуном) стверджують, що Телеграм від самого початку створювався за гроші і на замовлення фсб - як аднаклякснікі, фкантакті, дохтур веб та кишперський. І що саме телехрам вийшов найуспішнішим з усіх.
А мені на те - пофіг. Бо:
1 у мене не Айфон.
2 я не користуюся цим телехріном з принципових міркувань - не хочу розважати своїми побутовими проблемами товаришів майорів.
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24.04.2024 23:20 Ответить
Звісно, звісно, Apple. Не ФСБ, не Кремль, а Apple. Як же можна не вірити Дурову?
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24.04.2024 23:56 Ответить
Не пишите секретов в телеграмме.
Ещё вапросы?
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25.04.2024 10:37 Ответить
 
 