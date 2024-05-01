Кулуари ВР планують відкрити для журналістів найближчим часом, - голова апарату Ради Штучний

Найближчим часом для представників ЗМІ планують відкрити кулуари Верховної Ради.

Про це керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний повідомив під час круглого столу "Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради України та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

За його словами, наразі в апараті парламенту розробляють процес доступу медіа.

Попередньо, планують повернутися до практики, яка існувала під час пандемії COVID-19, коли у стінах парламенту були присутні від 20 до 30 журналістів різних ЗМІ.

Першу зустріч медіа і керівництва апарату ВР планують провести вже після Великодня. Там журналістам розкажуть про оновлені заходи безпеки в стінах Верховної Ради.

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