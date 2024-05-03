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77 442 94

Новый перечень болезней, по которому будут оцениваться пригодность к военной службе. ДОКУМЕНТ

влк

Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Об этом говорится в приказе №262, который вступает в силу 4 мая, передает Цензор.НЕТ.

Положение определяет процедуру проведения военно-врачебной экспертизы военно-врачебными комиссиями. Положение распространяется на военнослужащих Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, членов их семей, призывников, военнообязанных и резервистов.

Так, приказом изложено в новой редакции добавлено в положение "Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве". Статуса "ограниченно пригодный к военной службе" в нем уже нет.

Отметим, что 4 мая также вступает в силу Закон №3621-IX, которым, в частности, отменен статус "ограниченно пригодный".

Отмена статуса "ограниченно пригодный"

В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно пригодных к службе начнут повторно вызвать в ТЦК на медкомиссию.

Также в министерстве объяснили, что предполагает отмену статуса "ограниченно пригодный".

Также смотрите: Передано в суд дело в отношении 10 врачей, которые ставили фальшивые диагнозы уклонистам, стоимость услуги достигала $3-4 тыс., - прокуратура. ФОТОрепортаж

Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК
Оновлене положення ВЛК

Автор: 

Минобороны (9288) мобилизация (2735) военно-врачебная комиссия (186)


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Топ комментарии
+42
Таке масове зцілення народу навіть Ісусу не снилося...
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03.05.2024 11:25
+41
Могли б коротше написати - придатні всі, крім Бубочки, лисого, Пікалова та Шефіра.
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03.05.2024 11:23
+36
Придатний: холоп, не дає бабла...
Не придатний: син/брат/кум нардепа, міністра, судді, прокурора, митника, високопосадовця контролюючих органів....
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03.05.2024 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Придатний: холоп, не дає бабла...
Не придатний: син/брат/кум нардепа, міністра, судді, прокурора, митника, високопосадовця контролюючих органів....
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03.05.2024 11:23 Ответить
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03.05.2024 12:13 Ответить
В ЗСУ потрібні Швейки.


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03.05.2024 14:37 Ответить
Тоже обратил на это внимание. Как может умственно отсталый служить в учебном центре?
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03.05.2024 21:42 Ответить
картошку чистить запросто, а вот как умственно отсталые в ТЦК смогут служить???
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03.05.2024 23:21 Ответить
Короче-усі придатні.В это стране права быть больным нет..И вообще прав нет.
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03.05.2024 11:23 Ответить
Могли б коротше написати - придатні всі, крім Бубочки, лисого, Пікалова та Шефіра.
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03.05.2024 11:23 Ответить
Пикалов "служит"... То кошевой не пригоден

Два актера «Квартал 95» служат в Нацгвардии, но при этом участвуют в концертах, - Евгений Кошевой

По его https://show.24tv.ua/yevgen-koshoviy-rozpoviv-pro-sluzhbu-oleksandra-pikalova-volodimira_n2547197 словам , речь об Александре Пикалове и Владимире Мартынце. Чтобы их отпустили на выступление, "Квартал" пишет официальный запрос в воинские части. "Бывает, что не отпускают. Но и отпускают тоже", - сказал Кошевой.
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03.05.2024 11:33 Ответить
Первый по ст.19/а...
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03.05.2024 11:51 Ответить
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03.05.2024 12:11 Ответить
Вагітні теж придатні, стаття 73.
як так?
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03.05.2024 11:25 Ответить
Таке масове зцілення народу навіть Ісусу не снилося...
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03.05.2024 11:25 Ответить
Jesus Christ is not superstar now! ТЦК - is super star! Haleluja!
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03.05.2024 14:57 Ответить
Бааа,Антипушка-это который рекламировал уколизацию.А прокомментируйте пожалуйста вот это.

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04.05.2024 14:07 Ответить
Баа, це ж ходяча їдальня для вірусів АраШестірочка! Коментую: Треба розпочати слідство, зібрати факти, дослідити їх і суд винесе рішення з цього приводу.

