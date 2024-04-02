Підписаний президентом закон відкриває нові можливості цифровізації в ЗСУ, - Міноборони
Підписання президентом законопроєкту №10062 відкриває нові можливості цифровізації в армії, зокрема регулює взаємодію єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних з іншими державними реєстрами, уможливлює прискорене отримання статусу учасника бойових дій, а також створення електронного кабінету військовозобов’язаного.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Що ж змінює законопроєкт, який підписав президент?
- Можливість створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Громадяни зможуть вносити зміни у свої персональні дані. Наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов.
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Створення застосунку для військовослужбовців Армія+ — першими функціями стануть електронні рапорти, база знань, зворотний зв'язок. Запуск бета-версії застосунку запланований на літо 2024 року.
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Україна зможе розміщувати свої ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО. Це посилить кіберзахист, покращить обмін даними з партнерами. Міноборони зможе самостійно визначати, які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем.
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Удосконалення взаємодії реєстру "Оберіг". Взаємодія з іншими реєстрами розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних. Громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК.
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Отримання статусу УБД. Законопроєкт створює підґрунтя для повної цифровізації процесу надання статусу учасника бойових дій. У деяких випадках статус надаватиметься автоматично — без участі комісії.
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На словах розуміння загальної картини а по факту гребемо всіх.
и можна в одной флешке уместить все и передать на хранение Гогилашвили или Татарову....или другим....и все данные через 5 хвылын на столе у ********.
От ГУРМО та СБУ в Дії - ото буде перемога.
Зараз можна одружитися в Дії.
А прикинь Буданов спецоперації в Дії буде розробляти?
А військове планування в Інстаграмі?
Зараз вже все можливо.
І цифровізація армії буде на останньому місці у списку їх висловлювань.
А цифровізацією будуть називати будь-що, що відрізняється від друкарської машинки?
Ці люди взагалі в курсі, який зараз рік?
Тонко працюють! Навіть НКВД так не зміг.
можливостей ціфровізації МОУ, як й інших держструктур, море, немає лише бажання