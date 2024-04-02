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Новини
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Підписаний Зеленським закон про е-кабінет військовозобов’язаного не передбачає електронне вручення повісток, - Міноборони

повістка

У законі, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов’язаного, немає норм про вручення повісток.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — уточнила чиновниця.

Черногоренко пояснила, що е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони разом з Мінцифри зараз працює над електронним кабінетом військовозобов’язаного, - Черногоренко

Нагадуємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів України", що регулює взаємодію єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних з іншими державними реєстрами, уможливлює прискорене отримання статусу учасника бойових дій, а також створення електронного кабінету військовозобов’язаного.

Автор: 

Міноборони (7294) реєстр (840) повістка (182) Черногоренко (121)


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Топ коментарі
+8
То буде пізніше тишком нишком, не хвилюйтесь.
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02.04.2024 22:54
+7
Не пинди,США не підтримують,але й не забороняють,це називається професійна дипломатія
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02.04.2024 23:03
+7
Якщо у владі є-банат, то чого від них можна чекати.
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02.04.2024 23:33
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То буде пізніше тишком нишком, не хвилюйтесь.
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02.04.2024 22:54 Відповісти
Завтра поміняють як дишло
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02.04.2024 23:01 Відповісти
Не переймайтесь-то всьо фуйня. ООН заявила, що атака на нпз Татарстану-ніззя. США розказує також, що "ніззя". Оце проблєма з цими партньорами
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02.04.2024 23:01 Відповісти
Не пинди,США не підтримують,але й не забороняють,це називається професійна дипломатія
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02.04.2024 23:03 Відповісти
На счьот США, я вас підтримаю. Русня казала, що іх там нет. Можливо і Америка казатиме, що вони не при ділах-то всьо Україна. І, я дуже сподіваюсь, що воно так і є. Але ж грьобані ООН, ну также не можна. По Татарстану ніззя, а по Україні пожалуйста бомбіть? ЧИ як??
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02.04.2024 23:21 Відповісти
А що ви чекаєте від оон, якщо їхні члєни зі зброєю в руках разом з хамасами займалися звірствами. Та оон вже наскрізь згнила.
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02.04.2024 23:29 Відповісти
США пофігу якщо чесно. Мені підказує чуйка, що навіть Трампу якщо він стане президентом США буде пофігу навіть якщо Україна відновить ядерну зброю і забомбить нею окупантів на їх же території.
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02.04.2024 23:06 Відповісти
Байден не передає, а продає Ізраїлю винищувачі згідно укладених контрактів кілька років тому. А нам Байден і європейські партнери передають зброю безкоштовно.
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02.04.2024 23:44 Відповісти
Зразу видно кацапа, що про "палестинських дітей" і злих євреїв пише.
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02.04.2024 23:45 Відповісти
Тут скоріше проблема з такими як ви, які народили демона 2019. Не подобаються партнери США це тому, що ви нездатні просто до співпраці, бо все хочете перекласти вирішення проблем на когось. США навіть офіційно не союзники України. Нажаль малороси 2019 зробили все для катастрофи, яка зараз відбувається, це стосується і відносин з тими, хто протянув руку допомоги Україні.
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02.04.2024 23:18 Відповісти
Особливо,коли небритий довбойоб в кросівках і футболці їздив до США на зустріч з конгресменами.
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02.04.2024 23:23 Відповісти
Ти кіно "Міссія нездійснена" бачив? Там у кожному фильмі - "якщо вас упіймають, ми будемо заперечувати любий зв'язок з вами".
"Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію"
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02.04.2024 23:44 Відповісти
і чого так на нервах німці? не хочуть за фатерлянд воювати своєю кровью?****достатьньо 1945?
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02.04.2024 23:14 Відповісти
Німці йдуть в армію. І багато дуже молодих людей 20-35 років.
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02.04.2024 23:41 Відповісти
)) вообще-то НЕТ!
В бундесвере отток кадров...
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03.04.2024 00:31 Відповісти
Оце новина... Закон про створення реєстру військовозобовязаних та наповнення його даними з інших держреєстрів прийнятий ще в 2017 році, з численими правками в 2021. Щоправда, тоді подання даних з тих держреєстрів було одноразовим.
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02.04.2024 23:15 Відповісти
Название какое то слишком странное и сексапильное е-кабинет…. Это кого там е… в том кабинете?
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02.04.2024 23:15 Відповісти
Якщо у владі є-банат, то чого від них можна чекати.
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02.04.2024 23:33 Відповісти
Того, хто ризикне туди зайти
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02.04.2024 23:48 Відповісти
Весело живем, далі веселіше ' сарказм ' але така наша доля
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02.04.2024 23:26 Відповісти
Очень интересно, а если у человека нет доступа к интернету, или к этому "кабинету"? И как проверить есть ли он у него?0_о А если есть, то каким законом регулируется необходимость в него заходить?
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02.04.2024 23:34 Відповісти
Оно вам не нужно это знать. Если конечно вы не хотите испытать острые ощущения на войне с русскими.
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02.04.2024 23:40 Відповісти
Я живу и учусь в Германии. Так что ответ очевиден, но я учился в гимназии лингвистики и права в Украине. У меня много знакомых в Украине, поэтому мне интересно, как работает данный закон. Я его почитал и не нашел в нем ответов на интересующие меня вопросы.
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03.04.2024 00:05 Відповісти
З лінгвістикою у Вас все погано
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03.04.2024 05:04 Відповісти
Навіщо брехати? В чому сенс? Хочете остаточно втоптати в багнюку довіру до держави Україна?
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02.04.2024 23:39 Відповісти
А де брехня? В цьому законі дійсно немає е-повісток. Вони є у новому законі про мобілізацію, хоча тут треба чекати другого читання, де їх можуть і прибрати
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03.04.2024 08:03 Відповісти
Після електронного вручення повістки Грицько погодився електронно мобілізуватися до електронних Збройних Сил України. Тепер готує електронне спорядження, електронну зброю та електронні **********.

