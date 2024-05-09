Як тільки обіцяні США об’єми допомоги надійдуть - ми зупинимо ініціативу військ РФ на Сході держави, - Зеленський

Україна наразі очікує постачання обіцяної допомоги від США, як тільки вона надійде в обіцяному об’ємі - наші воїни зможуть зупинити просування ворога на сході держави.

Про це зазначив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою Європейського парламенту Робертою Мецолою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, є поставки, але не ті обʼєми, які були проголосовані (Конгресом США. - Ред). Як тільки вони дійдуть, ми зупинимо їх ініціативу на Сході держави", - сказав він.

Глава держави також зауважив, що країна-агресорка, користуючись нестачею зброї в України, збільшила свої війська на півночі і сході.

Проте, за інформацією української сторони, у ворога "не так все добре, як вони вважали".

Висловлюючись стосовно військової допомоги США, за яку проголосував Конгрес, Зеленський зазначив, що мають пройти тижні і місяці, щоб обіцяне озброєння надійшло до України.

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Разом з тим президент наголосив, що українським Силам оборони допомагає триматися українська зброя, виробництво якої зросло. Зокрема, йдеться про збільшення виробництва вітчизняної артилерії, артилерійських снарядів і дронів, а також ПТРК "Стугна" і "Корсар", сказав він.

Зеленський також зазначив, що вже відбуваються ротації військових, проте замість "бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади".

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