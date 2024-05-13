Демобилизации до конца войны не будет, однако ротации должны быть, - "слуга народа" Федиенко
Правку о демобилизации изъяли из закона о мобилизации по настоянию высшего военного руководства.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в интервью Telegraf, информирует Цензор.НЕТ.
"Сырский через премьера - публично обратился официальным решением Правительства. Он объяснил почему демобилизацию сейчас физически и технически невозможно провести. Это было закрытое совещание и я не могу разглашать всю информацию. Но комитет - представители всех политических сил - единодушно согласились", - пояснил парламентарий.
По словам Федиенко, на изъятии нормы о демобилизации непосредственно настаивало военное руководство через решение Кабинета Министров.
Нардеп отметил, что правка о демобилизации не имела шанса на существование в новом законе. Военное руководство должно планировать действия минимум на один или два года. Однако пока нет четкого понимания горизонта завершения войны.
"Я довольно часто бываю на фронте. Да, солдаты устали, им трудно. Это надо говорить прямо и откровенно. Но не скажу, что все хотят демобилизоваться. Кто-то, конечно, хочет приехать к родным, к детям. Но большая часть не понимает, как они могут демобилизоваться и уйти с линии боевого соприкосновения. Кто придет?
Поэтому я говорю, в первую очередь о ротации, которую надо сделать. И да, по моему мнению, ротация возможна. В запасе есть минимум 200 тысяч, которых можно заменить на тех, кто находится непосредственно на линии соприкосновения. При этом, должны учить военных и постепенно обновлять подразделения. Но, как сказал господин Сырский - поймем это тогда, когда это заработает. К сожалению, пока есть случаи, когда военные в тыловых частях идут в СОЧ (Самовольное оставление части. - Ред.) после сообщения об отправке их на передовую", - добавил он.
Демобилизация военных
Ранее сообщалось, что Верховная Рада убрала правку по демобилизации из правительственного законопроекта о мобилизации.
В то же время представители Минобороны Украины и Генштаба ВСУ работают над законопроектом о демобилизации, в ближайшие месяцы появится его версия, которую затем подадут в парламент.
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А давай. Зроби це.
хоч не сери на тих хто вміє і робить...
за стефана можна трьох запосадити,
опу знести і построїти цирк - і повірте мені нічого не зміниться...
це як побритися, заходиш у ванну побритися - світ потрібен,
а вентілятор не, але ж курва жужжить...
іноді і по потребі перехочувається від того жужання...
А я можу. Зелені шмарклі звалили всю відповідальність на військових, тому що самі просрали мобілізацію, побоюючись падіння рейтингу.
Квиток дали в один кінець,
А слугориги тут жирують,
Гроші і наше все банкують.
такі негромадяни порібні?
нехай собі дітусі водку пьють... - ми ж за них!
але наше руде як і буде то на 4 рочкі.- в вас - нескінчeнна зелена їбатня,,,,
чі ви думаєте воно само собі ямку виреє?
а ну як трахне козла подагра? - та ідіть ви нахій з такою допогойю...
от те що не було ротацій це вже питання... але ніби генштаб мотивував це тим що тилові підрозділи не мають достатнього озброєння ... воно ніби логічно якщо навіть бойові частини відчувають брак беспілотників і снарядів .... то тиловики взагалі їх не мають....
Але тоді нах... стільки офіцерів в тилу... роздуті штаби і т.д. проїдають ресурси... управління тилових частин можна автоматизувати і скоротити багато керівництва... взяти за основу Промінь Приватбанку
Вас использовали как презик и выбросили. Хавайте.
факін зелений новояз...
Але є кілька але - військові які жодного дня не були на війні, військові, які стають заступниками мерів і всяких там голів.. і в той же час, в нас тисячі цивільних ніким замінити. Це недоліки демократії - обрали і тепер маємо.
Про яку ротацію мова? Набіса цей піздьож?
Нас два тижні як вивели на ротацію з кордону підарашки і Харківської області (якраз де зараз починається жара) і відправили на кордон з підарашкой в Чернігівську область.
Думаю ми тільки на початку веселих історій