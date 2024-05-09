Как только обещанные США объемы помощи поступят – мы остановим инициативу войск РФ на Востоке государства, - Зеленский

Украина сейчас ожидает поставки обещанной помощи от США, как только она поступит в обещанном объеме - наши воины смогут остановить продвижение врага на востоке государства.

Об этом отметил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы (Конгрессом США. - Ред). Как только они дойдут, мы остановим их инициативу на Востоке государства", - сказал он.

Глава государства также отметил, что страна-агрессор, пользуясь нехваткой оружия у Украины, увеличила свои войска на севере и востоке.

Однако, по информации украинской стороны, у врага "не так все хорошо, как они считали".

Высказываясь относительно военной помощи США, за которую проголосовал Конгресс, Зеленский отметил, что должны пройти недели и месяцы, чтобы обещанное вооружение поступило в Украину.

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Вместе с тем президент подчеркнул, что украинским Силам обороны помогает держаться украинское оружие, производство которого выросло. В частности, речь идет об увеличении производства отечественной артиллерии, артиллерийских снарядов и дронов, а также ПТРК "Стугна" и "Корсар", сказал он.

Зеленский также отметил, что уже происходят ротации военных, однако вместо "бригад, которые выводятся, должны заходить укомплектованные бригады".

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