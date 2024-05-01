Кулуары ВР планируют открыть для журналистов в ближайшее время, - глава аппарата Рады Штучный

В ближайшее время для представителей СМИ планируют открыть кулуары Верховной Рады.

Об этом руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный сообщил во время круглого стола "О доступе журналистов в кулуары Верховной Рады Украины и восстановлении онлайн-трансляций заседаний парламента", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

По его словам, сейчас в аппарате парламента разрабатывают процесс доступа медиа.

Предварительно, планируют вернуться к практике, которая существовала во время пандемии COVID-19, когда в стенах парламента присутствовали от 20 до 30 журналистов различных СМИ.

Первую встречу медиа и руководства аппарата ВР планируют провести уже после Пасхи. Там журналистам расскажут об обновленных мерах безопасности в стенах Верховной Рады.

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