Рада убрала поправку о демобилизации через 36 месяцев

Верховная Рада убрала поправку о демобилизации из правительственного законопроекта.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Поправка, в которой была норма об убирании демобилизации, прошла - 227. То есть это положение изъято полностью из закона (о 36 месяцах и решении ставки)", - говорится в сообщении.

Нардеп Алексей Гончаренко подтвердил, что демобилизации в этом законопроекте не будет.

"За – 227 голосов: "слуги", ОПЗЖ, часть фракции "Голос", "Батьківщина" дала 2 голоса", - добавил парламентарий.

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