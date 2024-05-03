Новый перечень болезней, по которому будут оцениваться пригодность к военной службе. ДОКУМЕНТ
Министерство обороны утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Об этом говорится в приказе №262, который вступает в силу 4 мая, передает Цензор.НЕТ.
Положение определяет процедуру проведения военно-врачебной экспертизы военно-врачебными комиссиями. Положение распространяется на военнослужащих Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, членов их семей, призывников, военнообязанных и резервистов.
Так, приказом изложено в новой редакции добавлено в положение "Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве". Статуса "ограниченно пригодный к военной службе" в нем уже нет.
Отметим, что 4 мая также вступает в силу Закон №3621-IX, которым, в частности, отменен статус "ограниченно пригодный".
Отмена статуса "ограниченно пригодный"
В Минобороны сообщили, что с середины мая ограниченно пригодных к службе начнут повторно вызвать в ТЦК на медкомиссию.
Также в министерстве объяснили, что предполагает отмену статуса "ограниченно пригодный".
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Не придатний: син/брат/кум нардепа, міністра, судді, прокурора, митника, високопосадовця контролюючих органів....
Два актера «Квартал 95» служат в Нацгвардии, но при этом участвуют в концертах, - Евгений Кошевой
По его https://show.24tv.ua/yevgen-koshoviy-rozpoviv-pro-sluzhbu-oleksandra-pikalova-volodimira_n2547197 словам , речь об Александре Пикалове и Владимире Мартынце. Чтобы их отпустили на выступление, "Квартал" пишет официальный запрос в воинские части. "Бывает, что не отпускают. Но и отпускают тоже", - сказал Кошевой.
як так?
ПС навчіться вже якось посилання вставляти.
Да пожалуйста,с такими упоротыми как вы,только так нужно.
Ссылку даю на источник,откуда этот сайт взял инфу. https://lepointcritique.fr/2023/07/28/document-declassifie-prouve-production-vaccin-pfizer-a-commence-mai-2019/
Аналитик из вас сомнительный,хотя на вас подписано куча народу.
Ну хорошо,не проверили инфу,тогда я вам помогу,раз вы неспособны.
Даю ссылку на источник,откуда этот сайт,которого нет в Википедии взял эту инфу. https://lepointcritique.fr/2023/07/28/document-declassifie-prouve-production-vaccin-pfizer-a-commence-mai-2019/
Например, Радио Свобода, Bloomberg, Голос Америки, Deutsche Welle и т.д.. Вторая ваша ссылка - из подобного же сайта "le Point Critiqe" на французском языке - такого же "уровня", как и ваш первый казахский сайт "Central Asia Cronos".
Ватсон! Якщо пацієнт зможе занести значну суму - значить значне порушення.
Решта все +- таке саме як і було, обмежено придатних просто перейменували. Чи варте це було витраченого на це часу? На мою думку - ні.
1) критерії попадання у пункт "а" ("непридатні") майже не змінились;
2) по пункту "б" - суттєві зміни: віднесення до "непридатні" чи "обмежено придатні", виходячи з індивідуальних ознак по старому, замінили на придатні для служби у небойових підрозділах.
Крім того критерії попадання у п. "б" значно ужесточили - переважну кількість симптомів хвороб за старою редакцією віднесли до пункту "в";
3) по пункту "в" - суттєві зміни: раніше було віднесення до "обмежено придатні" або "придатні", виходячи з індивідуальних ознак по старому, то в новій редакції все замінили на "придатні".
«У воєнний час за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає постанову "придатний до військової служби".»
Як раз ті самі графи, що ви вказуєте. Питання є?
Бо в рядках б" записано (цитата): "НЕпридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально".
З онкологією вирішили зовсім просто
Судячи зі всього пенсійний вік нікому з чоловіків яких призвуть не загрожує в любому випадку.
Не знаяю як з іншими хворобами но придатний до служби в підрозділах оперативног звязку, сил логистики та охорони з 2-3 садіею гипертоніі, та серцевою недастатністью 2а це вже просто сюр якийсь.
Вони б хоть не под копірку писали а розглядали особливости захворюваь.
А хто пише шо тепер менше корупційної складової - ну так а як будуть визначати, чи ви служитимете в тцк, чи на возитимете під російськими дронами патрони на нуль (це ж оперативне забезпечення).
Залез на столб соединить провода, припадок хлясь об землю.
Медбрат стоит с шприцем над больным, припадок падает и больному шприцем в глаз.
Или как охраник на вышке при припадке эпилепсии вниз головой, а если ещё в руках автомат........
ППолный пипец, даже во время ВОВ таких отправляли в тыл.
А теперь если ты снайперша ползи на животе.
?
ВЛК проходится с 9 до 16 несколько дней, если ты пришел туда сам нормально.
Якщо хтось думає, що може без грошей розраховувати на статті Б, то не тратьте марно час , ато будете скарги писати і доказувати так як і я.... Окрім того статті А якщо вони не явні як шрам після коронарного шунтування то теж без конверта не поставлять .....
На їхній розводняк про оновлення данних я скажу лише одне :
"пішов я в 22 році дані оновляти, з 5 статей (38б, 39б, 60а, 62б, третю не пам'ятаю зв'язана з вузлами на щитовидці, лень шукати) не стоїть ніодна. Як результат, дані оновленні адресованої повістки немає, ще приписали мені неіснуюче звання військової кафедри щоб продати подороже як скот, бо є дві вищих освіти, а ідіоти там не побачили що я комісований по 38 і 39 ще в далекому 2015. Замкнута скарга яку написав на районне ВЛК у ВЛК вищого рівня."
П.С - зі свого досвіду скажу, що це розводняк на лоха. Підете туди просраєте півтора роки з походами в тцк за кожен папірець, і якщо зможете щось можливо і докладете. Але прошу нічого не підписуйте!!!!
П.С - їхні казки про ветеранів можна нахрена посилати! Два роки одні і ті самі рила!!!!
73%, ви зробили це разом!
коли він знайшов у себе усі хвороби окрім пологової гарячки та рака сажотрусів 😬