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Новости Война
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Как только обещанные США объемы помощи поступят – мы остановим инициативу войск РФ на Востоке государства, - Зеленский

зеленський обіцяє зупинити просування окупантів на Донбасі

Украина сейчас ожидает поставки обещанной помощи от США, как только она поступит в обещанном объеме - наши воины смогут остановить продвижение врага на востоке государства.

Об этом отметил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы (Конгрессом США. - Ред). Как только они дойдут, мы остановим их инициативу на Востоке государства", - сказал он.

Глава государства также отметил, что страна-агрессор, пользуясь нехваткой оружия у Украины, увеличила свои войска на севере и востоке.

Однако, по информации украинской стороны, у врага "не так все хорошо, как они считали".

Высказываясь относительно военной помощи США, за которую проголосовал Конгресс, Зеленский отметил, что должны пройти недели и месяцы, чтобы обещанное вооружение поступило в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Вместе с тем президент подчеркнул, что украинским Силам обороны помогает держаться украинское оружие, производство которого выросло. В частности, речь идет об увеличении производства отечественной артиллерии, артиллерийских снарядов и дронов, а также ПТРК "Стугна" и "Корсар", сказал он.

Зеленский также отметил, что уже происходят ротации военных, однако вместо "бригад, которые выводятся, должны заходить укомплектованные бригады".

Читайте: Помощь США позволит Украине начать контрнаступление в 2025 году, - Салливан

Автор: 

армия РФ (19101) Зеленский Владимир (20255) помощь (7770) США (26471)


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Топ комментарии
+16
Мы? И ты тоже? И квартал? И полицейские, сбвушники и плокулолы тоже? А еще военные 45 летние пенсы тоже? Ну ок тогда, спасибо за заботу, только вот быть тебе презедентом еще чуть больше 10 дней, а потом иди на хер
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09.05.2024 16:26
+10
А "Де план війни Залужного? Ми без плану зупинити не магьом!". А де "Залужного звільнили, от тепер стало набагато краще на фронті!". Вже заховано? Витягнуті нові цяцьки-обіцянки для лохів з Шмарклемарафону.
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09.05.2024 16:27
+6
Ну - так - без зброі лопатами хер відіб"єшся
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09.05.2024 16:20
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Ну - так - без зброі лопатами хер відіб"єшся
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09.05.2024 16:20 Ответить
Мы? И ты тоже? И квартал? И полицейские, сбвушники и плокулолы тоже? А еще военные 45 летние пенсы тоже? Ну ок тогда, спасибо за заботу, только вот быть тебе презедентом еще чуть больше 10 дней, а потом иди на хер
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09.05.2024 16:26 Ответить
да уж мы с кошевым
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09.05.2024 17:15 Ответить
А "Де план війни Залужного? Ми без плану зупинити не магьом!". А де "Залужного звільнили, от тепер стало набагато краще на фронті!". Вже заховано? Витягнуті нові цяцьки-обіцянки для лохів з Шмарклемарафону.
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09.05.2024 16:27 Ответить
І знаву спиБрехав
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09.05.2024 16:27 Ответить
Ленд-ліз був підписаний 1 жовтня 1941 року. За три наступні місяці СРСР отримав 730 винищувачів. Порівняйте з **********.
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09.05.2024 16:28 Ответить
Як тільки обіцяні США об'єми допомоги надійдуть

А коли надійде обіцяне і тобою, і попередніми президентами?
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09.05.2024 16:38 Ответить
Як що, так зразу
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09.05.2024 16:40 Ответить
Скільки вже можна цієї тупої, Zеленої демагогії?
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09.05.2024 16:54 Ответить
як тільки арахаиію, татарова,єрмака
командира генерала баканова
відправлять на фронт
мацкалі всруться тай побігуть..
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09.05.2024 17:10 Ответить
а чего про контрнаступление ничего не говорим? популист, 4-ды ухилянт зеленый
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09.05.2024 17:11 Ответить
артист- балабол развлекательного жанра
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09.05.2024 17:14 Ответить
Да это просто стратег,каких мир не видовал.Как же крут наш вселюбимый президент
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09.05.2024 17:14 Ответить
Как только зеленых паразитов оторвут от власти и бюджетного корыта, мы начнем вытеснть орков из Украины.
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09.05.2024 17:37 Ответить
Без пролиття крові Зе виродків від влади не відірвати .....
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09.05.2024 17:58 Ответить
Нажаль так і є. У нас після війни буде так само, як у Грузії. Після війни ЗСУ розпусять. (мобілізованих). Поліції, СБУ, прокуратурі, судам суттєво підвищуть зарплатню, а потів вони будуть за неї триматися, бо інакше будуть вимушені ідти працювати. Яскравий гучний приклад свавілля над Червинським, над Крижанівським і іншими.
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09.05.2024 21:03 Ответить
Пока помощь поступит, некуй уже будет останавливать , давайте говорить людям правду ..Хватит *******...
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09.05.2024 17:42 Ответить
Обещанного - три года ждать.
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09.05.2024 17:46 Ответить
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09.05.2024 17:56 Ответить
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09.05.2024 17:57 Ответить
Зачем ждать помощь от США? Асфальтом их, миллиардом деревьев и шампурами от шашлычков на майские. Период 2019-2022 доказал, что так зебилоголовым лучше заходит.
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09.05.2024 17:58 Ответить
Не так. Нужно "Украина остановит инициативу войск РФ, когда я уйду с должности" Запомни придурок и постоянно повторяй эти ислова. Тогда может тебя и простят.
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09.05.2024 18:47 Ответить
Особисто ти з Єрмаком зупиниш росіян. Сядете у ті оборонні споруди ,які ви начебто зробили під Очеретино і зупините тим мільоном дронів, що ви вже зробили.
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09.05.2024 19:36 Ответить
Ми зупиним: я і трактор.
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09.05.2024 20:13 Ответить
Підпис.
Я нічого не вартий, якщо кажу що ваше майбутне залежить від старого 82 р за 1000миль звідси.
Слава США, Байден мощ-а-а.
Благослови країни, які можуть дати свою зброю.
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09.05.2024 23:44 Ответить
Ні ну раз наш наймогутніший ********** сказав значить зупинемо
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10.05.2024 05:49 Ответить
 
 