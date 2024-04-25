"ТЦК працюють 24/7": У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, як уникнути черг
Територіальні центри комплектування працюють цілодобово, тому громадяни можуть прийти туди в будь-який час.
Про це йдеться в заяві Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні громадяни! З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік.
Але хочемо вам повідомити: Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час", - йдеться в повідомленні.
У Сухопутних військах додали, що попередньо можна також зателефонувати до ТЦК. Контакти доступні за посиланням.
Топ коментарі
+19 Red_Sky_On
показати весь коментар25.04.2024 11:54
+17 Ярослав Кийко
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+13 Топ Ган
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Zebil detected
Тобто комендантської години вже немає, в черзі можна стояти всю ніч......
Хтось нам "дує в вуха"...
В ТЦК пішли студенти, інваліди, доглядачі за інвалідами і інші подібні категорії, яких не зможуть мобілізувати по закону.
Киев, один из ТЦК.
24.04 - очередь люди занимали с 5 утра. Работают с 9. В 9 никто не начал принимать, у них видители построение......
Прием начали около 10 часов. Построиться наверное не могли. В тот день многие не попали.
Пипец, принимается закон, а ничего не делается, чтобы люди смогли спокойно сверить данные.
Клоуны долбанные.
Теперь человек должен оплатить штраф в течении 15 дней и опять идти с квитанцией.
Просто после 60 дней от 18 мая еще не пройдет даже и пол года как я прошел мед комиссию в территориальном чекистском комитете, где социально поддерживают
Но!
Каждое ТЦК - отдельная страна. На их усмотрение. Мой коллега за этот год прошел ВЛК уже 3 раза. Каждый поход его направляли несмотря на его протесты........
Ще не у всіх є вілли в Марбельї?
1. Сверить данные.
2. Пройти ВЛК
3. В военник должны вклеить ВИН-код и поставить печать
4. Т.к. военкоматов нет, в военник должны поставить штамп ТЦК.
Вряд ли в ЦНАПе это сделают))))
Я сверку данных прошел в прошлом году. Сказали нефига, КОМ ЦУ МИР!!
Дарницький воєнкомат, прийомні дні вівторок-четвер з 9 до 14.
От для кого пишуть цю маячню в новинах? Який сенс тупо брехати? Брехня відкриється через півдня, і яка після цього може бути "довіра" до влади, якщо влада постійно бреше?