УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5451 відвідувач онлайн
Новини
8 197 83
журналістика (1715) Зеленський (22448) стеження (118)

Зеленський про стеження за журналістами Bihus.info: Мені все одно, хто замовник, слідство розбереться. Малюк навіть розформує цей відділ

Володимир Зеленський

Слідство розбереться зі стеженням за журналістами Bihus.info, хто це робив, якщо там було замовлення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо незаконного стеження за журналістами Bihus.info і притягнення керівництва СБУ до відповідальності, у разі їх причетності до стеження, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво в СБУ відповідного напрямку, ДЗНД, керівник, незважаючи на те, знала ця людина про це чи не знала, я не хочу розбиратись, вже розбираються самі правоохоронці, цю людину було звільнено (начальника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка. – Ред.). Голова СБУ Малюк сказав, що він розформує навіть цей відділ. Це його справи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Bihus.Info підозрює, що кураторів стеження за журналістами хотіли нагородити. У СБУ кажуть, що орденів не давали. ВIДЕО

Мені все одно, хто замовник, звільнено людину цю. А далі слідство розбереться, хто це робив, якщо там було замовлення", - заявив Зеленський.

Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+53
Бутусова не пустил ссыкун.
показати весь коментар
25.02.2024 19:30
+35
Мені все одно, хто замовник - сказав Зеленський - тим більше, що це я...
показати весь коментар
25.02.2024 19:33
+32
ЗАМОВНИК БАНДИТСЬКИХ ДІЙ СБУ - президенту ВСЕ ОДНО !!!

Ні в кого мізки не винесло ???

Президенту України, клоуну Зеленському, все одно, що СБУ виконують замовні бандитські операції.

Днище. Боже - храни Україну. Більше сподіватися ні на кого.
показати весь коментар
25.02.2024 19:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Балабол !
показати весь коментар
25.02.2024 19:30 Відповісти
Зеленський служить президентом Офісі єрмака.
показати весь коментар
25.02.2024 19:39 Відповісти
І Баканов чомусь не сидить ...
показати весь коментар
25.02.2024 19:53 Відповісти
Якщо вважати Бігуса журналістом, то по відношенню до нього (його підлеглих наркоманів) СБУ перевищила владу, але якщо Бігус є резидентом ФСБ і в Україні займається інформаційними диверсійними компаніями (наприклад, я досі переконаний, що через нього по "справі Гладковських/Свинарчуків ФСБшники просто і красиво реалізували свої матеріали по розкрадачам російської військової техніки), то СБУ просто програло ФСБшникам на своїй території.

ФСБшні специ красиво здобули і проаналізували відео з камер "Українського села", опрацювали мобільні трафіки, виявили місця встановлення спецтехніки тощо, а через Бігуса "продали" 73% з тих виборців, які дуже ******* відосіки.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=z0zz7j716IE&t=968s

Відповідно, за озвученою логікою Кварталісімуса слід розформувати 110-ту бригаду за поразку в Авдіївці, 3-тю за провал контрнаступу, 36-ту за здачу Маріуполя, 93-тю за здачу Бахмута і так далі.
показати весь коментар
25.02.2024 20:08 Відповісти
Одного не пойму почему он обращается в демократиям всего мира ! Мы что демократия! Мы ермакратия!
показати весь коментар
25.02.2024 19:47 Відповісти
Развесіли вуха , брехун , сам заказал без « если»
показати весь коментар
25.02.2024 21:19 Відповісти
Александр Македонский рубает гордиев узел, пардон
сапожник отрезает себе ноги за плохо сделанные ботинки
Саламон плятский !

