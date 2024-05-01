Электронный кабинет военнообязанного начнет работать с 18 мая, - Минобороны
Электронный кабинет военнообязанного начнет работать с 18 мая. Доступ к нему будет обеспечиваться через мобильное приложение.
Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного... Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", - отметила чиновница.
По ее словам, для того, чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет скачать мобильное приложение, авторизоваться и заполнить необходимые "поля".
"Собственно, с 18 мая, у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно - номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах - в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного. Это будет мобильное приложение, его можно будет загрузить в App Store и в Google Play Market... Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция - авторизоваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберіг" для того, чтобы пересмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", - сказала заместитель министра обороны.
Черногоренко заверила, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.
"Будет возможность делать это дистанционно, без визита в ТЦК и СП. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК... Обновить эти данные можно будет с любой удобной точки, в том числе - из-за границы. Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно", - отметила заместитель министра обороны.
Напоминаем, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступает в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.
Пожалуйста, подождите...
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1. Як давно ви почали думати про електронні кабінети?
2. Як часто ви думаєте про електронні кабінеи?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте про електронні кабінети?
бо тцк досі не є органом виконавчої влади а лиш як ЦНАП. надає послуги МО та громадянам.
це щодо закону. тобто, чисто цивільна, приватна контора яка не основана законом України.
що в тцк ро***** люди в погонах та хто їм латить зарплату, на якій підставі, ніхто не знає...
запросили хлопців, які не хочуть воювати і сказали фас або підете самі.
такі як я, свідомі, йдуть самі.
інші ховаються, треті наймають адвокатів та виграють справи.
створюйте що завгодно...
де закон про війну, стан війни, про нормальний призов а не прошу з"явитися...
де законні права та обов"язки ***** ВОЄЕКОМАТА??? а не тцк, якого не існує???
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
І кнопковий телефон можна відслідкувати за допомогою базових станцій, ВЗАГАЛІ НЕ ПРОБЛЕМА, якщо знати номер. Навіть є послуга у операторів для батьків, щоб вони знали де їх діти, навіть коли телефон не має GPS.
У військових багатьох кнопочні телефони, і що орлан пролітає, збирає дані на свою хибну базову станцію, бачить де скупчення трубок і потім туди летить.
Безграмонті в технологіях думають, що так просто обійти ******* системи ))) ахаха.
А коли крадуть телефон і мінять сімку, то його також можна знайти по серійному номеру, який оператор без проблем дізнається через сімку, якщо телефон буде у розшуку. Про залочені яблокофони тільки глухий не чув, і що, нічого їх зламати не можуть, продають як запчастини.
А воювати м'ясом - нам кінець. КАБУ не важливо скільки там буде людей.
Захищати своє треба, спору нема, але коли у дуже багатьох тупо нічого нема, біднота, особливо з сіл і як раз з сіл вичищають під нуль.
При цьому люди, у яких є будинки, земля - не спішать йти захищати своє і клепають собі броню.
Всі все знають, але боти тут на зарплаті.
А, возможно потому что там *******, которые всё время брешут?
Наиболее непримиримые настаивают на полной капитуляции раши, сидя в Польше, Чехии, Германии и Канаде... мда...
Негативний коментар про Зеленського (хоча так, там є за шо) +25 до перемоги
Назвати когось "москальським ботом" +50 до перемоги
Та й нашо в ту армію йти, так переможемо
Але лохи вже закiнчилися, як i повноваженя в.ради, а пiсля 20 травня закiнчаться повноваження i
у головного комiка
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.....зручно для чого? ...давай заступниця вже договорюй до кінця...