После обновления данных в ТЦК через е-кабинет на ВВК будут вызывать отдельной повесткой, - Генштаб

Если военнообязанные обновят данные через электронный кабинет, то будут проходить ВВК только после соответствующей повестки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV заявил представитель Генерального штаба ВСУ Юрий Глущенков.

"На данный момент вопрос стоит исключительно в обновлении данных. Если господин Виктор будет приглашен на ВВК соответствующей повесткой, он придет и пройдет ВВК. Вопрос стоит об обновлении данных, подчеркиваю это", - объяснил он.

Также Глущенков ответил, автоматически ли все, кто обновляют данные, получают направление на прохождение ВВК: "Такая задача не стоит. Такое решение принимает ТЦК, исходя из обновленной информации, наличия тех задач, которые перед ним стоят".

Электронный кабинет военнообязанного

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая.

Также был обнародован новый перечень болезней, по которому будут оценивать пригодность к военной службе.

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