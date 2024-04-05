Для военных создадут приложение "Армія+", - Минобороны

Для украинских военнослужащих власть разрабатывает мобильное приложение "Армія+". Через него можно юудет использовать удостоверение военнослужащего, подать документы на УБД, подать рапорт или заказать боеприпасы.

Об этом в интервью АрміяInform рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"После запуска военнообязанного кабинета мы сможем наконец автоматизировать услугу УБД - теперь это будет подача заявки в несколько кликов и получение электронного документа в проекте "Армія+". Теперь этот процесс не будет длиться месяцами, а до нескольких дней. Потому что это о достоинстве, и это о том, что государство может производить человечные сервисы для своих граждан", - сказала она.

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Заместитель министра говорит, что "Армія+" - это флагманский продукт ее команды, поэтому они "каждый день собираются и думают, как быстрее это сделать, как создать приложение для военных, как это станет их ключом к цифровому оружию, всем программам, системам и тому подобное".

"Меня вдохновляет идея электронных рапортов – и я работаю, чтобы это воплотить в реальность. Электронный рапорт – это когда военнослужащий пишет рапорт не рукой, а потом его рвут у него перед глазами. Электронный рапорт – это когда военный в два клика присылает документ своему командиру и получает ответную галочку: принял ли к обработке командир этот рапорт или нет", - рассказала замминистра.

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Черногоренко добавила, что "Армія+" должна стать центральным продуктом цифровизации.

В приложении должна отображаться медицинская карточка, зарплата – и все, что "является экосистемой для военнослужащего".

Также в "Армію+" хотят добавить опцию эвакуироваться. По словам заместителя министра, человеку необходимо будет подать сигнал - и его заберут, например, на ближайший стабилизационный пункт и окажут необходимую медицинскую помощь.

Черногоренко добавила, что разработчики особое внимание уделяют защите персональных данных.

"Само мобильное приложение является своеобразным предохранителем от утечки, потому что имеет специфическую архитектуру, которая позволяет защитить агрегацию данных по человеку.

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Безопасность данных – это наш топ-приоритет. И мы готовы частично пожертвовать сроками релиза в пользу безопасности. Сенситивность этих данных для нас в первую очередь важна", - заверила заместитель министра.

Над приложением работают более 100 человек, объединенных в 4 команды, работающие по разным направлениям. Каждый третий разработчик – участник боевых действий.

Приложение планируется запустить в середине лета. Сначала оно будет доступно для использования в ВСУ, впоследствии – во всех Силах обороны.

Автоматизация получения УБД планируется на осень.