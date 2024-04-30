Парламент предлагает уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы во время войны

В Верховой Раде зарегистрировали законопроект, который должен уравнять в правах на увольнение с военной службы во время войны женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект № 11226 о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно обеспечения равных прав женщины и мужчины на увольнение с военной службы во время действия военного положения, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, зарегистрирован в Верховной Раде во вторник.

Однако текста законопроекта на сайте нет.

Одна из авторов законопроекта народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз объяснила, что принятый Верховной Радой закон о мобилизации внес, в частности, изменение в закон "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому во время военного положения могут уволить с военной службы только жену, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

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Законопроект направлен на урегулирование нормы, которую исключили из правительственного закона о мобилизации.

"Зарегистрированный законопроект, в первую очередь, направлен на обеспечение равных прав мужчин и женщин из числа военнослужащих. В проекте закона о мобилизации, который зарегистрировало Министерство обороны Украины, было предусмотрено право на увольнение с военной службы, если оба родителя проходят службу, как мужчины, так и женщины. Однако при рассмотрении законопроекта норма в редакции МОУ - изменилась. И уже в новой редакции право на увольнение имеют только женщины. Этот законопроект направлен на урегулирование этой нормы и возвращение и к редакции первого чтения, так и действующей нормы без дискриминационных изменений", - отметила Фриз.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Закон о мобилизации в Украине был опубликован 17 апреля: он вступит в силу 18 мая.