УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10003 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 291 18

Із повістками для звірки облікових даних можна звертатися до рекрутингових центрів, - Міноборони

Уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець

Громадяни, які отримали повістки для звірки облікових даних, можуть звернутися до рекрутингового центру, де триває набір громадян на службу в Сили оборони України.

Про це уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець сказав Арміяінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо в тебе є повістка — це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр. — Ред.), в тебе є можливість прийти і себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе", — розповів Бежевець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рекрутингові центри планують відкрити у квітні у п’яти районах Вінниччини

При цьому він уточнив, що йдеться про наявність повістки на руках у людини для звірки облікових даних.

"Не говоримо про повістку, коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, ні. По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, — навіть після цього людина може прийти і пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", — заявив представник МОУ.

Бежевець також повідомив про відкриття в Україні чергового рекрутингового центру для залучення громадян на службу в Сили оборони України. Зокрема, 14-й рекрутинговий центр відкрився в місті Кременчук Полтавської області.

За словами Бежевця, результати роботи вже відкритих рекрутингових центрів — позитивні і обнадійливі.

"З приводу статистики. Вона, на наш погляд, цілком позитивна і обнадійлива. Більше 2 тисяч звернень, ближче вже до 3 тисяч звернень за час розвитку цих центрів, бо вони тільки зараз започатковуються, розвиваються, уже надійшло. І більше 300 людей знаходяться в процесі оформлення на тій чи іншій стадії у руху до своєї посади у військовій частині", — розповів представник МОУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки, - Міноборони. ВIДЕО

Міноборони, за словами Бежевця, активно відкриває центри фактично в усіх регіонах України.

"Ця мережа, безсумнівно, дасть змогу тим, хто, можливо, ще сумнівається, все ж таки прийти, задати питання і відшукати себе в Збройних Силах України", — наголосив представник МОУ.

Автор: 

Міноборони (7304) повістка (182) Рекрутинг (137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
А казали ж, що звірка даних - то просто звірка даних, і нічого більше. А тут - раз! Де б ти не звіряв дані, наступна зупинка - учєбка. ВЛК не рахується.
Бо ВЛК мабуть не пройшли тільки двоє - Залужний і Шаптала, але вони ж - політичні!
показати весь коментар
26.04.2024 18:17
+9
1,200 млн людей в армії .який в дупу рекрутинг.
показати весь коментар
26.04.2024 18:14
+4
Ну да, ну да. Только у Минобороны есть список подразделений, для которых гарантированно это работает: куда прошел отбор, туда и попал - это в основном те, кто постоянно на передке и у кого несколько раз в год обновляется состав. Вот туда если "прошел собеседование" - никакие ТЦК и учебки не могут направить в другое подразделение - их за это могут самих на передок послать. А вот всякие не настолько убойные направления - вроде хозчастей, дроноводов, арты, не говоря про тыловые специальности - туда только по блату или за хорошие бабки. Даже если придешь с "відношенням" в учебку, им запросто могут подтереться, если подразделения нет в приоритетном списке и послать какого-нибудь инженера по ракетным системам или спеца по программированию дронов куда-нибудь под Авдеевку подносит снаряды. Так что не надо ля-ля про рекрутинговые центры.
показати весь коментар
26.04.2024 20:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это чтобы 2 раза не вставать.
показати весь коментар
26.04.2024 17:39 Відповісти
От мені цікаво: якщо людина знайшла вакансію через рекрутинговий центр, то поітм вона ГАРАНТОВАНО потрапить до тієї частини, яку обрала? Чи після ВЛК її запхають туди, куди вирішить ТЦК? Дивився по еспресо інтерв'ю з одним комбатом, так ось він казав, що НЕ МОЖЕ цього гарантувати. І що юридично це ніяк не врегульовано.
показати весь коментар
26.04.2024 17:43 Відповісти
Ні, не гарантовано. Говорилося, що з новим законом це буде змінено, але щось я там того не побачив. Може погано дивився.
показати весь коментар
26.04.2024 18:09 Відповісти
Так отож.
показати весь коментар
26.04.2024 18:10 Відповісти
Найкращий спосіб розвіяти сумніви, це перевірити самому. А взагалі цей недоканал дуже любить прикрасити, особливо коли там з'являється завжди веселий М. Вересень, він же Ситник.)
показати весь коментар
26.04.2024 18:15 Відповісти
де триває набір громадян на службу в Сили оборони України , заметьте , не ВСУ а хз в шо
показати весь коментар
26.04.2024 17:43 Відповісти
Сили Оборони України - це не тільки ЗСУ. Це ще НГУ, ДПСУ, ГУР тощо. І всюди потрібні люди.
показати весь коментар
26.04.2024 17:48 Відповісти
так всех много и оборонять не кому, надо ещё?
показати весь коментар
26.04.2024 17:59 Відповісти
Щоб зрозуміти, треба мати хоч якусь уяву про реальну ситуацію. Ви, як і більшість, на жаль, її не маєте.
показати весь коментар
26.04.2024 19:07 Відповісти
https://republic.com.ua/article/borotba-za-10-miljoniv.html
.....
І отут ми добираємося до суті. Зеленському за всяку ціну треба зберегти свій електорат. В ОПУ чудово розуміють, що за Зеленського голосували переважно особи які захищати Україну в складі Збройних сил не бажають ні за яких умов. Ба-більше. В ОПУ чудово знають як до чинної влади ставиться переважна маса фронтовиків - а ставиться паршиво, в т ч й ті, хто ніяк не є прихильниками Порошенка.

