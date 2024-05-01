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Новости мобилизации
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Электронный кабинет военнообязанного начнет работать с 18 мая, - Минобороны

реєстр військовозабов'язаних

Электронный кабинет военнообязанного начнет работать с 18 мая. Доступ к нему будет обеспечиваться через мобильное приложение.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного... Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", - отметила чиновница.

По ее словам, для того, чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет скачать мобильное приложение, авторизоваться и заполнить необходимые "поля".

"Собственно, с 18 мая, у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно - номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах - в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного. Это будет мобильное приложение, его можно будет загрузить в App Store и в Google Play Market... Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция - авторизоваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберіг" для того, чтобы пересмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", - сказала заместитель министра обороны.

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Черногоренко заверила, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.

"Будет возможность делать это дистанционно, без визита в ТЦК и СП. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК... Обновить эти данные можно будет с любой удобной точки, в том числе - из-за границы. Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно", - отметила заместитель министра обороны.

Напоминаем, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступает в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника. Также военнообязанные на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК.

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Автор: 

Минобороны (9288) мобилизация (2735) Черногоренко Екатерина (115) ТЦК (518)


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Топ комментарии
+17
Як раз до шашличків
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01.05.2024 22:08
+14
ВР досі не видала посвідчень, не надала прав та не організувала мобілізацію
бо тцк досі не є органом виконавчої влади а лиш як ЦНАП. надає послуги МО та громадянам.
це щодо закону. тобто, чисто цивільна, приватна контора яка не основана законом України.
що в тцк ро***** люди в погонах та хто їм латить зарплату, на якій підставі, ніхто не знає...
запросили хлопців, які не хочуть воювати і сказали фас або підете самі.
такі як я, свідомі, йдуть самі.
інші ховаються, треті наймають адвокатів та виграють справи.
створюйте що завгодно...
де закон про війну, стан війни, про нормальний призов а не прошу з"явитися...
де законні права та обов"язки ***** ВОЄЕКОМАТА??? а не тцк, якого не існує???
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01.05.2024 22:24
+12
Ну і саме головне запитання - де будуть розміщені сервери з базами даних цього застосунку: в Маацкві, в Підарбурзі чи Махачкалі?
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01.05.2024 22:30
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Правила форума Совет форумчан
Будь ласка, ляжте на цю кушетку, заспокойтеся та дайте відповідь на декілька питань:

1. Як давно ви почали думати про електронні кабінети?
2. Як часто ви думаєте про електронні кабінеи?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте про електронні кабінети?
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01.05.2024 21:59 Ответить
Ну і саме головне запитання - де будуть розміщені сервери з базами даних цього застосунку: в Маацкві, в Підарбурзі чи Махачкалі?
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01.05.2024 22:30 Ответить
це потрібно уточнювати в єрмака.
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01.05.2024 23:18 Ответить
У єрмака під диваном.
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02.05.2024 06:21 Ответить
Як раз до шашличків
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01.05.2024 22:08 Ответить
Зараз цапоботні ждуни сруского міра набіжать
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01.05.2024 22:10 Ответить
Вони зараз смартфони та айфоны для ел. кабінету втечуть купувати. Вони де герої-патріоти, але у ТЦК бояться йти.
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01.05.2024 22:18 Ответить
ВР досі не видала посвідчень, не надала прав та не організувала мобілізацію
бо тцк досі не є органом виконавчої влади а лиш як ЦНАП. надає послуги МО та громадянам.
це щодо закону. тобто, чисто цивільна, приватна контора яка не основана законом України.
що в тцк ро***** люди в погонах та хто їм латить зарплату, на якій підставі, ніхто не знає...
запросили хлопців, які не хочуть воювати і сказали фас або підете самі.
такі як я, свідомі, йдуть самі.
інші ховаються, треті наймають адвокатів та виграють справи.
створюйте що завгодно...
де закон про війну, стан війни, про нормальний призов а не прошу з"явитися...
де законні права та обов"язки ***** ВОЄЕКОМАТА??? а не тцк, якого не існує???
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01.05.2024 22:24 Ответить
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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02.05.2024 04:06 Ответить
Різко зроісте попит на кнопкові мобільні телефони. )))
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01.05.2024 22:35 Ответить
Ахахаха, відразу видно спеціаліста в IT. В ******** телефонах можна відключити все ПРОГРАМНО (зайти і відключити не потрібні модулі) і АПАРАТНО (вживу випаяти мікросхеми GPS, Bluetooth і т.д.) і перетворити будь який смартфон на простий телефон з тачскріном замість клави.

