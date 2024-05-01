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Кулуары ВР планируют открыть для журналистов в ближайшее время, - глава аппарата Рады Штучный

Допуск журналістів до кулуарів ВР

В ближайшее время для представителей СМИ планируют открыть кулуары Верховной Рады.

Об этом руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный сообщил во время круглого стола "О доступе журналистов в кулуары Верховной Рады Украины и восстановлении онлайн-трансляций заседаний парламента", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По его словам, сейчас в аппарате парламента разрабатывают процесс доступа медиа.

Предварительно, планируют вернуться к практике, которая существовала во время пандемии COVID-19, когда в стенах парламента присутствовали от 20 до 30 журналистов различных СМИ.

Первую встречу медиа и руководства аппарата ВР планируют провести уже после Пасхи. Там журналистам расскажут об обновленных мерах безопасности в стенах Верховной Рады.

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Автор: 

ВР (29228) допуск (6) медиа (184) Штучный (8)


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Топ комментарии
+9
А чому на канал Рада виділяються мільйони, хоча він не виконує свою основну функцію трансляції пленарних засідань?
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01.05.2024 11:51
+5
Потому что в Украине бюджет это личная кормушка властной клики. А если что-то не нравится, то начинают рассказывать о политической ответственности и что сами так наголосовали.
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01.05.2024 12:13
+1
А звати Штучного Інтелект?
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01.05.2024 11:52
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А чому на канал Рада виділяються мільйони, хоча він не виконує свою основну функцію трансляції пленарних засідань?
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01.05.2024 11:51 Ответить
Потому что в Украине бюджет это личная кормушка властной клики. А если что-то не нравится, то начинают рассказывать о политической ответственности и что сами так наголосовали.
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01.05.2024 12:13 Ответить
5 років тотального БЕСПРЕДЕЛА , БРЕХНІ і МЕГАМАРОДЕРСТВА НА КРОВІ Диктаторішка Ze іуда, суши сухарі, твоі дешеві подачки , вже не прокачають
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01.05.2024 16:42 Ответить
Тому, що гнидник іновірців.
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01.05.2024 21:57 Ответить
А звати Штучного Інтелект?
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01.05.2024 11:52 Ответить
Фалоімитатор !
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01.05.2024 12:43 Ответить
20-30 журнашлюшек - це все те, що вдалося купити з потрохами?
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01.05.2024 11:58 Ответить
Тот самый Штучный кто-то там говорил и правит Радой.
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01.05.2024 12:12 Ответить
Мар'яну присоромлять,а то шляється по залу як та причинна.
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01.05.2024 13:19 Ответить
Кулуари...
Там бігають кугуари, казуари та стоять пісуари, блд...
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01.05.2024 13:39 Ответить
Вибрали підлабузників
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01.05.2024 17:08 Ответить
Чуєш щось воняє? Просрочка https://www.tiktok.com/@oleg_korchevskyi/video/7363374960787721480
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01.05.2024 18:22 Ответить
Гниди не хочуть показувати свій гнилий гнидник.
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01.05.2024 21:55 Ответить
 
 