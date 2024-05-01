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Новини Мобілізація
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Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня, - Міноборони

реєстр військовозабов'язаних

Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня. Доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", – зазначила чиновниця.

За її словами, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні "поля".

"Власне, з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного. Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market… Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі", – сказала заступниця міністра оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ТЦК працюють 24/7": У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, як уникнути черг

Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

"Буде можливість робити це дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і далі це буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК… Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із з-закордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно", – зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадуємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Читайте також: Проходження ВЛК після уточнення даних є обов’язковим, - речник Полтавського ТЦК Істомін

Автор: 

Міноборони (7307) мобілізація (3023) Черногоренко Катерина (121) ТЦК та СП (560)


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Топ коментарі
+17
Як раз до шашличків
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01.05.2024 22:08
+14
ВР досі не видала посвідчень, не надала прав та не організувала мобілізацію
бо тцк досі не є органом виконавчої влади а лиш як ЦНАП. надає послуги МО та громадянам.
це щодо закону. тобто, чисто цивільна, приватна контора яка не основана законом України.
що в тцк ро***** люди в погонах та хто їм латить зарплату, на якій підставі, ніхто не знає...
запросили хлопців, які не хочуть воювати і сказали фас або підете самі.
такі як я, свідомі, йдуть самі.
інші ховаються, треті наймають адвокатів та виграють справи.
створюйте що завгодно...
де закон про війну, стан війни, про нормальний призов а не прошу з"явитися...
де законні права та обов"язки ***** ВОЄЕКОМАТА??? а не тцк, якого не існує???
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01.05.2024 22:24
+12
Ну і саме головне запитання - де будуть розміщені сервери з базами даних цього застосунку: в Маацкві, в Підарбурзі чи Махачкалі?
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01.05.2024 22:30
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Будь ласка, ляжте на цю кушетку, заспокойтеся та дайте відповідь на декілька питань:

1. Як давно ви почали думати про електронні кабінети?
2. Як часто ви думаєте про електронні кабінеи?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте про електронні кабінети?
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01.05.2024 21:59 Відповісти
Ну і саме головне запитання - де будуть розміщені сервери з базами даних цього застосунку: в Маацкві, в Підарбурзі чи Махачкалі?
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01.05.2024 22:30 Відповісти
це потрібно уточнювати в єрмака.
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01.05.2024 23:18 Відповісти
У єрмака під диваном.
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02.05.2024 06:21 Відповісти
Як раз до шашличків
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01.05.2024 22:08 Відповісти
Зараз цапоботні ждуни сруского міра набіжать
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01.05.2024 22:10 Відповісти
Вони зараз смартфони та айфоны для ел. кабінету втечуть купувати. Вони де герої-патріоти, але у ТЦК бояться йти.
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01.05.2024 22:18 Відповісти
ВР досі не видала посвідчень, не надала прав та не організувала мобілізацію
бо тцк досі не є органом виконавчої влади а лиш як ЦНАП. надає послуги МО та громадянам.
це щодо закону. тобто, чисто цивільна, приватна контора яка не основана законом України.
що в тцк ро***** люди в погонах та хто їм латить зарплату, на якій підставі, ніхто не знає...
запросили хлопців, які не хочуть воювати і сказали фас або підете самі.
такі як я, свідомі, йдуть самі.
інші ховаються, треті наймають адвокатів та виграють справи.
створюйте що завгодно...
де закон про війну, стан війни, про нормальний призов а не прошу з"явитися...
де законні права та обов"язки ***** ВОЄЕКОМАТА??? а не тцк, якого не існує???
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01.05.2024 22:24 Відповісти
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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02.05.2024 04:06 Відповісти
Різко зроісте попит на кнопкові мобільні телефони. )))
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01.05.2024 22:35 Відповісти
Ахахаха, відразу видно спеціаліста в IT. В ******** телефонах можна відключити все ПРОГРАМНО (зайти і відключити не потрібні модулі) і АПАРАТНО (вживу випаяти мікросхеми GPS, Bluetooth і т.д.) і перетворити будь який смартфон на простий телефон з тачскріном замість клави.

І кнопковий телефон можна відслідкувати за допомогою базових станцій, ВЗАГАЛІ НЕ ПРОБЛЕМА, якщо знати номер. Навіть є послуга у операторів для батьків, щоб вони знали де їх діти, навіть коли телефон не має GPS.

У військових багатьох кнопочні телефони, і що орлан пролітає, збирає дані на свою хибну базову станцію, бачить де скупчення трубок і потім туди летить.

Безграмонті в технологіях думають, що так просто обійти ******* системи ))) ахаха.

А коли крадуть телефон і мінять сімку, то його також можна знайти по серійному номеру, який оператор без проблем дізнається через сімку, якщо телефон буде у розшуку. Про залочені яблокофони тільки глухий не чув, і що, нічого їх зламати не можуть, продають як запчастини.
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02.05.2024 12:58 Відповісти
"Дякуємо за оновленні данні щодо вашої особи - з вашими знаннями ви дуже потрібні ЗСУ! Зверність до найближчого Центру Комплектації! Ваш ТЦК!"
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02.05.2024 14:49 Відповісти
Мотивація треба людям, мотивація! Зженуть стадо мобіків не навчених і що? На військового треба вчитися не рік і не два. Качалка, їжа, тактика і т.д.

А воювати м'ясом - нам кінець. КАБУ не важливо скільки там буде людей.

Захищати своє треба, спору нема, але коли у дуже багатьох тупо нічого нема, біднота, особливо з сіл і як раз з сіл вичищають під нуль.

При цьому люди, у яких є будинки, земля - не спішать йти захищати своє і клепають собі броню.

