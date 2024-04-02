УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4205 відвідувачів онлайн
Новини
26 661 79

Зеленський підписав закон про електронний реєстр військовозобов’язаних

облік,мобілізація

Президент підписав законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану", який передбачає впровадження електронного кабінету військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради України.

У картці законопроєкту №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану", зазначено, що він повернутий до парламенту з підписом президента.

Читайте: Рада остаточно ухвалила закон про е-реєстр військовозобов’язаних

Автор: 

армія (3765) законопроєкт (3583) Зеленський (23653) реєстр (840)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
Головний український ухилянт розважається.
показати весь коментар
02.04.2024 19:06
+33
*******,але я на кую вертів той кабінет ,як і дію
показати весь коментар
02.04.2024 19:10
+28
показати весь коментар
02.04.2024 19:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.04.2024 19:03 Відповісти
Головний український ухилянт розважається.
показати весь коментар
02.04.2024 19:06 Відповісти
Коли воно вже здасть нелегітимну сечу на аналіз?
показати весь коментар
02.04.2024 22:04 Відповісти
Цей кабінет скоріше для тцк чим для громадян.По друге термін президенства закінчився всі мовчать.І основа тцк сп адресно жодного не існує до сих пір.
показати весь коментар
02.04.2024 19:07 Відповісти
Цей "інструмент" ще не діє, бо його розробка ще триває. Може хоч до осені щось і видадуть "на гора", але є сумніви... І, на скільки я зрозумів, це не є обов'язком Громадянина.
Ну а термін царювання найвеличнішого, на жаль, відраховується не від першого туру виборів і, здається, не від фіксації результатів другого туру, а від інавгурації/прийняття присяги... Якщо помиляюсь, то правники виправлять....
показати весь коментар
02.04.2024 20:22 Відповісти
Термін президенства спливає в травні.
показати весь коментар
02.04.2024 21:34 Відповісти
Ні 31 березня а зараз період по простому В,О президента до наступника .Цей період знімаються повноваження президенства.Він не може вже нічого підписувати.Отакі справи.
показати весь коментар
02.04.2024 21:37 Відповісти
*******,але я на кую вертів той кабінет ,як і дію
показати весь коментар
02.04.2024 19:10 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2024 19:47 Відповісти
Краще підписати закон про електронний будинок, електронну автівку, депутатів, прокурорів, суддів... та їхніх родичів
А всі їхні неелектронні - конфіскувати на користь держави
показати весь коментар
02.04.2024 19:10 Відповісти
А лікарі у приватних клініках ? Таксисти шкуродери ? Бандюки і аферисти ? Торгаші обманщики ?
Власники нічних клубів і казино ?

І їх родичі, звичайно !?
показати весь коментар
02.04.2024 19:24 Відповісти
Хай рядовими йдуть ...
показати весь коментар
02.04.2024 20:12 Відповісти
Ви прихильник забиття цвяхів мікроскопом? 🤔
показати весь коментар
02.04.2024 20:25 Відповісти
кацап, это "гнилая селедка" или что то покруче? смешать в одну кучу люсю, гнойсмана, бакланова - и Залужного? ты на гильотину к Макрону уже записался, находясь во Франции?
показати весь коментар
02.04.2024 20:10 Відповісти
Жодні цифрові дані громадян не можуть оброблятися, поширюватися та використовуватися без надання їх прпередньої згоди. Тому, поки відповідної згоди не отримають - ідуть за рашистським кораблем разом зі своїми електронними кабінетами.
показати весь коментар
02.04.2024 19:15 Відповісти
Це якщо за законом. Але ж в нас зараз країна зелених поні.
показати весь коментар
02.04.2024 19:26 Відповісти
В першу чергу ви плутаєте цифрові дані і персональні дані.
показати весь коментар
02.04.2024 20:44 Відповісти
Персональные данные в любом виде,которые позволяют идентифицировать личность и затрагивают его жизненные интересы в каком бы они виде ни были, цифровые или написанные палкой на песке - это всё равно ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ!!!
показати весь коментар
03.04.2024 00:09 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2024 19:16 Відповісти
Як там казали про бувші країни СРСР: строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения.
показати весь коментар
02.04.2024 19:28 Відповісти
Це щоб легше було инфу кацапам зливати?
показати весь коментар
02.04.2024 19:28 Відповісти
Кабінет?! Скорше-камера!
показати весь коментар
02.04.2024 19:29 Відповісти
"Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера..."
показати весь коментар
02.04.2024 19:33 Відповісти
Це ж зручно!
Не потрібно чекати ТЦК або йти до військкомату!
показати весь коментар
02.04.2024 19:38 Відповісти
Прибереться можливість відкосити для ухилянтів
показати весь коментар
02.04.2024 20:49 Відповісти
Прям через інтернет в бусік запхають?
показати весь коментар
02.04.2024 20:53 Відповісти
Цей облік буде заповнюватися з реєстрів всих служб.Доступ будуть мати не громадяни.
показати весь коментар
02.04.2024 19:42 Відповісти
Главное, что доступ туда первыми получат ГРУ и ФСБ параши...
показати весь коментар
02.04.2024 19:45 Відповісти
Все в житті можливо.Війна где як фізично так і онлайн.
показати весь коментар
02.04.2024 19:47 Відповісти
Вони його створюватимуть..
показати весь коментар
03.04.2024 07:49 Відповісти
остался электронный ошейник ещё ввести
показати весь коментар
02.04.2024 19:44 Відповісти
Ще чіп на потилицю, щоб до енурезу бить, мрія рабоволодільця.
показати весь коментар
02.04.2024 22:12 Відповісти
Гори хата, гори і сарай.
показати весь коментар
02.04.2024 19:57 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2024 20:08 Відповісти
Щось мені підказує що цей закон дирявий як решето
показати весь коментар
02.04.2024 20:16 Відповісти
Так все просто витяг з цнапу про ТЦК СП.А його немає.Законом немає.Повістка підробна Бо їх не існує.Адреса в повістці ?Так адресно не існує жодного тцк сп знову ж таки згідно витягу .Всі адреси віЙськомати в статусі ПРИПИНЕНО.Де шукати там ТЦК?
Правонаслідування теж немає..Як поліція каже доставляти в тцк і складати протокол.Ну от хай тцк і покажуть документи на своє існування.Туди ж і ст Ку 65 і 17 і головне 19.Взагалі дивно що ніхто не підіймає пиатння існування тцк сп на 3 рік війни.
показати весь коментар
02.04.2024 20:23 Відповісти
Навіть не так дивнго що на 3 рік купа законів а тцк сп так і не прийняли щоб взагалі зняти питання і була відповідальність сторін і гарантій.Прикол в тому що мобілізація досі в нас добровільна.Як би це смішно не звучало.Про не підписання воєнногго стану вже і розмовляти немає сенсу.
показати весь коментар
02.04.2024 20:25 Відповісти
Звідки ви беретесь, клоуни?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Підписання воєнного стану

