Зеленський про стеження за журналістами Bihus.info: Мені все одно, хто замовник, слідство розбереться. Малюк навіть розформує цей відділ
Слідство розбереться зі стеженням за журналістами Bihus.info, хто це робив, якщо там було замовлення.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо незаконного стеження за журналістами Bihus.info і притягнення керівництва СБУ до відповідальності, у разі їх причетності до стеження, передає Цензор.НЕТ.
"Керівництво в СБУ відповідного напрямку, ДЗНД, керівник, незважаючи на те, знала ця людина про це чи не знала, я не хочу розбиратись, вже розбираються самі правоохоронці, цю людину було звільнено (начальника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка. – Ред.). Голова СБУ Малюк сказав, що він розформує навіть цей відділ. Це його справи.
Мені все одно, хто замовник, звільнено людину цю. А далі слідство розбереться, хто це робив, якщо там було замовлення", - заявив Зеленський.
Стеження за Bihus.Info
Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.
"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.
Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.
СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.
Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.
Будь ласка, зачекайте...
ФСБшні специ красиво здобули і проаналізували відео з камер "Українського села", опрацювали мобільні трафіки, виявили місця встановлення спецтехніки тощо, а через Бігуса "продали" 73% з тих виборців, які дуже ******* відосіки.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=z0zz7j716IE&t=968s
Відповідно, за озвученою логікою Кварталісімуса слід розформувати 110-ту бригаду за поразку в Авдіївці, 3-тю за провал контрнаступу, 36-ту за здачу Маріуполя, 93-тю за здачу Бахмута і так далі.
сапожник отрезает себе ноги за плохо сделанные ботинки
Саламон плятский !
Тобто - якщо би не серіал від бігусів, то в Порошенка був шанс виграти ті вибори?
Ви стільки зайвого написали - щоби що?
Твердження про те що Бігус "привів до влади Вову" - воно для вас більш адекватно виглядає?
Чи там щось ще можна побачити в моїх простих питаннях?
Соціологія показувала що ще до "Свинарчуків" ригівський реванш вигравав вибори, а Віктор Бобиренко ще в 2015 році написав про те що Зеленський стане наступним президентом і з цим вже (майже) нічого не зробиш.
То де тут неадекватність, або Мар'яна з подоляком?
Але народу було вбито в голови шо всі вони там однакові, всі продажні, і треба голосувати за нових.
А нових готовили зарані і той бобиренко розумів значення хвільму про голопоротька. І бігусеня був лише однією ланкою у обливанні лайном минулої влади. Як і ********* у якого був лише один барига - Порошенко. А коломойського, ахметова, мертвечука він чомусь не помічав. Якщо це все не проплачені дії, то наївність таких як ви менее давно не вражає, а лише засмучує.
А ахметов сам не ліз у партію, а купляв частину ригів, а ще (подейкують) радикалу шлюшка, який теж обсирав Порошенка.
телевізор звичайно ж велика сила для старих мізків, але молодь сиділа у соцмережах. І там порошенко взагалі не мав особливої підтримки. Бог з ним тим порошенком-гладковським. Але раша дійсно перекрила постачання клістронів нашим ЗСУ за допомогною бігуса та бурі (ініційованій ворогами як внутрішніми так і зовнішніми) звинувачень у контрабанді!!! з раші. Я то розумію, що без рашистських агентів в сбу ця інфа б не потрапила до бігуса. І тут постає питання: якщо бігус став (свідомо чи не свідомо) іграшкою в руках наших ворогів, то чому за ним не можна стежити? Він вже пройшов тричі детектор брехні? він запантентований патріот? Оті клістрони, вилучені через той скандал висітимуть на шиї бігуса до кінця його нікчемного життя. А критика зелених - фігня. Бо і я критикую. і багато хто інших критикує.
Заперечення саме чого - того що саме Бігус "цього Вову до влади і привів своїми висерами про Свинарчуків"? А ви у своєму тексті не заперечуєте цього переліком інших об'єктивних причин? То як виглядають ваші "заперечення" твердження ?
Чим відрізнялася соціологія 2018-2019 років від результатів президентських та парламентських виборів?
Ви в курсі - хто є той Бобиренко за фахом та родом діяльності?
Ви чомусь хочете розповісти мені про наслідки серіалу Бігуса... Я про все це знаю, від Гладковських до Шевченка та клістронів.
Віка вже ж написала: "Ясна річ , що не один бігус...", і цього було достатньо.
Я дійсно не можу передбачити яки галюцинації викличуть мої прості питання у окремих людей. То як на вашу думу виглядають мої запитання, і у чому конкретно полягали мої "заперечення" саме "емоційній Віці"?
Ні в кого мізки не винесло ???
Президенту України, клоуну Зеленському, все одно, що СБУ виконують замовні бандитські операції.
Днище. Боже - храни Україну. Більше сподіватися ні на кого.
А хто ж буде підлогу в ОПі мити і серветки міняти?
Хєрня якась...
После всего ,что эти твари сотворили с Украиной
Это все такие мелочи
Сидит на сцене ГЛАВНЫЙ ОБВИНЯЕМЫЙ
На его совести - убитые украинцы
Пропавшие дети
Разрушенные города
И только не пишите мне про путина
Если бы эта **** занималась обороной
Заминировала бы все кордоны
Готовила ТРО
Никакой путин не начал бы большого вторжения
Путин - конченый
Но не идиот
А ему принесли Украину на блюдечке
Бери, дорогой
Зеленский в роли президента Украины - это несмываемый позор украинского народа
Жодних...
Ага, "...мінє сьорамно, хто на чужую мінє Украіну напал..."
Я вам нічєво нє должен.
Янєлох какойто.
Янєтряпка...
Йдіть у сраку...
Бляха-муха, за стилем мислення та філігранності формулювання думок, якщо ще не Черчілль, то уж точно
"полупоц""полу-чєрчіль"...
ЗЄ не все одно. Він це напевно знає.
по*уйвсе одно - головна квінтесенція у відповіді на це питання.
А для 73% як,все ок?
Так зебіл і лишився бовдуром-самодуром, який більше всього на світі обожнює аплодисменти)