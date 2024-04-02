Підписаний Зеленським закон про е-кабінет військовозобов’язаного не передбачає електронне вручення повісток, - Міноборони
У законі, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов’язаного, немає норм про вручення повісток.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — уточнила чиновниця.
Черногоренко пояснила, що е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.
Нагадуємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів України", що регулює взаємодію єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних з іншими державними реєстрами, уможливлює прискорене отримання статусу учасника бойових дій, а також створення електронного кабінету військовозобов’язаного.
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В бундесвере отток кадров...
А у Є-кабінеті лютився Є-воєнком. А потім Є-менти запхали Є-мобілізованого у Є-бусик.
Є-банутися, як все модерново стало.
Який у цього Зєлєнского статус? 🤔 Чи Міноборони його президентом вже не вважає? 😲 Наче зарано. До 20 ьравня ще бвльше місяця.
Этот закон 10062 был отправлен Президенту на подпись в феврале, а подписан в апреле. Если не ошибаюсь ст. 93 Конституции, в течении 15 дней Президент возвращает закон, или подписывает. При желании, юристы это все пошлют нахер
"хочеш знищіти коррупцію на таможні? - найми очільником таможні контрабандиста.
хочеш знищіти закон про мобілізацію? - вибери президентом 4 рази ухилянта."
обидва в темі...
І фінанси теж. У вас є зайві гроші? Із власної кишені, наприклад, треба викласти мінімум 5-6 тисяч гривень за МРТ. А навіщо? Тепер все одно забриють всіх. Цілковита хєрня, одним словом.