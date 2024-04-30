Парламент пропонує зрівняти жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, у праві на звільнення з військової служби під час війни

У Верховій Раді зареєстрували законопроєкт, який має зрівняти в правах на звільнення з військової служби під час війни жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт № 11226 про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо забезпечення рівних прав жінки та чоловіка на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років, зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.

Однак тексту законопроєкту на сайті немає.

Одна з авторів законопроєкту народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз пояснила, що ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію вніс, зокрема, зміну до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", згідно з якою під час воєнного стану можуть звільнити з військової служби тільки дружину, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

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Законопроєкт спрямований врегулювання норми, яку виключили з урядового закону про мобілізацію.

"Зареєстрований законопроєкт насамперед спрямований на забезпечення рівних прав чоловіків і жінок із числа військовослужбовців. У проєкті закону про мобілізацію, який зареєструвало Міністерство оборони України, було передбачено право на звільнення з військової служби, якщо обоє батьків проходять службу, і чоловіка, і жінки. Однак під час розгляду законопроєкту норма в редакції МОУ - змінилася. І вже в новій редакції право на звільнення мають лише жінки. Цей законопроєкт спрямований на врегулювання цієї норми та повернення і до редакції першого читання, і чинної норми без дискримінаційних змін", - зазначила Фріз.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Закон про мобілізацію в Україні було опубліковано 17 квітня: він набуде чинності 18 травня.