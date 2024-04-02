Зеленський підписав закон про електронний реєстр військовозобов’язаних

Президент підписав законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану", який передбачає впровадження електронного кабінету військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради України.

У картці законопроєкту №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану", зазначено, що він повернутий до парламенту з підписом президента.

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