Вопрос экономического бронирования еще будет обсуждаться какое-то время, - "слуга народа" Корниенко
Пока нет активных шагов по внедрению экономического бронирования.
Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я думаю, что нам надо просто эту дискуссию провести. Потому что Давид Арахамия, когда это комментировал, он четко сказал, что идет дискуссия, нет никаких сейчас на столе законопроектов, которые бы там предлагались в повестку дня или были бы на каком-то финальном этапе. Это все еще будет обсуждаться какое-то время", - сказал он.
Корниенко отметил, что экономическое бронирование - это вопрос общества и социальной справедливости.
"Мы должны все вместе, те, кто отстаивают эту идею, и те, кто не поддерживают, провести дискуссию и дать ответ на вопрос, не случится ли так, что будут бронированы только те, кто имеют доход и мы добавим ко всем несправедливостям бронирования еще одну линию раскола общества на богатых и бедных", - пояснил парламентарий.
В то же время он заявил, что есть большой запрос "у всех бизнесменов и производителей, промышленности и в сфере услуг относительно того как сохранить свои предприятия при отсутствии рабочих рук".
"Тех профессионалов, которые годами работали на должностях, а сейчас будут вынуждены воевать и не получат бронь потому, что далеко не каждое предприятие сможет ее получить по обновленному законодательству", - сказал Корниенко.
По словам Корниенко, нужно проводить дальше дискуссию. Но сейчас нет активных шагов к принятию решений, "как это активно обсуждают в соцсетях".
Экономичное бронирование
Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада рассматривает две модели экономического бронирования.
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Арахамия: "Да".
Корниенко: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much... Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".
Арахамия: "А?"
Корниенко: "Как корабельная сосна. Она тут от**ярит, б**ть, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б**ть чисто".
Арахамия: "Да?"
Корниенко: "Энергетик".
Арахамия: "Немного".
Корниенко: "К президенту ты заведешь и увидишь - он о**еет, подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".
Поки будуть ці зелені упирі - війна не закінчиться.
Шо робити ?
А потім - все. Сіромахи - давай....
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1790000822157271139 36 мин
все життя, яке у мене залишилося, я буду блювати від слова "потужно" Бо все, що проїпала зелена влада, починалося та продовжується у неї під фанфари саме з цього слова...
Блін, як би йому заїхати в харю з носка? Щоб аж чвакнуло.
Друге це буде великим податковим тиском на бізнес, який ітак зараз через невизначеність потрохи звертає взагалі якесь інвестування у розвиток... так можна добронюватись що залишиться тільки ІТ....
але хочу нагадати можновладцям що майбутнє у ІТ галузі невизначене через те що багато компаній все більше віддає на аусорсинг замовлення в дешевші Індію, Мексику і т.д. та і взагалі йде скорочення часу розробки через вдосконалення допоміжних програм АІ для написання коду...