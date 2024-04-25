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Новости Война
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"ТЦК работают 24/7": В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, как избежать очередей

тцк

Территориальные центры комплектования работают круглосуточно, поэтому граждане могут прийти туда в любое время.

Об этом говорится в заявлении Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые граждане! Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет.

Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что предварительно можно также позвонить в ТЦК. Контакты доступны по ссылке.

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Автор: 

ВСУ (6543) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+19
Бісить це шапіто....
Тобто комендантської години вже немає, в черзі можна стояти всю ніч......
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25.04.2024 11:54
+17
Дуже зручно. До вас під'їзджає патрульний автомобіль, "копи" ввічливо питають: "Вам куди, громадянине?" На що ви гордо відповідаєте - до ТКЦ і СП! Сервіс!
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25.04.2024 11:57
+13
...ага, краще приходьте з 00:00 до 05:00
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25.04.2024 11:53
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Правила форума Совет форумчан
...ага, краще приходьте з 00:00 до 05:00
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25.04.2024 11:53 Ответить
В 5:10 вже на полігоні)
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25.04.2024 11:55 Ответить
мамина черешня?
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25.04.2024 15:04 Ответить
Дуже зручно. До вас під'їзджає патрульний автомобіль, "копи" ввічливо питають: "Вам куди, громадянине?" На що ви гордо відповідаєте - до ТКЦ і СП! Сервіс!
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25.04.2024 11:57 Ответить

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25.04.2024 11:53 Ответить
но ведь ржачно же? Особенно мне нравится "хата на комбата" и "списані та щасливі"
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25.04.2024 12:02 Ответить
Ну, добре ІПСО російське працює, на відміну від повного відсутності ІПСО від України, розрахованого на росіян.. а так ржачно звісно і сумно...
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25.04.2024 12:05 Ответить
Ніх.уя воно не працює, розраховані їх вкиди на таких же лишньохромосомих як і самі підо.рососіяни, яких в Україні на щастя дуже мало
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25.04.2024 12:26 Ответить
Якби не працювало, люди би не перепощували і не розміщували із метою " поржать". Так і Зеленьського кремль сунув у президенти із такими ж " ржаками".
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25.04.2024 12:30 Ответить
Тут на 70 відсотків коментаторів опущені підо.рососійкі тролі, що клацають по кнопкам клавіатури, за пайку бояри у сколково, відсотків 20 читачів, та 10 відсотків таких як я, що заходять чисто потролити тролів, і хоча Мама й казала не сміятися з слабих, долбо.*****, та розумово відсталих( а кацапи поєднують у собі всі ці характеристики,) але ж вона говорила про людей, а не про біосміття! 😂
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25.04.2024 13:52 Ответить
Так у нас їх 73%
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25.04.2024 12:59 Ответить
Та у вас в піда.рашці всі поголівно лишньохромосомі
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25.04.2024 14:02 Ответить
Alarm alarm
Zebil detected
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25.04.2024 14:18 Ответить
Бісить це шапіто....
Тобто комендантської години вже немає, в черзі можна стояти всю ніч......
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25.04.2024 11:54 Ответить
Є комендантська година, але якщо сказати що ти в їдешь ТЦК оновити дані після гарних посіділок то можна їхати ))
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25.04.2024 11:58 Ответить
Брехня. В Дарницький треба півдня стояти щоб зайти у приміщення. Причому мороз і дощ їх не турбує. А далі свої черги по кабінетах.
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25.04.2024 11:55 Ответить
А чо это они туда ломанулись? Как в начале полномастшабного вторжения решили стариной трухнуть?
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25.04.2024 11:56 Ответить
А нас з усіх прасок запевняють, що мобілізовувати нікого
Хтось нам "дує в вуха"...
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25.04.2024 12:00 Ответить
Там переважна більшість бронь, студенти, доглядачі і тд.
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25.04.2024 12:07 Ответить
73 % вже повертаються із за кордону, а не штурмують Паспортні столи
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25.04.2024 11:56 Ответить
Угу, в зворотньому напрямку Тису перепливають.
В ТЦК пішли студенти, інваліди, доглядачі за інвалідами і інші подібні категорії, яких не зможуть мобілізувати по закону.
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25.04.2024 13:29 Ответить
Брехня!
Киев, один из ТЦК.

24.04 - очередь люди занимали с 5 утра. Работают с 9. В 9 никто не начал принимать, у них видители построение......
Прием начали около 10 часов. Построиться наверное не могли. В тот день многие не попали.

Пипец, принимается закон, а ничего не делается, чтобы люди смогли спокойно сверить данные.

Клоуны долбанные.
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25.04.2024 12:00 Ответить
та забей просто. пройдешь когда там рассосется
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25.04.2024 12:01 Ответить
Добавлю, всем, кто в 23 не прошел ВЛК, выписали постановление о штрафе 1 700 грн. и отправили на фиг.

