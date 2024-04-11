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Рада прибрала правку щодо демобілізації через 36 місяців

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Верховна Рада прибрала правку щодо демобілізації з урядового законопроєкту.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Правка в якій була норма про прибирання демобілізації пройшла 227. Тобто це положення вилучено повністю з закону (про 36 місяців і рішення ставки)", - йдеться в повідомленні.

Голосування в Раді

Нардеп Олексій Гончаренко підтвердив, що демобілізації в цьому законопроєкті не буде.

"За - 227 голосів: "слуги", ОПЗЖ, частина "Голосу", "Батьківщина" дала 2 голоси", - додав парламентар.

Читайте: Міноборони про виключення демобілізації з урядового законопроєкту: Це сталось після звернення Сирського

Автор: 

законопроєкт (3591) мобілізація (3053) демобілізація (109)


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Топ коментарі
+20
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11.04.2024 10:46
+17
На троні дєрьмак, Зе лише кукла!(((
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11.04.2024 10:55
+8
Спасіба, Юлія Владіміравна. І "камандє Вакарчука" теж бальшоє спасіба.
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11.04.2024 10:47
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11.04.2024 10:46 Відповісти
Спасіба, Юлія Владіміравна. І "камандє Вакарчука" теж бальшоє спасіба.
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11.04.2024 10:47 Відповісти
Да. Голос на цей раз піднявся више егоїстичних партійних інтересів.
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11.04.2024 11:13 Відповісти
Продажні ГНИДИ і кроти нахабнознущаються над ЗСУ! Таких тупо- терплячих , як українці , ще Світ не бачив ! зе -Мафія БРЕШЕ-БРЕШЕ , ВСТАНОВЛЮЄ ДИКТАТУРУ БАНДИТІВ , МАРОДЕРЕ НА КРОВІ, МАНІПУЛЮЄ , а їй 58% ПРОДОВЖУТЬ ДОВІРЯТИ !
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11.04.2024 12:17 Відповісти
Зеленому теж не буде "демобілізації" в травні??? Так і сидітиме на троні??? 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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11.04.2024 10:51 Відповісти
На троні дєрьмак, Зе лише кукла!(((
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11.04.2024 10:55 Відповісти
Ні. За законами він може і повинен працювати поки не виберуть нового президента. Проблема в тому що вибори ніхто не оголошує.
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11.04.2024 11:01 Відповісти
В якості тимчасово виконуючого обов'язки,а не президента!
Будь який договір/угода підписані ним після 20 можуть бути піддані сумніву і спростовані у суді.
Тому воно і поспішає,з підписаням будь чого!
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11.04.2024 11:17 Відповісти
Ви бачили хоч один документ підписаний зе?
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11.04.2024 11:38 Відповісти
Тільки повідомленя про підписані на офіційних сайтах,а ви бачили? Щоб бачити такі документи потрібно працювати особистою секретуткою зє.
Ви є нею?
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11.04.2024 11:59 Відповісти
отже навіть після 36 місяців не відпустять - тупо кріпаки. ну як, хотпаржуни, вєсєло???

три роки на війні, і три роки за відмову іти воювати - вибір думаю очевидний всім....
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11.04.2024 10:57 Відповісти
Умовили, доведеться воювати .
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11.04.2024 11:27 Відповісти
Ротації і відпустки. Іншого варіанту немає.

Демобілізуються тільки вже непридатні воювати - така сурова правда.

Не буває демобілізація під час великої війни. Це самообман.
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11.04.2024 12:15 Відповісти
Цікаво, чи правда вірили ті, що воюють що їх відпустять під час війни? В такому разі вони вчергове зробили себе разом.
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11.04.2024 11:00 Відповісти
Ми вірили, що рішучим ривком переможемо або загинемо ще в минулому році, а для цієї війни хай створюють іншу армію.
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11.04.2024 11:22 Відповісти
В армію будуть забирати до смерті - або природної або від кулі
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11.04.2024 11:15 Відповісти
Зє копіює ху,невже за 5 років не дійшло?!
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11.04.2024 11:18 Відповісти
та робить швидко, північний за 20-ть років, а наш за 5-ть встиг...
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11.04.2024 11:26 Відповісти
дурня і провокація
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11.04.2024 12:11 Відповісти
саме тому зелений ******** оперативно з'їбався до литви?
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11.04.2024 11:25 Відповісти
Ми більше року воюємо, це що нам не встигли підготувати підкріплення? Чим ви там, на хрін, займалися?
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11.04.2024 11:34 Відповісти
"Ви" це хто ? Ви у кого питаєте ?
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11.04.2024 12:12 Відповісти
Я - мобілізований у 2023 р., а питаю у тилових пацюців усіх кшталтів і рангів.
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11.04.2024 14:32 Відповісти
Вибачайте. У цивільних, які не при владі сенс питати ? У влади тре питати, у командування ЗСУ.
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11.04.2024 20:03 Відповісти
Це не питання, а вимога не перетворятися на гризуна.
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12.04.2024 10:36 Відповісти
А почему нет нормы о возможности выкупа из солдат?
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11.04.2024 13:50 Відповісти
Богдан

@boikobogdan1

·

https://twitter.com/boikobogdan1/status/1778303940091605279 4 ч

Заява про Злочин.Доводжу до відома Всім Кого це Стосується:У В.Раді вчинено Державний Злочин! Зеленським,Єрмаком,Стефанчуком Зламана Система Голосування.Фактично в залі 80чол!Система Фіксує 302чол."Голосує"За"250.ВСІ РІШЕННЯ СФАЛЬШОВАНІ І НЕЗАКОННІ!У В.РАДІ ТРИВАЄ ДЕРЖПЕРЕВОРОТ!!
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11.04.2024 13:54 Відповісти
https://t.me/budem_bambit Юрій Бірюков!

Хочеться нагадати всім, хто зараз зітхає про зниклу з законопроєкту норму про демобілізацію: мобілізація/демобілізація оголошується виключно Указом Президента України
І ніякі закони тут не допоможуть, бо це права Президента закріплені Конституцією України.
Памʼятаєте як у 2019 році благали «Думай»?
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11.04.2024 14:13 Відповісти
 
 