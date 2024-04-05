Військовозобов’язані зможуть побачити особисті дані в реєстрі "Оберіг", - Міноборони

В електронному реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" з’явиться можливість побачити особисті дані. Людина зможе сформувати свій електронний документ та зрозуміти, які дані про неї розміщені в реєстрі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю "АрміяInform". передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Міністерство оборони працює над оновленням даних в електронному реєстрі військовозобов'язаних. ТЦК просять вносити в систему дані з паперових карток.

У "Оберіг" вже зібрали дані з шести великих реєстрів, щоб наповнити його поточними даними громадян.

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Черногоренко зазначила, що на першому етапі запуску військовозобов'язані зможуть побачити, яка особиста інформація міститься в е-кабінеті.

"Сподіваємося, що наш е-кабінет військовозобов’язаного дасть можливість ще швидше актуалізувати цей реєстр. До речі, інсайдерська інформація: на першому етапі релізу електронного кабінету військовозобов’язаного буде можливість побачити дані по собі з "Оберегу". Тобто, людина зможе сформувати свій електронний документ, бачити, які дані про неї розміщені в реєстрі, і далі, відповідно до того, чи валідна інформація, чи достовірна, скоригувати її та актуалізувати за допомогою спеціальної заявки", - пояснили в Міноборони.

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