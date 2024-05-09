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Новости Война
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Зеленский о ротациях: Мы понимаем количество бригад, которые нужно вывести. Но новые нужно укомплектовать

Володимир Зеленський

Украина имеет план ротаций для вывода на отдых бригад из зоны боевых действий, однако на их место должны зайти другие бойцы, и они должны быть укомплектованными, что уже зависит от поставок оружия со стороны партнеров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время прерванной тревогой совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Комментируя ситуацию на фронте, президент подчеркнул, что россияне сейчас имеют инициативу на востоке, но Украина сможет остановить оккупантов, если будет увеличение поставок оружия от партнеров.

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"Это можно [сделать] только, когда в руках есть что-то крепкое. Мы понимаем названия, понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем, какое количество нам надо вывести, скажу вам между нами. Для того, чтобы люди отдохнули как минимум", - отметил Зеленский.

Он отметил, что есть план ротации, но вместо бригад, которые выводятся, другие должны заходить, и они должны быть укомплектованными.

"Не просто ребята сильные. А ребята сильные и не с голыми руками. Механизированные, мощные бригады", - сказал президент.

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Ранее Зеленский отметил, что нужно сделать все, чтобы как можно быстрее завершить войну.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) ротация (259)


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Топ комментарии
+20
І що? Нема ким? А 600 тисяч різних правоохоронців? Вже навчені, здорові. А коли Залужний писав про необхідність мобілізації, тоді не треба було? Так це лише 4 місяці мируло. Що помінялося ща цей час?
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09.05.2024 18:24
+17
Забув добавити традиційне в останній час "Я не бачу необхідності в мобілізації додаткової кількості людей".
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09.05.2024 17:56
+15
Укомплектовані побитими та викраденими, хворими, силоміць зігнаними дистрофіками та пенсіонерами бригади розукомплектуються значно скоріше, ніж їх комплектували і доведеться повертати з ротації попередні. Поки мобілізація буде за принципом - головне кількість, а не якість не буде жодних позитивних результатів.
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09.05.2024 18:18
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Забув добавити традиційне в останній час "Я не бачу необхідності в мобілізації додаткової кількості людей".
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09.05.2024 17:56 Ответить
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні немає потреби мобілізовувати пів мільйона військовозобов'язаних. Про це він сказав 3 квітня (2024 року !!!!) під час брифінгу з президентом Фінляндії Александером Стуббом, але не уточнив кількість людей, яку планують призвати.

себто чуть більше місяця тому !!!!!!!!
нам були НЕ потрібні мобілізовані...

Ми пабєдім росію на чолі із верховним головнокомандуючим Зєлєнським !
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09.05.2024 18:17 Ответить
499001 != 500000
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09.05.2024 18:42 Ответить
хіба він пересічним має казати всю правду?
але під оцим колективним ,,ми,, він ховається від власної відповідальності за мобілізацію
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09.05.2024 19:52 Ответить
заберит в ного кортик і скажіть то не Наполеона
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09.05.2024 17:57 Ответить
Мажоры с Конча-Заспа и Монако с радостью пойдут на ротацию что бы компенсировать украденное их папиками с украинской армии.
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09.05.2024 17:59 Ответить
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика», - щиро визнав Володимир Зеленський під час робочого візиту до США.
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09.05.2024 18:00 Ответить
Дурість якась. Адже можна виводити бригади на відпочинок без зброї. Зброю віддавати новим мобілізованим.
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09.05.2024 18:05 Ответить
так це по -умному...і передавати форму, взуття, сухпайки...а виходити та заходити особовий склад має пішки, одразу в прикидє по гражданке
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09.05.2024 19:55 Ответить
Ціркачами комплектуй, утирок неголений. Шоб тобі повилезало, лайно свиняче.
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09.05.2024 18:07 Ответить
Емм, а чому не можна робити ротацію бригад на Сході з тими, що на кордоні з бульболендом?
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09.05.2024 18:11 Ответить
Там лише 120 тисяч. Треба більше...
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09.05.2024 21:54 Ответить
Ну хоча б часткову ротацію робити можна... Плюс, кілька тис. на кордоні з Придністров'ям.
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09.05.2024 21:56 Ответить
Если бы немцы заполнили наши штабы шпионами, а войска диверсантами, если бы было массовое предательство и враги разработали бы детальный план развала нашей армии, они не достигли бы того эффекта, который был результатом идиотизма, тупости, безответственности начальства и беспомощной покорности солдат. Я видел это в Погостье, а это, как оказалось, было везде.... Ю.Никулин Воспоминание о войне...
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09.05.2024 18:11 Ответить
Н.Никулин
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09.05.2024 18:29 Ответить
Дякую за уточнення..
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09.05.2024 18:29 Ответить
Проблема України в тому, що рашисти заполонили штаби шпигунами, а війська диверсантами, вони здійснили детальний план розвалу української держави руками слуг урода, а ідіотизм, тупість та безвідповідальність 73%-го зе-лохторату все це благословили і підтримують досі.
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10.05.2024 11:27 Ответить
Да - все в нас не до ладу - все з кондачка
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09.05.2024 18:12 Ответить
з ...уєчка