І кнопковий телефон можна відслідкувати за допомогою базових станцій, ВЗАГАЛІ НЕ ПРОБЛЕМА, якщо знати номер. Навіть є послуга у операторів для батьків, щоб вони знали де їх діти, навіть коли телефон не має GPS.

У військових багатьох кнопочні телефони, і що орлан пролітає, збирає дані на свою хибну базову станцію, бачить де скупчення трубок і потім туди летить.

Безграмонті в технологіях думають, що так просто обійти ******* системи ))) ахаха.

А коли крадуть телефон і мінять сімку, то його також можна знайти по серійному номеру, який оператор без проблем дізнається через сімку, якщо телефон буде у розшуку. Про залочені яблокофони тільки глухий не чув, і що, нічого їх зламати не можуть, продають як запчастини.
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02.05.2024 12:58 Ответить
"Дякуємо за оновленні данні щодо вашої особи - з вашими знаннями ви дуже потрібні ЗСУ! Зверність до найближчого Центру Комплектації! Ваш ТЦК!"
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02.05.2024 14:49 Ответить
Мотивація треба людям, мотивація! Зженуть стадо мобіків не навчених і що? На військового треба вчитися не рік і не два. Качалка, їжа, тактика і т.д.

А воювати м'ясом - нам кінець. КАБУ не важливо скільки там буде людей.

Захищати своє треба, спору нема, але коли у дуже багатьох тупо нічого нема, біднота, особливо з сіл і як раз з сіл вичищають під нуль.

При цьому люди, у яких є будинки, земля - не спішать йти захищати своє і клепають собі броню.

