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Новости мобилизации
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Вопрос экономического бронирования еще будет обсуждаться какое-то время, - "слуга народа" Корниенко

Економічне бронювання продовжують обговорювати

Пока нет активных шагов по внедрению экономического бронирования.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я думаю, что нам надо просто эту дискуссию провести. Потому что Давид Арахамия, когда это комментировал, он четко сказал, что идет дискуссия, нет никаких сейчас на столе законопроектов, которые бы там предлагались в повестку дня или были бы на каком-то финальном этапе. Это все еще будет обсуждаться какое-то время", - сказал он.

Корниенко отметил, что экономическое бронирование - это вопрос общества и социальной справедливости.

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"Мы должны все вместе, те, кто отстаивают эту идею, и те, кто не поддерживают, провести дискуссию и дать ответ на вопрос, не случится ли так, что будут бронированы только те, кто имеют доход и мы добавим ко всем несправедливостям бронирования еще одну линию раскола общества на богатых и бедных", - пояснил парламентарий.

В то же время он заявил, что есть большой запрос "у всех бизнесменов и производителей, промышленности и в сфере услуг относительно того как сохранить свои предприятия при отсутствии рабочих рук".

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"Тех профессионалов, которые годами работали на должностях, а сейчас будут вынуждены воевать и не получат бронь потому, что далеко не каждое предприятие сможет ее получить по обновленному законодательству", - сказал Корниенко.

По словам Корниенко, нужно проводить дальше дискуссию. Но сейчас нет активных шагов к принятию решений, "как это активно обсуждают в соцсетях".

Экономичное бронирование

Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада рассматривает две модели экономического бронирования.

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Автор: 

бронирование (152) мобилизация (2747) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+20
Тут головне,щоб стратигічні галузі,такі як : бидломарафон і 95-ий квартал не постраждали від мобілізації,ну і мамину черешеньку Антона,сина Наташі Мосейчук придумайте,як відмазати,а то неудобно вийшло,головна проститутка Банкової всій країні погрожує СБУ,а свою черешеньку таємно вивезла в Європу
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13.05.2024 15:30
+10
Коротше,хто занесе чималі гроші-тому "бронь". А середньостатистичних-в окоп. Це було очікувано. Пересувний цирк рулює.
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13.05.2024 15:31
+9
Поки буде війна - ці зелені упирі нікуди не підуть.

Поки будуть ці зелені упирі - війна не закінчиться.

Шо робити ?
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13.05.2024 15:32
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Правила форума Совет форумчан
а корабельні піхти із сукнаріду вже не актуальні?
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13.05.2024 15:30 Ответить
Чур Вас.Що Ви таке кажете?Робочі "сосни" завжди на часі.
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13.05.2024 15:38 Ответить
Корниенко: "Аллахвердиева - вообще красотка".

Арахамия: "Да".

Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much... Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".

Арахамия: "А?"

Корниенко: "Как корабельная сосна. Она тут от**ярит, б**ть, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б**ть чисто".

Арахамия: "Да?"

Корниенко: "Энергетик".

Арахамия: "Немного".

Корниенко: "К президенту ты заведешь и увидишь - он о**еет, подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".
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13.05.2024 15:57 Ответить
Тут головне,щоб стратигічні галузі,такі як : бидломарафон і 95-ий квартал не постраждали від мобілізації,ну і мамину черешеньку Антона,сина Наташі Мосейчук придумайте,як відмазати,а то неудобно вийшло,головна проститутка Банкової всій країні погрожує СБУ,а свою черешеньку таємно вивезла в Європу
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13.05.2024 15:30 Ответить
Отакої! Як вивезла? Невже у нас діряві кордони?
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13.05.2024 15:35 Ответить
Вона каже, що в 2019 вивезла на навчання. От цікаво, звідкіля в неї гроші на навчання сина в Німеччині? Ну не заробляють у нас журналісти по 5 000 баксів на місяць. Колись Дубінський у декларації злив зарплату в 60 000 грн на 1+1. Мосійчук плюс-мінус стільки ж мала отримувати, бо "звізда" того ж рівня.
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13.05.2024 15:45 Ответить
Може вона так само як і Юлія Вітюк (дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ, генерала Іллі Вітюка), надає "юридичні послуги"? Там мільйон в місяць - норма.
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13.05.2024 15:52 Ответить
Ярослава, це не твоє...
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13.05.2024 21:39 Ответить
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14.05.2024 08:54 Ответить
Коротше,хто занесе чималі гроші-тому "бронь". А середньостатистичних-в окоп. Це було очікувано. Пересувний цирк рулює.
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13.05.2024 15:31 Ответить
не такий страшний "цирк" як ті 73% клінічних ідіотів, що без нього не можуть існувати.
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15.05.2024 09:53 Ответить
Люди які працюють в Україні, з великою зп чи ні, справедливо лишились в тяжкий час і живлять і підтримують економіку, слюсарі, електрики, верстатники , атомники, айті працівники, медичні працівники, водії, а от ті, що за кордон виїхали і піднімають економіку інших держав тих трогати не можна?
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13.05.2024 15:31 Ответить
Вони вже заплатили. Не державі, звісно, але кого це турбує.
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13.05.2024 15:37 Ответить
Та не поспішайте, пацани. Москалям до Києва ще далеко.
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13.05.2024 15:32 Ответить
Поки буде війна - ці зелені упирі нікуди не підуть.

