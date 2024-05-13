РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5613 посетителей онлайн
Новости мобилизации
7 629 40

Граждане смогут актуализировать свои данные в ЦПАУ или ТЦК, если возникнут проблемы с е-кабинетом, - "слуга народа" Федиенко

Оновлення даних через е-кабінет військовозобов'язаного

Если у граждан возникнут проблемы с электронным кабинетом и они не смогут обновить свои данные онлайн, то им придется идти в Центр предоставления административных услуг или Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Независимо от того, каким именно путем лицо обновит свои данные, оно все равно получит повестку на прохождение ВВК.

Об этом рассказал нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в интервью Telegraf, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что есть граждане Украины, которые не находятся в реестре "Оберег", но они находятся в разных базах.

"Сейчас эти реестры объединяются между собой, чтобы актуализировать место жительства, место работы, образование, актуализировать родственников, телефон. Если всего этого нет - надо сделать, чтобы ТЦК это видели. Далее военкоматы будут для себя решать, каким образом выполнять мобилизационный план с учетом потребности. Но для этого есть уже другие законы. В частности, об ответственности", - ответил Федиенко на вопрос, как будет происходить актуализация данных военнообязанных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Демобилизации до конца войны не будет, однако ротации должны быть, - "слуга народа" Федиенко

Способы актуализации данных

Он пояснил, что если у граждан возникнут проблемы с сервисом и они не смогут обновить свои данные онлайн, то им придется идти в ЦПАУ или ТЦК и СП.

Федиенко призывает не бояться этого, поскольку независимо от того, каким именно путем гражданин обновит свои данные, он все равно получит повестку на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Обращаться в ЦПАУ или идти в ТЦК. Я понимаю, что у нас люди психологически не хотят идти в ТЦК. Но когда гражданин обновит свои данные в электронном кабинете - верифицирует телефон, адрес проживания - он все равно получит туда повестку на прохождение ВВК", - резюмировал "слуга народа".

Читайте также: После обновления данных в ТЦК через е-кабинет на ВВК будут вызывать отдельной повесткой, - Генштаб

Автор: 

реестр (322) мобилизация (2746) электронные документы (120) ТЦК (522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Але коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті - верифікує телефон, адресу проживання - він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК", - резюмував "слуга народу"

То нагуя йому це робити?
показать весь комментарий
13.05.2024 12:14
+14
показать весь комментарий
13.05.2024 12:20
+11
Цікаво, вони справді вірять, що масово підуть оновлювати дані? Ті хто прийдуть, це чоловіки, які мають відстрочку, інвалідність та інші, кому не загрожує служба. Цивільні не хочуть ні давати присягу, ні воювати і будуть уникати мобілізації незалежно від того, скільки влада вигадає лякалок. А як воюють побиті та викрадені в окремих підрозділах вже переконались, тому найвідоміші роблять усе можливе, аби залучати тих, хто готовий воювати за певних умов, пропонуючи нормальне навчання, ставлення і т.п.
показать весь комментарий
13.05.2024 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті - верифікує телефон, адресу проживання - він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК", - резюмував "слуга народу"