Всі все знають, але боти тут на зарплаті.
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02.05.2024 16:24 Ответить
І мені цікаво, це ви як загонщик влаштувалися? заганяєте людей?
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02.05.2024 16:35 Ответить
Спеціаліст хрен зна з чого, скоріш ні з чого. І логіка в тебе на нулі. Кнопковий телефон доказ того, що в тебе нема електронного "кабінету", та ящика, та юридичний доказ, що ти точно не діставав і не бачив повістки.
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02.05.2024 15:38 Ответить
Юридичний доказ, що можна просто все заблокувати і обмежити і показати і навіть причини назвати. Ще треба, що в тебе був саме кнопковий, а не приніс його тільки в ТЦК. Оператор не гарантія, хоча вони бачать який телефон, при цьому на кнопкові вони пропонують пакети з Ютуб інтернет, але можна і змінити також багато чого. Короче, захочуть зачепитися - зачепляться і телефон не буде завадою.
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02.05.2024 16:16 Ответить
Ти колись чув, що IMEI змінюється за декілька хвилин з перекуром?
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02.05.2024 15:41 Ответить
Чув, але це далеко не у всіх телефонах таке можна, у китайцях можна. В будь якому випадку це все відслідковується, є методи. Якщо треба, то знайдуть.
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02.05.2024 16:01 Ответить
Главно, щоб не було розпінавання по фотографії, як тупорилий Дія підпис.
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01.05.2024 22:52 Ответить
*****.
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01.05.2024 22:58 Ответить
Ну то може і вибори в прєзіки через нього провести, оскільки всі ідентифіковані і все засекречено?
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01.05.2024 23:18 Ответить
90 % співробітників тцк за зеленського.
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01.05.2024 23:20 Ответить
Розкажеш це рязанському воєнкому, коли бородата росгвардія прийде по твою шкуру 😉 якщо вистачить сміливості звісно
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01.05.2024 23:53 Ответить
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02.05.2024 04:05 Ответить
Уася, а где буряты?
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02.05.2024 09:49 Ответить
Нахрін той кабінет нікому не всрався. Хто добровільно схоче, тим цнап і тцк вистачить, інших бусифікують, а це таке - чергове відмивання бабла. Хай краще розкажуть чому офіцерам тцк за безпідставне виключення військовозобов"язаних з обліку дають штраф, а простолюдинам за відмову йти в армію - тюрма.
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01.05.2024 23:47 Ответить
Тому що офіцери тцк вже накосили грошей і мають чим розрахуватися з "перевіряючими органами". А що маєте ви? А, згадав, - обов'язки...
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02.05.2024 07:16 Ответить
Скоріше би вже 🫶🏼
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02.05.2024 00:11 Ответить
Почему-то я не верю тцк.
А, возможно потому что там *******, которые всё время брешут?
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02.05.2024 00:45 Ответить
Тільки там весь час брешуть? Скрізь влада бреше ,з кожного утюга
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02.05.2024 10:05 Ответить
Якщо всіх військовозобов'язаних відправляють проходити ВЛК, то який сенс в електронному кабінеті все одно доведеться стояти в чергах до ВЛК.
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02.05.2024 01:42 Ответить
То інше. А ви повинні "авторизуватися і заповнити необхідні "поля", щоб кацапам було зручно працювати з вашими даними (номер телефону, електронна пошта та фактична адреса проживання).
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02.05.2024 07:19 Ответить
Таким чином ви добровільно передали свої персональні данні третім особам.
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02.05.2024 09:52 Ответить
Пох.
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02.05.2024 04:07 Ответить
Воевать не хотят и переговоров не хотят часто одни и те же люди... Готовы воевать по победы, но в армию не идут...
Наиболее непримиримые настаивают на полной капитуляции раши, сидя в Польше, Чехии, Германии и Канаде... мда...
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02.05.2024 10:04 Ответить
Взагалі вважаю що навіть висловлювати думку на деякі теми мають виключно люди які дотичні до ЗСУ
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02.05.2024 14:32 Ответить
Спілкування українською +10 до перемоги

Негативний коментар про Зеленського (хоча так, там є за шо) +25 до перемоги

Назвати когось "москальським ботом" +50 до перемоги

Та й нашо в ту армію йти, так переможемо
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03.05.2024 00:16 Ответить
Лохiв шукають, пcля того, як самi ж продали зброю кацапстану та iншим краiнам, запустили в Украiну рiзних кацапських агентiв i практично знищили державу
Але лохи вже закiнчилися, як i повноваженя в.ради, а пiсля 20 травня закiнчаться повноваження i
у головного комiка
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02.05.2024 10:19 Ответить
Продали зброю...запустили агентів... це ти кого звертаєшся? Сьогодні тисячі людей боронять країну, тисячі полегли в цій боротьбі, а баба згадала як дівкою була
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02.05.2024 14:31 Ответить
Так все ж таки продали, та запустили кацапських агентiв , чи це я вигадав?
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02.05.2024 19:54 Ответить
Пох*й
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02.05.2024 10:57 Ответить
Пасьянс розкладає..
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02.05.2024 10:58 Ответить
Уявляю що цей кабінет як ляже 18 травня і ХЗ коли встане))
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02.05.2024 14:28 Ответить
Ты уже хамас победил? Чего здесь надрываешься, сходи лучше родителей Зельца проведай, может надо в магазин метнуться или бассейн почистить.
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02.05.2024 16:09 Ответить
Ми вважаємо, що кількість військовозобов'язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно", - зазначила заступниця міністра оборони.
==============
.....зручно для чого? ...давай заступниця вже договорюй до кінця...
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02.05.2024 17:32 Ответить
це мерзость (с)
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02.05.2024 18:03 Ответить
 
 