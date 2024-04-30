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Парламент предлагает уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы во время войны

Законопроєкт про звільнення з військової служби батьків неповнолітніх

В Верховой Раде зарегистрировали законопроект, который должен уравнять в правах на увольнение с военной службы во время войны женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект № 11226 о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно обеспечения равных прав женщины и мужчины на увольнение с военной службы во время действия военного положения, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, зарегистрирован в Верховной Раде во вторник.

Однако текста законопроекта на сайте нет.

Одна из авторов законопроекта народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз объяснила, что принятый Верховной Радой закон о мобилизации внес, в частности, изменение в закон "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому во время военного положения могут уволить с военной службы только жену, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

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Законопроект направлен на урегулирование нормы, которую исключили из правительственного закона о мобилизации.

"Зарегистрированный законопроект, в первую очередь, направлен на обеспечение равных прав мужчин и женщин из числа военнослужащих. В проекте закона о мобилизации, который зарегистрировало Министерство обороны Украины, было предусмотрено право на увольнение с военной службы, если оба родителя проходят службу, как мужчины, так и женщины. Однако при рассмотрении законопроекта норма в редакции МОУ - изменилась. И уже в новой редакции право на увольнение имеют только женщины. Этот законопроект направлен на урегулирование этой нормы и возвращение и к редакции первого чтения, так и действующей нормы без дискриминационных изменений", - отметила Фриз.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Закон о мобилизации в Украине был опубликован 17 апреля: он вступит в силу 18 мая.

Автор: 

ВР (29227) законопроект (3219) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+5
Эээ, если я туплю, то поправьте меня, плз.
У нас и так по Конституции М и Ж имеют абсолютно равные права. Т.е. любой закон нарушающий это летит в топку.
Что она пыталась продвинуть? Можно на пальцАх?
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30.04.2024 19:06
+5
І поржи на послєдок.
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30.04.2024 19:12
+5
Позвали в слугу народа?
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30.04.2024 19:12
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В Штатах фіктивні шлюби для іміграції - звичайна справа. 30 тис. коштувало років з десять тому.
Правда, до інтерв'ю на грін карту треба було ретельно готуватися, бо розводили по різних кімнатах і питали про улюблений колір трусів і багато інших пікантних дрібниць. Після Обами з нашестям толерастів у федеральну систему все правда стало набагато простіше.
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30.04.2024 21:55 Ответить
Эээ, если я туплю, то поправьте меня, плз.
У нас и так по Конституции М и Ж имеют абсолютно равные права. Т.е. любой закон нарушающий это летит в топку.
Что она пыталась продвинуть? Можно на пальцАх?
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30.04.2024 19:06 Ответить
У нас по закону якщо обоє батьків служать і є дитина до 18, то зараз може звільнитися лише жінка. Депутатка пропонує дати батькам вибір, хто звільнятиметься зі служби, тобто дозволить за бажанням звільнитися і чоловіку, якщо жінка готова залишитися служить.
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30.04.2024 20:07 Ответить
По Конституции М и Ж имеют абсолютно равные права. Но, почему-то, Ж защищать независимость и территориальную целостность Украины не обязаны. И, за границу, им выезд не запрещен. Гендерной дискриминацией попахивает.
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30.04.2024 22:23 Ответить
Ну так равньіе _права_. Обязаности не равньіе
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30.04.2024 23:29 Ответить
ЄС вже взагалі засралася.
Виходжу з цієї партії, хай вона горить в пеклі!
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30.04.2024 19:07 Ответить


спочатку сплати членські взноси за весь час перебування.
хоча, у Регіонах та Слугах ти состоял
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30.04.2024 19:11 Ответить
Що за тупі у тебе вигадки?!?
Я раніше був лише членом СНПУ.
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18.05.2024 11:51 Ответить
І поржи на послєдок.
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30.04.2024 19:12 Ответить
Позвали в слугу народа?
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30.04.2024 19:12 Ответить
Підарський бидлоязик не розумію, пиши людською мовою.
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18.05.2024 11:54 Ответить
Вспомнилась песня из мобилы трупа орка в "Киборгах" - Анатолий - Анатолий (с)
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30.04.2024 19:15 Ответить
А що конкретно в цій пропозиції вам не подобається?
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30.04.2024 20:10 Ответить
Формулювання "і чоловіка, і жінки".
Його треба замінити на "або чоловіка, або жінки".
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18.05.2024 11:53 Ответить
Лозинський має закон на розгляд
(де узаконюють можливість місцевим громадам змінювати приналежність витрат на користь військової підтримки).
Радіна 11057..(односторінковий, де зобов'язують вказувати ціну за одиницю товару при виконані тендерних замовлень. Не плутати з цілою інформацію про обсяги та беніфіціарів - вистачить внутрішнього аудиту)
Не доходять руки, буває
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30.04.2024 19:13 Ответить
От служить жінка з чоловіком в тилу - такий собі сімейний підряд, чоловіка відправляють на схід через 'аудит армії', жінок не відправляють, вони в тилу на таких посадах, що їх не відправлять. Тут відразу чоловік, який отримував немалу зарплату до того, звалює з армії, бо він має право. Таких нема? Є, я знаю. Як і новоспечених 'інвалідів'.
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30.04.2024 19:17 Ответить
Чому це такі є? Депутатка тільки пропонує дати дозвіл чоловікам на звільнення. Якраз поки що описана вами ситуація неможлива...
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30.04.2024 20:11 Ответить
Так само неможливо отримати здоровому військовому з тилу інвалідність, але отримують, бо замаячив фронт на горизонті.
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30.04.2024 21:16 Ответить
Звільнитися зі служби мають право військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років та один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.
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30.04.2024 21:20 Ответить
як це? хіба так мона? у жінок інший статус
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30.04.2024 19:45 Ответить
зачекайте, нещодавно, якась шизоїдка зібралась виштовхувати жінок на мінні поля.
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30.04.2024 20:10 Ответить
ПО ПЕРШЕ ДЕПУТАТИ В ПАРЛАМЕНТІ НЕ В ПОВНОМУ СКЛАДІ І ГОЛОСУЮТЬ ДВОМУ КАРТКАМИ ПРИ НЕПРАЦЮЮЧІЙ СИСТЕМІ "РАДА", вже це каже про те що треба проводити НОВІ ВИБОРИ,бо такі голосування протизаконні.
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30.04.2024 21:19 Ответить
А чому лише до 18 років? Ще нещодавно держава вважала дітьми чоловіків до 27 років. Знову пересічних ображають! Дайош Майдан-100500!
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30.04.2024 21:50 Ответить
А жінок медиків мобілізувати не хочуть? Вони всі військовозобов'язані. Я за рівні права.
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01.05.2024 00:40 Ответить
Нет! Это не правильно! Никто не заменит ребёнку его родную мать!
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01.05.2024 10:54 Ответить
 
 