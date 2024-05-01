Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня, - Міноборони

Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня. Доступ до нього буде забезпечуватися через мобільний застосунок.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", – зазначила чиновниця.

За її словами, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні "поля".

"Власне, з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного. Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market… Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі", – сказала заступниця міністра оборони.

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Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК.

"Буде можливість робити це дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і далі це буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК… Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із з-закордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно", – зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадуємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який вступає в силу з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

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