показати весь коментар
25.02.2024 21:40 Відповісти
ЗРАДНИК , набагато гірше , перевертень ! Готував капітуляцію, коли не вийшло з ******, разом на « день паабеди» шашличків пожерти , в повітрі перевзувся, але ж ,ДОГОВОРНЯКИ ОМАНСЬКІ , ніхто не відмінив !
показати весь коментар
25.02.2024 22:28 Відповісти
Бутусова не пустил ссыкун.
показати весь коментар
25.02.2024 19:30 Відповісти
Малюк дасть ім просратися - ну -ну
показати весь коментар
25.02.2024 19:31 Відповісти
Правильно.. і добре якщо чесно.. але Бігус красава.. Вова про це сказав??
показати весь коментар
25.02.2024 19:31 Відповісти
Бігус цього Вову до влади і привів своїми висерами про Свинарчуків, які крали у кацапів запчасті для української воєнної техніки.
показати весь коментар
25.02.2024 19:55 Відповісти
А є якісь докази цьому?
Тобто - якщо би не серіал від бігусів, то в Порошенка був шанс виграти ті вибори?
показати весь коментар
25.02.2024 20:49 Відповісти
А які « докази» для бота 🦠🤖🎪🤡, вам сси в глаза , а ви :» божья роса» Ти повірив марьянці БЕЗМОЗГЛІЙ, що не було «ніякої спецоперації вагнергейт» , сказав Ермак , що не було , значить не було! Ви огодні людішки , гірші зомбікацапья
показати весь коментар
25.02.2024 21:26 Відповісти
А ви без жбурляння лайном можете на питання відповісти?
Ви стільки зайвого написали - щоби що?
показати весь коментар
25.02.2024 21:40 Відповісти
Я відповідаю , що ви , або неадекватний , або працюєте по визову на ОПг ермака&подоляка
показати весь коментар
25.02.2024 22:00 Відповісти
Що у тих питаннях неадекватного?

Твердження про те що Бігус "привів до влади Вову" - воно для вас більш адекватно виглядає?
показати весь коментар
25.02.2024 22:04 Відповісти
Ясна річ , що не один бігус , а зграя мстивих КАЛАМОЙШ з Г+Г КУЧМО-пінчуків, ОПЗЖопників ……, яким Порошенко на хвіст наступив , купили журнахвойд, як бігус , лещенко, заліщук, Найем ………, які оббріхували :» ліпецкая фабрика», « брата вбив» , « збагатився в 82 рази»……… Тому , що їм не потрібно було ні НАТО, ні ЄС ні Томос , НІ БЕЗВІЗ , а дешеві раби , щоб надалі пахали за копійки на хитрозробленних
показати весь коментар
25.02.2024 22:39 Відповісти
Саме про це я й спитав - чи варто казати що саме: "Бігус цього Вову до влади і привів своїми висерами про Свинарчуків"?
Чи там щось ще можна побачити в моїх простих питаннях?
Соціологія показувала що ще до "Свинарчуків" ригівський реванш вигравав вибори, а Віктор Бобиренко ще в 2015 році написав про те що Зеленський стане наступним президентом і з цим вже (майже) нічого не зробиш.

То де тут неадекватність, або Мар'яна з подоляком?
показати весь коментар
25.02.2024 22:54 Відповісти
Ви здається не розумієте як виглядають ваші заперечення емоційній Віці. І про соціологію згадали, яка купляється на раз. а у ахметки і колломйші грошей вдосталь. А ще більше у раші. Порошенко - успішний бізнесмен. І зумів так побудуватти свій успіх, що до сих пір влада не може знайти зачіпки до нього. Тому й пишуть, що захід не дозволяє арештувати. Але ж опа плювала на той захід, коли зробили карманне бюро по економічним злочинам. Навіть звертання військової допомоги не допомагає.
Але народу було вбито в голови шо всі вони там однакові, всі продажні, і треба голосувати за нових.

