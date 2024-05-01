Электронный кабинет военнообязанного начнет работать с 18 мая, - Минобороны

Электронный кабинет военнообязанного начнет работать с 18 мая. Доступ к нему будет обеспечиваться через мобильное приложение.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного... Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", - отметила чиновница.

По ее словам, для того, чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет скачать мобильное приложение, авторизоваться и заполнить необходимые "поля".

"Собственно, с 18 мая, у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно - номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах - в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного. Это будет мобильное приложение, его можно будет загрузить в App Store и в Google Play Market... Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция - авторизоваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберіг" для того, чтобы пересмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", - сказала заместитель министра обороны.

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Черногоренко заверила, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.

"Будет возможность делать это дистанционно, без визита в ТЦК и СП. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК... Обновить эти данные можно будет с любой удобной точки, в том числе - из-за границы. Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно", - отметила заместитель министра обороны.

Напоминаем, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступает в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.

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