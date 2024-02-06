Рада остаточно ухвалила закон про е-реєстр військовозобов’язаних
Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану".
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада переглянула рішення по #10062 щодо реєстрів для військового обліку. Всі шість пропозицій набрали голоси. Після цього текст може бути підписаний Спікером і далі Президентом.
Там змінено 6-ть позицій згідно з статтею 131 Регламенту Верховної Ради України про усунення неузгодженостей", - зазначив парламентар.
16 січня 2024 року Рада ухвалила закон про електронний реєстр військовозобов’язаних в цілому.
Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов’язаного у другому кварталі 2024 року.
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"кабінет у українсців" - це зручно, не треба нікуди йти, щоб оновити данні
А заним і весь Квартал
Тепер куди б ви не ходили, государєво око стежитиме за вами
ЯКИЙ БУДЕ «ПІДВ'ЯЗАНИЙ» ДО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ.
Передбачається, що Міноборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах -
Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.
Так само реєстри МВС мають зв*язок з іншими реєстрів.
у нас призовний вік з 18-ти!
всі будуть колись мобілізовані, тому так реєстр називається... та й кацапам буде легше нас вбивати, всі списки в одному місці.
тому призовний вік у нас саме 18-60років.
Так, когось можуть перепровірити, враховуючи массу інфо про корупцію у ТЦК і ВЛК.
Про це треба було думати(!) на виборчій дільниці...
піздьож від початку до кінця, бо іноземні громадяни, які бажають вступити у ЗСУ подають свої заявки через "єдине вікно". Тцк до цього вікна не мають ніякого відношення.
Цікаво чи буде у цьому реєстрі Квартал, Федоров і т.п
Заздалегідь відомо, що НІТ!
Так вы и есть тот самый дебил - провокатор. Мой сын приехал из Америки и уже больше года воюет за Укриану. И ты предалаешь ему и и его побратимам сдаться?
Сволочи вы и такие как вы , трусы , пусть другие за вас погибают.
Тьфу, противно!!!
Умеешь разговор на другую тему переводить.
Надо было ещё порошенка вспомнить.
Айтішнік і дроновод державного рівня.
А можна хоч трохи звичайних, металевих, недиджіталізованих снарядів в армію?
Так вже було,
дочекались же від Зєвлади і Бучі, і Ірпеня.
Був такий яскравий приклад, який назавжди впишеться в історію України
І після того хіба можна довіряти цій владі.
Щоб такого не сталося знову, треба змінити цю владу і провести розслідування як таке сталося
де всі ці героїчні снєсуни-красавці? сподіваюсь, вони ще не всі в Тисі потонули, тут ще хоч хтось з них залишився?
Держава у смартфоні.
Держава тюрма.
Люди ,надивившись на зелене шобло і їх діяння, вже нічого не хочуть.
Зебздище - це і є показник і результат дурнувато-сцикливого суспільства.
воююча Країна Героїв ніколи б не обрала собі за гетьмана українофобського блазня та ухилянта.
це Країна Бздливих Ухилянтів, які сподіваються виїхати на чужих горбах і чужими руками жар розгрібати.
купив справку про законні підстави за купу грошей?
ти вважаєш ми всі повинні тобі співчувати і рвати волосіння на сраці шо така визначна людина звалила?
це в якому домі? в тому, що москалі розбомбили? повертатись на купу цегли?
электронный военник должен быть в Дийи и повестки.