Чоловіки, які прийдуть до ТЦК добровільно, отримають два місяці відстрочки

Деякі військовозобов’язані зможуть отримати відстрочку від мобілізації на два місяці. Для цього потрібно добровільно прийти до ТЦК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в матеріалі Економічної правди повідомив керівник Практики працевлаштування та військового права ЮК "Сирота, Дзіс, Мельник & партнери" Владислав Кепко.

"Для тих, хто прийшов до ТЦК та СП добровільно (без повістки) з метою призову на службу, буде надано 2 місяці після проходження ВЛК на влаштування своїх справ перед призовом по мобілізації", - зазначив він.

За його словами, також буде легалізовано вручення повісток, виписаних на "колінці" представниками ТЦК та СП.

Таким чином, відмовлятися від отримання повістки у зв’язку з цим буде вже порушенням закону з боку громадян.

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