Всі все знають, але боти тут на зарплаті.
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02.05.2024 16:24 Відповісти
І мені цікаво, це ви як загонщик влаштувалися? заганяєте людей?
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02.05.2024 16:35 Відповісти
Спеціаліст хрен зна з чого, скоріш ні з чого. І логіка в тебе на нулі. Кнопковий телефон доказ того, що в тебе нема електронного "кабінету", та ящика, та юридичний доказ, що ти точно не діставав і не бачив повістки.
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02.05.2024 15:38 Відповісти
Юридичний доказ, що можна просто все заблокувати і обмежити і показати і навіть причини назвати. Ще треба, що в тебе був саме кнопковий, а не приніс його тільки в ТЦК. Оператор не гарантія, хоча вони бачать який телефон, при цьому на кнопкові вони пропонують пакети з Ютуб інтернет, але можна і змінити також багато чого. Короче, захочуть зачепитися - зачепляться і телефон не буде завадою.
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02.05.2024 16:16 Відповісти
Ти колись чув, що IMEI змінюється за декілька хвилин з перекуром?
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02.05.2024 15:41 Відповісти
Чув, але це далеко не у всіх телефонах таке можна, у китайцях можна. В будь якому випадку це все відслідковується, є методи. Якщо треба, то знайдуть.
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02.05.2024 16:01 Відповісти
Главно, щоб не було розпінавання по фотографії, як тупорилий Дія підпис.
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01.05.2024 22:52 Відповісти
*****.
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01.05.2024 22:58 Відповісти
Ну то може і вибори в прєзіки через нього провести, оскільки всі ідентифіковані і все засекречено?
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01.05.2024 23:18 Відповісти
90 % співробітників тцк за зеленського.
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01.05.2024 23:20 Відповісти
Розкажеш це рязанському воєнкому, коли бородата росгвардія прийде по твою шкуру 😉 якщо вистачить сміливості звісно
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01.05.2024 23:53 Відповісти
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02.05.2024 04:05 Відповісти
Уася, а где буряты?
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02.05.2024 09:49 Відповісти
Нахрін той кабінет нікому не всрався. Хто добровільно схоче, тим цнап і тцк вистачить, інших бусифікують, а це таке - чергове відмивання бабла. Хай краще розкажуть чому офіцерам тцк за безпідставне виключення військовозобов"язаних з обліку дають штраф, а простолюдинам за відмову йти в армію - тюрма.
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01.05.2024 23:47 Відповісти
Тому що офіцери тцк вже накосили грошей і мають чим розрахуватися з "перевіряючими органами". А що маєте ви? А, згадав, - обов'язки...
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02.05.2024 07:16 Відповісти
Скоріше би вже 🫶🏼
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02.05.2024 00:11 Відповісти
Почему-то я не верю тцк.
А, возможно потому что там *******, которые всё время брешут?
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02.05.2024 00:45 Відповісти
Тільки там весь час брешуть? Скрізь влада бреше ,з кожного утюга
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02.05.2024 10:05 Відповісти
Якщо всіх військовозобов'язаних відправляють проходити ВЛК, то який сенс в електронному кабінеті все одно доведеться стояти в чергах до ВЛК.
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02.05.2024 01:42 Відповісти
То інше. А ви повинні "авторизуватися і заповнити необхідні "поля", щоб кацапам було зручно працювати з вашими даними (номер телефону, електронна пошта та фактична адреса проживання).
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02.05.2024 07:19 Відповісти
Таким чином ви добровільно передали свої персональні данні третім особам.
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02.05.2024 09:52 Відповісти
Пох.
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02.05.2024 04:07 Відповісти
Воевать не хотят и переговоров не хотят часто одни и те же люди... Готовы воевать по победы, но в армию не идут...
Наиболее непримиримые настаивают на полной капитуляции раши, сидя в Польше, Чехии, Германии и Канаде... мда...
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02.05.2024 10:04 Відповісти
Взагалі вважаю що навіть висловлювати думку на деякі теми мають виключно люди які дотичні до ЗСУ
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02.05.2024 14:32 Відповісти
Спілкування українською +10 до перемоги

Негативний коментар про Зеленського (хоча так, там є за шо) +25 до перемоги

Назвати когось "москальським ботом" +50 до перемоги

Та й нашо в ту армію йти, так переможемо
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03.05.2024 00:16 Відповісти
Лохiв шукають, пcля того, як самi ж продали зброю кацапстану та iншим краiнам, запустили в Украiну рiзних кацапських агентiв i практично знищили державу
Але лохи вже закiнчилися, як i повноваженя в.ради, а пiсля 20 травня закiнчаться повноваження i
у головного комiка
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02.05.2024 10:19 Відповісти
Продали зброю...запустили агентів... це ти кого звертаєшся? Сьогодні тисячі людей боронять країну, тисячі полегли в цій боротьбі, а баба згадала як дівкою була
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02.05.2024 14:31 Відповісти
Так все ж таки продали, та запустили кацапських агентiв , чи це я вигадав?
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02.05.2024 19:54 Відповісти
Пох*й
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02.05.2024 10:57 Відповісти
Пасьянс розкладає..
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02.05.2024 10:58 Відповісти
Уявляю що цей кабінет як ляже 18 травня і ХЗ коли встане))
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02.05.2024 14:28 Відповісти
Ты уже хамас победил? Чего здесь надрываешься, сходи лучше родителей Зельца проведай, может надо в магазин метнуться или бассейн почистить.
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02.05.2024 16:09 Відповісти
Ми вважаємо, що кількість військовозобов'язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно", - зазначила заступниця міністра оборони.
==============
.....зручно для чого? ...давай заступниця вже договорюй до кінця...
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02.05.2024 17:32 Відповісти
це мерзость (с)
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02.05.2024 18:03 Відповісти
 
 