Із повістками для звірки облікових даних можна звертатися до рекрутингових центрів, - Міноборони

Громадяни, які отримали повістки для звірки облікових даних, можуть звернутися до рекрутингового центру, де триває набір громадян на службу в Сили оборони України.

Про це уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець сказав Арміяінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо в тебе є повістка — це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр. — Ред.), в тебе є можливість прийти і себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе", — розповів Бежевець.

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При цьому він уточнив, що йдеться про наявність повістки на руках у людини для звірки облікових даних.

"Не говоримо про повістку, коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, ні. По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, — навіть після цього людина може прийти і пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", — заявив представник МОУ.

Бежевець також повідомив про відкриття в Україні чергового рекрутингового центру для залучення громадян на службу в Сили оборони України. Зокрема, 14-й рекрутинговий центр відкрився в місті Кременчук Полтавської області.

За словами Бежевця, результати роботи вже відкритих рекрутингових центрів — позитивні і обнадійливі.

"З приводу статистики. Вона, на наш погляд, цілком позитивна і обнадійлива. Більше 2 тисяч звернень, ближче вже до 3 тисяч звернень за час розвитку цих центрів, бо вони тільки зараз започатковуються, розвиваються, уже надійшло. І більше 300 людей знаходяться в процесі оформлення на тій чи іншій стадії у руху до своєї посади у військовій частині", — розповів представник МОУ.

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Міноборони, за словами Бежевця, активно відкриває центри фактично в усіх регіонах України.

"Ця мережа, безсумнівно, дасть змогу тим, хто, можливо, ще сумнівається, все ж таки прийти, задати питання і відшукати себе в Збройних Силах України", — наголосив представник МОУ.