ПС навчіться вже якось посилання вставляти.
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04.05.2024 17:34 Ответить
навчіться вже якось посилання вставляти.
Да пожалуйста,с такими упоротыми как вы,только так нужно.
Ссылку даю на источник,откуда этот сайт взял инфу. https://lepointcritique.fr/2023/07/28/document-declassifie-prouve-production-vaccin-pfizer-a-commence-mai-2019/
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04.05.2024 20:54 Ответить
Ви трохи перебираєте з самозакоханістю. Надавати посилання на підтвердження своїх слів - то звичайна справа для нормальних людей.
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04.05.2024 23:16 Ответить
А, точно! - Типа, - казахский журналист с "солидного" сайта "https://megalodon.jp/2024-0505-0224-55/https://cronos.asia:443/ Central Asia Cronos " (о котором нет инфы даже в Википедии ), он то наверняка "знает", что "пфайзер" и "модерна" создали вакцины "заранее" - за полгода.
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04.05.2024 20:34 Ответить
Самое главное,вы сразу ломанулись проверять не информацию,а источник,есть ли он в Википедии.
Аналитик из вас сомнительный,хотя на вас подписано куча народу.
Ну хорошо,не проверили инфу,тогда я вам помогу,раз вы неспособны.
Даю ссылку на источник,откуда этот сайт,которого нет в Википедии взял эту инфу. https://lepointcritique.fr/2023/07/28/document-declassifie-prouve-production-vaccin-pfizer-a-commence-mai-2019/
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04.05.2024 20:59 Ответить
ЛикБез: Любой сайт, который имеет хоть какой-то более-менее знАчимый статус в обществе - имеет о себе статью в Википедии.
Например, Радио Свобода, Bloomberg, Голос Америки, Deutsche Welle и т.д.. Вторая ваша ссылка - из подобного же сайта "le Point Critiqe" на французском языке - такого же "уровня", как и ваш первый казахский сайт "Central Asia Cronos".
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04.05.2024 21:38 Ответить
Сайты,которые вы перечислили,писали сплошную дезу по поводу барановируса,сайт что я привёл,конечно же не нравится глобалистам,которые запустили фейковую пландемию.Удачи,пора раскрыть глаза на то,что творится,если вы конечно не часть пропагандисткой машины.
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04.05.2024 21:41 Ответить
ЛикБез-2: Сайты, которые я перечислил , известны во всем мире и имеют свою репутацию, это легко найти в гугле. Сайты, которые перечислили вы, - не могут утратить репутацию, так как ее не имеют. Это тоже легко проверить через гугл
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04.05.2024 21:53 Ответить
А хто буде визначати значні чи незначні порушення? Знову хабарі лікарям?
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03.05.2024 11:27 Ответить
Не збідніють. Якщо на перший раз відкосити грошей вистачило, то вистачить і на другий, і на третій, і на...
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03.05.2024 11:32 Ответить
Наверное все зависит от толщины конверта... А если конверта нет, то здоров на 100%.
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03.05.2024 11:34 Ответить
Це визначається відповідними обстеженнями. Тому, якщо маєте хворобу - пройдіть обстеження завчасно, в нормальній клініці, щоб мати підтверджуючі документи. Менше шансів, що ВЛК "не помітить" хворобу, а навіть якщо і так - є підстава оскаржувати.
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03.05.2024 11:34 Ответить
Кліника повинна бути не нормальная, а державна, бо ТЦк не дуже визнають інші. Але там черги на МРТ і КТ по півроку. По-друге, де грошей взяти на ці всі обстеження??
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03.05.2024 13:55 Ответить
Там далі в наказі є "Пояснення щодо застосування", за кожною статтею йде детальний розбір: обмеження руху в суглобі на стільки-то градусів, м'язова сила в балах, стоншення кінцівки в см, обмеження рухів в хребті на стільки град. та ін., все регламентовано, розписані інструкції, нічого з голови
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03.05.2024 11:52 Ответить
Це ж елементано, Ватсон! Якщо пацієнт зможе занести значну суму - значить значне порушення.
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03.05.2024 14:37 Ответить
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03.05.2024 11:29 Ответить
хаха - придатний до служби в тилу ..а потім через місяць цих лохів відправлять "обслуговувати склади" в Часів Яру
