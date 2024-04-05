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Новини Мобілізація
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Громадяни зможуть у два кліки подати заявку на мобілізацію, - Міноборони

черногоренко

У Міністерстві оборони України анонсували смартмобілізацію. Громадяни зможуть подати заявку на мобілізацію та обрати відповідну спеціальність.

Про це в інтерв'ю "Армія Inform" заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Наступний етап - це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - пояснила вона.

За словами Черногоренко, захищати Батьківщину - це конституційний обов’язок кожного громадянина і громадянки.

"Тут важливий рекрутинговий підхід. Бо коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, то питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування відпаде само по собі. Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це - цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці", - пояснила заступниця міністра.

Читайте: Підписаний президентом закон відкриває нові можливості цифровізації в ЗСУ, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7349) мобілізація (3048) диджиталізація (276) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+27
Сервер уже наверное загружен запросами из Монако.
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05.04.2024 12:03
+16
"Наступний етап - це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - пояснила вона. Джерело:
а після підпису контракту - хотєть ти можеш, а станеш піхотою.
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05.04.2024 12:08
+8
А як можна знятися з обліку і отримати військовий квиток у два кліки??
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05.04.2024 12:04
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Сервер уже наверное загружен запросами из Монако.
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05.04.2024 12:03 Відповісти
Угу ... перевантажений
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05.04.2024 12:05 Відповісти
В селі,де проживає теща, 40 мобілізовано\ Після їх мобілізації 4 з різних мотивів пішли добровільцями. Не все так погано.
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05.04.2024 12:12 Відповісти
Только у нас в селе и в соседних почти никого уже и не осталось.
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05.04.2024 15:22 Відповісти
тепер Вовка повинен роздати смарфони всім чоловікам призивного віку, а не тільки пенсіонерам
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05.04.2024 13:55 Відповісти
А як можна знятися з обліку і отримати військовий квиток у два кліки??
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05.04.2024 12:04 Відповісти
Так ти вже давно " знявся", навіщо тобі квиток, на ферму до ведмедчука потрібно ?
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05.04.2024 12:17 Відповісти
Я вже 20 років як знятий з обліку, але за ніяку ферму я незнаю.
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05.04.2024 12:23 Відповісти
А на буйка тобі, " вже 20 років знятому із обліку" військовий квиток, у якості аусвайсу для прохіду на кухню бабці своїй будеш пред' являти ?
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05.04.2024 12:31 Відповісти
Що ти несеш за хєрню?? Я взагалі в Україні давно не проживаю і нікому той квиток не буду пред'являти, бо він нікому не потрібен.
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05.04.2024 12:33 Відповісти
Це хто писав, Діма? Відшибає пам' ять періодично?



А як можна знятися з обліку і отримати військовий квиток у два кліки??
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05.04.2024 12:48 Відповісти
Ну так я просто написав як в два кліки знятися з обліку щоб люди також знали як стати на облік в два кліки, щодо мене мені це не потрібно так як я вже давно знятий з обліку.
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05.04.2024 13:01 Відповісти
"Наступний етап - це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - пояснила вона. Джерело:
а після підпису контракту - хотєть ти можеш, а станеш піхотою.
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05.04.2024 12:08 Відповісти
То можна тцк розпускати?
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05.04.2024 12:09 Відповісти
Є посада генерал тилового забезпечення з відповідною зарплатою?
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05.04.2024 12:09 Відповісти
Тільки у шойгу і тільки з довідкою від ведмедчука .
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05.04.2024 12:18 Відповісти
Угу - аж бігом !
...Вже зафіксовані випадки, коли новомобілізовані опинялися на фронті вже за декілька днів після мобілізації й гинули. Жодна людина не понесла покарання за їхню загибель. Джерело:
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05.04.2024 12:09 Відповісти
які на лису ялинку гарні іграшки не навішуй, а кращою вона від цього не стане.
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05.04.2024 12:09 Відповісти
все залежить де лисина у цієї ялинки.
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05.04.2024 12:19 Відповісти
Шефіри-стріляні та трубіцин з ригоАНАЛАМИ за кордоном, уже подали до Міноборони заявки??
Мабуть, СРАТЬєх, на черговому сидінні отієї ставки, про це голосно заявить, як з трибуни ООН про стрілянихшиферів !!?
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05.04.2024 12:09 Відповісти
А можна просто вийти на вулицю з дому щоб не заморачуватися на ті 2 кліки.
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05.04.2024 12:10 Відповісти