То нагуя йому це робити?
показать весь комментарий
13.05.2024 12:14 Ответить
Бо якщо він це не зробить до 18 липня, його поліція з собаками буде шукати. І штраф впиляють від 17 тис. грн.
показать весь комментарий
13.05.2024 13:36 Ответить
Правильно. Краще здохнути за цю корумповану владу і концлагері, який вони тут створили
показать весь комментарий
13.05.2024 13:38 Ответить
Я скажу так, влада то таке. Я не хочу здихати за дибільний нарід, який на наступних виборах знову все просре. Я весь згадую історію оперного співака Сліпака. Який повернувся в 2014 чи 2015 в Україну із Франції, де співав в опері, і його тут вбив снайпер. А у 2019му тупе бидло проголосувало за клоуна, який хоче заглянути в очко *****. За що помер Сліпак?
показать весь комментарий
13.05.2024 20:14 Ответить
він придурок чи що? яке електронна повістка на ВЛК? ото вже вилізло одоробло..
показать весь комментарий
13.05.2024 12:16 Ответить
Він не придурок. Він просто проговорився. Розказую, як все буде. Спочатку будуть всіх заганяти в електронний кабінет, щоб його активували та дали свої дані. При цьому будуть розказувати, що ніяких повісток в електронному виді і т.п. Потім, коли всі, хто поведеться на це заповнять свої дані, щоб не отримати штраф в 17к гривень, приймуть закон про електронні повістки в цей кабінет. При цьому, коли ти оновлюватимеш дані в кабінеті, буде якась непримітьна галочка, "погоджуюся з умовами", де буде дрібним шрифтом та незрозумілою юридичною мовою описано, що електронний кабінет прирівнюється до якогось фізичного. І порозсилають повістки на ВЛК на фізичні адреси та на електронні. А також в сам кабінет. Разом з тим криміналізують неявку по повістці на ВЛК. І - вуаля. Замість адмінки і штрафа в 17к - на тобі вже криміналка до 3 років. Чому ви думаєте вони оце так аж пищать і готові підставлятися, щоб заставити людей, що виїхали "просто заповнити дані в кабінеті"? Саме для цього, щоб взнати їх точні закордонні дані та повісити на них криміналку. А потім вже подавати країні, в якій живе людина список людей з кримінальним провадженням.
показать весь комментарий
13.05.2024 13:12 Ответить
я звісно люблю Україну, допомагаю ЗСУ як можу, донати, посилки, сам за свої збираю дрони і відправляю.
Але зараз, я не хочу боротись за Україну. яка вже стала росією. не за таку Україну хлопці й дівчата вмирали...
показать весь комментарий
13.05.2024 14:52 Ответить
Вона стала маленькою росією в 2019му році.
показать весь комментарий
13.05.2024 20:09 Ответить
"Але коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті - верифікує телефон, адресу проживання - він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК", - резюмував "слуга народу" - це він для того, щоб ніхто не оновлював своїх даних?
показать весь комментарий
13.05.2024 12:17 Ответить
Опа! А, как же так! Это как с фортификацией в Харьковской области! Все готово, но не совсем?
показать весь комментарий
13.05.2024 12:18 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2024 12:20 Ответить
Зліва - чотирижди ухилянт.
Справа - особа, занесена до бази "Миротворець".
показать весь комментарий
13.05.2024 13:30 Ответить
Лопату кулебіну із собою брати, чи в тцк дадуть?
показать весь комментарий
13.05.2024 12:28 Ответить
Там дадуть те в що кладуть.
показать весь комментарий
13.05.2024 13:31 Ответить
a можна після бубса?
а не громадянам теж можна?
показать весь комментарий
13.05.2024 12:28 Ответить
Так,а кто за границей..Им что делать??Приехать на ВЛК??? Дебилы якісь.И нах. той кабінет тоді потрібен?
показать весь комментарий
13.05.2024 12:30 Ответить
ті зрадникі навічно, навіть як вони по перший повісці зьявлялися і не паплюжили свою країну!
показать весь комментарий
13.05.2024 12:35 Ответить
По скайпу пісюна лікарям вказати
показать весь комментарий
13.05.2024 13:40 Ответить
Проблем буде багато...Не можна буде оновити свої дані в кабінеті , якщо у тебе військовий квиток старого зразка, не кажучи вже про тих, у кого його немає або вони мають приписне свідотство...Тільки особисто в ТЦК...
показать весь комментарий
13.05.2024 12:33 Ответить
Звідки інформація про старий зразок? Де взагалі посилання на цей кабінет?
показать весь комментарий
13.05.2024 16:43 Ответить
Якщо люди будуть здебільша відмовлятися від служби в ВСУ, ви вже побудували тюрми на 1-1,5 млн. населення, які мали б отримати вироки і три роки відсидіти?
Я також не бачу вироків по СЗЧ, а таких вже понад 120-150 тис., і такі мають отримати від 5 до 10 років. Зараз від 30 до 50% тих, яких мобілізують тим чим іншим способом, привозять в ТЦК, утікають чи з таборів підготовки чи на шляху на передову.
показать весь комментарий
13.05.2024 12:36 Ответить
Зробили зі звичайних людей - "злочинців". Та ще й хто: чотирижди ухилянт татіншпґа пиз...дота підкупольна.
показать весь комментарий
13.05.2024 13:42 Ответить
Дуже багато цього федієнка. До дощу?
показать весь комментарий
13.05.2024 12:42 Ответить
Це все з одного й того ж інтерв'ю. Порізали на шматки і виклали як окремі новини.
показать весь комментарий
13.05.2024 13:13 Ответить
Цікаво, вони справді вірять, що масово підуть оновлювати дані? Ті хто прийдуть, це чоловіки, які мають відстрочку, інвалідність та інші, кому не загрожує служба. Цивільні не хочуть ні давати присягу, ні воювати і будуть уникати мобілізації незалежно від того, скільки влада вигадає лякалок. А як воюють побиті та викрадені в окремих підрозділах вже переконались, тому найвідоміші роблять усе можливе, аби залучати тих, хто готовий воювати за певних умов, пропонуючи нормальне навчання, ставлення і т.п.
показать весь комментарий
13.05.2024 12:52 Ответить
Эмм... И как они планируют отправлять повестки в Германию? Голубиной почтой?
показать весь комментарий
13.05.2024 12:58 Ответить
в електронний кабінет
показать весь комментарий
13.05.2024 13:16 Ответить
Но у меня нет электронного кабинета.
показать весь комментарий
13.05.2024 13:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GTP2LNgPRrM
показать весь комментарий
13.05.2024 12:59 Ответить
Ті хто не зробили цього раніше, не зроблять і зараз. Влада втратила рік йдучі хибним шляхом примусової моГілізації, примусу і покарань
показать весь комментарий
13.05.2024 13:43 Ответить
Це сказав той депутат, як вносив законопроект, який дозволяв розстрілювати солдат за бажанням командирів.
Це влада людожерів і мародерів. Що ви пропонуєте людям захищати? Вас і ваші заводи параходи?
показать весь комментарий
13.05.2024 13:45 Ответить
А де той кабінет електронний? Ви посилання на нього зробили?
показать весь комментарий
13.05.2024 14:51 Ответить
То як можна оновити свої дані без тих дибільних черг? Де посилання на той електронний кабінет? Або де, чи куди іти в ЦНАП, щоб на тебе не дивились, як барани на нові ворота?
показать весь комментарий
13.05.2024 14:55 Ответить
Вище пишуть, якщо квиток старого зразка, то тільки через ТЦК.
показать весь комментарий
13.05.2024 16:44 Ответить
По чому зараз кнопочні телефони б\у ?
показать весь комментарий
13.05.2024 16:15 Ответить
а гидотний покидьок безумної слуга народу федієнко не бажає оновити свої дані? хоч десь? а на фронт йому сцикотно, бо це він разом з прибацаною мар"яною був співавтором скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин
показать весь комментарий
13.05.2024 17:36 Ответить
 
 