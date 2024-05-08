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Стефанчук подписал распоряжение о допуске журналистов в ВР

Спикер ВР Руслан Стефанчук подписал распоряжение о допуске журналистов в Верховную Раду Украины в условиях действия военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Рады.

Поэтому, как отмечается, представители медиа имеют возможность освещать деятельность Верховной Рады непосредственно в помещении Украинского Парламента.

Указанным Распоряжением также утверждено Положение "Об аккредитации медиа при Верховной Раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине".

Во вторник, 7 мая председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и руководитель Аппарата Украинского Парламента Вячеслав Штучный провели встречу с журналистами и проинформировали их об особенностях работы медиа в пресс-центре Верховной Рады Украины, в частности, о действиях во время объявления воздушной тревоги.

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Также ВР информирует, что для журналистов специально оборудованы рабочие места, место для брифинга, записи интервью, трансляции заседаний.

Місця для журналістів у ВР

Ранее, руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный сообщил, что кулуары ВР планируют открыть для журналистов в ближайшее время.

Автор: 

ВР (29245) журналистика (3294)


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Топ комментарии
+10
Вибачаюсь, журналістів чі журнашлюх накшталт мосейчучек та гордонів тощо?
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08.05.2024 11:50
+7
Кого допустили? Марафон и Мосейчук?
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08.05.2024 11:48
+7
як тонко нам, кожного разу впарюють керівника апарату штучного.
штучний те, штучний се.
воно ніхто!
але, країною керують завхоз банкової та завхоз верховної ради.
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08.05.2024 11:51
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Кого допустили? Марафон и Мосейчук?
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08.05.2024 11:48 Ответить
Вибачаюсь, журналістів чі журнашлюх накшталт мосейчучек та гордонів тощо?
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08.05.2024 11:50 Ответить
100пудово "недорогеньких", бо інші їм, як кістка в горлі! Але ж будуть тепер тризвонити для Заходн, що виконали їхні вимоги про свободу слова і преси.
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08.05.2024 12:38 Ответить
як тонко нам, кожного разу впарюють керівника апарату штучного.
штучний те, штучний се.
воно ніхто!
але, країною керують завхоз банкової та завхоз верховної ради.
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08.05.2024 11:51 Ответить
Апарат Верховної Ради України - внутрішній допоміжний орган https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України , який складається з посадових, службових осіб та технічного персоналу і здійснює функції організаційного, правового, інформаційного, соціально-побутового, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і народних депутатів. Співробітники парламентського апарату самі ніяких державно-владних рішень від імені парламенту чи його структурних підрозділів не приймають, а лише забезпечують розробку проєктів таких рішень, їх підготовку і виконання.
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08.05.2024 11:58 Ответить
Мабуть, теж, готуються до кенгурації когось, після 20 травня….
Конституцію України, або виконують, або аштовують, тих хто її порушив!
Балачки щодо духу Конституції усіляких вчЬоних, то для трампа з прутіним…
Генпрокурор Костін, це по своїм обов'язкам знає!!
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08.05.2024 11:52 Ответить
Будуть розповідати, як Рада добже працює на господаря-75% нарід
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08.05.2024 11:52 Ответить
Как волшебный пендель сша действует. Еще б поправки Спартц приняли, что помощь только когда зеленая власть уйдет к ипеням, тогда б вообще б было зашибись.
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08.05.2024 11:59 Ответить
Якщо ЗЕбануті допустять журналістів з прямого.каналу, еспрессо та пятого каналу, ось тоді можуть говорити, що допустили журналістів. А так це в них, ЗЕбанутих, вийде пук в калюжу. Тому що журнашлюх з марахвону, Беніного анала Г+Г, інтера не повертаеться язик назвати журналістами, так, журношлюхи.
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08.05.2024 12:51 Ответить
Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів у ВР Джерело:
Пізно Зе бич'є, пізно.
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08.05.2024 14:14 Ответить
 
 