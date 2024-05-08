Стефанчук подписал распоряжение о допуске журналистов в ВР

Спикер ВР Руслан Стефанчук подписал распоряжение о допуске журналистов в Верховную Раду Украины в условиях действия военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Рады.

Поэтому, как отмечается, представители медиа имеют возможность освещать деятельность Верховной Рады непосредственно в помещении Украинского Парламента.

Указанным Распоряжением также утверждено Положение "Об аккредитации медиа при Верховной Раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине".

Во вторник, 7 мая председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и руководитель Аппарата Украинского Парламента Вячеслав Штучный провели встречу с журналистами и проинформировали их об особенностях работы медиа в пресс-центре Верховной Рады Украины, в частности, о действиях во время объявления воздушной тревоги.

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Также ВР информирует, что для журналистов специально оборудованы рабочие места, место для брифинга, записи интервью, трансляции заседаний.

Ранее, руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный сообщил, что кулуары ВР планируют открыть для журналистов в ближайшее время.