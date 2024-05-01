Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня, - Міноборони
Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня. Доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", – зазначила чиновниця.
За її словами, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні "поля".
"Власне, з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного. Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market… Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі", – сказала заступниця міністра оборони.
Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.
"Буде можливість робити це дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і далі це буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК… Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із з-закордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно", – зазначила заступниця міністра оборони.
Нагадуємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
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1. Як давно ви почали думати про електронні кабінети?
2. Як часто ви думаєте про електронні кабінеи?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте про електронні кабінети?
бо тцк досі не є органом виконавчої влади а лиш як ЦНАП. надає послуги МО та громадянам.
це щодо закону. тобто, чисто цивільна, приватна контора яка не основана законом України.
що в тцк ро***** люди в погонах та хто їм латить зарплату, на якій підставі, ніхто не знає...
запросили хлопців, які не хочуть воювати і сказали фас або підете самі.
такі як я, свідомі, йдуть самі.
інші ховаються, треті наймають адвокатів та виграють справи.
створюйте що завгодно...
де закон про війну, стан війни, про нормальний призов а не прошу з"явитися...
де законні права та обов"язки ***** ВОЄЕКОМАТА??? а не тцк, якого не існує???
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
І кнопковий телефон можна відслідкувати за допомогою базових станцій, ВЗАГАЛІ НЕ ПРОБЛЕМА, якщо знати номер. Навіть є послуга у операторів для батьків, щоб вони знали де їх діти, навіть коли телефон не має GPS.
У військових багатьох кнопочні телефони, і що орлан пролітає, збирає дані на свою хибну базову станцію, бачить де скупчення трубок і потім туди летить.
Безграмонті в технологіях думають, що так просто обійти ******* системи ))) ахаха.
А коли крадуть телефон і мінять сімку, то його також можна знайти по серійному номеру, який оператор без проблем дізнається через сімку, якщо телефон буде у розшуку. Про залочені яблокофони тільки глухий не чув, і що, нічого їх зламати не можуть, продають як запчастини.
А воювати м'ясом - нам кінець. КАБУ не важливо скільки там буде людей.
Захищати своє треба, спору нема, але коли у дуже багатьох тупо нічого нема, біднота, особливо з сіл і як раз з сіл вичищають під нуль.
При цьому люди, у яких є будинки, земля - не спішать йти захищати своє і клепають собі броню.
Всі все знають, але боти тут на зарплаті.
А, возможно потому что там *******, которые всё время брешут?
Наиболее непримиримые настаивают на полной капитуляции раши, сидя в Польше, Чехии, Германии и Канаде... мда...
Негативний коментар про Зеленського (хоча так, там є за шо) +25 до перемоги
Назвати когось "москальським ботом" +50 до перемоги
Та й нашо в ту армію йти, так переможемо
Але лохи вже закiнчилися, як i повноваженя в.ради, а пiсля 20 травня закiнчаться повноваження i
у головного комiка
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.....зручно для чого? ...давай заступниця вже договорюй до кінця...