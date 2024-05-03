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Новини Мобілізація
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Після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет на ВЛК викликатимуть окремою повісткою, - Генштаб

мобілізація,тцк

Якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК лише після відповідної повістки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенков.

"На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо пан Віктор буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому", - пояснив він.

Також Глущенков відповів, чи автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК: "Таке завдання не стоїть. Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять".

Електронний кабінет військовозобов'язаного

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня.

Також було оприлюднено новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.

Читайте: Із повістками для звірки облікових даних можна звертатися до рекрутингових центрів, - Міноборони

Автор: 

Генштаб ЗС (6497) мобілізація (3023) повістка (182)


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Топ коментарі
+20
З окопа написав, герой? ))) Навіть якщо б "підтискали" це робиться настільки тупо і викликає таку неперевершену огиду, як і всі дії ЗЕКО-манди!!! Вже народний гумор каже: "Щоб пройти цю х.йню, потрібно взяти повноцінну відпустку на роботі і знімати квартиру поряд з ТЦК". Не треба робити все через сраку!!! Але ЗЄ-макаки інакше не вміють...
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03.05.2024 15:19
+14
Ким підверджується кваліфікація лікарів ВЛК і де можна побачити цей документ? Я, наприклад, прийду на ВЛК, ховатись не буду (і не ховався), але в КОЖНОГО буду вимагати відповідних документів - бо мені не відомо, що за хрін в білому халаті сидить переді мною і яка в нього кваліфікація!
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03.05.2024 15:16
+10
Справді? У мене хвороба з дитинства (опорно-руховий апарат). Я в школі та універі мав звільнення від фізкультури, мене через цю хворобу не хотіли брати на воєнку 20 років тому (хоча я історик, мав би штабну спеціальність типу діловода без фізичних навантажень), але як служити простим рядовим, то я ***** ПОВНІСТЮ ПРИДАТНИЙ! Хоча мені ще при Кучмі кандидат наук з інституту ортопедії казав, що з моїм діагнозом 100% непридатність. Я тоді був студентом і не парився про непридатність, але вердикт світила медицини ОДНОЗНАЧНИЙ.
За 20 років хвороба тільки усугубилася, звісно, але непридатним мене так і не визнали.
Ще один приклад - знайомому от буде 50 років, інвалід 3 групи з дитинства, щодня на таблетках. Ніколи через це в військоматі навіть на облік його не ставили. І що? Недавно на вулиці вручили повістку, а ВЛК визнала обмежено придатним. Класно, да?

І просте питання до вас: чому я не можу пройти медкомісію в НОРМАЛЬНИХ лікарів? Чому я з бумажкою від ТЦК не можу піти в умовний "Добробут" чи "Борис" і без черг (за свої гроші) зробити всі необхідні дослідження? Може тому, що в таких лікарнях лікарі отримують нормальну зарплату і менш схильні до корупції?
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03.05.2024 15:35
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Дуже передбачувано. Ні хто в іншому і не сумнівався) Що ви так і зробите, "хитрий" ход)
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03.05.2024 15:07 Відповісти
Дермака і зе презедента після 21.05.2024 р.в без черги прийміть
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03.05.2024 15:07 Відповісти
За не оновлення даних - адміністративна відповідальність.

