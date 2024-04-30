Парламент пропонує зрівняти жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, у праві на звільнення з військової служби під час війни
У Верховій Раді зареєстрували законопроєкт, який має зрівняти в правах на звільнення з військової служби під час війни жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Законопроєкт № 11226 про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо забезпечення рівних прав жінки та чоловіка на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років, зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.
Однак тексту законопроєкту на сайті немає.
Одна з авторів законопроєкту народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз пояснила, що ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію вніс, зокрема, зміну до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", згідно з якою під час воєнного стану можуть звільнити з військової служби тільки дружину, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.
Законопроєкт спрямований врегулювання норми, яку виключили з урядового закону про мобілізацію.
"Зареєстрований законопроєкт насамперед спрямований на забезпечення рівних прав чоловіків і жінок із числа військовослужбовців. У проєкті закону про мобілізацію, який зареєструвало Міністерство оборони України, було передбачено право на звільнення з військової служби, якщо обоє батьків проходять службу, і чоловіка, і жінки. Однак під час розгляду законопроєкту норма в редакції МОУ - змінилася. І вже в новій редакції право на звільнення мають лише жінки. Цей законопроєкт спрямований на врегулювання цієї норми та повернення і до редакції першого читання, і чинної норми без дискримінаційних змін", - зазначила Фріз.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, Закон про мобілізацію в Україні було опубліковано 17 квітня: він набуде чинності 18 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правда, до інтерв'ю на грін карту треба було ретельно готуватися, бо розводили по різних кімнатах і питали про улюблений колір трусів і багато інших пікантних дрібниць. Після Обами з нашестям толерастів у федеральну систему все правда стало набагато простіше.
У нас и так по Конституции М и Ж имеют абсолютно равные права. Т.е. любой закон нарушающий это летит в топку.
Что она пыталась продвинуть? Можно на пальцАх?
Виходжу з цієї партії, хай вона горить в пеклі!
спочатку сплати членські взноси за весь час перебування.
хоча, у Регіонах та Слугах ти состоял
Я раніше був лише членом СНПУ.
Його треба замінити на "або чоловіка, або жінки".
(де узаконюють можливість місцевим громадам змінювати приналежність витрат на користь військової підтримки).
Радіна 11057..(односторінковий, де зобов'язують вказувати ціну за одиницю товару при виконані тендерних замовлень. Не плутати з цілою інформацію про обсяги та беніфіціарів - вистачить внутрішнього аудиту)
Не доходять руки, буває