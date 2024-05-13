Демобилизации до конца войны не будет, однако ротации должны быть, - "слуга народа" Федиенко

Правку о демобилизации изъяли из закона о мобилизации по настоянию высшего военного руководства.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в интервью Telegraf, информирует Цензор.НЕТ.

"Сырский через премьера - публично обратился официальным решением Правительства. Он объяснил почему демобилизацию сейчас физически и технически невозможно провести. Это было закрытое совещание и я не могу разглашать всю информацию. Но комитет - представители всех политических сил - единодушно согласились", - пояснил парламентарий.

По словам Федиенко, на изъятии нормы о демобилизации непосредственно настаивало военное руководство через решение Кабинета Министров.

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Нардеп отметил, что правка о демобилизации не имела шанса на существование в новом законе. Военное руководство должно планировать действия минимум на один или два года. Однако пока нет четкого понимания горизонта завершения войны.

"Я довольно часто бываю на фронте. Да, солдаты устали, им трудно. Это надо говорить прямо и откровенно. Но не скажу, что все хотят демобилизоваться. Кто-то, конечно, хочет приехать к родным, к детям. Но большая часть не понимает, как они могут демобилизоваться и уйти с линии боевого соприкосновения. Кто придет?

Поэтому я говорю, в первую очередь о ротации, которую надо сделать. И да, по моему мнению, ротация возможна. В запасе есть минимум 200 тысяч, которых можно заменить на тех, кто находится непосредственно на линии соприкосновения. При этом, должны учить военных и постепенно обновлять подразделения. Но, как сказал господин Сырский - поймем это тогда, когда это заработает. К сожалению, пока есть случаи, когда военные в тыловых частях идут в СОЧ (Самовольное оставление части. - Ред.) после сообщения об отправке их на передовую", - добавил он.

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Демобилизация военных

Ранее сообщалось, что Верховная Рада убрала правку по демобилизации из правительственного законопроекта о мобилизации.

В то же время представители Минобороны Украины и Генштаба ВСУ работают над законопроектом о демобилизации, в ближайшие месяцы появится его версия, которую затем подадут в парламент.