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03.05.2024 11:33 Ответить
Виглядає краще, ніж попередня редакція. Немає варіантів де "непридатність (придатність) визначається індивідуально". Де індивідуально - там більше корупції.
Решта все +- таке саме як і було, обмежено придатних просто перейменували. Чи варте це було витраченого на це часу? На мою думку - ні.
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03.05.2024 11:37 Ответить
Ну, було 4 категорії серед яких б) та в) мали статус «придатність визначається індивідуально» - тепер категорія в) стала повністю придатною, чого і можна було очікувати. Категорію г) взагалі виключили. От і всі нововведення. Тобто, категорій а) та б) зміни взагалі не торкнулися, а категорія б) залишилася по суті тією самою «обмежено придатною». Хоча я теж вважаю, що витрачені кошти та зусилля не вартують цього результату. Скоріш за все, легального приводу для запровадження тотального переогляду більше не було. Бо на якій підставі змусити всіх пройти переогляд - запроваджуємо зміни в законодавстві та розкладі хвороб, по суті нічого не міняємо, а тільки міняємо трактування «обмежено придатний» на «придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ та ін.». Навіть самі статті не поміняли.
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03.05.2024 12:28 Ответить
Не совсем так! В комментариям к статьям есть много интересного!
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03.05.2024 12:44 Ответить
Вони й тоді були цікаві. Просто ви на це звернули увагу саме зараз. Раніше це мало кого турбувало. Був мирний час і всі ті категорії давали непридатність до ВС. Просто тепер категорію б), наприклад, не маючи документів та відносно свіжого та відповідного результата ВЛК (хоча б 5-6 років), «з нуля», вже так легко не дадуть отримати. А ситуація з цим, принаймні серед моїх знайомих, - просто біда. Захворювання може й є, але військового квитка (відповідно й більш-менш адекватного висновку ВЛК) або взагалі нема, або мохнатих 2006-2010 рр.
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03.05.2024 13:04 Ответить
Суть змін до Положення 402:
1) критерії попадання у пункт "а" ("непридатні") майже не змінились;
2) по пункту "б" - суттєві зміни: віднесення до "непридатні" чи "обмежено придатні", виходячи з індивідуальних ознак по старому, замінили на придатні для служби у небойових підрозділах.
Крім того критерії попадання у п. "б" значно ужесточили - переважну кількість симптомів хвороб за старою редакцією віднесли до пункту "в";
3) по пункту "в" - суттєві зміни: раніше було віднесення до "обмежено придатні" або "придатні", виходячи з індивідуальних ознак по старому, то в новій редакції все замінили на "придатні".
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03.05.2024 13:07 Ответить
Очень изменились ст. "а", даже по сравнению с последним 402!
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03.05.2024 13:10 Ответить
Змінились відповідно до сьогоденних реалій. Бо ці розклади тепер ще для військових, а не тільки для військовозобов'язаних. Бо військовим тепер теж гемор. Їм теж прийдеться перепроходити ВЛК. І хтось поїде в бойову частину, замість ГМЗ, в якій сидів 2 роки. Відповідно, додалися види травм, яких раніше могло не бути в розкладі і які тепер дають повне право звільнення та виключення з обліку.
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03.05.2024 13:25 Ответить
«2) по пункту "б" - суттєві зміни: віднесення до "непридатні" чи "обмежено придатні", виходячи з індивідуальних ознак по старому, замінили на придатні для служби у небойових підрозділах.» - ні. Згідно наказу №402, «у військовий час категорії придатність яких визначається в індивідуальному порядку, військово лікарською комісією приймається рішення придатний». Єдине, що були вони непридатні для аеромобільних військ, підводного флоту, тощо. Тобто, те ж саме - в небойові підрозділи. Читайте уважніше. Чомусь про цю статтю всі забувають, або в упор її не бачать.
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03.05.2024 13:15 Ответить
Відкрийте таблицю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n1522 додатку 1 до Положення 402 у старій (до 04.05.2024) редакції і гляньте, що написано у крайніх правих колонках в рядках пунктів "б". І тоді зрозумієте, що помилялись.
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03.05.2024 13:39 Ответить
Ну раз ви не хочете самі шукати, то я вам знайшов:

