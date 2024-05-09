Зеленский о ротациях: Мы понимаем количество бригад, которые нужно вывести. Но новые нужно укомплектовать

Украина имеет план ротаций для вывода на отдых бригад из зоны боевых действий, однако на их место должны зайти другие бойцы, и они должны быть укомплектованными, что уже зависит от поставок оружия со стороны партнеров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время прерванной тревогой совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Комментируя ситуацию на фронте, президент подчеркнул, что россияне сейчас имеют инициативу на востоке, но Украина сможет остановить оккупантов, если будет увеличение поставок оружия от партнеров.

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"Это можно [сделать] только, когда в руках есть что-то крепкое. Мы понимаем названия, понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем, какое количество нам надо вывести, скажу вам между нами. Для того, чтобы люди отдохнули как минимум", - отметил Зеленский.

Он отметил, что есть план ротации, но вместо бригад, которые выводятся, другие должны заходить, и они должны быть укомплектованными.

"Не просто ребята сильные. А ребята сильные и не с голыми руками. Механизированные, мощные бригады", - сказал президент.

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Ранее Зеленский отметил, что нужно сделать все, чтобы как можно быстрее завершить войну.