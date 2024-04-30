Парламент предлагает уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы во время войны
В Верховой Раде зарегистрировали законопроект, который должен уравнять в правах на увольнение с военной службы во время войны женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Законопроект № 11226 о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно обеспечения равных прав женщины и мужчины на увольнение с военной службы во время действия военного положения, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, зарегистрирован в Верховной Раде во вторник.
Однако текста законопроекта на сайте нет.
Одна из авторов законопроекта народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз объяснила, что принятый Верховной Радой закон о мобилизации внес, в частности, изменение в закон "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому во время военного положения могут уволить с военной службы только жену, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
Законопроект направлен на урегулирование нормы, которую исключили из правительственного закона о мобилизации.
"Зарегистрированный законопроект, в первую очередь, направлен на обеспечение равных прав мужчин и женщин из числа военнослужащих. В проекте закона о мобилизации, который зарегистрировало Министерство обороны Украины, было предусмотрено право на увольнение с военной службы, если оба родителя проходят службу, как мужчины, так и женщины. Однако при рассмотрении законопроекта норма в редакции МОУ - изменилась. И уже в новой редакции право на увольнение имеют только женщины. Этот законопроект направлен на урегулирование этой нормы и возвращение и к редакции первого чтения, так и действующей нормы без дискриминационных изменений", - отметила Фриз.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Закон о мобилизации в Украине был опубликован 17 апреля: он вступит в силу 18 мая.
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Правда, до інтерв'ю на грін карту треба було ретельно готуватися, бо розводили по різних кімнатах і питали про улюблений колір трусів і багато інших пікантних дрібниць. Після Обами з нашестям толерастів у федеральну систему все правда стало набагато простіше.
У нас и так по Конституции М и Ж имеют абсолютно равные права. Т.е. любой закон нарушающий это летит в топку.
Что она пыталась продвинуть? Можно на пальцАх?
Виходжу з цієї партії, хай вона горить в пеклі!
спочатку сплати членські взноси за весь час перебування.
хоча, у Регіонах та Слугах ти состоял
Я раніше був лише членом СНПУ.
Його треба замінити на "або чоловіка, або жінки".
(де узаконюють можливість місцевим громадам змінювати приналежність витрат на користь військової підтримки).
Радіна 11057..(односторінковий, де зобов'язують вказувати ціну за одиницю товару при виконані тендерних замовлень. Не плутати з цілою інформацію про обсяги та беніфіціарів - вистачить внутрішнього аудиту)
Не доходять руки, буває