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02.04.2024 23:43 Відповісти
Але, коли до Грицька прийшли додому і запитали, чому він не з'явився у ТЦК після електронного вручення електронної повістки, він відповів, що загубив електронні ключі від електронного кабінету. )))

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03.04.2024 00:12 Відповісти
Чому в мене таке відчуття що цей реєстр, це окозамилювання?
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02.04.2024 23:47 Відповісти
Ну і для наповнення гаманців тих, хто цим займався.
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02.04.2024 23:49 Відповісти
Після 1 квітня 2024 року зеленський не має права підписувати ніякі закони - немає таких повноважень, тому те що він підписав по суті туалетний папір.
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02.04.2024 23:57 Відповісти
Є-мобілізований ховався в селі у Є-бабусі від Є-обов'язку.
А у Є-кабінеті лютився Є-воєнком. А потім Є-менти запхали Є-мобілізованого у Є-бусик.

Є-банутися, як все модерново стало.
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03.04.2024 00:24 Відповісти
А це вже цікаво! "Підписаний Зеленським закон про е-кабінет військовозобов'язаного..." 😊
Який у цього Зєлєнского статус? 🤔 Чи Міноборони його президентом вже не вважає? 😲 Наче зарано. До 20 ьравня ще бвльше місяця.
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03.04.2024 00:28 Відповісти
Статус это второй рубеж.
Этот закон 10062 был отправлен Президенту на подпись в феврале, а подписан в апреле. Если не ошибаюсь ст. 93 Конституции, в течении 15 дней Президент возвращает закон, или подписывает. При желании, юристы это все пошлют нахер
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03.04.2024 07:58 Відповісти
Конституція на паузі! можна подумати це перший раз, коли на Конституцію положили зелений куй
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03.04.2024 09:25 Відповісти
все як в старому анекдоті, який нагадав нещодавно Зола:
"хочеш знищіти коррупцію на таможні? - найми очільником таможні контрабандиста.
хочеш знищіти закон про мобілізацію? - вибери президентом 4 рази ухилянта."
обидва в темі...
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03.04.2024 04:01 Відповісти
Poky Szco.
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03.04.2024 05:02 Відповісти
Юлін законопроект про мобілізацію навіть не розглядається зеленими в комітетах.
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03.04.2024 05:22 Відповісти
Зато Володимирівна є однією з ініціаторок закону про повторне проходження ВЛК обмежено придатними. Вже забула, як сама у калясці каталася.

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03.04.2024 08:20 Відповісти
А що, важко пройти ВЛК? Вдруге? Вже з іншим складом спеціалістів? Шкода грошей, які були заплачені за попередній висновок??))
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03.04.2024 20:07 Відповісти
Навіщо мучити по кілька разів людей, якщо результат уже заздалегідь відомий. 99,9% визнають придатними. Краще б відразу прийняли юридично-політичне рішення про переведення обмежено придатних у статус повністю придатних. Менше мороки було б.
І фінанси теж. У вас є зайві гроші? Із власної кишені, наприклад, треба викласти мінімум 5-6 тисяч гривень за МРТ. А навіщо? Тепер все одно забриють всіх. Цілковита хєрня, одним словом.
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03.04.2024 20:28 Відповісти
покажіть закон підписний шлємазом. Взагалі, хоч хтось, хоч десь, хоч колись ббачив якийсь документ з підписом шлємази?
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03.04.2024 09:24 Відповісти
 
 