Два клика и картинка создана...
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05.04.2024 12:25 Відповісти
ТЦК це мало буде хвилювати - мобілізовані поїдуть туди, куди скаже начальник або який перший автобус приїде...зараз це працює тільки так у 90% тих, хто взяв відношення у якомусь підрозділі...
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05.04.2024 12:13 Відповісти
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05.04.2024 12:19 Відповісти
А можна Єрмачню привести до відповідальності за корупцію та оманські договорняки у два кліки?
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05.04.2024 12:20 Відповісти
Ці @"два кліки" можуть стати новим мемом-посміховиськом, що викличе ще більше негативних емоцій й роздратування у потенційних рекрутів.
Бо подібні акції лише посилює в людей занепокоєння, що їхню волю поступово заміняє якийсь цифровий робот - "штучний інтелект", завдання якого запрограмоване на заповнення вакансій в бойових підрозділах ЗСУ.
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05.04.2024 12:22 Відповісти
Вони серйозно думають, що заявкам на мобілізацію перешкоджає тільки завелика кількість кліків?
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05.04.2024 12:22 Відповісти
Багато хто не мобілізувався тільки тому,що просто не знали,як це зробити.Тепер все стане дуже просто і всі бажаючи зможуть зробити те,про що давно мріяли.
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05.04.2024 12:32 Відповісти
насправді все шиворот навиворот...от у нас в селі знаю як мінімум 4 лобурів по зо років які відкупились від призову.2 з воєнною кафедрою офіцери з вищою освітою.2 бувші контрактники.а тцкашники замість них знімуть з тракторів мужиків за 50 - воювати комусь же треба.отака історія справедливості.
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05.04.2024 12:29 Відповісти
Коли я прийшов до ТЦК 21.03.2022, котрі тоді працювали щодня, то там були сотні чоловіків котрі з'явились добровільно, але багато хто з них не був мобілізованим через обмежену придатність, і для цього не було потреби у "двох кліках". Зараз військомати взагалі працюють на прийом лише по вівторках а з нещодавно взагалі для прийому кожен бажаючий повинен зареєструватись на відповідному сайті і прийти за 20 хвилин до визначеного часу бо інакше зустріч буде скасовано. Тож проблема не у якихось "цяцьках" для цього, а НОРМАЛЬНІЙ організації процесу мобілізації що повинна проходити не лише по вівторках та ще й з вимогою аби людина заздалегідь ЗА ВЛАСНИЙ КОШТ та у власний час, а це втрата зарплати (бо підприємства компенсують зарплату лише за наявності повістки), пройшла відповідні аналізи та обстеження, а саме:

Для проходження медичного огляду при собі мати (отримується самостійно):
Флюорографічне обстеження органів грудної клітини;
Електрокардіографія (ЕКГ);
Загальний аналіз крові;
Аналіз сечі;
Медична характеристика або виписка з амбулаторної картки (форма 027/о);
Довідка шкірно-венеричного диспансеру;
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05.04.2024 12:30 Відповісти
А якщо ви не були на військовому обліку:

Перелік документів необхідних для отримання військово-облікового документа
Оригінал та копія паспорта громадянина України;
Витяг про місце проживання (у разі паспорта громадянина України у формі ID-картки);
Оригінал та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
Оригінал та копія документа про освіту (атестата, диплома);
Оригінал та копія свідоцтва про шлюб (за наявності);
Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);
Оригінал та копія водійських прав (за наявності);
Довідка з місця роботи;
Витяг про відсутність судимості (це ще той гембель);
Три фотокартки розміром 3.5*4.5;
Довідка з бюро знахідок, якщо військово-обліковий документ втрачений;
Засвідчена в установленому порядку копія трудової книжки (хоча нібито усі вони вже електронні і у паперовому вигляді не ведуться);

Медичний огляд РТЦК чинний протягом 6 місяців, а пізніше знов по кругу.
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05.04.2024 12:35 Відповісти
два кліка - це забагато: знижує єфективність...
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05.04.2024 12:34 Відповісти
Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" Джерело:

А я хочу стати заступником заступника міністра оборони.

