Громадяни зможуть у два кліки подати заявку на мобілізацію, - Міноборони

У Міністерстві оборони України анонсували смартмобілізацію. Громадяни зможуть подати заявку на мобілізацію та обрати відповідну спеціальність.

Про це в інтерв'ю "Армія Inform" заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Наступний етап - це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - пояснила вона.

За словами Черногоренко, захищати Батьківщину - це конституційний обов’язок кожного громадянина і громадянки.

"Тут важливий рекрутинговий підхід. Бо коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, то питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування відпаде само по собі. Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це - цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці", - пояснила заступниця міністра.

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