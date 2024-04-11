Рада убрала поправку о демобилизации через 36 месяцев
Верховная Рада убрала поправку о демобилизации из правительственного законопроекта.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Поправка, в которой была норма об убирании демобилизации, прошла - 227. То есть это положение изъято полностью из закона (о 36 месяцах и решении ставки)", - говорится в сообщении.
Нардеп Алексей Гончаренко подтвердил, что демобилизации в этом законопроекте не будет.
"За – 227 голосов: "слуги", ОПЗЖ, часть фракции "Голос", "Батьківщина" дала 2 голоса", - добавил парламентарий.
Топ комментарии
+20 Прощай немытая раССея
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+17 Геннадій #588068
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+8 Имярек
показать весь комментарий11.04.2024 10:47
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Будь який договір/угода підписані ним після 20 можуть бути піддані сумніву і спростовані у суді.
Тому воно і поспішає,з підписаням будь чого!
Ви є нею?
три роки на війні, і три роки за відмову іти воювати - вибір думаю очевидний всім....
Демобілізуються тільки вже непридатні воювати - така сурова правда.
Не буває демобілізація під час великої війни. Це самообман.
@boikobogdan1
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https://twitter.com/boikobogdan1/status/1778303940091605279 4 ч
Заява про Злочин.Доводжу до відома Всім Кого це Стосується:У В.Раді вчинено Державний Злочин! Зеленським,Єрмаком,Стефанчуком Зламана Система Голосування.Фактично в залі 80чол!Система Фіксує 302чол."Голосує"За"250.ВСІ РІШЕННЯ СФАЛЬШОВАНІ І НЕЗАКОННІ!У В.РАДІ ТРИВАЄ ДЕРЖПЕРЕВОРОТ!!
Хочеться нагадати всім, хто зараз зітхає про зниклу з законопроєкту норму про демобілізацію: мобілізація/демобілізація оголошується виключно Указом Президента України
І ніякі закони тут не допоможуть, бо це права Президента закріплені Конституцією України.
Памʼятаєте як у 2019 році благали «Думай»?