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Військовозобов’язані зможуть побачити особисті дані в реєстрі "Оберіг", - Міноборони

реєстр,військовозабов'язаних,кабінет

В електронному реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" з’явиться можливість побачити особисті дані. Людина зможе сформувати свій електронний документ та зрозуміти, які дані про неї розміщені в реєстрі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю "АрміяInform". передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Міністерство оборони працює над оновленням даних в електронному реєстрі військовозобов'язаних. ТЦК просять вносити в систему дані з паперових карток.

У "Оберіг" вже зібрали дані з шести великих реєстрів, щоб наповнити його поточними даними громадян.

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Черногоренко зазначила, що на першому етапі запуску військовозобов'язані зможуть побачити, яка особиста інформація міститься в е-кабінеті.

"Сподіваємося, що наш е-кабінет військовозобов’язаного дасть можливість ще швидше актуалізувати цей реєстр. До речі, інсайдерська інформація: на першому етапі релізу електронного кабінету військовозобов’язаного буде можливість побачити дані по собі з "Оберегу". Тобто, людина зможе сформувати свій електронний документ, бачити, які дані про неї розміщені в реєстрі, і далі, відповідно до того, чи валідна інформація, чи достовірна, скоригувати її та актуалізувати за допомогою спеціальної заявки", - пояснили в Міноборони.

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Автор: 

Міноборони (7349) реєстр (845) військовослужбовці (4739) мобілізація (3048) Черногоренко Катерина (121)


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Голос з натовпу: "Данко, а не пішов би ти ..****?" (С) Митець
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05.04.2024 11:50 Відповісти
ці все мясо шинкують. більш нічого невміють
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05.04.2024 11:52 Відповісти
Кацапи теж будуть бачити?
Напевно саме для цього ще й сюди доляпали наявність дозволу на зброю?щоб ворогу зручно було?
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05.04.2024 11:58 Відповісти
Реєстр «Шлях», ще так і працює для челяді привладної??
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05.04.2024 12:15 Відповісти
 
 