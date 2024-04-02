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Підписаний президентом закон відкриває нові можливості цифровізації в ЗСУ, - Міноборони

військовий,комп'ютер,військовослужбовець,айті,діджиталізація,цифровізація

Підписання президентом законопроєкту №10062 відкриває нові можливості цифровізації в армії, зокрема регулює взаємодію єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних з іншими державними реєстрами, уможливлює прискорене отримання статусу учасника бойових дій, а також створення електронного кабінету військовозобов’язаного.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Що ж змінює законопроєкт, який підписав президент?

  1. Можливість створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Громадяни зможуть вносити зміни у свої персональні дані. Наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов.

  2. Створення застосунку для військовослужбовців Армія+ — першими функціями стануть електронні рапорти, база знань, зворотний зв'язок. Запуск бета-версії застосунку запланований на літо 2024 року.

  3. Україна зможе розміщувати свої ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО. Це посилить кіберзахист, покращить обмін даними з партнерами. Міноборони зможе самостійно визначати, які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем.

  4. Удосконалення взаємодії реєстру "Оберіг". Взаємодія з іншими реєстрами розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних. Громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК.

  5. Отримання статусу УБД. Законопроєкт створює підґрунтя для повної цифровізації процесу надання статусу учасника бойових дій. У деяких випадках статус надаватиметься автоматично — без участі комісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про електронний реєстр військовозобов’язаних

Автор: 

Міноборони (7294) реєстр (840) військовий обов'язок (92) диджиталізація (273)


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Топ коментарі
+10
Підписаний президентом закон відкриває нові можливості цифровізації в ЗСУ, - Міноборони Джерело:

и можна в одной флешке уместить все и передать на хранение Гогилашвили или Татарову....или другим....и все данные через 5 хвылын на столе у ********.
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02.04.2024 23:28
+5
Це чудово коли мінімум рухів максимум інфи .Нюанс для початку не пробували для початку створити законність ТЦК методом прийняття закону про них щоб була відповідальність всіх сторін і гарантії держави?Третій рік пішов а в вуха окрім зцяти держава ще нічого не навчилася і бігають оборігени в бусіки тягають.Це ваша цифровізація?Чи ВЛК яка з мертвих ліпе придатних?
На словах розуміння загальної картини а по факту гребемо всіх.
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02.04.2024 23:19
+4
Хочуть вручить електронну повістку. )))

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03.04.2024 00:32
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Це чудово коли мінімум рухів максимум інфи .Нюанс для початку не пробували для початку створити законність ТЦК методом прийняття закону про них щоб була відповідальність всіх сторін і гарантії держави?Третій рік пішов а в вуха окрім зцяти держава ще нічого не навчилася і бігають оборігени в бусіки тягають.Це ваша цифровізація?Чи ВЛК яка з мертвих ліпе придатних?
На словах розуміння загальної картини а по факту гребемо всіх.
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02.04.2024 23:19 Відповісти
Підписаний президентом закон відкриває нові можливості цифровізації в ЗСУ, - Міноборони Джерело:

и можна в одной флешке уместить все и передать на хранение Гогилашвили или Татарову....или другим....и все данные через 5 хвылын на столе у ********.
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02.04.2024 23:28 Відповісти
Та те все квіточки.
От ГУРМО та СБУ в Дії - ото буде перемога.

Зараз можна одружитися в Дії.
А прикинь Буданов спецоперації в Дії буде розробляти?
А військове планування в Інстаграмі?

Зараз вже все можливо.
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03.04.2024 00:15 Відповісти
Цифровізація в армії це не те, що зараз потрібно. Хто воює краще мене скаже що потрібно війську щоб відбитися від цих російських татаро-монголів.

І цифровізація армії буде на останньому місці у списку їх висловлювань.
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02.04.2024 23:33 Відповісти
А тепер під будь-який софт будутт закон писати?

А цифровізацією будуть називати будь-що, що відрізняється від друкарської машинки?

Ці люди взагалі в курсі, який зараз рік?
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03.04.2024 00:09 Відповісти
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03.04.2024 00:14 Відповісти
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03.04.2024 00:27 Відповісти
батьку потрібно замочити всіх тцкашніків причетних до трагедії
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03.04.2024 09:20 Відповісти
Хочуть вручить електронну повістку. )))

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03.04.2024 00:32 Відповісти
Нові можливості перш за все для кацапів. Тепер кацапам буде проще індефікувати розвідників, атомників і т.д прямо по базі. ЗЕрмак про це подбають
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03.04.2024 00:35 Відповісти
Концепція Дії зрозуміла! Все населення в базу даних для повного контролю.
Тонко працюють! Навіть НКВД так не зміг.
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03.04.2024 06:52 Відповісти
ви ж мої гарнюні. так класно підлизали найвеличнішому. диво, диво, сліпі міноборонівці від цього закону прозріли.
можливостей ціфровізації МОУ, як й інших держструктур, море, немає лише бажання
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03.04.2024 07:15 Відповісти
Вдаримо цифрами по ворожим ракетам!!! Чим завгодно займаються,тільки не зміцненням ЗСУ!
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03.04.2024 08:46 Відповісти
тепер у фсб буде повна інформація на всіх чоловіків призивного віку. нічого шукати не портібно - дєрьмак і татаров, руками зечма, все зробили за них
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03.04.2024 09:22 Відповісти
Не закони потрібно підписувти Херпіду, а рельно наситити ЗСУ зброєю та ************. Невжзе за 5 років не спромоглися хоч щось зробити, крім обіцянок і балачок? Користь від законів безмозглих і коль котлєт нульова. Але про що я пишу? Володі потрібно самому готуватися до захисту України в лавах ЗСУ, бо 21 травня 2024 року він має передати свої повноваження Верховній Раді. А в Раді 100% будуть переформатування, де більшість "слуг" вийде з антимайднної, мародерської і дуже корумпованої партії і разом з ЄС і "Голосом" створять Уряд спасіння і тоді приймуть дієві та еффективні закони. Офіс Президента, якого немає в Констимтуції, також в повному склоаді має йти на фронт.
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03.04.2024 09:35 Відповісти
 
 