А нових готовили зарані і той бобиренко розумів значення хвільму про голопоротька. І бігусеня був лише однією ланкою у обливанні лайном минулої влади. Як і ********* у якого був лише один барига - Порошенко. А коломойського, ахметова, мертвечука він чомусь не помічав. Якщо це все не проплачені дії, то наївність таких як ви менее давно не вражає, а лише засмучує.
А ахметов сам не ліз у партію, а купляв частину ригів, а ще (подейкують) радикалу шлюшка, який теж обсирав Порошенка.
телевізор звичайно ж велика сила для старих мізків, але молодь сиділа у соцмережах. І там порошенко взагалі не мав особливої підтримки. Бог з ним тим порошенком-гладковським. Але раша дійсно перекрила постачання клістронів нашим ЗСУ за допомогною бігуса та бурі (ініційованій ворогами як внутрішніми так і зовнішніми) звинувачень у контрабанді!!! з раші. Я то розумію, що без рашистських агентів в сбу ця інфа б не потрапила до бігуса. І тут постає питання: якщо бігус став (свідомо чи не свідомо) іграшкою в руках наших ворогів, то чому за ним не можна стежити? Він вже пройшов тричі детектор брехні? він запантентований патріот? Оті клістрони, вилучені через той скандал висітимуть на шиї бігуса до кінця його нікчемного життя. А критика зелених - фігня. Бо і я критикую. і багато хто інших критикує.
показати весь коментар
26.02.2024 08:46 Відповісти
Мої заперечення?
Заперечення саме чого - того що саме Бігус "цього Вову до влади і привів своїми висерами про Свинарчуків"? А ви у своєму тексті не заперечуєте цього переліком інших об'єктивних причин? То як виглядають ваші "заперечення" твердження ?
Чим відрізнялася соціологія 2018-2019 років від результатів президентських та парламентських виборів?
Ви в курсі - хто є той Бобиренко за фахом та родом діяльності?

Ви чомусь хочете розповісти мені про наслідки серіалу Бігуса... Я про все це знаю, від Гладковських до Шевченка та клістронів.
Віка вже ж написала: "Ясна річ , що не один бігус...", і цього було достатньо.

Я дійсно не можу передбачити яки галюцинації викличуть мої прості питання у окремих людей. То як на вашу думу виглядають мої запитання, і у чому конкретно полягали мої "заперечення" саме "емоційній Віці"?
показати весь коментар
26.02.2024 10:37 Відповісти
Использованный гандон этот Бигус.
показати весь коментар
25.02.2024 21:30 Відповісти
а , хто тоді « янетряпка» , яка заказала цей пользований
показати весь коментар
25.02.2024 21:57 Відповісти
Пытаюсь подобать слова,но не получается.
показати весь коментар
25.02.2024 22:19 Відповісти
гам теж пох на тебе блпзень
показати весь коментар
25.02.2024 19:32 Відповісти
все одно?хм..
показати весь коментар
25.02.2024 19:32 Відповісти
Мені все одно, хто замовник - сказав Зеленський - тим більше, що це я...
показати весь коментар
25.02.2024 19:33 Відповісти
Це ти..?? Розбійник..
показати весь коментар
25.02.2024 19:38 Відповісти
ЗАМОВНИК БАНДИТСЬКИХ ДІЙ СБУ - президенту ВСЕ ОДНО !!!

Ні в кого мізки не винесло ???

Президенту України, клоуну Зеленському, все одно, що СБУ виконують замовні бандитські операції.

Днище. Боже - храни Україну. Більше сподіватися ні на кого.
показати весь коментар
25.02.2024 19:42 Відповісти
Нах воно Вові треба, якщо Бігус і так "за" топить..??
показати весь коментар
25.02.2024 19:59 Відповісти
А , що Ви , ще за п'ять років ТОТАЛЬНОЇ БРЕХНІ НЕ ЗВИКЛИ і могли сподіватись на шапіто🤡🤢🎪 хітрозробленних виродків не українського народу , вибраних зомбібидлотою , яка ржала сама над собою на концертах ФСБшних наркоманів
показати весь коментар
25.02.2024 21:30 Відповісти
100%
показати весь коментар
26.02.2024 06:05 Відповісти
Ну прямо продовження мультсеріалу Малюк і Карлсон!
показати весь коментар
25.02.2024 19:33 Відповісти
"Мені пох..", десь ми це вже чули й бачили
показати весь коментар
25.02.2024 19:33 Відповісти
А можна дізнатись таємну інформацію: а в чому взагалі розбирається тупорилий ішак?
показати весь коментар
25.02.2024 19:34 Відповісти
В юриспруденції. Він закінчив профільний вуз і 20 років за спеціальністю пропрацював, перед тим, як стати президентом.

