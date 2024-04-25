"ТЦК работают 24/7": В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, как избежать очередей

Территориальные центры комплектования работают круглосуточно, поэтому граждане могут прийти туда в любое время.

Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые граждане! Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет.



Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что предварительно можно также позвонить в ТЦК. Контакты доступны по ссылке.

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