Поки будуть ці зелені упирі - війна не закінчиться.

Шо робити ?
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13.05.2024 15:32 Ответить
А чому ця скотина одягла однострій?
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13.05.2024 15:34 Ответить
Після початку війни все зелене керівництво начепило військовий однострій і перестало голитися щоб косити під бувалих фронтовиків крім данілова ,той пішов у чорнорубашечники.
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13.05.2024 15:51 Ответить
Зоотехник Данилов, він же оекетір Шарик, пішов у педікі в траурі.
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13.05.2024 16:15 Ответить
Економічне бронювання вже давно працює. Яскравий приклад - колишній воєнком Борисов.
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13.05.2024 15:34 Ответить
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13.05.2024 16:11 Ответить
"Коли воюють лише бідні -це не війна,це бізнес"!
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13.05.2024 15:40 Ответить
Штрафи змогли швиденько обговорити і затвердити...
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13.05.2024 15:41 Ответить
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13.05.2024 15:43 Ответить
Маопиз,ун арахамія на цьому бронюванні зірве гарний куш.
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13.05.2024 15:43 Ответить
Ніяк не можуть наговоритися
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13.05.2024 15:44 Ответить
Будуть обговорювати, доки все бабло не зберуть і усіх жиряків не відпустять.
А потім - все. Сіромахи - давай....
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13.05.2024 15:48 Ответить
в будь-якій незрозумілій ситуації проводь ДИСКУСІЮ
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13.05.2024 15:48 Ответить
корупцію легалізувати
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13.05.2024 15:49 Ответить
Все це до сраки,працювати воно не буде. , Набирайте справжніх вояк за добру зарплатню, всеодно ви до цього прийдете.
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13.05.2024 16:18 Ответить
тільки "зелене бронювання" вийде в цих покидьків
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13.05.2024 16:20 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1790000822157271139 36 мин

все життя, яке у мене залишилося, я буду блювати від слова "потужно" Бо все, що проїпала зелена влада, починалося та продовжується у неї під фанфари саме з цього слова...
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13.05.2024 16:24 Ответить
Потужно і вперше в історії України
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13.05.2024 21:08 Ответить
Жлобаря кондова, ти хоч знаєш, яка в тебе мерзенна обрюзгла пика?
Блін, як би йому заїхати в харю з носка? Щоб аж чвакнуло.
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13.05.2024 16:38 Ответить
Та коли це Зельониє відмовляться від ще одного потоку бабок? Узаконене ухилянство по державній платіжці "Шлях" принесло хороший настрій не тільки ОПешній банді.
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13.05.2024 17:02 Ответить
Взгалі не думаю що це вдала ідея... а як щодо тих кого уже призвали, або пішов добровільно... тобто якщо припустимо б змогли платити за себе то означає що вони можуть звільнитись з лав ЗСУ

Друге це буде великим податковим тиском на бізнес, який ітак зараз через невизначеність потрохи звертає взагалі якесь інвестування у розвиток... так можна добронюватись що залишиться тільки ІТ....

але хочу нагадати можновладцям що майбутнє у ІТ галузі невизначене через те що багато компаній все більше віддає на аусорсинг замовлення в дешевші Індію, Мексику і т.д. та і взагалі йде скорочення часу розробки через вдосконалення допоміжних програм АІ для написання коду...
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13.05.2024 17:08 Ответить
Потужний зам у потужного Стефанчука у час потужного лідера нації.
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17.05.2024 00:26 Ответить
 
 