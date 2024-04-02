Підписаний Зеленським закон про е-кабінет військовозобов’язаного не передбачає електронне вручення повісток, - Міноборони

У законі, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов’язаного, немає норм про вручення повісток.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — уточнила чиновниця.

Черногоренко пояснила, що е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.

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Нагадуємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів України", що регулює взаємодію єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних з іншими державними реєстрами, уможливлює прискорене отримання статусу учасника бойових дій, а також створення електронного кабінету військовозобов’язаного.