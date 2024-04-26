С повестками для сверки учетных данных можно обращаться в рекрутинговые центры, - Минобороны

Граждане, получившие повестки для сверки учетных данных, могут обратиться в рекрутинговый центр, где продолжается набор граждан на службу в Силы обороны Украины.

Об этом уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сказал Армияинформ, передает Цензор.НЕТ.

"Даже если у тебя есть повестка - это не запрещает никоим образом (прийти в рекрутинговый центр. - Ред.), у тебя есть возможность прийти и себя найти, понять, на какую вакансию ты еще можешь податься, подобрать для себя", - рассказал Бежевец.

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При этом он уточнил, что речь идет о наличии повестки на руках у человека для сверки учетных данных.

"Не говорим о повестке, когда человек уже прошел ВВК и уже фактически готов к отправке в часть, нет. По повесткам, которые предоставляются людям для сверки учетных данных, - даже после этого человек может прийти и поискать себе вакансию, поискать себе место в конкретной бригаде на конкретную должность. Это работает", - заявил представитель МОУ.

Бежевец также сообщил об открытии в Украине очередного рекрутингового центра для привлечения граждан на службу в Силы обороны Украины. В частности, 14-й рекрутинговый центр открылся в городе Кременчуг Полтавской области.

По словам Бежевца, результаты работы уже открытых рекрутинговых центров - положительные и обнадеживающие.

"По поводу статистики. Она, на наш взгляд, вполне положительная и обнадеживающая. Более 2 тысяч обращений, ближе уже к 3 тысячам обращений за время развития этих центров, потому что они только сейчас организовываются, развиваются, уже поступило. И более 300 человек находятся в процессе оформления на той или иной стадии в продвижении к своей должности в воинской части", - рассказал представитель МОУ.

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Минобороны, по словам Бежевца, активно открывает центры фактически во всех регионах Украины.

"Эта сеть, несомненно, позволит тем, кто, возможно, еще сомневается, все же прийти, задать вопрос и найти себя в Вооруженных Силах Украины", - подчеркнул представитель МОУ.