Теперь человек должен оплатить штраф в течении 15 дней и опять идти с квитанцией.
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25.04.2024 12:03 Ответить
Я в конце декабря 23 года прошел ВЛК, хотя на данные им мои было насрать с высокой колокольни и я толком там ничего не обновил. Мне нужно будет по новой идти теперь?
Просто после 60 дней от 18 мая еще не пройдет даже и пол года как я прошел мед комиссию в территориальном чекистском комитете, где социально поддерживают
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25.04.2024 12:06 Ответить
Если с последней ВЛК прошло меньше года, то не надо проходить.
Но!
Каждое ТЦК - отдельная страна. На их усмотрение. Мой коллега за этот год прошел ВЛК уже 3 раза. Каждый поход его направляли несмотря на его протесты........
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25.04.2024 12:53 Ответить
Каждый поход в ТЦК и его направляли несмотря на его протесты........
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25.04.2024 12:54 Ответить
Прикольно вигадали! А тцкашники будуть отримувати понаднормові))
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25.04.2024 12:00 Ответить
Там теж зарплату платять? А навіщо?
Ще не у всіх є вілли в Марбельї?
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25.04.2024 12:03 Ответить
А ще чимало "потрібних" людей отримали теплі посади, адже для цілодобової роботи кількість співробітників ТЦК значно збільшили.
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25.04.2024 12:24 Ответить
Можно ж через ЦНАП.
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25.04.2024 12:02 Ответить
Не совсем. Чтобы иметь легальный военный билет надо:
1. Сверить данные.
2. Пройти ВЛК
3. В военник должны вклеить ВИН-код и поставить печать
4. Т.к. военкоматов нет, в военник должны поставить штамп ТЦК.

Вряд ли в ЦНАПе это сделают))))
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25.04.2024 12:05 Ответить
Це якщо з нуля робити, просто звірити данні має впоратись і ЦНАП.
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25.04.2024 12:10 Ответить
Если Вы прошли ВЛК и не прошел год с момента его прохождения, то ВЛК не надо. ВИН код обязателен. Иначе при облаве гестаповцы вручат повестку. И штамп ТЦК надо, т.к. военкоматов нет.

Я сверку данных прошел в прошлом году. Сказали нефига, КОМ ЦУ МИР!!
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25.04.2024 12:58 Ответить
Настоящий идейный ухилянт, никогда сам не попрется в ТЦК, так что
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25.04.2024 12:04 Ответить
тут вже назріла друга криза. посольства це одне. наші люди масово розгорнули "медичний туризм". два тижні тому з українських країв родом врачом, який тут вже півтора десятиліття, перекинувся парой слів в клініці. каже шо да, масовий наплив наших больних. проблема в перекладах от його до них часто й шарпають. їдуть "підлічіть" все, катаракти, геморої, желудки, кардіо, коліна помінять,.... правда тут в основному ближче до пенсів, по віку. відкрили колондайк, причому з качанням прав! містечкові теж бубніть начінають, тепер ще й по цьому поводу, бо наших дофіга в чергах.
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25.04.2024 12:19 Ответить
по твоему катаракти, геморої, желудки, кардіо, коліна лечить не надо? Что за тупые рассуждения
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25.04.2024 12:26 Ответить
Тут, це яка країна?
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25.04.2024 16:14 Ответить
Вераїнчик знає, шо "всімипріЗєдєнти" і каже "явамнічонєдолжен"...
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25.04.2024 12:22 Ответить
"З'являється багато інформації про черги біля ТЦК." Хай ходь сьогодні у вікно вигляне, на дворі квітень 2024 року а не лютий 2022 року.
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25.04.2024 12:13 Ответить
Одразу видно того хто ніколи не був в ТЦК - там завжди черги, просто зараз вони великі.
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25.04.2024 12:21 Ответить
Бггг ) Вони уникають черг роблячі ідіотські дії і приймаючи ідіотські закони .
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25.04.2024 12:15 Ответить
Вот нафига киздеть? ВЛК вообще 2 дня в неделю работает с 9 утра и могут в 16 уже закончить. А ещё час перерыва на обед
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25.04.2024 12:21 Ответить
Шапітолій реально ЗАЇБАВ.
Дарницький воєнкомат, прийомні дні вівторок-четвер з 9 до 14.
От для кого пишуть цю маячню в новинах? Який сенс тупо брехати? Брехня відкриється через півдня, і яка після цього може бути "довіра" до влади, якщо влада постійно бреше?
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25.04.2024 12:29 Ответить
Нуу.. це вже сталий процес ! Яка там в біса довіра...
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25.04.2024 13:39 Ответить
шо, вже черги?...
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25.04.2024 12:48 Ответить
За Залужного такого бардака у війську не було
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25.04.2024 12:54 Ответить
біжімо швидко в черги дефіцити дають
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25.04.2024 13:57 Ответить
Як кажуть в Одесі: - Уже бегу, волосы сзади. )
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25.04.2024 14:08 Ответить
Ви зелені довбойоби? А комендантський час відмінити ви не забули? Штраф 17 тисяч гривень хто потім буде сплачувати за порушення комендантської ?
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25.04.2024 16:13 Ответить
А їхати на чому вночі, на таксі ? Хто сплатить за таксі? У Київі кілометрів 7 до мого ТЦК найближчого.
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25.04.2024 16:25 Ответить
А по-друге, по факту, у Києві ТЦК досі працює 2 дня на тиждень по кілька годин приймають, вівторок і четвер. З 5-и утра треба займати, Я не вистою стільки в черзі ,йдуть вони нахер. І не факт, що попадешь в ці дві години, коли вони працюють.
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25.04.2024 16:24 Ответить
 
 