За неявку на ВЛК - кримінальтна відповідальність.
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03.05.2024 15:10 Відповісти
покажіть чмом підписний закон з печаткою
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03.05.2024 15:10 Відповісти
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03.05.2024 15:10 Відповісти
Знову забіг на український сайт, заробітчанин ?
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03.05.2024 16:12 Відповісти
Ой, у мене німецький прапор теж
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03.05.2024 16:56 Відповісти
Оц, а зараз чеський
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03.05.2024 16:59 Відповісти
…. Телепортуюся в Україну!!! (Я можу це вічно робити, демонструючи тупість декого)
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03.05.2024 17:00 Відповісти
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03.05.2024 15:12 Відповісти
А ухилянтів підтискають, і це тішить. Ухилянти вже як кацапи, підгоряє в них скрізь.
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03.05.2024 15:15 Відповісти
З окопа написав, герой? ))) Навіть якщо б "підтискали" це робиться настільки тупо і викликає таку неперевершену огиду, як і всі дії ЗЕКО-манди!!! Вже народний гумор каже: "Щоб пройти цю х.йню, потрібно взяти повноцінну відпустку на роботі і знімати квартиру поряд з ТЦК". Не треба робити все через сраку!!! Але ЗЄ-макаки інакше не вміють...
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03.05.2024 15:19 Відповісти
А що тобі не подобається? Якщо в тебе хвороба, то боятися нема чого, взяв ще раз і пройшов медкомісію на підтвердження. А якщо ухилятник, по блату, за гроші, то думати треба було колись платив.
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03.05.2024 15:25 Відповісти
Справді? У мене хвороба з дитинства (опорно-руховий апарат). Я в школі та універі мав звільнення від фізкультури, мене через цю хворобу не хотіли брати на воєнку 20 років тому (хоча я історик, мав би штабну спеціальність типу діловода без фізичних навантажень), але як служити простим рядовим, то я ***** ПОВНІСТЮ ПРИДАТНИЙ! Хоча мені ще при Кучмі кандидат наук з інституту ортопедії казав, що з моїм діагнозом 100% непридатність. Я тоді був студентом і не парився про непридатність, але вердикт світила медицини ОДНОЗНАЧНИЙ.
За 20 років хвороба тільки усугубилася, звісно, але непридатним мене так і не визнали.
Ще один приклад - знайомому от буде 50 років, інвалід 3 групи з дитинства, щодня на таблетках. Ніколи через це в військоматі навіть на облік його не ставили. І що? Недавно на вулиці вручили повістку, а ВЛК визнала обмежено придатним. Класно, да?

І просте питання до вас: чому я не можу пройти медкомісію в НОРМАЛЬНИХ лікарів? Чому я з бумажкою від ТЦК не можу піти в умовний "Добробут" чи "Борис" і без черг (за свої гроші) зробити всі необхідні дослідження? Може тому, що в таких лікарнях лікарі отримують нормальну зарплату і менш схильні до корупції?
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03.05.2024 15:35 Відповісти
"просте питання до вас: чому...."

Якийсь ви не стабільний і нервовий. З "ти" одразу на "ви". Може у вас інша хвороба або весь текст списаний з методичек?
І ще, "хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - виправдання бездіяльності." (нар. мудрість)
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03.05.2024 15:47 Відповісти
хто хоче - шукає можливості
Пропонуєте хабаря дати? Мені натякали, але я принципово проти цього! Мало того, я згоден мобілізуватися добровільно ОДРАЗУ після того, як мене ЗАКОННО визнають непридатним, аби довести, що я не уихлянт!

