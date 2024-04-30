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Новини
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Парламент пропонує зрівняти жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, у праві на звільнення з військової служби під час війни

Законопроєкт про звільнення з військової служби батьків неповнолітніх

У Верховій Раді зареєстрували законопроєкт, який має зрівняти в правах на звільнення з військової служби під час війни жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт № 11226 про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо забезпечення рівних прав жінки та чоловіка на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років, зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.

Однак тексту законопроєкту на сайті немає.

Одна з авторів законопроєкту народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз пояснила, що  ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію вніс, зокрема, зміну до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", згідно з якою під час воєнного стану можуть звільнити з військової служби тільки дружину, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

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Законопроєкт спрямований врегулювання норми, яку виключили з урядового закону про мобілізацію.

"Зареєстрований законопроєкт насамперед спрямований на забезпечення рівних прав чоловіків і жінок із числа військовослужбовців. У проєкті закону про мобілізацію, який зареєструвало Міністерство оборони України, було передбачено право на звільнення з військової служби, якщо обоє батьків проходять службу, і чоловіка, і жінки. Однак під час розгляду законопроєкту норма в редакції МОУ - змінилася. І вже в новій редакції право на звільнення мають лише жінки. Цей законопроєкт спрямований на врегулювання цієї норми та повернення і до редакції першого читання, і чинної норми без дискримінаційних змін", - зазначила Фріз.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Закон про мобілізацію в Україні було опубліковано 17 квітня: він набуде чинності 18 травня.

Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+5
Эээ, если я туплю, то поправьте меня, плз.
У нас и так по Конституции М и Ж имеют абсолютно равные права. Т.е. любой закон нарушающий это летит в топку.
Что она пыталась продвинуть? Можно на пальцАх?
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30.04.2024 19:06
+5
І поржи на послєдок.
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30.04.2024 19:12
+5
Позвали в слугу народа?
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30.04.2024 19:12
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В Штатах фіктивні шлюби для іміграції - звичайна справа. 30 тис. коштувало років з десять тому.
Правда, до інтерв'ю на грін карту треба було ретельно готуватися, бо розводили по різних кімнатах і питали про улюблений колір трусів і багато інших пікантних дрібниць. Після Обами з нашестям толерастів у федеральну систему все правда стало набагато простіше.
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30.04.2024 21:55 Відповісти
Эээ, если я туплю, то поправьте меня, плз.
У нас и так по Конституции М и Ж имеют абсолютно равные права. Т.е. любой закон нарушающий это летит в топку.
Что она пыталась продвинуть? Можно на пальцАх?
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30.04.2024 19:06 Відповісти
У нас по закону якщо обоє батьків служать і є дитина до 18, то зараз може звільнитися лише жінка. Депутатка пропонує дати батькам вибір, хто звільнятиметься зі служби, тобто дозволить за бажанням звільнитися і чоловіку, якщо жінка готова залишитися служить.
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30.04.2024 20:07 Відповісти
По Конституции М и Ж имеют абсолютно равные права. Но, почему-то, Ж защищать независимость и территориальную целостность Украины не обязаны. И, за границу, им выезд не запрещен. Гендерной дискриминацией попахивает.
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30.04.2024 22:23 Відповісти
Ну так равньіе _права_. Обязаности не равньіе
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30.04.2024 23:29 Відповісти
ЄС вже взагалі засралася.
Виходжу з цієї партії, хай вона горить в пеклі!
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30.04.2024 19:07 Відповісти


спочатку сплати членські взноси за весь час перебування.
хоча, у Регіонах та Слугах ти состоял
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30.04.2024 19:11 Відповісти
Що за тупі у тебе вигадки?!?
Я раніше був лише членом СНПУ.
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18.05.2024 11:51 Відповісти
І поржи на послєдок.
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30.04.2024 19:12 Відповісти
Позвали в слугу народа?
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30.04.2024 19:12 Відповісти
Підарський бидлоязик не розумію, пиши людською мовою.
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18.05.2024 11:54 Відповісти
Вспомнилась песня из мобилы трупа орка в "Киборгах" - Анатолий - Анатолий (с)
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30.04.2024 19:15 Відповісти
А що конкретно в цій пропозиції вам не подобається?
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30.04.2024 20:10 Відповісти
Формулювання "і чоловіка, і жінки".
Його треба замінити на "або чоловіка, або жінки".
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18.05.2024 11:53 Відповісти
Лозинський має закон на розгляд
(де узаконюють можливість місцевим громадам змінювати приналежність витрат на користь військової підтримки).
Радіна 11057..(односторінковий, де зобов'язують вказувати ціну за одиницю товару при виконані тендерних замовлень. Не плутати з цілою інформацію про обсяги та беніфіціарів - вистачить внутрішнього аудиту)
Не доходять руки, буває
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30.04.2024 19:13 Відповісти
От служить жінка з чоловіком в тилу - такий собі сімейний підряд, чоловіка відправляють на схід через 'аудит армії', жінок не відправляють, вони в тилу на таких посадах, що їх не відправлять. Тут відразу чоловік, який отримував немалу зарплату до того, звалює з армії, бо він має право. Таких нема? Є, я знаю. Як і новоспечених 'інвалідів'.
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30.04.2024 19:17 Відповісти
Чому це такі є? Депутатка тільки пропонує дати дозвіл чоловікам на звільнення. Якраз поки що описана вами ситуація неможлива...
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30.04.2024 20:11 Відповісти
Так само неможливо отримати здоровому військовому з тилу інвалідність, але отримують, бо замаячив фронт на горизонті.
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30.04.2024 21:16 Відповісти
Звільнитися зі служби мають право військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років та один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.
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30.04.2024 21:20 Відповісти
як це? хіба так мона? у жінок інший статус
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30.04.2024 19:45 Відповісти
зачекайте, нещодавно, якась шизоїдка зібралась виштовхувати жінок на мінні поля.
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30.04.2024 20:10 Відповісти
ПО ПЕРШЕ ДЕПУТАТИ В ПАРЛАМЕНТІ НЕ В ПОВНОМУ СКЛАДІ І ГОЛОСУЮТЬ ДВОМУ КАРТКАМИ ПРИ НЕПРАЦЮЮЧІЙ СИСТЕМІ "РАДА", вже це каже про те що треба проводити НОВІ ВИБОРИ,бо такі голосування протизаконні.
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30.04.2024 21:19 Відповісти
А чому лише до 18 років? Ще нещодавно держава вважала дітьми чоловіків до 27 років. Знову пересічних ображають! Дайош Майдан-100500!
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30.04.2024 21:50 Відповісти
А жінок медиків мобілізувати не хочуть? Вони всі військовозобов'язані. Я за рівні права.
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01.05.2024 00:40 Відповісти
Нет! Это не правильно! Никто не заменит ребёнку его родную мать!
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01.05.2024 10:54 Відповісти
 
 