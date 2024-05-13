Вопрос экономического бронирования еще будет обсуждаться какое-то время, - "слуга народа" Корниенко

Пока нет активных шагов по внедрению экономического бронирования.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я думаю, что нам надо просто эту дискуссию провести. Потому что Давид Арахамия, когда это комментировал, он четко сказал, что идет дискуссия, нет никаких сейчас на столе законопроектов, которые бы там предлагались в повестку дня или были бы на каком-то финальном этапе. Это все еще будет обсуждаться какое-то время", - сказал он.

Корниенко отметил, что экономическое бронирование - это вопрос общества и социальной справедливости.

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"Мы должны все вместе, те, кто отстаивают эту идею, и те, кто не поддерживают, провести дискуссию и дать ответ на вопрос, не случится ли так, что будут бронированы только те, кто имеют доход и мы добавим ко всем несправедливостям бронирования еще одну линию раскола общества на богатых и бедных", - пояснил парламентарий.

В то же время он заявил, что есть большой запрос "у всех бизнесменов и производителей, промышленности и в сфере услуг относительно того как сохранить свои предприятия при отсутствии рабочих рук".

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"Тех профессионалов, которые годами работали на должностях, а сейчас будут вынуждены воевать и не получат бронь потому, что далеко не каждое предприятие сможет ее получить по обновленному законодательству", - сказал Корниенко.

По словам Корниенко, нужно проводить дальше дискуссию. Но сейчас нет активных шагов к принятию решений, "как это активно обсуждают в соцсетях".

Экономичное бронирование

Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада рассматривает две модели экономического бронирования.

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