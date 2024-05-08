Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів у ВР

Спікер ВР Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Ради.

Відтак, як наголошується, представники медіа мають можливість висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо у приміщенні Українського Парламенту.

Зазначеним Розпорядженням також затверджено Положення "Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні".

У вівторок, 7 травня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Керівник Апарату Українського Парламенту Вячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа у прес-центрі Верховної Ради України, зокрема, щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.

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Також ВР інформує, що для журналістів спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань.

Раніше, керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний повідомив, що кулуари ВР планують відкрити для журналістів найближчим часом.