Після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет на ВЛК викликатимуть окремою повісткою, - Генштаб
Якщо військовозобов’язані оновлять дані через електронний кабінет, то проходитимуть ВЛК лише після відповідної повістки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенков.
"На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо пан Віктор буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому", - пояснив він.
Також Глущенков відповів, чи автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК: "Таке завдання не стоїть. Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять".
Електронний кабінет військовозобов'язаного
Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня.
Також було оприлюднено новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.
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За неявку на ВЛК - кримінальтна відповідальність.
За 20 років хвороба тільки усугубилася, звісно, але непридатним мене так і не визнали.
Ще один приклад - знайомому от буде 50 років, інвалід 3 групи з дитинства, щодня на таблетках. Ніколи через це в військоматі навіть на облік його не ставили. І що? Недавно на вулиці вручили повістку, а ВЛК визнала обмежено придатним. Класно, да?
І просте питання до вас: чому я не можу пройти медкомісію в НОРМАЛЬНИХ лікарів? Чому я з бумажкою від ТЦК не можу піти в умовний "Добробут" чи "Борис" і без черг (за свої гроші) зробити всі необхідні дослідження? Може тому, що в таких лікарнях лікарі отримують нормальну зарплату і менш схильні до корупції?
Якийсь ви не стабільний і нервовий. З "ти" одразу на "ви". Може у вас інша хвороба або весь текст списаний з методичек?
І ще, "хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - виправдання бездіяльності." (нар. мудрість)
Пропонуєте хабаря дати? Мені натякали, але я принципово проти цього! Мало того, я згоден мобілізуватися добровільно ОДРАЗУ після того, як мене ЗАКОННО визнають непридатним, аби довести, що я не уихлянт!
І де я у своєму пості вживав слово "ти", покажете?
Они так же НЕ МОГУТ быть привлечены НИ К КАКОМУ виду ответственности, так как ответственность может наступать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО если нарушение или преступление были человеком совершенны В УКРАИНЕ!!!
А так как человек находится ЗА РУБЕЖОМ, то он ни физически ни юридически НЕ СОВЕРШАЛ этих нарушений и преступлений!!!
Должностные лица, в том числе и из " ОПГ именующая себя "тцк", которое совершит любое действие в отношении лица находящегося ЗА РУБЕЖОМ - совершит преступление предусмотренное статьёй 366 Уголовного кодекса Украины "СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ".
Так как "должностное лицо" имея доступ КО ВСЕМ реестрам ЗНАЛ, что человек покинул территорию Украины!
А следовательно НЕ ПОДПАДАЕТ под действие закона о мобилизации, так как ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ вне её территории НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!
А следовательно:
- за рубежом ВСЕГДА можно ДОКАЗАТЬ факт ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ в отношении Вас!
- со временем ОТМЕНИТЬ ВСЁ, что в Украине на вас в связи с этим "наложат" и "привлекут"!
- ВЕРНУТЬ И КОМПЕНСИРОВАТЬ ВСЁ, что Украина из-за своих преступных действий "отберёт" у Вас.
И ПОМНИТЕ: что преступник в лице украинской власти может несметное количество раз "менять правила игры" с целью: обмануть, запугать, отобрать и выманить Вас. Так как "Преступникам закон не писан"...
НЕ РАСТРАЧИВАЙТЕ ваши силы.
Сейчас для Вас важны СПОКОЙСТВИЕ И ВЫДЕРЖКА
Причому в ТЦК у різні дні всі по різному говорили - потрібно спочатку ВЛК для оновлення даних , не потрібно. По телефону спілкуєшся - не потрібно, приходиш - вже потрібно. При чому тон розмови якийсь хамовито-борзоватий, з виряченими очима.
Цікаво як вони там (переважна більшість) нарколога проходять ???