Мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее завершить войну. Для РФ мишень - вся Европа, - Зеленский

Сейчас мишенью РФ в войне против Украины является не только наше государство, а вся объединенная Европа.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время второго Международного саммита городов и регионов, в котором принял участие вместе с президентом Европарламента Робертой Мецолой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее завершить (и завершить справедливо!) эту российскую войну, которая продолжается на территории Украины, но ставит своей мишенью всю Европу, европейское единство, весь европейский проект", - заявил Зеленский.

Зеленский о дне Европы в Украине

Глава государства также отметил, что сегодня Украина отмечает День Европы - "объединенной Европы, основанной на праве и сотрудничестве".

"За достаточно короткий период, буквально за время жизни нескольких поколений, Европа изменилась, изменилась коренным образом. Континент, который был источником конфликтов, источником противоречий, стал одной из самых надежных глобальных опор мирного сосуществования наций и настоящего уважения к человеческой жизни. Именно это является результатом европейского единства, верховенства права в Европе", - подчеркнул он.

Также президент отметил, что в прошлом году Украина впервые на общегосударственном уровне отметила День Европы 9 мая - на следующий день после празднования годовщины общей для европейских народов победы над нацизмом.

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Решающее время для Европы

"Мы должны всегда помнить: когда Европа разделена, когда Европой правят страх, гордость и несправедливость, когда лидерам Европы не хватает решимости, а враги Европы позволяют себе забыть границы морали и права, мир разрушается, и разрушается очень быстро. И тогда нужны колоссальные усилия, чтобы мир вернуть. Сейчас для Европы точно такое же решающее время, которое было, тогда, когда современный проект объединенной и мирной Европы только начинался", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня уважение к каждому народу и каждому сообществу "имеют такое же фундаментальное значение для жизни поколений после нас, как значит для нас сейчас взаимодействие европейцев после завершения Второй мировой войны".

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