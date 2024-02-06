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Новини Війна
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Рада остаточно ухвалила закон про е-реєстр військовозобов’язаних

військовий,мобілізація,квиток

Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада переглянула рішення по #10062 щодо реєстрів для військового обліку. Всі шість пропозицій набрали голоси. Після цього текст може бути підписаний Спікером і далі Президентом.

Там змінено 6-ть позицій згідно з статтею 131 Регламенту Верховної Ради України про усунення неузгодженостей", - зазначив парламентар.

16 січня 2024 року Рада ухвалила закон про електронний реєстр військовозобов’язаних в цілому.

Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов’язаного у другому кварталі 2024 року.

Читайте: Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" збільшили на 750 тисяч записів, – Міноборони

Автор: 

ВР (14961) реєстр (844) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+32
Ой, там і без Хвьодорова є кому зливати інформацію!
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06.02.2024 14:29
+31
Федорову его создание отдайте. Чтобы русня на 100% знала его содержимое. Этот "спец" обеспечит.
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06.02.2024 14:26
+31
Працівник Тернопільського ТЦК встановив неліцензійну російську програму та спричинив витік даних про іноземців, які хотіли вступити до ЗСУ. Что НАС ДАЛЬШЕ И ЖДЕТ ВСЕХ
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06.02.2024 14:28
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Федорову его создание отдайте. Чтобы русня на 100% знала его содержимое. Этот "спец" обеспечит.
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06.02.2024 14:26 Відповісти
Ой, там і без Хвьодорова є кому зливати інформацію!
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06.02.2024 14:29 Відповісти
"кабінет у русні" - це рабство, кацапи раби
"кабінет у українсців" - це зручно, не треба нікуди йти, щоб оновити данні
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06.02.2024 14:32 Відповісти
цікаво, на цей раз падаляк вийде в ефір з інтервʼю як це принизливо і недоречно і електронне рабство?
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06.02.2024 14:33 Відповісти
Ні, він сам впишеться в реєстр і покаже всім приклад.
А заним і весь Квартал
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06.02.2024 14:40 Відповісти
Не смішіть мене на ніч , бо погано сплю від сміху
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06.02.2024 23:24 Відповісти
А найголовніше, що нікуди не треба йти, щоб ці дані злили!
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06.02.2024 14:34 Відповісти
Нова радість стала!

Тепер куди б ви не ходили, государєво око стежитиме за вами
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06.02.2024 14:41 Відповісти
Законопроєкт передбачає створення реєстру мобілізованих,

ЯКИЙ БУДЕ «ПІДВ'ЯЗАНИЙ» ДО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ.

Передбачається, що Міноборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах -

Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.
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06.02.2024 14:51 Відповісти
Мобілізовані це призвані, в армії вже вони ! Чого ти репетуєш ?

Так само реєстри МВС мають зв*язок з іншими реєстрів.
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06.02.2024 21:26 Відповісти
з 17 років уже в війську? та ти шо?
у нас призовний вік з 18-ти!
всі будуть колись мобілізовані, тому так реєстр називається... та й кацапам буде легше нас вбивати, всі списки в одному місці.
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07.02.2024 05:01 Відповісти
призов наче з 27 р., збираються з 25 р. ввести
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07.02.2024 14:18 Відповісти
ні, призовний вік у нас саме з 18-ти (строкова, контрактна, добровільна служба), а з 25-ти до 60-ти включно (буде 25, бо Зебздо затвердить) - мобілізація у військо на захист України...
тому призовний вік у нас саме 18-60років.
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07.02.2024 16:58 Відповісти
так, +5
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08.02.2024 09:16 Відповісти
а реєстр буде з 17-ти до 60-ти.
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07.02.2024 17:00 Відповісти
Не Око, а - Очко!
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06.02.2024 16:52 Відповісти
інвалідам треба йти знову у воєнкомат чи ні ?
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06.02.2024 14:26 Відповісти
Аякже, може нога відросла, чи нове око з"явилося?
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06.02.2024 14:33 Відповісти
дурне і провокативне питання - вони не військовозобов*язані, комісовані з "білим" військовим квитком.

