Після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет на ВЛК викликатимуть окремою повісткою, - Генштаб

Якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК лише після відповідної повістки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенков.

"На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо пан Віктор буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому", - пояснив він.

Також Глущенков відповів, чи автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК: "Таке завдання не стоїть. Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять".

Електронний кабінет військовозобов'язаного

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня.

Також було оприлюднено новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.

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