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09.05.2024 18:19 Ответить
Укомплектовані побитими та викраденими, хворими, силоміць зігнаними дистрофіками та пенсіонерами бригади розукомплектуються значно скоріше, ніж їх комплектували і доведеться повертати з ротації попередні. Поки мобілізація буде за принципом - головне кількість, а не якість не буде жодних позитивних результатів.
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09.05.2024 18:18 Ответить
идиот, ротировать надо воюющие бригады, для пополнения, довооружения и отдыха.... но тыловым щурам с зарплатами в 50 тыщ и так зашибись в тылах....
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09.05.2024 18:19 Ответить
І що? Нема ким? А 600 тисяч різних правоохоронців? Вже навчені, здорові. А коли Залужний писав про необхідність мобілізації, тоді не треба було? Так це лише 4 місяці мируло. Що помінялося ща цей час?
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09.05.2024 18:24 Ответить
вже пора застосувати до держслужбовців, чиновників застосувати правило: працює той, хто відвоював на передовій у бойових частинах понад рік...і провадити ротацію їх, замінивши демобілізованимим з відповідними вимогами
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09.05.2024 19:59 Ответить
Ну, ТЦК на Хмельниччині, з 24 осіб лише 5 не воювали і не мають УБД, більшість - обмежено придатні. Хлопці кажуть, що цих п'ятьох зараз відправляють в діючі частини.. Я про рядовий склад. І що, народ з повагою ставиться до них?))))
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10.05.2024 09:07 Ответить
це не про чиновників і не держслужбовців...
мобілізацією має займатись президент і влада...він має підписати не секретно указ, оголосити про це, нагадувати постійно через потужний інструмент єдінствєнного марафону...у президента є ,,сильна,, вертикаль, призначені ним голови обл і рай адміністрацій...якби президент не побив горщики з місцевими отг, відібравши у два етапи у них кошти, то мав би добру підтримку на місцях, адже його обрали 73 відсотки...і тцк маючи напрацювання воєнкоматів на місцях, краще справлялися б зі своїми обовязками...
але президент іще недавно казав протилежні речі, що він емоційно готовий ще повоювати і не бачить доцільності мобілізувати іще 500 тис...
однак допис вище був про чиновників, держслужбовців і умови їх допуску до роботи...лише ті, хто пройшов дійсну службу в бойових частина...не в тилу, штабі, на складі і т.д.
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10.05.2024 12:22 Ответить
Можна розписати, будь ласка, цих 600 тис. міфічних "силовиків"? Якщо що, я - 128 ОГШБр, Оріхів.
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10.05.2024 09:04 Ответить
Шановний,про які 600000 правоохооронців,які навчені? Перше де ви взяли ці сотні тисяч? А чому вони навчені--стріляти з пістолета і автомата Майте розум і совість--не пишіть кацапсььку чи нашу малороську брехню. Не будьте пустим базікалом ,як наша влада.
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10.05.2024 11:23 Ответить
Зеленський про рота.
я б далі і не продовжував....
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09.05.2024 18:25 Ответить
воно вже себе на ми!
еволюція...
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09.05.2024 18:28 Ответить
Не лише укомплектувати, а озброїти і підготувати як слід. Це не має бути гарматне м'ясо, яким затикатимуть дірки на фронті...
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09.05.2024 18:28 Ответить
Наші міднолобі командувачі по іншому не вміють.
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09.05.2024 19:14 Ответить
Минуло п'ять років , нарешті у нього є план ! Боже за що ?
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09.05.2024 18:43 Ответить
якщо питаєте у Бога, то за гріхоблудство на виборах
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09.05.2024 18:56 Ответить
Він же попереджав: "У мене нема часу думати стратегічно" (бо бюджет сам себе не розкраде), а його все одно обрали та підтримують...
То хто його виборцям лікар?
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10.05.2024 11:33 Ответить
Але страждають не тільки його виборці . До речі , більшість його виборців чкурнула за кордон економічними " біженцями "
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10.05.2024 11:46 Ответить
Ваші твердження не відповідають статистиці. Більшість виборців "зе" досі в Україні і дивиться шмарафон, а дехто навіть дочекався приходу параші.
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10.05.2024 11:50 Ответить
Це залишок дивиться , а інші його матюкають )))
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10.05.2024 12:18 Ответить
вова, давай ще нових ******** реприз про військових у своєму шапіто-95. Мобілізаія піде жвавіше.