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-%D0%BF#Text Положення про ТЦК та СП
показати весь коментар
02.04.2024 20:48 Відповісти
Клоун де на мінюст підпис президента де?Урядовий кур'єр де новина?Вас клоунів і таких баранів розводять як лохів які навіть не розуміють шо таке закон постанова або положення.І як по закону публікують новини.І щор таке підпси і печать !
Тцк неутворено законом а постановою воно вже не є законним дивимося 17 ст ку 19 і 65 і відсікайся клоун !
показати весь коментар
02.04.2024 21:07 Відповісти
Клоун, тебе в гуглі забанили, чи шо?

https://ukurier.gov.ua/uk/news/prezident-********-ukaz-pro-zaprovadzhennya-******/ Урядовий курʼєр
показати весь коментар
02.04.2024 21:21 Відповісти
Этот указ президента , на который ты ссылаешьтся, истёк спустя 30 суток!!! А новый он НЕ ВВЁЛ!!!!
показати весь коментар
03.04.2024 00:15 Відповісти
Чого ж не ввів? https://www.president.gov.ua/documents/1332022-41737 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №133/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (14 березня 2022 року). І далі, і далі.
показати весь коментар
03.04.2024 12:12 Відповісти
НЕТ!!!! Этим указом он НЕ "ВВОДИЛ" военное положение!!!!

Укажи где эта фраза там!!!!!!



А "продовження" Конституцией НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!!
показати весь коментар
03.04.2024 13:19 Відповісти
Маячня. Повилазили знавці Конституції...
показати весь коментар
03.04.2024 17:34 Відповісти
Так что же ты не указал то о чем я попросил?!
А ПОТОМУ что ЗНАЕШЬ что я ПРАВ! НО ПРИЗНАТЬ в слух не хочешь!
показати весь коментар
04.04.2024 11:02 Відповісти
"Продовження" - це звичайна практика. Не мели дурниць.
показати весь коментар
04.04.2024 11:49 Відповісти
"звичайна практика" это СУПЕР юридический аргумент...!!!))))))

Вор ворует - потому что для него это "звичайна практика"....но от этого она не перестает быть преступной!!!
показати весь коментар
04.04.2024 12:01 Відповісти
Бачу, з тебе юрист так і пре. Мабуть, електротехнічний коледж закінчив?
показати весь коментар
04.04.2024 16:25 Відповісти
Ты не юли.... Я тебе задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос :
"Укажи где эта фраза "о введении военного положения" там!!!!!!

А "продовження" Конституцией НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!!