«У воєнний час за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає постанову "придатний до військової служби"

Як раз ті самі графи, що ви вказуєте. Питання є?
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03.05.2024 13:57 Ответить
Так Ви цитуєте коментар до пункту "в", а не "б".
Бо в рядках б" записано (цитата): "НЕпридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально".
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03.05.2024 14:15 Ответить
Хм, в цьому контексті може ви й праві. Але все це просто косметична зміна трактувань. ВЛК в будь-якому випадку в військовий час не приймали рішення про непридатність осіб за категоріями б) статей розкладу хвороб. Та воно нікому не було і потрібно - ті, хто мав можливість вплинути на ВЛК поробили собі категорії а). Але тепер ще спробуй отримай навіть ту категорію б). Якщо минулих записів в особовій справі про це не було (наприклад нещодавно набуте захворювання) - думаю, це нереально зараз буде взагалі.
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03.05.2024 14:28 Ответить
замість грани на фронт 450 тис. апсолютно здорового ментовського лайна, біонепотребу, таких же 300 тис. сбушників, прокурорів, митників, податківців, суддівЮ депутатів та клерків місцевих (рда/ода) банда зе-н*ркоманів пожене на фронт сліпих, кривих, горбатих, онкохворих, вагітних і тд.тп. !!!



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03.05.2024 11:41 Ответить
100% "готувався". Особливо готував військові склади, будував заводи з випуску ***********, будував оборонні рубежі, а танків нових скільки зробив… А те, що із ЗСУ у 2017-18 р. звільнилися 50% л/с… ну, то таке.
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04.05.2024 13:30 Ответить
зе-н*ркамани готові були здати під окупацію )(уйлу 60-70% території України, ймовірно в кордонах так званої "урср" (окупованої червоними-кромуно-нацистами території УНР) на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залишило цього "зе-янерога, ***************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ, гаулейтером окупованої частини України, на кшталт чіпсового недо-бульбофюрера луки !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії тричі "несудимого" єнакієвського загара, дибіла вітю ялинковича і свого )(уйло-кума метверчука ...



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04.05.2024 14:43 Ответить
крч усі здорові....
З онкологією вирішили зовсім просто
Судячи зі всього пенсійний вік нікому з чоловіків яких призвуть не загрожує в любому випадку.
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03.05.2024 11:43 Ответить
Пенсійний Фонд просто в захваті! Така економія коштів!
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03.05.2024 15:02 Ответить
любов до зе
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03.05.2024 11:48 Ответить
Мое персональне бачиння створеня цего документа- зроблено на отебісь як ажуть у народі.
Не знаяю як з іншими хворобами но придатний до служби в підрозділах оперативног звязку, сил логистики та охорони з 2-3 садіею гипертоніі, та серцевою недастатністью 2а це вже просто сюр якийсь.
Вони б хоть не под копірку писали а розглядали особливости захворюваь.
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03.05.2024 11:53 Ответить
тут дивлячись які цілі, якщо одна з них розвантаження пф, то все зроблено як треба, незважаючи на результат війни ,в перспективі 10років пенсіонерів чол.статі буде обмаль.
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03.05.2024 12:10 Ответить
Дивіться - раніше обмежено придатні не могли служити в спецспорудах, до яких відноситься багато чого (наприклад місця зберігання ***********, зброї, тобто всякі артилерійські склади тощо). Тепер про спецспоруди ні слова, зате категорія "б" може служити в підрозділах логістики, оперативного забезпечення. А це вже те саме, шо раніше було спецспорудами. Так що тепер обмежено придатні вже не скажуть, шо їх не можуть відправити на склад снарядів десь під Часів Яр. Ця держава завжди все на свою користь, їм треба м"ясо і всі ці закони направлені не на користь людей, от і все. Казино завжди виграє.

