Зеленський підписав закон про електронний реєстр військовозобов’язаних
Президент підписав законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану", який передбачає впровадження електронного кабінету військовозобов’язаного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради України.
У картці законопроєкту №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану", зазначено, що він повернутий до парламенту з підписом президента.
Топ коментарі
+36 Victor Litarchuk
показати весь коментар02.04.2024 19:06
+33 кукуй #587047
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+28 Бандерівець
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Ну а термін царювання найвеличнішого, на жаль, відраховується не від першого туру виборів і, здається, не від фіксації результатів другого туру, а від інавгурації/прийняття присяги... Якщо помиляюсь, то правники виправлять....
А всі їхні неелектронні - конфіскувати на користь держави
Власники нічних клубів і казино ?
І їх родичі, звичайно !?
Не потрібно чекати ТЦК або йти до військкомату!
Правонаслідування теж немає..Як поліція каже доставляти в тцк і складати протокол.Ну от хай тцк і покажуть документи на своє існування.Туди ж і ст Ку 65 і 17 і головне 19.Взагалі дивно що ніхто не підіймає пиатння існування тцк сп на 3 рік війни.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text Підписання воєнного стану
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-%D0%BF#Text Положення про ТЦК та СП
Тцк неутворено законом а постановою воно вже не є законним дивимося 17 ст ку 19 і 65 і відсікайся клоун !
https://ukurier.gov.ua/uk/news/prezident-********-ukaz-pro-zaprovadzhennya-******/ Урядовий курʼєр
Укажи где эта фраза там!!!!!!
А "продовження" Конституцией НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!!
А ПОТОМУ что ЗНАЕШЬ что я ПРАВ! НО ПРИЗНАТЬ в слух не хочешь!
Вор ворует - потому что для него это "звичайна практика"....но от этого она не перестает быть преступной!!!
"Укажи где эта фраза "о введении военного положения" там!!!!!!
А "продовження" Конституцией НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!!!
Давай "юрист" ответь на КОНКРЕТНЫЙ вопрос, а не юли!!!
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
З травня зеля уже звичайний клован з криворіжського квартала зі смичком у штанях
Якщо можна "державу в смартфоні" - то чому не можна "армію в смартфоні"?
Непрацююча модель "президента" типу Зеленський - непрацююча держава.
Це в зелених інфантилів іграшка така в самртфоні - "війна України з рашистами"...
Інше питання чому Верховна рада не спішить проводити вибори під час війни хоча має на це право.
Хотя из нынешней неутешительной ситуации на фронтах вырисовывается следующее - если заморозить войну по нынешней линии фронта , то это на сегодняшний день является самым оптимальным и спасительным вариантом - 80% территории Украины Киев контролирует , есть черноморские порты , какая-то экономика и энергетика , есть еще люди для восстановления страны ( пока их ЭТОТ с Ермаком не пустили после мобилизации на фарш под бесчисленные ордынские бомбы-снаряды-ракеты ) .
Надежда на спасение оставшихся 80% Украины может появиться только после изгнания из власти ЭТОГО и его ЗЕшмурдяка , но как это сделать ? ОНО же никуда уходить не собирается , хотя обещало своей ЗЕотаре73% , что идет только на один срок и через пять лет будет новый Президент ... 20 мая его легитимная пятилетка заканчивается.
ТО Б ТО НЕ МАЮТЬ ЗАКОННОЇ СИЛИ