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09.05.2024 19:01 Ответить
По факту того что у него все время заявления противоречащие друг другу, можно легко сделать вывод что он никогда не думает (не обдумывает проблему), просто такая функция отсутствует.
С таким "стратегом" войну точно не выиграть, потому что он сам не знает куда идти и что делать, потому что не обдумывал проблему для создания собственного мнения.
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09.05.2024 19:06 Ответить
"Його не можна збити з шляху, бо він веде країну нах7й..."
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10.05.2024 11:36 Ответить
Як завжди потужно ні про що, партнери у всьому винні
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09.05.2024 19:27 Ответить
500-600 тисяч військових сидять тихенько в тилу і платять начальству щоб їх нікуди не переводили.
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09.05.2024 21:32 Ответить
будеш наступним сирським
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09.05.2024 21:55 Ответить
У мене занадто високий IQ. Офіцерам це ні до чого.
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09.05.2024 22:05 Ответить
Мобилізувати зелекторат? Неначасі🥴
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09.05.2024 22:17 Ответить
а зараз хіба перед пакуванням в бусик питають за кого голосував?
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10.05.2024 05:23 Ответить
А що, багато напакували? Десь 0,01% з більш ніж півмільйона мобілізованих. Реально. Але, кожен(!) такий випадок місяцями (!) обсмоктується в мережі. Як думаєте, ким?)))
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10.05.2024 09:09 Ответить
Поки порозоботи третий рік на фронті зебили кирпичами срут, повторяя кацапську пропаганду.
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10.05.2024 09:30 Ответить
Цікаве твердження) але наврядчи реальне.... Не зводьте все до білого та чорного
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10.05.2024 09:39 Ответить
"Чи" тут недоречно. Є статистика. Більше 100 членів ЄС вже загинули на фронті. Але ще більше слуг урода перебігли на бік рашистів та стали колаборантами. Це факти, і ніякі ваші сумнівні "чи" з цими фактами нічого не зроблять.
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10.05.2024 11:41 Ответить
чому ви тикаєте членами партій ЄС і "слуг завхоза", якщо ми говоримо про виборців. Якщо ж про партії це одне, про виборців інше... Оприділіться
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10.05.2024 12:15 Ответить
Та це ВИ визначтеся, чи ви за опір агресору, чи за те, щоби швидше здатися рашистам.
Хіба члени партії у виборах не беруть участь? А хіба партії не проводять партійний курс за опір агресору чи проти нього? ЄС прикладом своїх членів показує своїм виборцям, що чинити опір рашистам конче потрібно.
А слуги урода навпаки показують своєму лохторату, що якщо ти зрадиш Україну, то тобі нічого не буде. Де баканов? ХТО здав Південь? Хто передав в кремль план наступу ЗСУ 2023? Зе-шоблу це не хвилює. Навпаки, вона робить все, щоби демотивувати пересічних українців чинити опір агресору, виконуючи план Б х7йла.
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10.05.2024 22:36 Ответить
Не все так адназначна. Чули. Барна Герой☝️
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10.05.2024 11:46 Ответить
не знаю живете ви в провінційному містечку чи у великому місті але реальність дещо більш тривожна.....
Можу сказати, що пакують вони знатно, тепер ще і псярню підключили напряму а не тільки дотично як раніше. Проблема то в тому, що пакують ті ******** все що зустрінуть бо частина всеж башляє, і тре план закрити і заробити. Звісно люди правдами неправдами петляють, але якщо вам цікаво як виглядає 0.01% з мобілізованих як ви кажете, проїдтесь по селах, можете ще на екскурсію в Нижні Ворота зганяти чи Снятин). Далеко не 0.01..... І якщо б фіксувати такі випадки, то вони нажаль не поодинокі, це масове явище, а якщо йти по закону то стикаєшся з тупим совковим розводняком на лоха і корумпованими ВЛК, мені хватило з ними дрочитись півтора роки (називається бляха дані пішов оновляти)..... І питання як можна було дотягнути до того, що умудрились з вмотивованого населення зробити загнаних щурів це вже цікавіше!
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10.05.2024 09:37 Ответить
Ще цікаво) що зараз мобілізація вбільшості примусова, бо ніхто не заморочується з оберегами, ******* і рештою срані.....
Про обілечених бізнесменів теж можна цікаво поговорити, чи про липових волонтерів...... В нас місцевий "божок" вже і дві квартирки прикупив, і дачу будує. А памятається був ніщим прапорщиком у 2011 році)
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10.05.2024 09:43 Ответить
"...Ми розуміємо..."