Всі ми хочемо стати космонавтами, але таких вакансій одна на 10000 вакансій - піхота.
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05.04.2024 12:36 Відповісти
Напишу честно пацаны, Я уклонист и армии боюсь до усрачки, но за 100 тьіс. гривен в месяц воевать бьі добровольно пошел хоть завтра при одном условии. Если бьі с мобилизированньіми бойцами ВСУ подписьівали прямой четко ограниченный по времени контракт, предположим на полтора года. После окончания времени этого контракта, Я, если выживу, имел бы право самостоятельно по собственному желанию демобилизироваться на гражданку в одностороннем порядке с заработанными деньгами и никакой комбат или Сырский не имели бы права меня удерживать в армии дольше этого срока.........П.с. На данный момент срок военной службы по мобилизации - бессконечность, задачи поставленные ЗЕ-лидером - выход на границы 1991 года в реальности неосуществимы......Думаю, именно эта "временная бессконечность" и отсутствие фиксированного срока воинской службы и есть главной проблема, которая вызывает провал мобилизации в Украине. Покрайней мере это главная причина для меня не идти в армию сейчас любыми путями.
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05.04.2024 12:38 Відповісти
Я работал с чуваками, которые чемпионы по зашариванию. Т.е. на работу они приходили, но где они были и что делали - никто не знал. Олег Васильев, это ты пишешь? Похожий стиль общения.
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05.04.2024 13:31 Відповісти
Вы обознались уважаемый......
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05.04.2024 14:13 Відповісти
Головне, що ви зрозуміли , чому такого не буде.
Але вцілому, мають бути короткосрочні контракти, це нормальний підхід.
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05.04.2024 14:29 Відповісти
"Я хочу стати артилеристом" - ось тобі гармата 5,45.
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05.04.2024 12:47 Відповісти
смарт-дембель там буде?
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05.04.2024 12:48 Відповісти
в два кліки - довго й складно! робіть в один
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05.04.2024 12:54 Відповісти
Читайте уважно спочатку КУ, потім закон України про мобілізацію. Все написано
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05.04.2024 13:29 Відповісти
В конституції написано, що захищати має кожен громадянин згідно закону. Далі відкриваєте закон о мобілізації та читаєте.
Соромно, що такі прості речі маю вам пояснювати
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05.04.2024 14:08 Відповісти
Ще окрім обов'язків є права,але їх немає,виїзд недозволений хоча це порушення КУ
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05.04.2024 15:41 Відповісти
Хіба жінок, дітей, пенсіонерів хтось тримає?
Ви вперто відмовляєтесь від незручних статей, та хочете, щоб усі вам щось робили, в ви - нічого
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05.04.2024 16:27 Відповісти
Спочатку навчіться робити адекватний зміст в описах.
Наприклад: майстер з ремонту та обслуговування бронетанкової техніки
Спочатку йде досвід, а потім
Вік від 18 р. - далі.
Який досвід з 18 років?
Це вже на ворке - заголовок
розвідник - гранатометник???
Чи акредитація саперів? Ризик в цій сфері однаково травматичний (як в тилу так і в нулі).
Чи снайпери... Є робоча дистанція, при чому тут нуль чи не нуль. Чи там має бути коефіцієнт корисної дії.
За просто копіювання рядків між описами однієї частини з різними пошуками, то зовсім окрема біда.
За командні офіцерські пошуки, то навіть залишає панічні настрої.
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05.04.2024 13:19 Відповісти
Для демобілізації такі опції відсутні.
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05.04.2024 13:27 Відповісти
Біжу спішу, аж падаю.
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05.04.2024 15:36 Відповісти
Це могилізація в один кінець,влада заохочує помирати,вже хочуть всі виїхати з пекла
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05.04.2024 15:39 Відповісти
Я хочу стать генералом пистолетных войск пожалуйста.
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05.04.2024 15:47 Відповісти
Не знаю як ви, а я, як людина з суїцидальними нахилами, дуже ціную ці нові впровадження нашої улюбленої влади. Тепер мені навіть не треба думати як саме вбитися. Навіть не треба збирати волю в кулак і йти в ТЦК. Досить просто двічі клацнути і все, прощавай, жорстокий світе. Якщо пощастить, навіть гріх на душу самому брати не треба буде. Ура нашій владі!
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05.04.2024 16:07 Відповісти
А в два клика в чиновники или депутаты?
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05.04.2024 20:48 Відповісти
🤔що ж це змінить?
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05.04.2024 23:16 Відповісти
 
 