А хто пише шо тепер менше корупційної складової - ну так а як будуть визначати, чи ви служитимете в тцк, чи на возитимете під російськими дронами патрони на нуль (це ж оперативне забезпечення).
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03.05.2024 11:55 Ответить
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03.05.2024 12:15 Ответить
Люди с эпилепсией пригодны как связисты и как медработники, охрана.
Залез на столб соединить провода, припадок хлясь об землю.
Медбрат стоит с шприцем над больным, припадок падает и больному шприцем в глаз.
Или как охраник на вышке при припадке эпилепсии вниз головой, а если ещё в руках автомат........
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03.05.2024 12:26 Ответить
Та там в связисты годны и тугоухие.
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03.05.2024 20:29 Ответить
Да уж! Христос перед Святым Воскресинням, сидит и плачет! Даже он так не умел исцелять!
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03.05.2024 12:31 Ответить
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03.05.2024 14:59 Ответить
Беременные женщины пригодны к службе.
ППолный пипец, даже во время ВОВ таких отправляли в тыл.
А теперь если ты снайперша ползи на животе.
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03.05.2024 12:32 Ответить
На спине! И стреляешь шиворот на выворот!
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03.05.2024 12:36 Ответить
Аххах, це потрібно бачити)
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03.05.2024 12:50 Ответить
Ну, кто это придумал ... Наверное видел!
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03.05.2024 12:55 Ответить
Женщины служат только по желанию.
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03.05.2024 13:30 Ответить
Це на майбутнє прописали коли будуть і жінок мобілізовувати
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03.05.2024 21:04 Ответить
Мобілізуються по бажанню, а звільнення на загальних підставах, однакові для всіх.
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03.05.2024 21:09 Ответить
Думаю уже исправить не успеют! Формулировка "частыны" , более конкретно, чем "пидрозилы"!
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03.05.2024 12:39 Ответить
Автору цього опису робити нічого як скріншотити це? Не простіше просто надати посилання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0616-24

?
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03.05.2024 12:53 Ответить
И еще! Сама процедура прохождения! Как можно сдать анализы в военкомате в 4.00 утра и получить результаты!
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03.05.2024 13:13 Ответить
Приходи сам в ТЦК и будешь направлен на ВЛК и сдавать все будешь сдавать с 9 до 16. А не байки тут рассказывай про 4 утра. Чтобы в 4 утра тебя куда-то привезли, тебя в 4 утра где-то задержать должны - в дома в 4 утра никто не вламывается.
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03.05.2024 13:29 Ответить
"Вы дяденька дурак?" Так мальчик спрашивал в совковском фильме. Я еще раз замечаю неадекватные ники 2014 года! ( Год и псевдоним как то не сходятся!) Последняя новость, про харьковского волонтера,( недельной давности) поищите!
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03.05.2024 18:00 Ответить
Я месяц назад обновлял данные в ТЦК и проходил ВЛК. Потому не рассказывай мне про новости.
ВЛК проходится с 9 до 16 несколько дней, если ты пришел туда сам нормально.
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04.05.2024 03:20 Ответить
Повір при теперішніх конвеєрних ВЛК ніякі аналізи вони не потребують. Тобто нема бумажок на слово не вірять значить придатний. Як варіант можеш поробити копії медичної книжки і носити постійно з собою в рюкзаку і то тільки копії, там оригінали ******* пропадати.
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03.05.2024 15:37 Ответить
Я так и делаю! Но в приказе четко написана процедура прохождения ВЛК! Как мне один не очень юридически подкованный ТЦК шник рассказывал, что диагноз судом не опровергаются ( хотя со временем все менты и судьи стали светилами и прессуют врачей), но процедуры очень хорошо можно в суде опровергать ( хотя вероятности мало на справедливость!)
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03.05.2024 19:00 Ответить
отправлять вси в окопи,щоб в тилу тихенько все заграбастать і продать.пишем відмову від служби в звязку з недовірою військово - політичному керівництву країною яка продає державу під час війни.
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03.05.2024 13:23 Ответить
Здається, шизофренія - це захворювання для чиновників міноборони.
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03.05.2024 14:09 Ответить
Ахаха) нічого нового, просто замість графи "обмеженою придатний" написали "придатний до служби у ....."
Якщо хтось думає, що може без грошей розраховувати на статті Б, то не тратьте марно час , ато будете скарги писати і доказувати так як і я.... Окрім того статті А якщо вони не явні як шрам після коронарного шунтування то теж без конверта не поставлять .....
На їхній розводняк про оновлення данних я скажу лише одне :
"пішов я в 22 році дані оновляти, з 5 статей (38б, 39б, 60а, 62б, третю не пам'ятаю зв'язана з вузлами на щитовидці, лень шукати) не стоїть ніодна. Як результат, дані оновленні адресованої повістки немає, ще приписали мені неіснуюче звання військової кафедри щоб продати подороже як скот, бо є дві вищих освіти, а ідіоти там не побачили що я комісований по 38 і 39 ще в далекому 2015. Замкнута скарга яку написав на районне ВЛК у ВЛК вищого рівня."
П.С - зі свого досвіду скажу, що це розводняк на лоха. Підете туди просраєте півтора роки з походами в тцк за кожен папірець, і якщо зможете щось можливо і докладете. Але прошу нічого не підписуйте!!!!
П.С - їхні казки про ветеранів можна нахрена посилати! Два роки одні і ті самі рила!!!!
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03.05.2024 15:34 Ответить
Ну... якщо хворі на гіпертонію 3 ступеня стали придатними....

