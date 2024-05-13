Рада в ближайшее время может рассмотреть кадровые вопросы, - "слуга народа" Корниенко

В правительстве до сих пор есть несколько выполняющих обязанности долгий срок, поэтому Рада может рассмотреть кадровые вопросы.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам Рада всегда готова к любым кадровым решениям, поэтому такие вопросы точно могут быть рассмотрены в ближайшие недели.

Корниенко напомнил пример Александра Кубракова, которого уволили "достаточно быстро и, можно сказать, даже не сильно спланировано".

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"И, понимая, что у нас действительно через неделю снова будут пленарные дни, когда мы работаем в зале, две недели в месяц, то конечно нельзя отрицать, что возможные назначения будут на вакантные должности которые есть и недавно, и давно", - сказал он.

Парламентарий также напомнил, что в правительстве есть несколько исполняющих обязанности достаточно долгий срок.

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По его данным, "идея с увольнением Кубракова была связана с тем, что необходимо создать новые министерства, а для этого технически надо было уволить его со старой должности".

"И теперь снова будет возвращаться Министерство развития регионов, громад, территорий. Я не знаю как оно будет называться, правительство еще решает. И будет Министерство инфраструктуры, так как это было до этого укрупнения которое фракция монобольшинства признала не очень удачным и предложила вернуться к старому формату", - сообщил Корниенко.

На уточняющий вопрос, есть ли кандидаты на должности глав на эти два министерства, которые планируют создать, он сказал: "Нет. Пока нет кандидатуры. Думаю, что это ближе, возможно, к концу недели будет уже проясняться. Это монобольшинство должно предлагать, и дальше премьер их возвращает в парламент", - добавил первый вице-спикер.

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Увольнение Александра Кубракова

Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Кубраков заявил, что с ним это решение не обсуждалось.