Так, когось можуть перепровірити, враховуючи массу інфо про корупцію у ТЦК і ВЛК.
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06.02.2024 21:29 Відповісти
ну чого провокативне? людина просто цікавиться, бо клоуни знову нічого нормально не пояснили, як завжди...
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07.02.2024 05:03 Відповісти
Працівник Тернопільського ТЦК встановив неліцензійну російську програму та спричинив витік даних про іноземців, які хотіли вступити до ЗСУ. Что НАС ДАЛЬШЕ И ЖДЕТ ВСЕХ
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06.02.2024 14:28 Відповісти
"Что НАС ДАЛЬШЕ И ЖДЕТ ВСЕХ" ???
Про це треба було думати(!) на виборчій дільниці...
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06.02.2024 14:43 Відповісти
"Системная ошибка 2019" ©
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06.02.2024 14:57 Відповісти
шо за прога ? назва ? усім буде цікаво знати
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06.02.2024 21:30 Відповісти
Тобто ось так вільно вони мають права адміністратора та можуть встановлювати / видаляти програми там де зберігають особові данні військових. А в вільний час мабуть в контр-страйк ріжуться.
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06.02.2024 22:46 Відповісти
Они просто продали данные а потом решили слиться на хакеров!
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06.02.2024 23:05 Відповісти
кому продалі? за сколько? дайте якесь посилання на цю побрехеньку.
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07.02.2024 05:07 Відповісти
дайте хоч посилання якесь, а то дуже схоже на брехню.
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07.02.2024 05:05 Відповісти


піздьож від початку до кінця, бо іноземні громадяни, які бажають вступити у ЗСУ подають свої заявки через "єдине вікно". Тцк до цього вікна не мають ніякого відношення.
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07.02.2024 08:18 Відповісти
Ну що, 73% ви зробили самі себе? Радійте, тепер ви під ковпаком!

