"ТЦК працюють 24/7": У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, як уникнути черг

Територіальні центри комплектування працюють цілодобово, тому громадяни можуть прийти туди в будь-який час.

Про це йдеться в заяві Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні громадяни! З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік.



Але хочемо вам повідомити: Територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час", - йдеться в повідомленні.

У Сухопутних військах додали, що попередньо можна також зателефонувати до ТЦК. Контакти доступні за посиланням.

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