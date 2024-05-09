Как только обещанные США объемы помощи поступят – мы остановим инициативу войск РФ на Востоке государства, - Зеленский
Украина сейчас ожидает поставки обещанной помощи от США, как только она поступит в обещанном объеме - наши воины смогут остановить продвижение врага на востоке государства.
Об этом отметил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Мецолой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы (Конгрессом США. - Ред). Как только они дойдут, мы остановим их инициативу на Востоке государства", - сказал он.
Глава государства также отметил, что страна-агрессор, пользуясь нехваткой оружия у Украины, увеличила свои войска на севере и востоке.
Однако, по информации украинской стороны, у врага "не так все хорошо, как они считали".
Высказываясь относительно военной помощи США, за которую проголосовал Конгресс, Зеленский отметил, что должны пройти недели и месяцы, чтобы обещанное вооружение поступило в Украину.
Вместе с тем президент подчеркнул, что украинским Силам обороны помогает держаться украинское оружие, производство которого выросло. В частности, речь идет об увеличении производства отечественной артиллерии, артиллерийских снарядов и дронов, а также ПТРК "Стугна" и "Корсар", сказал он.
Зеленский также отметил, что уже происходят ротации военных, однако вместо "бригад, которые выводятся, должны заходить укомплектованные бригады".
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А коли надійде обіцяне і тобою, і попередніми президентами?
командира генерала баканова
відправлять на фронт
мацкалі всруться тай побігуть..
Я нічого не вартий, якщо кажу що ваше майбутне залежить від старого 82 р за 1000миль звідси.
Слава США, Байден мощ-а-а.
Благослови країни, які можуть дати свою зброю.