Очевидно, Зеленському треба зберегти від мобілізації ту частину свого електорату, яка все ще перебуває в тилу.

А тепер цифри. Я співпрацював колись з «Текстами» і фактажу наведеному ними довіряю цілковито. За «Текстами» в Україні 10,5 мільйонів чоловіків призивного віку, з яких мобілізації підлягає 4,9 мільйони. От за них і йде боротьба. В ОПУ знають, що на наступних виборах їм явно доведеться протистояти умовній «партії ветеранів». Вони точно будуть оперувати тезами: «Та вони ж мілітаристи! Вони вас хотіли всіх мобілізувати - а ми врятували!»

,,,,

Я вважаю що заборона видавати документи в іноземних консульствах (цілковито незаконна, я про це писав відверто) це не хайп на темі. Це агонія. Це спроба з останнхі сил втримати ситуацію під контролем. Бо влада з рук Зеленського упливає неспішно, але наполегливо. Отже.

Для початку зауважу. Війна для Зеленського це проблема. Бо українці дуже гарно пам'ятають травневі шашлики, камлання ніби США та Британія попередженнями про вторгнення Росії підривають економіку України, тощо. Наразі в Україні до біса людей які втратили майно, рідних та мають на руках скалічених дітей та родичів - і чимало їх у Києві. В столиці. Наразі всі ці люди мовчать. Але хай тільки почнеться передвиборча кампанія - ЗЕкоманді пригадають зразу все.

.......От тому з ЗСУ не демобілізують навіть хворих і контужених. От тому зелені спробували утискати осіб що виїхали - вони всерйоз розраховували, що західні уряди почнуть тих осіб депортовувати як злочинців. А цього не буде, як вже відомо.

ЗЕкоманду цікавить не війна, її цікавить аби лишитися владою. Нині ЗЕкоманда впритул підійшла до необхідності примусово призивати власних прибічників.

І знаєте в чому іронія? ЗЕкоманда більше не має вибору. Бо якщо мобілізація не дасть ЗСУ поповнення, будуть проблеми на фронті. А їх на одних тільки лише ухилянтів не спишеш.

Читачі! Не сперечайтеся із ЗЕприбічниками - гарний Зеленський чи поганий. Просто питайте - вони готові до мобілізації? Бо - буде.

https://t.me/dragonspech Печера Дракона
показати весь коментар
26.04.2024 17:57 Відповісти
Я голосував ща ПОП, а захищати не бажаю саме тому, що не бажають 73%, а вони перші повинні були стрибати в окопи.
показати весь коментар
26.04.2024 20:34 Відповісти
Черговий раз хрен на закони! Немає в законах ніяких рекрутінгаавых аагенств!
показати весь коментар
26.04.2024 18:12 Відповісти
1,200 млн людей в армії .який в дупу рекрутинг.
показати весь коментар
26.04.2024 18:14 Відповісти
А казали ж, що звірка даних - то просто звірка даних, і нічого більше. А тут - раз! Де б ти не звіряв дані, наступна зупинка - учєбка. ВЛК не рахується.
Бо ВЛК мабуть не пройшли тільки двоє - Залужний і Шаптала, але вони ж - політичні!
показати весь коментар
26.04.2024 18:17 Відповісти
https://www.facebook.com/100094136896745/videos/1157012059068836

Оце вам, громадяни України, і рекрутинг і мобілізація.
показати весь коментар
26.04.2024 19:04 Відповісти
Зараз набіжуть подоляцькі боти і знов почнуть стару пісню, а от якщо прийде русня, от тоді... не розуміючи своїм примітивним мозком, що ото на відео вже і є русня, просто прапори на формі поки що не ті, але в разі чого вони їх залюбки змінять.
показати весь коментар
26.04.2024 23:14 Відповісти
Ну да, ну да. Только у Минобороны есть список подразделений, для которых гарантированно это работает: куда прошел отбор, туда и попал - это в основном те, кто постоянно на передке и у кого несколько раз в год обновляется состав. Вот туда если "прошел собеседование" - никакие ТЦК и учебки не могут направить в другое подразделение - их за это могут самих на передок послать. А вот всякие не настолько убойные направления - вроде хозчастей, дроноводов, арты, не говоря про тыловые специальности - туда только по блату или за хорошие бабки. Даже если придешь с "відношенням" в учебку, им запросто могут подтереться, если подразделения нет в приоритетном списке и послать какого-нибудь инженера по ракетным системам или спеца по программированию дронов куда-нибудь под Авдеевку подносит снаряды. Так что не надо ля-ля про рекрутинговые центры.
показати весь коментар
26.04.2024 20:27 Відповісти
 
 