показати весь коментар
25.02.2024 19:53 Відповісти
Ми добре знаємо хто цей замовник, Вова. І не треба брехати про "...все одно, хто замовник...".
показати весь коментар
25.02.2024 19:34 Відповісти
Малюк буде звільняти Малюка?
показати весь коментар
25.02.2024 19:35 Відповісти
Лицемір довбаний. Курва брехлива.
показати весь коментар
25.02.2024 19:36 Відповісти
Актор, **** вже тут)
показати весь коментар
25.02.2024 19:38 Відповісти
Відділ Єрьмака?
А хто ж буде підлогу в ОПі мити і серветки міняти?
Хєрня якась...
показати весь коментар
25.02.2024 19:38 Відповісти
А мені не все одно.
показати весь коментар
25.02.2024 19:38 Відповісти
А хто ж платить проти гнусавого?
показати весь коментар
25.02.2024 19:42 Відповісти
або ніхто і сраний бігус хоче відмитись від того, шо він своїми свинарчуками призвів до практично знищення України
показати весь коментар
25.02.2024 19:58 Відповісти
та ні, там ціла команда і на її утримання хтось таки платить. може якраз тоцй, хто був зацікавлений у зриві постачання клістронів. Я не думаю, що доходи від каналу ютубу настільки великі. Бо одному б вистачило, а тримати купу співробітників - це занадто великі гроші. Це ж Київ а не село, де працюють за двісті-триста доларів і раді.
показати весь коментар
26.02.2024 08:51 Відповісти
Хто дав наказ підрозділу?
показати весь коментар
25.02.2024 19:41 Відповісти
Хто замовник??? Є два варіанти або П.Порошенко або Ю.Бутусов.Тільки вони могли так підставити сонцесяйного.
показати весь коментар
25.02.2024 19:41 Відповісти
там ціла команда і на її утримання хтось таки платить. може якраз той, хто був зацікавлений у зриві постачання клістронів. Тобто раша. У раші довгі руки і великі фінансові можливості. А сандал з підгляданням дисциплінує опу і поперджує про можливості зливу компоромату на кожного радника-помічника.
показати весь коментар
26.02.2024 08:55 Відповісти
Брехлива, нікчемна, лицемірна гнида.
показати весь коментар
25.02.2024 19:47 Відповісти
А ще тобі, звісно, все одно, яка падлюка і чому не допустила Бутусова до цього шабашу...
показати весь коментар
25.02.2024 19:48 Відповісти
Какая разница - кто заказал ?
После всего ,что эти твари сотворили с Украиной
Это все такие мелочи
Сидит на сцене ГЛАВНЫЙ ОБВИНЯЕМЫЙ
На его совести - убитые украинцы
Пропавшие дети
Разрушенные города
И только не пишите мне про путина
Если бы эта **** занималась обороной
Заминировала бы все кордоны
Готовила ТРО
Никакой путин не начал бы большого вторжения
Путин - конченый
Но не идиот
А ему принесли Украину на блюдечке
Бери, дорогой
Зеленский в роли президента Украины - это несмываемый позор украинского народа
показати весь коментар
25.02.2024 19:53 Відповісти
Головне щоб на себн ннвийшов
показати весь коментар
25.02.2024 19:56 Відповісти
А це при умові якщо д'єрмак накаже розформувати.
показати весь коментар
25.02.2024 19:56 Відповісти
Нема жодних сумнівів що стеження було по наказу Порошенки.
Жодних...
показати весь коментар
25.02.2024 19:57 Відповісти
Мооn , на всю бошку ! Порошенко не при посаді ! При кориті твоя СВИНЯЧА ЗГИДОТА
показати весь коментар
25.02.2024 21:37 Відповісти
Я сподіваюсь Ви розумієте, що це була іронія?)
показати весь коментар
26.02.2024 08:35 Відповісти
не заважайте женщині розтрачувати свою лють на опнентів на цензорі. Вона з утра розрядиться і убде добрішою до домашніх та навколишніх там у Германії
показати весь коментар
26.02.2024 08:58 Відповісти
єрмак все контролює ....особливо непевних блазнів...
показати весь коментар
25.02.2024 20:00 Відповісти
Яке ж воно сцикливе і кончене. І це президент держави. Позорисько.
показати весь коментар
25.02.2024 20:00 Відповісти
"Мені все одно, хто замовник"