 І де я у своєму пості вживав слово "ти", покажете?
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03.05.2024 15:57 Відповісти
господи, який ти ж дибіл. На фермі Єрмака ******* у страстну пятницю?) не перетрудися
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03.05.2024 16:55 Відповісти
я після школи платив хабаря на ВЛК, щоб допустили до здачі вступних іспитів у військовий ВУЗ, а через 20+ років для піхоти цілком відповідаю вимогам
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03.05.2024 16:13 Відповісти
Я тобі навіть більше скажу: ти можеш зараз просто гуляти по вулиці, тебе носаками запхають у авто на приватних номерах, а будеш возбухати, то ще і наркоту знайдуть, або скажуть, шо ти неадекватно поводився, і взагалі "ТЦК-шники прийшли з війни і треба до них повагу проявляти". ВЛК ти пройдеш заднім числом на полігоні. Таке зараз відбувається принаймні у двох регіонах.Крім Одеси. А ти Геннадій - ну не тошни про те, шо ти самий умний. На деякі статті КК У строки давності не такі довгі, шоп про це забули після війни. Це раз. І таке безправ"я - це прихід росіїї без росії
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03.05.2024 17:04 Відповісти
А якщо немає ніякої хвороби, а людина просто не хоче воювати через страх, чи інші причини, то це нічого не означає і в людини немає права відмовитись добровільно піти і здохнути? У вас зеолнів одне на думці, чим побільше щоб народу передохнуло, тоді уи мабуть заспокоєтесь. Але вас зелених уйобків заспокоювати треба іншим методом і на вічно.
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03.05.2024 15:40 Відповісти
Тролі, харош тут пінг- понг між вами двома розігрувати. Шуруйте на страна, сру, там більше лайків буде
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03.05.2024 16:15 Відповісти
Ким підверджується кваліфікація лікарів ВЛК і де можна побачити цей документ? Я, наприклад, прийду на ВЛК, ховатись не буду (і не ховався), але в КОЖНОГО буду вимагати відповідних документів - бо мені не відомо, що за хрін в білому халаті сидить переді мною і яка в нього кваліфікація!
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03.05.2024 15:16 Відповісти
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03.05.2024 15:26 Відповісти
Отож, вони ж не дозволяють самому обрати лікарів, у яких хочеш пройти обстеження. Мені мій лікар каже одне, а на ВЛК - інше. Так мій лікар - кандидат наук і лікар вищої категорії, а там х...й зна хто сидить!
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03.05.2024 15:36 Відповісти
тобі х**м по лобу поводять, або ще і в**ть чимось тяжким. А прокинешся ти у Рівному на полігоні у формі. Тому таке собі. У нас давно правди нема. Лише 65-та стаття
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03.05.2024 16:54 Відповісти
а після того, як йому автомат видадуть, хто кому й чим по лобі буде водити?
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03.05.2024 17:59 Відповісти
Лол,як не тема про мобілізацію,так вий з боліт в коментарях.
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03.05.2024 16:00 Відповісти
Я нихера не пойму в этой недоделанной стране.Если человек за границей-обновил данные через этот епаный кабинет...Дальше-ему пришла электронная повестка на ВЛК и никого не колышет что он за кордоном..В итоге-неявка,он вне закона...Можно возбуждать уголовное дело.Так зачем тогда вообще в том кабинете регистрироваться тем кто выехал еще до войны???И тем более-зачем потом возвращаться??? Улучшения идут друг за другом один другого лучше.Здесь хоть что нибудь могут прописать четко-понятно-по закону-по конституции-не расплывчато и для всех....без исключений
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03.05.2024 16:02 Відповісти
тем, кто уехал давно, вообще отпад 🤣😂 ты давным-давно построил свою жизнь за границей - работа, дом, семья, друзья, с Украиной тебя связывало только отдаленное туманное прошлое... и тут, вдруг, ограничено развитые, выбирают себе во власть людей, чьи фантазии не идут дальше грабежа и хаоса, и, вдруг, "родина" вспоминает о тебе и о том, что тобой можно заткнуть где-нибудь дырку...
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03.05.2024 16:24 Відповісти
ну хтось замість Кошового має ж піти
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03.05.2024 16:53 Відповісти
Так не только дырку...А еще и штраф выписать,за то что у тебя сохранился синий пачпорт..А потом спустя время-предъявить тебе при въезде претензию...или впустить,а потом не выпускать снова(даже когда война закончится) потому что должник...Подать в исполнительную службу предписание и наложить арест,ограничение на право пользование имуществом,если не дай бог,оно у тебя здесь осталось...Страна пргрессирующего маразма блд...Кто за это недоразумение пойдет воевать??вот что интересно.Сотни тысяч ментов и военных пенсионеров-офицер запаса блд...после 45...с охеренной пенсией.Но оказывается-то все куйня.Они вроде есть-но их как бы нет-потому воевать некому.Водитель Витя и газонокосильщик Вася 54 лет отроду-вод где скрытая сила терминаторов...вот где нинзяки для войны с кацапами..Во дожили...Я сплю??
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03.05.2024 18:51 Відповісти
да, всю жизнь ты платишь налоги, в том числе на силовой аппарат, единственной задачей которого было жрать, спать, срать, сцать и тренироваться защищать тебя во время войны... приходит война, куяк, защищать себя ты должен сам, а эти красномордые "защитнички" хватают тебя на улицах, чтоб не дай бог, ты не увильнул от своего "обязательства"
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03.05.2024 18:56 Відповісти
Расскажите моему соседу водителю который уже 5 лет живёт в Европе. Его уже год терроризируют телефонными звонками с требованием отправится на фронт.
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03.05.2024 16:42 Відповісти
або як моїм знайомим з 24-ки))))звонили, погрожували))) то бляха сміх - ті ТЦК ніх**а не роблять
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03.05.2024 16:52 Відповісти
Та може то кацапы прикалываются И чем угрожают,если не секрет???
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03.05.2024 18:54 Відповісти
Ну вот бл**ть, як я маю тобі вірити, шо мене не загребуть одразу на полігон в Рівному післ явашого липого ВЛК і я не встигну всі свої справи завершити, якшо ваш самий головний Павлюк п***дить постіно??? Ну вот як я маю тоб вірити, а???
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03.05.2024 16:51 Відповісти
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03.05.2024 18:27 Відповісти
Юрисдикция Украины за её пределами НЕ ДЕЙСТВУЕТ! И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на тех кто ЗА РУБЕЖОМ!

