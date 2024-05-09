Зеленский о ротациях: Мы понимаем количество бригад, которые нужно вывести. Но новые нужно укомплектовать
Украина имеет план ротаций для вывода на отдых бригад из зоны боевых действий, однако на их место должны зайти другие бойцы, и они должны быть укомплектованными, что уже зависит от поставок оружия со стороны партнеров.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время прерванной тревогой совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Комментируя ситуацию на фронте, президент подчеркнул, что россияне сейчас имеют инициативу на востоке, но Украина сможет остановить оккупантов, если будет увеличение поставок оружия от партнеров.
"Это можно [сделать] только, когда в руках есть что-то крепкое. Мы понимаем названия, понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем, какое количество нам надо вывести, скажу вам между нами. Для того, чтобы люди отдохнули как минимум", - отметил Зеленский.
Он отметил, что есть план ротации, но вместо бригад, которые выводятся, другие должны заходить, и они должны быть укомплектованными.
"Не просто ребята сильные. А ребята сильные и не с голыми руками. Механизированные, мощные бригады", - сказал президент.
Ранее Зеленский отметил, что нужно сделать все, чтобы как можно быстрее завершить войну.
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себто чуть більше місяця тому !!!!!!!!
нам були НЕ потрібні мобілізовані...
Ми пабєдім росію на чолі із верховним головнокомандуючим Зєлєнським !
але під оцим колективним ,,ми,, він ховається від власної відповідальності за мобілізацію
мобілізацією має займатись президент і влада...він має підписати не секретно указ, оголосити про це, нагадувати постійно через потужний інструмент єдінствєнного марафону...у президента є ,,сильна,, вертикаль, призначені ним голови обл і рай адміністрацій...якби президент не побив горщики з місцевими отг, відібравши у два етапи у них кошти, то мав би добру підтримку на місцях, адже його обрали 73 відсотки...і тцк маючи напрацювання воєнкоматів на місцях, краще справлялися б зі своїми обовязками...
але президент іще недавно казав протилежні речі, що він емоційно готовий ще повоювати і не бачить доцільності мобілізувати іще 500 тис...
однак допис вище був про чиновників, держслужбовців і умови їх допуску до роботи...лише ті, хто пройшов дійсну службу в бойових частина...не в тилу, штабі, на складі і т.д.
я б далі і не продовжував....
еволюція...
То хто його виборцям лікар?
С таким "стратегом" войну точно не выиграть, потому что он сам не знает куда идти и что делать, потому что не обдумывал проблему для создания собственного мнения.
Хіба члени партії у виборах не беруть участь? А хіба партії не проводять партійний курс за опір агресору чи проти нього? ЄС прикладом своїх членів показує своїм виборцям, що чинити опір рашистам конче потрібно.
А слуги урода навпаки показують своєму лохторату, що якщо ти зрадиш Україну, то тобі нічого не буде. Де баканов? ХТО здав Південь? Хто передав в кремль план наступу ЗСУ 2023? Зе-шоблу це не хвилює. Навпаки, вона робить все, щоби демотивувати пересічних українців чинити опір агресору, виконуючи план Б х7йла.
Можу сказати, що пакують вони знатно, тепер ще і псярню підключили напряму а не тільки дотично як раніше. Проблема то в тому, що пакують ті ******** все що зустрінуть бо частина всеж башляє, і тре план закрити і заробити. Звісно люди правдами неправдами петляють, але якщо вам цікаво як виглядає 0.01% з мобілізованих як ви кажете, проїдтесь по селах, можете ще на екскурсію в Нижні Ворота зганяти чи Снятин). Далеко не 0.01..... І якщо б фіксувати такі випадки, то вони нажаль не поодинокі, це масове явище, а якщо йти по закону то стикаєшся з тупим совковим розводняком на лоха і корумпованими ВЛК, мені хватило з ними дрочитись півтора роки (називається бляха дані пішов оновляти)..... І питання як можна було дотягнути до того, що умудрились з вмотивованого населення зробити загнаних щурів це вже цікавіше!
Про обілечених бізнесменів теж можна цікаво поговорити, чи про липових волонтерів...... В нас місцевий "божок" вже і дві квартирки прикупив, і дачу будує. А памятається був ніщим прапорщиком у 2011 році)
Чим розуміємо?
Невійськові роблять щось для війська, це хтось помічає?
п.с - Піду поганяю лисого на нього!!!!
Шо, Володимир Олександрович, у Єрмака обмяк вже?