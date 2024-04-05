Для військових створять застосунок "Армія+", - Міноборони

Для українських військовослужбовців влада розробляє мобільний застосунок "Армія+". Через нього можна буде використати посвідчення військовослужбовця, подати документи на УБД, подати рапорт чи замовити боєприпаси.

Про це в інтерв’ю АрміяInform розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після запуску кабінету військовозобов’язаного ми зможемо нарешті автоматизувати послугу УБД - тепер це буде подача заявки в декілька кліків та отримання електронного документа в проєкті "Армія+". Тепер цей процес не буде тривати місяцями, а до кількох днів. Бо це про гідність і це про те, що держава може робити людяні сервіси для своїх громадян", - сказала вона.

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Заступниця міністра каже, що "Армія+" - це флагманський продукт її команди, тому вони "кожного дня збираються і думають, як швидше це зробити, як створити застосунок для військових, як це стане їхнім ключем до цифрової зброї, до всіх програм, систем тощо".

"Мене надихає ідея електронних рапортів - і я працюю, щоб це втілити в реальність. Електронний рапорт - це коли військовослужбовець пише рапорт не рукою, а потім його рвуть в нього перед очима. Електронний рапорт - це коли військовий у два кліки надсилає документ своєму командиру та отримує у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт чи ні", - пояснила заступниця міністра.

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Черногоренко додала, що "Армія+" має стати центральним продуктом цифровізації.

В додатку має відображатися медична картка, зарплата - і все, що "є екосистемою для військовослужбовця".

Також в "Армію+" хочуть додати опцію евакуюватися. За словами заступниці міністра, людині необхідно буде подати сигнал - і її заберуть, наприклад, на найближчий стабілізаційний пункт і нададуть необхідну медичну допомогу.

Черногоренко додала, що розробники особливу увагу приділяють захисту персональних даних.

"Сам мобільний додаток є своєрідним запобіжником від витоків, тому що має специфічну архітектуру, яка дозволяє захистити агрегацію даних щодо людини.

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Безпека даних - це наш топ-пріоритет. І ми готові пожертвувати частково строками релізу на користь безпеки. Сенситивність цих даних є для нас першочергово важливим", - запевнила заступниця міністра.

Над додатком працюють понад 100 людей, об’єднаних в 4 команди, що працюють за різними напрямами. Кожен третій розробник - учасник бойових дій.

Застосунок планують запустити всередині літа. Спочатку він буде доступний для використання в ЗСУ, згодом - у всіх Силах оборони.

Автоматизацію отримання УБД планують на осінь.