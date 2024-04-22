Чоловіки, які прийдуть до ТЦК добровільно, отримають два місяці відстрочки
Деякі військовозобов’язані зможуть отримати відстрочку від мобілізації на два місяці. Для цього потрібно добровільно прийти до ТЦК.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в матеріалі Економічної правди повідомив керівник Практики працевлаштування та військового права ЮК "Сирота, Дзіс, Мельник & партнери" Владислав Кепко.
"Для тих, хто прийшов до ТЦК та СП добровільно (без повістки) з метою призову на службу, буде надано 2 місяці після проходження ВЛК на влаштування своїх справ перед призовом по мобілізації", - зазначив він.
За його словами, також буде легалізовано вручення повісток, виписаних на "колінці" представниками ТЦК та СП.
Таким чином, відмовлятися від отримання повістки у зв’язку з цим буде вже порушенням закону з боку громадян.
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Бо справа не відтермінуванні служби , а в відтермінуванні загибелі . Але для знижки на порядок такої сумної верогідності требо давати кілька місяців не "відтягування" , а ретельної підготовки .
Вони годуються з бюджету держави, тому їм сам бог велів!
Вам набридло бачити вчителів у школах -- обов"язково їх в окопи кинути на м"ясо ?!
Крім формування народної резервистської служби інших варіантів не існує . Або служать усі , або усі мотивованні й хоча б свідомі служать до останньої краплі крові вбивають в 10 разів більше орків , але самі усі гинуть , а інші готуються шанувати ***** , або служать усі й ризикують -- теж усі .
Й тут без особистого прикладу "колі котлети" аж ніяк не вийде .
Й це щиро й відверто -- не існує доброго вибору . Вибір або поганий , або мерзотний . Кому важливійше "збирати хліб , той повинен готуватися до маржи "коперативу озеро" від того хлібу . А жінкам -- готуватися до бурятів й аварців ...
І це тільки військові пенси до 60 років. На цьому все. Хай щастить.
Тому й кажу -- охоронці -- в рази перспективнійший напрямок . Але все одно - це тільки вигравання часу . Головне -- збудувати у ближньому майбутньому кілька міліойнів резервистів . Й це якіснійший шлях за те , що пропонує полковник Світан .
Тільки це потребує змінення національної свідомості зі "служать тільки дебіли й інтузіасти" , з "служать усі, а хто не служить той калічний , або неповноцінний" . Чому Ізраїль зміг таке збудувати з абсолютного нуля в 1948 році , а Україна - ні ?!!
А мене не цікавлять різні поточні проблеми , мене турбує виключно майбутнє ЗСУ в руках яких й перебуває доля України . Требо будувати систему на пів року , на рік й на три роки ... Що б вона працювала й що воювали не тільки вкрай мотивовані й тому вкрай за 2.2 роки виснаженні герої , але уся нація . Тільки уся нація ... її сінергія може перемолоти таку велетенську мерзоту як пихасті московитськи орки .
План полковника Романа Світана не спрацює й не взлетить , бо тільки ті , в кого його рідна армія є домом рідним , а командири справжні батьки , тільки така країна може жити на одній хвилі з армією . А "професійна" армія це таке явище , де служать тільки ті , в кого не вистачило мизку закінчити універ . Я про офіцерів не кажу , але ж порівняйте іспити в універ по математиці й фізиці з тим же самим у війскові заклади . Такого не повинно бути . Це така доля мати такого сусіда й доля вона й визначає дійсність . Альтернатива -- вже зара вчити "висмоктування дупи *****" . Дива не існує у вигляді якихось обранців , які за тебе йще повоюють трохи й переможуть . Країна , в якої водії маршруток викидають ветеранів й збурені пасажири не б"ють люто того водія довго не протримається . Требо змінювати суспільне мислення . ***** тільки й чека, поки мотивованні в нас закінчаться . В 2022 році вони бзділи навіть диверсантів засилати проти ветеранів , а зара мерзота знаходить якихось гопників для помсти
Броні від мобілізації вже немає!!! Є відтермінування!!!
Коли з юнацтва хлопчиків й навіть дівчат привчають, що усі служать . Що служити це дуже круто навіть для інтелектуалів . Бо вимоги до інтелекту в армії кожний рік підвищуються . Й коли ти не служишь -- ти ізгой . В тебе проблеми з кар"єрою , про тебе інші думають , що може ти хронично хворий чи соціапат ?!
Ні сказали мені тут , "ти нічого не розумієшь" -- нам в НАТО требо , там служить будь хто , тільки не я. Ми усі за контрактну армію ...
Але ж тоді йще був час й маже 10 років на виховання нового покоління й іншого мислення . А тепер ми критикуємо "рекрутизацію" від дебілів , але запропонувати щось інше хто сміливий , в кого є така думка , що не спкулювати терпінням тих , хто 3-й рік з окопів не вилазить ?!
В тому то й справа , в тому то й трагедія , що інших вариантів , крім замовлення "космітів" з "альфа-центаври" інших альтернатив дебілового рекрутінга ніхто не запропанує . 11 років втраченно марно на мрії , замість реального планування армії супротив екзастанційного ворога й постійної загрози .
Пише тип зареєстрований у 2022 році.
Ну й кому цікава зараз вулиця імені коханця Поліни Жерарде (тобто росіянця тільки по діяльностій й довічного француза) І.С. Тургєнєва ?! Ось "завод Артема" залишився , а вулиці - слава богу ім. більшовицького ката Сергєєва - вже давно нема
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