73%, ви зробили це разом!
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03.05.2024 19:37 Ответить
в 2022 на ВЛК я надавав виписку там в мене гіпертонічна 2га, сказали якщо верхній тиск не 200+ то все ОК, проходжу... поміряли, тоді в мене було 150 верх... Це я жо того що був 2022р. а на сьогодні так і взагалі повна опа.
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04.05.2024 10:31 Ответить
як буде відрізнятися помірне порушеня і значне порушення функції? це явно поле для корупції
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04.05.2024 00:06 Ответить
все це описано, я по своїм статтям знайшов всі пояснення, питань нема, шукайте свої https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0616-24#Text
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04.05.2024 10:32 Ответить
Придатнi вже усi за Тисою.
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04.05.2024 01:29 Ответить
То так в армії нікого не буде. Достатньо грибка на пальцях.
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04.05.2024 07:43 Ответить
Список то большой! А если русаки доберутся, всё таки реально, к Украинским городам и сёлам! Тогда что? За болячками будете прятаться или пойдёте в Сибирь и там погибните от тюремных надзирателей на рудниках урановых?
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04.05.2024 12:28 Ответить
даремно нарікаєте - в дечому навіть прогресивніший, аніж минула редакція. Взяти до уваги, наприклад - ампутаційні кукси кінцівок. За старою редакцією - обмежено придатний. Тепер - непридатний
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04.05.2024 17:09 Ответить
мені це чимось нагадало книгу Троє у човні не рахуючи собаки
коли він знайшов у себе усі хвороби окрім пологової гарячки та рака сажотрусів 😬
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04.05.2024 19:03 Ответить
Ну що свідки зе (найвеличнішого) що голосували поприколу як вам ! Косі ,криві ,храмі всі по їхньому законі годні всі і з віл , цукровий діабет , навіть психічні розлади ! А друзі зе служать чи на передовій ! Відповідь НІ , вони що лохи якісь ! Пікалов морда жирна числиться в клубі нац гвардії концерти організовує , лисе чмо Кошивий який не дурень іти до війська зелі гроші заробляє концертами частина 95 кварталу здорових бугаїв числяться у бойових частинах а в яких ні разу не били в інших бронь !Пересувний цирк бронь , помічники депутатів бронь , радники бронь , зомбоящик бронь який називається єдиний марафон ! Де друг дитинства аферист Баканов , чому не на фронті , Шефір і остальні друзі ! По містах бардак повний мажори здорові молоді бухають ,гуляють на дорогих машинах літають ні поліція ні військомат не трогають , тронеш мажора завтра фронт ! Більшість мажорі або бронь або смертельно хворі а бухати ,гонки влаштовувати по містах перед носом у поліції все норм у нас місті таке кожен вечер під атб дорогі машини дівчатка , було і гонки , діти місцевий гопоти гуляють поліція і тцк обходять краєм , ось така мобілізація у ЧОТИРИЖДИ УКЛОНІСТА зе ! Як там було він же не лоз і не дурень .НА ютуб подивіться сценку зе і 95 квартал про його повістку і батальйон юзік !!!
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04.05.2024 19:40 Ответить
А если имеется ограниченная пригодность по 4 болезням? не считается интегральный показатель как было ранее?
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04.05.2024 21:15 Ответить
 
 