Новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби. ДОКУМЕНТ

Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Про це йдеться в наказі №262, який набирає чинності 4 травня, передає Цензор.НЕТ.

Положення визначає процедуру проведення військово-лікарської експертизи військово-лікарськими комісіями. Положення поширюється на військовослужбовців Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, членів їх сімей, призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Так, наказом викладено у новій редакції додано до положення "Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві". Статусу "обмежено придатний до військової служби" в ньому вже немає.

Зазначимо, що 4 травня також набирає чинності Закон № 3621-IX, яким, зокрема, скасовано статус "обмежено придатний".

Скасування статусу "обмежено придатний"

У Міноборони повідомили, що із середини травня обмежено придатних до служби почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію.

Також у міністерстві пояснили, що передбачає скасування статсу "обмежено придатний".

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