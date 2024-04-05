Громадяни зможуть у два кліки подати заявку на мобілізацію, - Міноборони
У Міністерстві оборони України анонсували смартмобілізацію. Громадяни зможуть подати заявку на мобілізацію та обрати відповідну спеціальність.
Про це в інтерв'ю "Армія Inform" заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Наступний етап - це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - пояснила вона.
За словами Черногоренко, захищати Батьківщину - це конституційний обов’язок кожного громадянина і громадянки.
"Тут важливий рекрутинговий підхід. Бо коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, то питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування відпаде само по собі. Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це - цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці", - пояснила заступниця міністра.
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А як можна знятися з обліку і отримати військовий квиток у два кліки??
а після підпису контракту - хотєть ти можеш, а станеш піхотою.
...Вже зафіксовані випадки, коли новомобілізовані опинялися на фронті вже за декілька днів після мобілізації й гинули. Жодна людина не понесла покарання за їхню загибель. Джерело:
Мабуть, СРАТЬєх, на черговому сидінні отієї ставки, про це голосно заявить, як з трибуни ООН про стрілянихшиферів !!?
Два клика и картинка создана...
Бо подібні акції лише посилює в людей занепокоєння, що їхню волю поступово заміняє якийсь цифровий робот - "штучний інтелект", завдання якого запрограмоване на заповнення вакансій в бойових підрозділах ЗСУ.
Для проходження медичного огляду при собі мати (отримується самостійно):
Флюорографічне обстеження органів грудної клітини;
Електрокардіографія (ЕКГ);
Загальний аналіз крові;
Аналіз сечі;
Медична характеристика або виписка з амбулаторної картки (форма 027/о);
Довідка шкірно-венеричного диспансеру;
Перелік документів необхідних для отримання військово-облікового документа
Оригінал та копія паспорта громадянина України;
Витяг про місце проживання (у разі паспорта громадянина України у формі ID-картки);
Оригінал та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
Оригінал та копія документа про освіту (атестата, диплома);
Оригінал та копія свідоцтва про шлюб (за наявності);
Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);
Оригінал та копія водійських прав (за наявності);
Довідка з місця роботи;
Витяг про відсутність судимості (це ще той гембель);
Три фотокартки розміром 3.5*4.5;
Довідка з бюро знахідок, якщо військово-обліковий документ втрачений;
Засвідчена в установленому порядку копія трудової книжки (хоча нібито усі вони вже електронні і у паперовому вигляді не ведуться);
Медичний огляд РТЦК чинний протягом 6 місяців, а пізніше знов по кругу.
А я хочу стати заступником заступника міністра оборони.
Всі ми хочемо стати космонавтами, але таких вакансій одна на 10000 вакансій - піхота.
Але вцілому, мають бути короткосрочні контракти, це нормальний підхід.
Соромно, що такі прості речі маю вам пояснювати
Ви вперто відмовляєтесь від незручних статей, та хочете, щоб усі вам щось робили, в ви - нічого
Наприклад: майстер з ремонту та обслуговування бронетанкової техніки
Спочатку йде досвід, а потім
Вік від 18 р. - далі.
Який досвід з 18 років?
Це вже на ворке - заголовок
розвідник - гранатометник???
Чи акредитація саперів? Ризик в цій сфері однаково травматичний (як в тилу так і в нулі).
Чи снайпери... Є робоча дистанція, при чому тут нуль чи не нуль. Чи там має бути коефіцієнт корисної дії.
За просто копіювання рядків між описами однієї частини з різними пошуками, то зовсім окрема біда.
За командні офіцерські пошуки, то навіть залишає панічні настрої.