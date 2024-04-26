Із повістками для звірки облікових даних можна звертатися до рекрутингових центрів, - Міноборони
Громадяни, які отримали повістки для звірки облікових даних, можуть звернутися до рекрутингового центру, де триває набір громадян на службу в Сили оборони України.
Про це уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець сказав Арміяінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Навіть якщо в тебе є повістка — це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр. — Ред.), в тебе є можливість прийти і себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе", — розповів Бежевець.
При цьому він уточнив, що йдеться про наявність повістки на руках у людини для звірки облікових даних.
"Не говоримо про повістку, коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, ні. По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, — навіть після цього людина може прийти і пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", — заявив представник МОУ.
Бежевець також повідомив про відкриття в Україні чергового рекрутингового центру для залучення громадян на службу в Сили оборони України. Зокрема, 14-й рекрутинговий центр відкрився в місті Кременчук Полтавської області.
За словами Бежевця, результати роботи вже відкритих рекрутингових центрів — позитивні і обнадійливі.
"З приводу статистики. Вона, на наш погляд, цілком позитивна і обнадійлива. Більше 2 тисяч звернень, ближче вже до 3 тисяч звернень за час розвитку цих центрів, бо вони тільки зараз започатковуються, розвиваються, уже надійшло. І більше 300 людей знаходяться в процесі оформлення на тій чи іншій стадії у руху до своєї посади у військовій частині", — розповів представник МОУ.
Міноборони, за словами Бежевця, активно відкриває центри фактично в усіх регіонах України.
"Ця мережа, безсумнівно, дасть змогу тим, хто, можливо, ще сумнівається, все ж таки прийти, задати питання і відшукати себе в Збройних Силах України", — наголосив представник МОУ.
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І отут ми добираємося до суті. Зеленському за всяку ціну треба зберегти свій електорат. В ОПУ чудово розуміють, що за Зеленського голосували переважно особи які захищати Україну в складі Збройних сил не бажають ні за яких умов. Ба-більше. В ОПУ чудово знають як до чинної влади ставиться переважна маса фронтовиків - а ставиться паршиво, в т ч й ті, хто ніяк не є прихильниками Порошенка.
Очевидно, Зеленському треба зберегти від мобілізації ту частину свого електорату, яка все ще перебуває в тилу.
А тепер цифри. Я співпрацював колись з «Текстами» і фактажу наведеному ними довіряю цілковито. За «Текстами» в Україні 10,5 мільйонів чоловіків призивного віку, з яких мобілізації підлягає 4,9 мільйони. От за них і йде боротьба. В ОПУ знають, що на наступних виборах їм явно доведеться протистояти умовній «партії ветеранів». Вони точно будуть оперувати тезами: «Та вони ж мілітаристи! Вони вас хотіли всіх мобілізувати - а ми врятували!»
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Я вважаю що заборона видавати документи в іноземних консульствах (цілковито незаконна, я про це писав відверто) це не хайп на темі. Це агонія. Це спроба з останнхі сил втримати ситуацію під контролем. Бо влада з рук Зеленського упливає неспішно, але наполегливо. Отже.
Для початку зауважу. Війна для Зеленського це проблема. Бо українці дуже гарно пам'ятають травневі шашлики, камлання ніби США та Британія попередженнями про вторгнення Росії підривають економіку України, тощо. Наразі в Україні до біса людей які втратили майно, рідних та мають на руках скалічених дітей та родичів - і чимало їх у Києві. В столиці. Наразі всі ці люди мовчать. Але хай тільки почнеться передвиборча кампанія - ЗЕкоманді пригадають зразу все.
.......От тому з ЗСУ не демобілізують навіть хворих і контужених. От тому зелені спробували утискати осіб що виїхали - вони всерйоз розраховували, що західні уряди почнуть тих осіб депортовувати як злочинців. А цього не буде, як вже відомо.
ЗЕкоманду цікавить не війна, її цікавить аби лишитися владою. Нині ЗЕкоманда впритул підійшла до необхідності примусово призивати власних прибічників.
І знаєте в чому іронія? ЗЕкоманда більше не має вибору. Бо якщо мобілізація не дасть ЗСУ поповнення, будуть проблеми на фронті. А їх на одних тільки лише ухилянтів не спишеш.
Читачі! Не сперечайтеся із ЗЕприбічниками - гарний Зеленський чи поганий. Просто питайте - вони готові до мобілізації? Бо - буде.
https://t.me/dragonspech Печера Дракона
Бо ВЛК мабуть не пройшли тільки двоє - Залужний і Шаптала, але вони ж - політичні!
Оце вам, громадяни України, і рекрутинг і мобілізація.