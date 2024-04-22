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Чоловіки, які прийдуть до ТЦК добровільно, отримають два місяці відстрочки

мобілізація,тцк

Деякі військовозобов’язані зможуть отримати відстрочку від мобілізації на два місяці. Для цього потрібно добровільно прийти до ТЦК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в матеріалі Економічної правди повідомив керівник Практики працевлаштування та військового права ЮК "Сирота, Дзіс, Мельник & партнери" Владислав Кепко.

"Для тих, хто прийшов до ТЦК та СП добровільно (без повістки) з метою призову на службу, буде надано 2 місяці після проходження ВЛК на влаштування своїх справ перед призовом по мобілізації", - зазначив він.

За його словами, також буде легалізовано вручення повісток, виписаних на "колінці" представниками ТЦК та СП.

Таким чином, відмовлятися від отримання повістки у зв’язку з цим буде вже порушенням закону з боку громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві поліція розшукує 5387 військовозобов’язаних чоловіків через неявку до ТЦК, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

мобілізація (3019) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+44
Портрет середньостатистичного Зє-виборця - "Хоч поржом".
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22.04.2024 16:04
+34
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22.04.2024 15:58
+30
За його словами, також буде легалізовано вручення повісток, виписаних на "колінці" представниками ТЦК та СП.

Тобто раніше і зараз це все ж таки нелегально і тисячі тцкшників отримають заслужене покарання?
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22.04.2024 16:03
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ЗЕ такий тест на дебілізм . Якщо хтось на таке "купиться" -- зразу комісувати як розумово відсталого .

Бо справа не відтермінуванні служби , а в відтермінуванні загибелі . Але для знижки на порядок такої сумної верогідності требо давати кілька місяців не "відтягування" , а ретельної підготовки .
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22.04.2024 18:10 Відповісти
А першими підуть саме бюджетники!!!
Вони годуються з бюджету держави, тому їм сам бог велів!
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22.04.2024 19:05 Відповісти
Подавна більшість т.з. "бюджетників" це вчителя и копи . Трохи меньше -- лікарі .

Вам набридло бачити вчителів у школах -- обов"язково їх в окопи кинути на м"ясо ?!
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22.04.2024 19:10 Відповісти
Та навіть не треба тих що зараз працюють. Де всі пенси силових структур, армії, прокуратури, дснс, суддів і т. д. віком молодші за 60 років? Їх сотні тисяч. Проте ні, краще в полі п'ять здоровенних рил, дармоїдів будуть комбайнера пресувати, та змушувати йти воювати замість них.
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22.04.2024 19:40 Відповісти
А хто Вам особисто сказав , що відносно здорових військових пенсів не берут , якщо їм меньше 60 ?! Їх й зара достатньо . Багато хто пійшов добровільно . Тепер , про суди й прокуратуру . По-перше , хто Вам таке сказав , що там на пенсію ідуть не у перед ногами ?! Там до 65 років залюбки займають кабінети й за крісла тримаються не тільки обома руками й ногами , а йще родину долучають до тримання . Крім того , комбайнер Василь крайще підходить як до водія танку чи Бехи , так й до логістики . А прокурвор нічго такого не вміє . Ви про інше забули . Різні охоронні структури . Інша справа , що там точно нема більш 30 тисяч . А про сотні тисяч -- це вологі мрії .

Крім формування народної резервистської служби інших варіантів не існує . Або служать усі , або усі мотивованні й хоча б свідомі служать до останньої краплі крові вбивають в 10 разів більше орків , але самі усі гинуть , а інші готуються шанувати ***** , або служать усі й ризикують -- теж усі .