Ага, "...мінє сьорамно, хто на чужую мінє Украіну напал..."
показати весь коментар
25.02.2024 20:00 Відповісти
Якщо криворагульний каже, що йому все одно, то це не так бо він весь час бреше. Бігусу вдалось прищемити йому яйця.
показати весь коментар
25.02.2024 20:02 Відповісти
навіть розформує атдєл - афігєть яке покарання!!! трєпєщітє, зладєї!!!
показати весь коментар
25.02.2024 20:06 Відповісти
"какая разніца" хто замовник, головне що мета досягнута, ні зброї, ні грошей, а винний у всьому Залужний, спитайте єрмака, подоляк усе пояснить.
показати весь коментар
25.02.2024 20:07 Відповісти
а підкажіть мені: хіба вживання нарКотиків у нас вважається кримінальним злочином? Лише продажа та зберігання великих об'ємів. А так, то травись на здоровля - то вибір дорослої людини.
показати весь коментар
25.02.2024 20:09 Відповісти
Мені все одно хто замовник.
Я вам нічєво нє должен.
Янєлох какойто.
Янєтряпка...
Йдіть у сраку...
Бляха-муха, за стилем мислення та філігранності формулювання думок, якщо ще не Черчілль, то уж точно "полупоц" "полу-чєрчіль"...
показати весь коментар
25.02.2024 20:15 Відповісти
а людям нравітца
показати весь коментар
26.02.2024 09:00 Відповісти
Замовник - ОП.
ЗЄ не все одно. Він це напевно знає.
показати весь коментар
25.02.2024 20:25 Відповісти
Доречі, а хтось знає, де подівся Богдан, попередній поставщик коксу найвелечнівшому, і який з нього ржав привселюдно?
показати весь коментар
25.02.2024 20:28 Відповісти
Карочє, мені по*уй все одно - головна квінтесенція у відповіді на це питання.
показати весь коментар
25.02.2024 20:28 Відповісти
Гарна позиція,головне "неочікувана".
А для 73% як,все ок?
показати весь коментар
25.02.2024 20:33 Відповісти
Малюк, розформуй ОП.
показати весь коментар
25.02.2024 20:38 Відповісти
малюк сам і підписував цей "наряд" для прослуховування. сам і розбереться ? у цього відділу має бути такий наказ письмовій формі інакше це зовсім інша стаття і зовсім інші терміни ув"язнення...
показати весь коментар
25.02.2024 20:40 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2024 20:49 Відповісти
Цифровий контроль для слідкуванням за Українцями на вулицях, уперто протягують Зеленський з моноШоблою, щоб було, як у Китаю та московії!! Пильнуймо Україну, від цифрового переслідування привладними за інакомислячими Українцями!
показати весь коментар
25.02.2024 20:55 Відповісти
знову кака разніца?
показати весь коментар
25.02.2024 22:44 Відповісти
Главное в этом расследовании не выйти на себя.
показати весь коментар
25.02.2024 23:13 Відповісти
Зеленський про стеження за журналістами Bihus.info: "Мені все одно, хто замовник, слідство розбереться. Малюк навіть розформує цей відділ" .Що значить: "Мені все одно",як це корилюється з 102-ою статтею Конституції(Ст.102 Конституції України визначено, що Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина)?
показати весь коментар
26.02.2024 04:30 Відповісти
Можна забрати клоуна із квартала, але квартал із клоуна забрати ніяк не можна.
Так зебіл і лишився бовдуром-самодуром, який більше всього на світі обожнює аплодисменти)
показати весь коментар
26.02.2024 08:20 Відповісти
Петро Лєксєєвічь скільки ви ще країною керувати будите !
показати весь коментар
26.02.2024 09:35 Відповісти
Зеля -п..бол ла-ла-ла
показати весь коментар
26.02.2024 12:31 Відповісти
 
 