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Новини Війна
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Як тільки обіцяні США об’єми допомоги надійдуть - ми зупинимо ініціативу військ РФ на Сході держави, - Зеленський

зеленський обіцяє зупинити просування окупантів на Донбасі

Україна наразі очікує постачання обіцяної допомоги від США, як тільки вона надійде в обіцяному об’ємі - наші воїни зможуть зупинити просування ворога на сході держави.

Про це зазначив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою Європейського парламенту Робертою Мецолою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, є поставки, але не ті обʼєми, які були проголосовані (Конгресом США. - Ред). Як тільки вони дійдуть, ми зупинимо їх ініціативу на Сході держави", - сказав він.

Глава держави також зауважив, що країна-агресорка, користуючись нестачею зброї в України, збільшила свої війська на півночі і сході.

Проте, за інформацією української сторони, у ворога "не так все добре, як вони вважали".

Висловлюючись стосовно військової допомоги США, за яку проголосував Конгрес, Зеленський зазначив, що мають пройти тижні і місяці, щоб обіцяне озброєння надійшло до України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США анонсували новий пакет військової допомоги для України

Разом з тим президент наголосив, що українським Силам оборони допомагає триматися українська зброя, виробництво якої зросло. Зокрема, йдеться про збільшення виробництва вітчизняної артилерії, артилерійських снарядів і дронів, а також ПТРК "Стугна" і "Корсар", сказав він.

Зеленський також зазначив, що вже відбуваються ротації військових, проте замість "бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади".

Читайте: Допомога США дозволить Україні розпочати контрнаступ у 2025 році, - Салліван

Автор: 

армія рф (17250) Зеленський Володимир (23715) допомога (8304) США (22590)


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Топ коментарі
+16
Мы? И ты тоже? И квартал? И полицейские, сбвушники и плокулолы тоже? А еще военные 45 летние пенсы тоже? Ну ок тогда, спасибо за заботу, только вот быть тебе презедентом еще чуть больше 10 дней, а потом иди на хер
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09.05.2024 16:26
+10
А "Де план війни Залужного? Ми без плану зупинити не магьом!". А де "Залужного звільнили, от тепер стало набагато краще на фронті!". Вже заховано? Витягнуті нові цяцьки-обіцянки для лохів з Шмарклемарафону.
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09.05.2024 16:27
+6
Ну - так - без зброі лопатами хер відіб"єшся
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09.05.2024 16:20
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Ну - так - без зброі лопатами хер відіб"єшся
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09.05.2024 16:20 Відповісти
Мы? И ты тоже? И квартал? И полицейские, сбвушники и плокулолы тоже? А еще военные 45 летние пенсы тоже? Ну ок тогда, спасибо за заботу, только вот быть тебе презедентом еще чуть больше 10 дней, а потом иди на хер
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09.05.2024 16:26 Відповісти
да уж мы с кошевым
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09.05.2024 17:15 Відповісти
А "Де план війни Залужного? Ми без плану зупинити не магьом!". А де "Залужного звільнили, от тепер стало набагато краще на фронті!". Вже заховано? Витягнуті нові цяцьки-обіцянки для лохів з Шмарклемарафону.
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09.05.2024 16:27 Відповісти
І знаву спиБрехав
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09.05.2024 16:27 Відповісти
Ленд-ліз був підписаний 1 жовтня 1941 року. За три наступні місяці СРСР отримав 730 винищувачів. Порівняйте з **********.
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09.05.2024 16:28 Відповісти
Як тільки обіцяні США об'єми допомоги надійдуть

А коли надійде обіцяне і тобою, і попередніми президентами?
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09.05.2024 16:38 Відповісти
Як що, так зразу
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09.05.2024 16:40 Відповісти
Скільки вже можна цієї тупої, Zеленої демагогії?
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09.05.2024 16:54 Відповісти
як тільки арахаиію, татарова,єрмака
командира генерала баканова
відправлять на фронт
мацкалі всруться тай побігуть..
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09.05.2024 17:10 Відповісти
а чего про контрнаступление ничего не говорим? популист, 4-ды ухилянт зеленый
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09.05.2024 17:11 Відповісти
артист- балабол развлекательного жанра
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09.05.2024 17:14 Відповісти
Да это просто стратег,каких мир не видовал.Как же крут наш вселюбимый президент
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09.05.2024 17:14 Відповісти
Как только зеленых паразитов оторвут от власти и бюджетного корыта, мы начнем вытеснть орков из Украины.
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09.05.2024 17:37 Відповісти
Без пролиття крові Зе виродків від влади не відірвати .....
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09.05.2024 17:58 Відповісти
Нажаль так і є. У нас після війни буде так само, як у Грузії. Після війни ЗСУ розпусять. (мобілізованих). Поліції, СБУ, прокуратурі, судам суттєво підвищуть зарплатню, а потів вони будуть за неї триматися, бо інакше будуть вимушені ідти працювати. Яскравий гучний приклад свавілля над Червинським, над Крижанівським і іншими.
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09.05.2024 21:03 Відповісти
Пока помощь поступит, некуй уже будет останавливать , давайте говорить людям правду ..Хватит *******...
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09.05.2024 17:42 Відповісти
Обещанного - три года ждать.
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09.05.2024 17:46 Відповісти
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09.05.2024 17:56 Відповісти
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09.05.2024 17:57 Відповісти
Зачем ждать помощь от США? Асфальтом их, миллиардом деревьев и шампурами от шашлычков на майские. Период 2019-2022 доказал, что так зебилоголовым лучше заходит.
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09.05.2024 17:58 Відповісти
Не так. Нужно "Украина остановит инициативу войск РФ, когда я уйду с должности" Запомни придурок и постоянно повторяй эти ислова. Тогда может тебя и простят.
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09.05.2024 18:47 Відповісти
Особисто ти з Єрмаком зупиниш росіян. Сядете у ті оборонні споруди ,які ви начебто зробили під Очеретино і зупините тим мільоном дронів, що ви вже зробили.
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09.05.2024 19:36 Відповісти
Ми зупиним: я і трактор.
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09.05.2024 20:13 Відповісти
Підпис.
Я нічого не вартий, якщо кажу що ваше майбутне залежить від старого 82 р за 1000миль звідси.
Слава США, Байден мощ-а-а.
Благослови країни, які можуть дати свою зброю.
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09.05.2024 23:44 Відповісти
Ні ну раз наш наймогутніший ********** сказав значить зупинемо
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10.05.2024 05:49 Відповісти
 
 