Чим розуміємо?
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09.05.2024 22:42 Ответить
Центр прийняття рішення в нього завжди надійно захищений броньованими памперсами.
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10.05.2024 11:44 Ответить
Замінив генералів, а тепер репу чухає.
Невійськові роблять щось для війська, це хтось помічає?
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09.05.2024 23:37 Ответить
Він такий серйозний на фото, прямо Давид з біблійних історій.....
п.с - Піду поганяю лисого на нього!!!!
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10.05.2024 05:25 Ответить
Создаётся впечатление, что когда он говорит, он бредит.
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10.05.2024 08:32 Ответить
Мерзотник. Дає добивати Україну і Армію, щоб підписати капітуляцію. Задушив би...
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10.05.2024 08:58 Ответить
Це можна [зробити] тільки коли в руках є щось міцне. Джерело:
Шо, Володимир Олександрович, у Єрмака обмяк вже?
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10.05.2024 09:12 Ответить
Наплодив полковників, думає вони його захистять, замість щоб діючі докомплектовувавти, він нові штампує, довбо..б
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10.05.2024 09:53 Ответить
Театр абсурду, режисером якого є Єрмак, а Зеленський головний танцівник
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10.05.2024 09:55 Ответить
Є така пропозиція пане Президент, на два місяці, відправляєте для ротаціі ,на фронт, усіх ментів , СБУ , прокурорів та судів , депутатів , та чиновників, . А замість них будуть працювати, солдати які зараз на фронті , і повірте мені шкоди буде менше державі , принаймні не будуть воровать , 1
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10.05.2024 10:01 Ответить
Пробачте,але ви пустий БАЗІКА.
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10.05.2024 11:29 Ответить
С той мобилизацией, которую запланировала власть, толку не будет. Если никогда не державших оружие в руках гнать на фронт, будет провал. Если людей силой привозить в тцк, толку не будет. Беритесь за своих обученных полицаев, другие подобные категории, военных пенсионеров, госслужащих. Отправляйте братьев Ермака, сыновей Мусейчук и тд воевать. Тогда настроения в обществе изменятся
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10.05.2024 11:27 Ответить
Воно скоро вже буде нелегітимне, пора б і наполеончику повоювати за батьківщину, якщо це його!
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10.05.2024 11:36 Ответить
 
 