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Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів у ВР

Спікер ВР Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ради.

Відтак, як наголошується, представники медіа мають можливість висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо у приміщенні Українського Парламенту.

Зазначеним Розпорядженням також затверджено Положення "Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні".

У вівторок, 7 травня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Керівник Апарату Українського Парламенту Вячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа у прес-центрі Верховної Ради України, зокрема, щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.

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Також ВР інформує, що для журналістів спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань.

Місця для журналістів у ВР

Раніше, керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний повідомив, що кулуари ВР планують відкрити для журналістів найближчим часом.

Автор: 

ВР (14972) журналістика (1759)


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Топ коментарі
+10
Вибачаюсь, журналістів чі журнашлюх накшталт мосейчучек та гордонів тощо?
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08.05.2024 11:50
+7
Кого допустили? Марафон и Мосейчук?
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08.05.2024 11:48
+7
як тонко нам, кожного разу впарюють керівника апарату штучного.
штучний те, штучний се.
воно ніхто!
але, країною керують завхоз банкової та завхоз верховної ради.
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08.05.2024 11:51
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Кого допустили? Марафон и Мосейчук?
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08.05.2024 11:48 Відповісти
Вибачаюсь, журналістів чі журнашлюх накшталт мосейчучек та гордонів тощо?
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08.05.2024 11:50 Відповісти
100пудово "недорогеньких", бо інші їм, як кістка в горлі! Але ж будуть тепер тризвонити для Заходн, що виконали їхні вимоги про свободу слова і преси.
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08.05.2024 12:38 Відповісти
як тонко нам, кожного разу впарюють керівника апарату штучного.
штучний те, штучний се.
воно ніхто!
але, країною керують завхоз банкової та завхоз верховної ради.
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08.05.2024 11:51 Відповісти
Апарат Верховної Ради України - внутрішній допоміжний орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України , який складається з посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і народних депутатів. Співробітники парламентського апарату самі ніяких державно-владних рішень від імені парламенту чи його структурних підрозділів не приймають, а лише забезпечують розробку проєктів таких рішень, їх підготовку і виконання.
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08.05.2024 11:58 Відповісти
Мабуть, теж, готуються до кенгурації когось, після 20 травня….
Конституцію України, або виконують, або аштовують, тих хто її порушив!
Балачки щодо духу Конституції усіляких вчЬоних, то для трампа з прутіним…
Генпрокурор Костін, це по своїм обов'язкам знає!!
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08.05.2024 11:52 Відповісти
Будуть розповідати, як Рада добже працює на господаря-75% нарід
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08.05.2024 11:52 Відповісти
Как волшебный пендель сша действует. Еще б поправки Спартц приняли, что помощь только когда зеленая власть уйдет к ипеням, тогда б вообще б было зашибись.
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08.05.2024 11:59 Відповісти
Якщо ЗЕбануті допустять журналістів з прямого.каналу, еспрессо та пятого каналу, ось тоді можуть говорити, що допустили журналістів. А так це в них, ЗЕбанутих, вийде пук в калюжу. Тому що журнашлюх з марахвону, Беніного анала Г+Г, інтера не повертаеться язик назвати журналістами, так, журношлюхи.
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08.05.2024 12:51 Відповісти
Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів у ВР Джерело:
Пізно Зе бич'є, пізно.
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08.05.2024 14:14 Відповісти
 
 