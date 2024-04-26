С повестками для сверки учетных данных можно обращаться в рекрутинговые центры, - Минобороны
Граждане, получившие повестки для сверки учетных данных, могут обратиться в рекрутинговый центр, где продолжается набор граждан на службу в Силы обороны Украины.
Об этом уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сказал Армияинформ, передает Цензор.НЕТ.
"Даже если у тебя есть повестка - это не запрещает никоим образом (прийти в рекрутинговый центр. - Ред.), у тебя есть возможность прийти и себя найти, понять, на какую вакансию ты еще можешь податься, подобрать для себя", - рассказал Бежевец.
При этом он уточнил, что речь идет о наличии повестки на руках у человека для сверки учетных данных.
"Не говорим о повестке, когда человек уже прошел ВВК и уже фактически готов к отправке в часть, нет. По повесткам, которые предоставляются людям для сверки учетных данных, - даже после этого человек может прийти и поискать себе вакансию, поискать себе место в конкретной бригаде на конкретную должность. Это работает", - заявил представитель МОУ.
Бежевец также сообщил об открытии в Украине очередного рекрутингового центра для привлечения граждан на службу в Силы обороны Украины. В частности, 14-й рекрутинговый центр открылся в городе Кременчуг Полтавской области.
По словам Бежевца, результаты работы уже открытых рекрутинговых центров - положительные и обнадеживающие.
"По поводу статистики. Она, на наш взгляд, вполне положительная и обнадеживающая. Более 2 тысяч обращений, ближе уже к 3 тысячам обращений за время развития этих центров, потому что они только сейчас организовываются, развиваются, уже поступило. И более 300 человек находятся в процессе оформления на той или иной стадии в продвижении к своей должности в воинской части", - рассказал представитель МОУ.
Минобороны, по словам Бежевца, активно открывает центры фактически во всех регионах Украины.
"Эта сеть, несомненно, позволит тем, кто, возможно, еще сомневается, все же прийти, задать вопрос и найти себя в Вооруженных Силах Украины", - подчеркнул представитель МОУ.
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І отут ми добираємося до суті. Зеленському за всяку ціну треба зберегти свій електорат. В ОПУ чудово розуміють, що за Зеленського голосували переважно особи які захищати Україну в складі Збройних сил не бажають ні за яких умов. Ба-більше. В ОПУ чудово знають як до чинної влади ставиться переважна маса фронтовиків - а ставиться паршиво, в т ч й ті, хто ніяк не є прихильниками Порошенка.
Очевидно, Зеленському треба зберегти від мобілізації ту частину свого електорату, яка все ще перебуває в тилу.
А тепер цифри. Я співпрацював колись з «Текстами» і фактажу наведеному ними довіряю цілковито. За «Текстами» в Україні 10,5 мільйонів чоловіків призивного віку, з яких мобілізації підлягає 4,9 мільйони. От за них і йде боротьба. В ОПУ знають, що на наступних виборах їм явно доведеться протистояти умовній «партії ветеранів». Вони точно будуть оперувати тезами: «Та вони ж мілітаристи! Вони вас хотіли всіх мобілізувати - а ми врятували!»
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Я вважаю що заборона видавати документи в іноземних консульствах (цілковито незаконна, я про це писав відверто) це не хайп на темі. Це агонія. Це спроба з останнхі сил втримати ситуацію під контролем. Бо влада з рук Зеленського упливає неспішно, але наполегливо. Отже.
Для початку зауважу. Війна для Зеленського це проблема. Бо українці дуже гарно пам'ятають травневі шашлики, камлання ніби США та Британія попередженнями про вторгнення Росії підривають економіку України, тощо. Наразі в Україні до біса людей які втратили майно, рідних та мають на руках скалічених дітей та родичів - і чимало їх у Києві. В столиці. Наразі всі ці люди мовчать. Але хай тільки почнеться передвиборча кампанія - ЗЕкоманді пригадають зразу все.
.......От тому з ЗСУ не демобілізують навіть хворих і контужених. От тому зелені спробували утискати осіб що виїхали - вони всерйоз розраховували, що західні уряди почнуть тих осіб депортовувати як злочинців. А цього не буде, як вже відомо.
ЗЕкоманду цікавить не війна, її цікавить аби лишитися владою. Нині ЗЕкоманда впритул підійшла до необхідності примусово призивати власних прибічників.
І знаєте в чому іронія? ЗЕкоманда більше не має вибору. Бо якщо мобілізація не дасть ЗСУ поповнення, будуть проблеми на фронті. А їх на одних тільки лише ухилянтів не спишеш.
Читачі! Не сперечайтеся із ЗЕприбічниками - гарний Зеленський чи поганий. Просто питайте - вони готові до мобілізації? Бо - буде.
https://t.me/dragonspech Печера Дракона
Бо ВЛК мабуть не пройшли тільки двоє - Залужний і Шаптала, але вони ж - політичні!
Оце вам, громадяни України, і рекрутинг і мобілізація.