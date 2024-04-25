"ТЦК работают 24/7": В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, как избежать очередей
Территориальные центры комплектования работают круглосуточно, поэтому граждане могут прийти туда в любое время.
Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые граждане! Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет.
Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", - говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках добавили, что предварительно можно также позвонить в ТЦК. Контакты доступны по ссылке.
Топ комментарии
+19 Red_Sky_On
показать весь комментарий25.04.2024 11:54
+17 Ярослав Кийко
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+13 Топ Ган
показать весь комментарий25.04.2024 11:53
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Zebil detected
Тобто комендантської години вже немає, в черзі можна стояти всю ніч......
Хтось нам "дує в вуха"...
В ТЦК пішли студенти, інваліди, доглядачі за інвалідами і інші подібні категорії, яких не зможуть мобілізувати по закону.
Киев, один из ТЦК.
24.04 - очередь люди занимали с 5 утра. Работают с 9. В 9 никто не начал принимать, у них видители построение......
Прием начали около 10 часов. Построиться наверное не могли. В тот день многие не попали.
Пипец, принимается закон, а ничего не делается, чтобы люди смогли спокойно сверить данные.
Клоуны долбанные.
Теперь человек должен оплатить штраф в течении 15 дней и опять идти с квитанцией.
Просто после 60 дней от 18 мая еще не пройдет даже и пол года как я прошел мед комиссию в территориальном чекистском комитете, где социально поддерживают
Но!
Каждое ТЦК - отдельная страна. На их усмотрение. Мой коллега за этот год прошел ВЛК уже 3 раза. Каждый поход его направляли несмотря на его протесты........
Ще не у всіх є вілли в Марбельї?
1. Сверить данные.
2. Пройти ВЛК
3. В военник должны вклеить ВИН-код и поставить печать
4. Т.к. военкоматов нет, в военник должны поставить штамп ТЦК.
Вряд ли в ЦНАПе это сделают))))
Я сверку данных прошел в прошлом году. Сказали нефига, КОМ ЦУ МИР!!
Дарницький воєнкомат, прийомні дні вівторок-четвер з 9 до 14.
От для кого пишуть цю маячню в новинах? Який сенс тупо брехати? Брехня відкриється через півдня, і яка після цього може бути "довіра" до влади, якщо влада постійно бреше?