Цікаво чи буде у цьому реєстрі Квартал, Федоров і т.п
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06.02.2024 14:32 Відповісти
Навіть не цікаво...
Заздалегідь відомо, що НІТ!
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06.02.2024 14:34 Відповісти
реєстри криві і неповні! скоріш за все приймуть якийсь закон, що всі мають показувати якусь довідку, що зареєстрував кабінет, щоб отримати якісь, навіть примітивні послуги
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06.02.2024 14:40 Відповісти
Та хай вже накажуть всім зробити тавро не лобі, це вже буде "вєрняк"
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06.02.2024 14:44 Відповісти
Сами себе!? А я важаю що вони "зробили" нас, тих хто за це "недороболо" не голосував.
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06.02.2024 15:06 Відповісти
Так нам для виборів одні "недоробло" і підкидають, тількі в різніх обертках. все антиУкраїнське. По москальским калькам...
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06.02.2024 16:58 Відповісти
А ты думаешь если Залужный станет президентом лучше будет? Еще жестче с мобилизацией будет.
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06.02.2024 19:47 Відповісти
Я за то чтобы с мобилизацией было жеще и у сцикунов не было даже мысли купить справку чтобы отмазаться и чтобы создать такие условия чтобы сцикунов не нужно было ловить на улицах а они сами шли в ТЦК. Посмотрите последствия русской оккупации Бучи и примерьте все это на свой дом,свою квартиру и свою семью-вы охренеете и будете волосы рвать от того что работали на Россию призывая украинцев не служить и не защищать Украину и ВАШ дом
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06.02.2024 20:17 Відповісти
Глупство кажете і наче не в Україні живете. Законодавці зробили як завжди - замість усунення причин корупції, вони затискують простого Миколу. А як купували, так і купуватимуть висновки ВЛК, як отримували незаконні відстрочки так і отримуватимуть. Тільки такси виростуть.
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06.02.2024 20:41 Відповісти
Ти дебіл без мізків і це очевидно.там 25 млн віськового резерву тут 2 млн.Тебе падло першого на передок.Такі як ти дебіли не розуміють що через рік нікому буде поля сіяти не те що збирати .Про виплати пенсій буде як мрія.Бо такі дебіли як ти не розуміють що грошей більше США в тому обємі не нададуть а держава банкрот.Але таким як ти дебілам хоч в очі плюй а воно буде про дощ казати.Бо такі дебіли як ти готові всіх вбити а результату не буде ,але таким дебілам як ти це без толку росказувати.ЩБо такі дебіли як ти не розуміють що народ і армію треба одіти обути накормити і вцілому забезпечити.А зараз вже грошей немає.Але такі дебіли як ти літають в хмаринках.А кладовища ростуть під горизонт.І такі дебіли як ти перші звідси свалять і такі дебіли як ти перші під орків ляжуть.
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06.02.2024 21:38 Відповісти
Так шо , недебил ты предлагаещь в своем посте? Всё пропало , идите сдавайтесь рашистам? Садитесь в их тюрьмы, идите на муки и пусть наши дети и семьи живут в рабстве и дерьме навсегда, как сказал хутин.
Так вы и есть тот самый дебил - провокатор. Мой сын приехал из Америки и уже больше года воюет за Укриану. И ты предалаешь ему и и его побратимам сдаться?
Сволочи вы и такие как вы , трусы , пусть другие за вас погибают.
Тьфу, противно!!!
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07.02.2024 05:49 Відповісти
А чего вы не приехали вовевать? Идите добровольцем, я не вижу различися между женщинами и мужчинами - равноправие ведь. Вперед на фронт, я думаю тогда такие пафосные заявления в один миг улетят из ваше головы.
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07.02.2024 16:23 Відповісти
Молодой человек , мне 60 лет и мне уже поздно сидить в окопе с оружием. А вот вам похоже там самое место, только вы туда не хотите а стучите своими копытами по клавишам из теплой квартирки. Мой сын кстати американец , уже больше года воююет в Украине , а я доначу каждый месяц на ВСУ минимум 1000.00 ; поэтому я имею полное право назвать вас уклоняющимя от мобилизации КОЗЛОМ!
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13.02.2024 06:36 Відповісти
Никогда не судите о других, тем более о тех кого не знаете.
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13.02.2024 08:22 Відповісти
С чего вы взяли, что я молодой человек?
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13.02.2024 21:09 Відповісти
Надеюсь вы с фронта вещаете, или с дивана?
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07.02.2024 16:19 Відповісти
Надеюсь мы с вами на фронте встретимся-и вы еще будете благодарны что армия тебя из сцикуна сделала мужчину.
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07.02.2024 17:21 Відповісти
Так я и думал, очередной грозный диванный эксперт с дивана говорит КАК нужно Украину защищать.
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07.02.2024 17:40 Відповісти
Ещё и Ник себе такой создал , вояка - гола срака.
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13.02.2024 06:38 Відповісти
В огороде бузина, а в Киеве - дядька.
Умеешь разговор на другую тему переводить.
Надо было ещё порошенка вспомнить.
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07.02.2024 15:10 Відповісти
Федоров віцепрем*єр, у нього 100 % броня. А сам він точно не піде.
Айтішнік і дроновод державного рівня.
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06.02.2024 21:32 Відповісти
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06.02.2024 14:39 Відповісти
час вбивати вазелінове лайно
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06.02.2024 14:44 Відповісти
Його синок вже в реєстрі чи ні?
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06.02.2024 14:45 Відповісти
Ага, і не забудьте на компютери поставити кацапську програму
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06.02.2024 14:41 Відповісти
утечка полилась,покидьки З ради себе вшивих не забули?
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06.02.2024 14:45 Відповісти
Цій зеленій недовладі треба було б не забороняти виїзд чоловіків закордон. Бо по факту маємо ухилянтів. Ніякого толку з них на передовій не буде. Розмови про те, що я не піду захищати Україну тільки через те, що влада не така, це лише привід не захищати свій дім. Такі готові дочекатися нової влади, але це вже буде влада орків, які знищать все. Ірпінь та Буча яскравий приклад
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06.02.2024 14:51 Відповісти
Електронний кабінет військовозобов'язаного! Диджіталізація! єЗахист!....
А можна хоч трохи звичайних, металевих, недиджіталізованих снарядів в армію?
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06.02.2024 14:56 Відповісти
Да везуть їх в армію, везуть !
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06.02.2024 21:33 Відповісти
"Такі готові дочекатися нової влади, але це вже буде влада орків, які знищать все. Ірпінь та Буча яскравий приклад"

Так вже було,

дочекались же від Зєвлади і Бучі, і Ірпеня.
Був такий яскравий приклад, який назавжди впишеться в історію України

І після того хіба можна довіряти цій владі.
Щоб такого не сталося знову, треба змінити цю владу і провести розслідування як таке сталося
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06.02.2024 14:58 Відповісти
а де оті всі сміливці-снєсуни, які агітували і самі голосували за Зебздища (аби не Порошенко!) і били себе п'ятками в груди "а єслі чьто - ми єго снєсьом!"...
де всі ці героїчні снєсуни-красавці? сподіваюсь, вони ще не всі в Тисі потонули, тут ще хоч хтось з них залишився?
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07.02.2024 05:17 Відповісти
А Зе уже підписав? Чи так само як з правку по зменшеню віку з 27 до 25?
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06.02.2024 15:02 Відповісти
вітаю зі встановленням цифрового концтабору.

