Новый перечень болезней, по которому будут оцениваться пригодность к военной службе. ДОКУМЕНТ

Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Об этом говорится в приказе №262, который вступает в силу 4 мая, передает Цензор.НЕТ.

Положение определяет процедуру проведения военно-врачебной экспертизы военно-врачебными комиссиями. Положение распространяется на военнослужащих Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, членов их семей, призывников, военнообязанных и резервистов.

Так, приказом изложено в новой редакции добавлено в положение "Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве". Статуса "ограниченно пригодный к военной службе" в нем уже нет.

Отметим, что 4 мая также вступает в силу Закон №3621-IX, которым, в частности, отменен статус "ограниченно пригодный".

Отмена статуса "ограниченно пригодный"

В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно пригодных к службе начнут повторно вызвать в ТЦК на медкомиссию.

Также в министерстве объяснили, что предполагает отмену статуса "ограниченно пригодный".

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