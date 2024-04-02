Підписаний президентом закон відкриває нові можливості цифровізації в ЗСУ, - Міноборони

Підписання президентом законопроєкту №10062 відкриває нові можливості цифровізації в армії, зокрема регулює взаємодію єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних з іншими державними реєстрами, уможливлює прискорене отримання статусу учасника бойових дій, а також створення електронного кабінету військовозобов’язаного.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Що ж змінює законопроєкт, який підписав президент?

Можливість створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Громадяни зможуть вносити зміни у свої персональні дані. Наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов.

Створення застосунку для військовослужбовців Армія+ — першими функціями стануть електронні рапорти, база знань, зворотний зв'язок. Запуск бета-версії застосунку запланований на літо 2024 року.

Україна зможе розміщувати свої ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО. Це посилить кіберзахист, покращить обмін даними з партнерами. Міноборони зможе самостійно визначати, які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем.

Удосконалення взаємодії реєстру "Оберіг". Взаємодія з іншими реєстрами розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних. Громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК.