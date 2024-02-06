Рада остаточно ухвалила закон про е-реєстр військовозобов’язаних

Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада переглянула рішення по #10062 щодо реєстрів для військового обліку. Всі шість пропозицій набрали голоси. Після цього текст може бути підписаний Спікером і далі Президентом.



Там змінено 6-ть позицій згідно з статтею 131 Регламенту Верховної Ради України про усунення неузгодженостей", - зазначив парламентар.

16 січня 2024 року Рада ухвалила закон про електронний реєстр військовозобов’язаних в цілому.

Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов’язаного у другому кварталі 2024 року.

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