Й тут без особистого прикладу "колі котлети" аж ніяк не вийде .
Й це щиро й відверто -- не існує доброго вибору . Вибір або поганий , або мерзотний . Кому важливійше "збирати хліб , той повинен готуватися до маржи "коперативу озеро" від того хлібу . А жінкам -- готуватися до бурятів й аварців ...
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22.04.2024 20:18 Відповісти
https://tsn.ua/********/na-pensiyi-i-ne-sluzhat-skilki-v-********-viyskovih-pensioneriv-do-60-rokiv-2508274.html https://tsn.ua/********/na-pensiyi-i-ne-sluzhat-skilki-v-********-viyskovih-pensioneriv-do-60-rokiv-2508274.html


І це тільки військові пенси до 60 років. На цьому все. Хай щастить.
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22.04.2024 20:23 Відповісти
Ну припустимо , але чому Галина Трет"якова не привеле статистику по званням й військовим спеціальностям ?! Й скільки навіть на лейтенанта не кажучи про майора чи полковника требо "рекретизувати" рядового складу ?! Який там серед "пенсів" середні тиск -- чи не 170-90 ? Або скільки там показник по цукору , чи не середня зайва вага там +15 - +20 кг ?!

Тому й кажу -- охоронці -- в рази перспективнійший напрямок . Але все одно - це тільки вигравання часу . Головне -- збудувати у ближньому майбутньому кілька міліойнів резервистів . Й це якіснійший шлях за те , що пропонує полковник Світан .

Тільки це потребує змінення національної свідомості зі "служать тільки дебіли й інтузіасти" , з "служать усі, а хто не служить той калічний , або неповноцінний" . Чому Ізраїль зміг таке збудувати з абсолютного нуля в 1948 році , а Україна - ні ?!!
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22.04.2024 21:03 Відповісти
Друже, ти в яких реаліях живеш...? Якщо ці пенси потраплять до тцк не за місцем їх реєстрації, вони дивним чином виявляться здорові та придатні! І пофіг на тиск, цукор та зайву вагу! Бо "медики" на ВЛК просто боги! Лікують за пів години всі хвороби! Ти геть відірваний від нашої реальності. Це безглузда розмова. Бувай.
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22.04.2024 21:20 Відповісти
Ви знов-таки ломитися у відчинену дверь . Бо при владі , яка тримає майже рік Червинського при полній відсутності навіть "об"єкту злочину" при такій владі сфальсіфікувати будь що не є проблемою . Але ж на передку воюють не галочки у звітах ВЛК , а ті , через стан здороввя яких загине половина роти ... А якщо змінити бойового бойового майора ДШБ на пенсіонера підполковника зі складу , то бійці з передку прийдуть до того ВЛК й усіх повісять на стовпах , якщо через такого профі з "міцним гепертонічним здороввям" почнуть гинути бійці -- ніколи ЗСУ б стільки б не протрималася , якщо б не було зворотнього зв"язка передка з комісіями .

А мене не цікавлять різні поточні проблеми , мене турбує виключно майбутнє ЗСУ в руках яких й перебуває доля України . Требо будувати систему на пів року , на рік й на три роки ... Що б вона працювала й що воювали не тільки вкрай мотивовані й тому вкрай за 2.2 роки виснаженні герої , але уся нація . Тільки уся нація ... її сінергія може перемолоти таку велетенську мерзоту як пихасті московитськи орки .
План полковника Романа Світана не спрацює й не взлетить , бо тільки ті , в кого його рідна армія є домом рідним , а командири справжні батьки , тільки така країна може жити на одній хвилі з армією . А "професійна" армія це таке явище , де служать тільки ті , в кого не вистачило мизку закінчити універ . Я про офіцерів не кажу , але ж порівняйте іспити в універ по математиці й фізиці з тим же самим у війскові заклади . Такого не повинно бути . Це така доля мати такого сусіда й доля вона й визначає дійсність . Альтернатива -- вже зара вчити "висмоктування дупи *****" . Дива не існує у вигляді якихось обранців , які за тебе йще повоюють трохи й переможуть . Країна , в якої водії маршруток викидають ветеранів й збурені пасажири не б"ють люто того водія довго не протримається . Требо змінювати суспільне мислення . ***** тільки й чека, поки мотивованні в нас закінчаться . В 2022 році вони бзділи навіть диверсантів засилати проти ветеранів , а зара мерзота знаходить якихось гопників для помсти
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22.04.2024 22:50 Відповісти
Так вони і так там будуть! Міністерство разом з міністром ось зараз хлопнуть, а освіта вже давно запланована як мобілізаційний резерв. А тепер питання, а чи є та освіта?! Чи взагалі це освіта!? Жалюгіддя! Читайте новий Закон України про мобілізацію!
Броні від мобілізації вже немає!!! Є відтермінування!!!
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23.04.2024 11:53 Відповісти
Мені дуже боляче усе це читати . Бо мене висміяли в 2014 році я запропонував тут на форумі розглянути ізраїльську систему -- коли армія базується не на 100-200 тисячах контрактників , а на резервістах, які проходять збори по 2-3 тиждня на рік й є не гіршими (а може йще крайщими) профі за контрактників . Знаєте чому ? Тому , що не не софкоїдна фікція "народної армії" , а справжня !
Коли з юнацтва хлопчиків й навіть дівчат привчають, що усі служать . Що служити це дуже круто навіть для інтелектуалів . Бо вимоги до інтелекту в армії кожний рік підвищуються . Й коли ти не служишь -- ти ізгой . В тебе проблеми з кар"єрою , про тебе інші думають , що може ти хронично хворий чи соціапат ?!

