Рада прибрала правку щодо демобілізації через 36 місяців

Верховна Рада прибрала правку щодо демобілізації з урядового законопроєкту.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Правка в якій була норма про прибирання демобілізації пройшла 227. Тобто це положення вилучено повністю з закону (про 36 місяців і рішення ставки)", - йдеться в повідомленні.

Нардеп Олексій Гончаренко підтвердив, що демобілізації в цьому законопроєкті не буде.

"За - 227 голосів: "слуги", ОПЗЖ, частина "Голосу", "Батьківщина" дала 2 голоси", - додав парламентар.

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