Они так же НЕ МОГУТ быть привлечены НИ К КАКОМУ виду ответственности, так как ответственность может наступать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО если нарушение или преступление были человеком совершенны В УКРАИНЕ!!!

А так как человек находится ЗА РУБЕЖОМ, то он ни физически ни юридически НЕ СОВЕРШАЛ этих нарушений и преступлений!!!

Должностные лица, в том числе и из " ОПГ именующая себя "тцк", которое совершит любое действие в отношении лица находящегося ЗА РУБЕЖОМ - совершит преступление предусмотренное статьёй 366 Уголовного кодекса Украины "СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ".

Так как "должностное лицо" имея доступ КО ВСЕМ реестрам ЗНАЛ, что человек покинул территорию Украины!

А следовательно НЕ ПОДПАДАЕТ под действие закона о мобилизации, так как ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ вне её территории НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!

А следовательно:

- за рубежом ВСЕГДА можно ДОКАЗАТЬ факт ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ в отношении Вас!

- со временем ОТМЕНИТЬ ВСЁ, что в Украине на вас в связи с этим "наложат" и "привлекут"!

- ВЕРНУТЬ И КОМПЕНСИРОВАТЬ ВСЁ, что Украина из-за своих преступных действий "отберёт" у Вас.

И ПОМНИТЕ: что преступник в лице украинской власти может несметное количество раз "менять правила игры" с целью: обмануть, запугать, отобрать и выманить Вас. Так как "Преступникам закон не писан"...

НЕ РАСТРАЧИВАЙТЕ ваши силы.

Сейчас для Вас важны СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКА
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03.05.2024 19:18 Відповісти
По ходу Івано-Франківський міський ТЦК живе своїм життям і по своїх законах . Відмовили у оновленні даних і внесенні vin-коду , поки не пройду ВЛК. Причому у направленні на ВЛК відмовили - не потрібно. Прийшов без направлення вчора - прийдіть у вівторок, тому що якийсь лікар на лікарняному.
Причому в ТЦК у різні дні всі по різному говорили - потрібно спочатку ВЛК для оновлення даних , не потрібно. По телефону спілкуєшся - не потрібно, приходиш - вже потрібно. При чому тон розмови якийсь хамовито-борзоватий, з виряченими очима.
Цікаво як вони там (переважна більшість) нарколога проходять ???
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03.05.2024 22:15 Відповісти
 
 