Ні сказали мені тут , "ти нічого не розумієшь" -- нам в НАТО требо , там служить будь хто , тільки не я. Ми усі за контрактну армію ...

Але ж тоді йще був час й маже 10 років на виховання нового покоління й іншого мислення . А тепер ми критикуємо "рекрутизацію" від дебілів , але запропонувати щось інше хто сміливий , в кого є така думка , що не спкулювати терпінням тих , хто 3-й рік з окопів не вилазить ?!

В тому то й справа , в тому то й трагедія , що інших вариантів , крім замовлення "космітів" з "альфа-центаври" інших альтернатив дебілового рекрутінга ніхто не запропанує . 11 років втраченно марно на мрії , замість реального планування армії супротив екзастанційного ворога й постійної загрози .
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22.04.2024 19:28 Відповісти
Бо мене висміяли в 2014 році я запропонував тут на форумі

Пише тип зареєстрований у 2022 році.
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22.04.2024 19:33 Відповісти
Ні , я з 2004 року . Й пом"ятаю ті часи , коли Юрій Бутусов тут з"являвся десь так у 2-3 ночі й полімізував с форум"янами . Я тоді був під ніком "Витёк с Тургеневской" й це легко перевірити при певному бажанні . Пом"ятаю часи , коли тут писала Гюрза (її вже давно нема на цьому світі) . Пом"ятаю , як я сперичався з Гнатом - а він як потім виявилося був депутатом ПР з Волоновахи - він помер йще 2011 році й Бутусов персонально їздив на його поховання й листувався з його сином потім . Бо Гнат був дуже адекватним полімістом й майже впевненний , що він ніколи б не підтримав би дирляндію ...
Ну й кому цікава зараз вулиця імені коханця Поліни Жерарде (тобто росіянця тільки по діяльностій й довічного француза) І.С. Тургєнєва ?! Ось "завод Артема" залишився , а вулиці - слава богу ім. більшовицького ката Сергєєва - вже давно нема
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22.04.2024 20:00 Відповісти
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22.04.2024 19:31 Відповісти
Вже бачу як лисий з кварталу в чергу став!
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22.04.2024 19:45 Відповісти
Тобто кримінальрий кодекс діє, але не для всіх? Усі рівні, але деякі рівніші? То може вдало виконаний замах на тцкуна будуть рахувати просто як бойова втрата?
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22.04.2024 19:46 Відповісти
добровільно в добровольці
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22.04.2024 20:07 Відповісти
Прямо как шутка из КВН
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22.04.2024 20:38 Відповісти
Деякі військовозобов'язані зможуть отримати відстрочку від мобілізації на два місяці. Для цього потрібно добровільно прийти до ТЦК.

Джерело:
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22.04.2024 20:53 Відповісти
Деякі ©
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22.04.2024 22:33 Відповісти
Якщо кошовий прийде, то йому дадуть 2 місяці.
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18.05.2024 13:07 Відповісти
Кожному третьому - ак-47 у подарунок! Поспішай, умови акції обмежені.
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22.04.2024 23:46 Відповісти
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