Держава у смартфоні.

Держава тюрма.
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06.02.2024 16:32 Відповісти
Та йди них, вітальщик смішний. Ті хто 2 роки в армії мають за вас ухилянтів сцятись шоб вас недайбох не забрали до них на позиції чи шо?
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06.02.2024 23:20 Відповісти
Якби у нас през не був чотирьохкратним ухилянтом було б все інакше.
Люди ,надивившись на зелене шобло і їх діяння, вже нічого не хочуть.
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07.02.2024 03:24 Відповісти
те саме було б...
Зебздище - це і є показник і результат дурнувато-сцикливого суспільства.

воююча Країна Героїв ніколи б не обрала собі за гетьмана українофобського блазня та ухилянта.

це Країна Бздливих Ухилянтів, які сподіваються виїхати на чужих горбах і чужими руками жар розгрібати.
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07.02.2024 05:27 Відповісти
У вас руки из жопы растут! Учиться нужно было! Мандат знаний не прибавляет!
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06.02.2024 17:33 Відповісти
Я прямо так і бачу черги чоловіків які повертаються з закордону та стають на військовий облік. ... Відразу після 95 шапіто та прокурорських і суддівських діточок з четирижди ухилянтом
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06.02.2024 17:43 Відповісти
Более реально-это серьезные штрафы и арест счетов и собственности для тех кто убежал за границу и не хочет служить. А захотите вернутся в Украину и жить в своем доме или продать его-придется заплатить очень большой штраф-и это правильно
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06.02.2024 20:20 Відповісти
Ти дебіл я це тобі писав.Бо такі дебіли як ти перші оркам сапоги цілують.
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06.02.2024 21:40 Відповісти
а якщо будинку і маййна вже немає хавдяки таким дібілам як ти які обрали дибілів у раду. І я НЕ убежал, а виїхав на законих підставах і витратив на те кучу грошей. Так що йди ти і тобі подібні к ....
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06.02.2024 21:59 Відповісти
на законних підставах на які витратив купу грошей - це як?
купив справку про законні підстави за купу грошей?
ти вважаєш ми всі повинні тобі співчувати і рвати волосіння на сраці шо така визначна людина звалила?
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06.02.2024 23:21 Відповісти
Витратив купу грошей на освіту та оформлення необхідних документів ще до війти. Витратив гроші на те щоб вчитися і на перехідний період
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07.02.2024 22:41 Відповісти
якшо в тебе все впорядку з мобілізацією то тобі нема чого боятись
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21.02.2024 22:35 Відповісти
"в своем доме" ?
це в якому домі? в тому, що москалі розбомбили? повертатись на купу цегли?
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07.02.2024 04:21 Відповісти
Потому и разбомбили потомучто ты убежал в США и не хотел его защищать. Так мало того -сидишь в ьезопасности и продолжаешь работать на Путина агитируя Украинцев не защищать свою Родину и свои дома которые под угрозой. Какие вы жалкие-сцикуны убежавшие на Запад и расказывающие то что Украинцы должны сдатся и лизать сапоги русским солдатам
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07.02.2024 10:23 Відповісти
после двух лет войны только начали пересчет уклонистов.
электронный военник должен быть в Дийи и повестки.
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06.02.2024 18:50 Відповісти
Когда рашисты взяли Бучу и Бородянку-то у них на руках уже были списки тех кто служил в АТО и кого они тут-же расстреляли. Без всякой диджилитализации. Ведь в бумажном виде соотв списки есть в соотв ведомствах
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06.02.2024 20:15 Відповісти
А кого в списку не було, тих сусіди здали.
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06.02.2024 22:45 Відповісти
так, а тепер цей процес виявлення українських солдат під час чергового москальського наступу буде ЩЕ ЛЕГШИЙ!
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07.02.2024 04:20 Відповісти
от я саме цього й опасаюсь... саме цього! бо ця влада себе вже показала, що ніякі списки їй довіряти взагалі неможна - ці тварі всіх здадуть... якби хоча б хтось з наших надійних партнерів (напр, Великобританія) забезпечив якесь унеможливлювання витоку чи передачі даних - було б спокійніше.
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07.02.2024 05:37 Відповісти
 
 