Для військових створять застосунок "Армія+", - Міноборони
Для українських військовослужбовців влада розробляє мобільний застосунок "Армія+". Через нього можна буде використати посвідчення військовослужбовця, подати документи на УБД, подати рапорт чи замовити боєприпаси.
Про це в інтерв’ю АрміяInform розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Після запуску кабінету військовозобов’язаного ми зможемо нарешті автоматизувати послугу УБД - тепер це буде подача заявки в декілька кліків та отримання електронного документа в проєкті "Армія+". Тепер цей процес не буде тривати місяцями, а до кількох днів. Бо це про гідність і це про те, що держава може робити людяні сервіси для своїх громадян", - сказала вона.
Заступниця міністра каже, що "Армія+" - це флагманський продукт її команди, тому вони "кожного дня збираються і думають, як швидше це зробити, як створити застосунок для військових, як це стане їхнім ключем до цифрової зброї, до всіх програм, систем тощо".
"Мене надихає ідея електронних рапортів - і я працюю, щоб це втілити в реальність. Електронний рапорт - це коли військовослужбовець пише рапорт не рукою, а потім його рвуть в нього перед очима. Електронний рапорт - це коли військовий у два кліки надсилає документ своєму командиру та отримує у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт чи ні", - пояснила заступниця міністра.
Черногоренко додала, що "Армія+" має стати центральним продуктом цифровізації.
В додатку має відображатися медична картка, зарплата - і все, що "є екосистемою для військовослужбовця".
Також в "Армію+" хочуть додати опцію евакуюватися. За словами заступниці міністра, людині необхідно буде подати сигнал - і її заберуть, наприклад, на найближчий стабілізаційний пункт і нададуть необхідну медичну допомогу.
Черногоренко додала, що розробники особливу увагу приділяють захисту персональних даних.
"Сам мобільний додаток є своєрідним запобіжником від витоків, тому що має специфічну архітектуру, яка дозволяє захистити агрегацію даних щодо людини.
Безпека даних - це наш топ-пріоритет. І ми готові пожертвувати частково строками релізу на користь безпеки. Сенситивність цих даних є для нас першочергово важливим", - запевнила заступниця міністра.
Над додатком працюють понад 100 людей, об’єднаних в 4 команди, що працюють за різними напрямами. Кожен третій розробник - учасник бойових дій.
Застосунок планують запустити всередині літа. Спочатку він буде доступний для використання в ЗСУ, згодом - у всіх Силах оборони.
Автоматизацію отримання УБД планують на осінь.
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Ну а шо, фсб потрібні нові канали інформації
Хіба не для цього "воюють" тисячі тилових працівників?
Англичане кирпичем ружья не чистят.Не, это не оттуда. В однобортном уже никто не воюет.
Если серьезно, сколько обновлений будет в приложении?