Давай "юрист" ответь на КОНКРЕТНЫЙ вопрос, а не юли!!!
показати весь коментар
04.04.2024 16:47 Відповісти
Щось в ОПі продукують, на підпис Зелі присилають, але ні пояснень, ні тексту не публікують. Потім і не знаєш, за що за тобою прийдуть і пов'яжуть.
показати весь коментар
02.04.2024 20:41 Відповісти
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
показати весь коментар
02.04.2024 20:47 Відповісти
Не переходить, через протиправно скасовані вибори. Новообраного немає і не передбачається. Чиї повноваження нелегітимному узурпатору виконувати?
З травня зеля уже звичайний клован з криворіжського квартала зі смичком у штанях
показати весь коментар
03.04.2024 00:43 Відповісти
Електронною ручкою підписував?
показати весь коментар
02.04.2024 20:53 Відповісти
Електронний кабінет - електронна мобілізація - електронна армія "у смартфоні".
Якщо можна "державу в смартфоні" - то чому не можна "армію в смартфоні"?
Непрацююча модель "президента" типу Зеленський - непрацююча держава.
Це в зелених інфантилів іграшка така в самртфоні - "війна України з рашистами"...
показати весь коментар
02.04.2024 20:54 Відповісти
Сьогодні я раптом згадав, як на мене накинулись друзі, коли я їх дорікнув, що вони проголосували за зеленсКОГО. "Він крутий комп'юторщик. Він оцифрує всю країну. Він зупинить війну, яку розв'язав Порошенко. Він подивиться на пукіна, і той одразу стане голубом миру!" І ось, .. одразу промайнула думка. Нас на стадіоні не "сдєлали". Нас розвели ті, хто обіцяв гори, а потім злякавшись, заволали "я вам нічЯво нє должЄн!". Я пишаюсь українцями, які зрозуміли, що помилились і обвалили рейтинг "крутого, всього у понтах, нікчемного новАго руцького". Помиляються всі. Але визнають свої помилки тільки сильні. Щастя вам всім, СИЛЬНИМ українцям ! Борітеся-поборете і цю "українську гниду" !
показати весь коментар
02.04.2024 21:11 Відповісти
а що там дію за прививки вже підчистили,то і кабінет уберуть.коли все буде шито - крито.крайніх не найдуть.
показати весь коментар
02.04.2024 21:28 Відповісти
Налітай! Всім зареєстрованим до 1 травня, є шанс потрапити на службу у першу е-армію в світі.
показати весь коментар
02.04.2024 21:47 Відповісти
Просто почитайте закони України. Зеленський повністю повноважний президент України поки не виберуть нового президента.

Інше питання чому Верховна рада не спішить проводити вибори під час війни хоча має на це право.
показати весь коментар
02.04.2024 21:59 Відповісти
я сей закон вращению предавал и осью был мой детородный орган
показати весь коментар
02.04.2024 22:19 Відповісти
Я так понимаю , что Зеленский и его ЗЕбригада твердо взяли курс на максимальную утилизацию-могилизацию мужского населения Украины с цель продления этой войны до бесконечности и соответственно продления своей власти по-максимуму без всяких там выборов !
Хотя из нынешней неутешительной ситуации на фронтах вырисовывается следующее - если заморозить войну по нынешней линии фронта , то это на сегодняшний день является самым оптимальным и спасительным вариантом - 80% территории Украины Киев контролирует , есть черноморские порты , какая-то экономика и энергетика , есть еще люди для восстановления страны ( пока их ЭТОТ с Ермаком не пустили после мобилизации на фарш под бесчисленные ордынские бомбы-снаряды-ракеты ) .
Надежда на спасение оставшихся 80% Украины может появиться только после изгнания из власти ЭТОГО и его ЗЕшмурдяка , но как это сделать ? ОНО же никуда уходить не собирается , хотя обещало своей ЗЕотаре73% , что идет только на один срок и через пять лет будет новый Президент ... 20 мая его легитимная пятилетка заканчивается.
показати весь коментар
02.04.2024 22:28 Відповісти
Если твой барин нападет на Польшу и Прибалтику и будет там такая же война за посадки до последнего поляка, об этом можно начинать разговор. Если будет какой-то бликскриг или гибридная война, то нет смысла ни вам ни нам.
показати весь коментар
03.04.2024 03:45 Відповісти
ВСІ ЗАКОНИ ПІДПИСАНІ ЗЕЛЕНСЬКИМ ПІСЛЯ 1.04.2024 НЕЗАКОННІ,
ТО Б ТО НЕ МАЮТЬ ЗАКОННОЇ СИЛИ
показати весь коментар
02.04.2024 23:39 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
03.04.2024 17:36 Відповісти
Что эта дура подписывает если его президенство закончено ??? Самопровозглашеный как Лукашенко ???
показати весь коментар
03.04.2024 00:19 Відповісти
Ермак, Бакланов, Ахметов с сынками уже в реестре? Хотелось бы посмотреть на их военный билет или хотя бы приписное свидетельство
показати весь коментар
03.04.2024 03:40 Відповісти
Ти чо, Володимиру нашому Зеленському, не довіряєш?
показати весь коментар
03.04.2024 07:33 Відповісти
Тобіш, президентом цій істоті вже не бути
показати весь коментар
03.04.2024 07:31 Відповісти
 
 