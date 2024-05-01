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Кулуари ВР планують відкрити для журналістів найближчим часом, - голова апарату Ради Штучний

Допуск журналістів до кулуарів ВР

Найближчим часом для представників ЗМІ планують відкрити кулуари Верховної Ради.

Про це керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний повідомив під час круглого столу "Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради України та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

За його словами, наразі в апараті парламенту розробляють процес доступу медіа.

Попередньо, планують повернутися до практики, яка існувала під час пандемії COVID-19, коли у стінах парламенту були присутні від 20 до 30 журналістів різних ЗМІ.

Першу зустріч медіа і керівництва апарату ВР планують провести вже після Великодня. Там журналістам розкажуть про оновлені заходи безпеки в стінах Верховної Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховну Раду закликають допустити журналістів до засідань і в кулуари

Автор: 

ВР (14941) допуск (4) медіа (230) Штучний В’ячеслав (9)


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Топ коментарі
+9
А чому на канал Рада виділяються мільйони, хоча він не виконує свою основну функцію трансляції пленарних засідань?
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01.05.2024 11:51
+5
Потому что в Украине бюджет это личная кормушка властной клики. А если что-то не нравится, то начинают рассказывать о политической ответственности и что сами так наголосовали.
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01.05.2024 12:13
+1
А звати Штучного Інтелект?
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01.05.2024 11:52
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А чому на канал Рада виділяються мільйони, хоча він не виконує свою основну функцію трансляції пленарних засідань?
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01.05.2024 11:51 Відповісти
Потому что в Украине бюджет это личная кормушка властной клики. А если что-то не нравится, то начинают рассказывать о политической ответственности и что сами так наголосовали.
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01.05.2024 12:13 Відповісти
5 років тотального БЕСПРЕДЕЛА , БРЕХНІ і МЕГАМАРОДЕРСТВА НА КРОВІ Диктаторішка Ze іуда, суши сухарі, твоі дешеві подачки , вже не прокачають
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01.05.2024 16:42 Відповісти
Тому, що гнидник іновірців.
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01.05.2024 21:57 Відповісти
А звати Штучного Інтелект?
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01.05.2024 11:52 Відповісти
Фалоімитатор !
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01.05.2024 12:43 Відповісти
20-30 журнашлюшек - це все те, що вдалося купити з потрохами?
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01.05.2024 11:58 Відповісти
Тот самый Штучный кто-то там говорил и правит Радой.
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01.05.2024 12:12 Відповісти
Мар'яну присоромлять,а то шляється по залу як та причинна.
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01.05.2024 13:19 Відповісти
Кулуари...
Там бігають кугуари, казуари та стоять пісуари, блд...
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01.05.2024 13:39 Відповісти
Вибрали підлабузників
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01.05.2024 17:08 Відповісти
Чуєш щось воняє? Просрочка https://www.tiktok.com/@oleg_korchevskyi/video/7363374960787721480
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01.05.2024 18:22 Відповісти
Гниди не хочуть показувати свій гнилий гнидник.
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01.05.2024 21:55 Відповісти
 
 