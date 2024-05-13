Граждане смогут актуализировать свои данные в ЦПАУ или ТЦК, если возникнут проблемы с е-кабинетом, - "слуга народа" Федиенко
Если у граждан возникнут проблемы с электронным кабинетом и они не смогут обновить свои данные онлайн, то им придется идти в Центр предоставления административных услуг или Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Независимо от того, каким именно путем лицо обновит свои данные, оно все равно получит повестку на прохождение ВВК.
Об этом рассказал нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в интервью Telegraf, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что есть граждане Украины, которые не находятся в реестре "Оберег", но они находятся в разных базах.
"Сейчас эти реестры объединяются между собой, чтобы актуализировать место жительства, место работы, образование, актуализировать родственников, телефон. Если всего этого нет - надо сделать, чтобы ТЦК это видели. Далее военкоматы будут для себя решать, каким образом выполнять мобилизационный план с учетом потребности. Но для этого есть уже другие законы. В частности, об ответственности", - ответил Федиенко на вопрос, как будет происходить актуализация данных военнообязанных.
Способы актуализации данных
Он пояснил, что если у граждан возникнут проблемы с сервисом и они не смогут обновить свои данные онлайн, то им придется идти в ЦПАУ или ТЦК и СП.
Федиенко призывает не бояться этого, поскольку независимо от того, каким именно путем гражданин обновит свои данные, он все равно получит повестку на прохождение военно-врачебной комиссии.
"Обращаться в ЦПАУ или идти в ТЦК. Я понимаю, что у нас люди психологически не хотят идти в ТЦК. Но когда гражданин обновит свои данные в электронном кабинете - верифицирует телефон, адрес проживания - он все равно получит туда повестку на прохождение ВВК", - резюмировал "слуга народа".
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То нагуя йому це робити?
Але зараз, я не хочу боротись за Україну. яка вже стала росією. не за таку Україну хлопці й дівчата вмирали...
Справа - особа, занесена до бази "Миротворець".
а не громадянам теж можна?
Я також не бачу вироків по СЗЧ, а таких вже понад 120-150 тис., і такі мають отримати від 5 до 10 років. Зараз від 30 до 50% тих, яких мобілізують тим чим іншим способом, привозять в ТЦК, утікають чи з таборів підготовки чи на шляху на передову.
Це влада людожерів і мародерів. Що ви пропонуєте людям захищати? Вас і ваші заводи параходи?