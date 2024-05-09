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Новости Война
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Мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее завершить войну. Для РФ мишень - вся Европа, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Сейчас мишенью РФ в войне против Украины является не только наше государство, а вся объединенная Европа.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время второго Международного саммита городов и регионов, в котором принял участие вместе с президентом Европарламента Робертой Мецолой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее завершить (и завершить справедливо!) эту российскую войну, которая продолжается на территории Украины, но ставит своей мишенью всю Европу, европейское единство, весь европейский проект", - заявил Зеленский.

Зеленский о дне Европы в Украине

Глава государства также отметил, что сегодня Украина отмечает День Европы - "объединенной Европы, основанной на праве и сотрудничестве".

"За достаточно короткий период, буквально за время жизни нескольких поколений, Европа изменилась, изменилась коренным образом. Континент, который был источником конфликтов, источником противоречий, стал одной из самых надежных глобальных опор мирного сосуществования наций и настоящего уважения к человеческой жизни. Именно это является результатом европейского единства, верховенства права в Европе", - подчеркнул он.

Также президент отметил, что в прошлом году Украина впервые на общегосударственном уровне отметила День Европы 9 мая - на следующий день после празднования годовщины общей для европейских народов победы над нацизмом.

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Решающее время для Европы

"Мы должны всегда помнить: когда Европа разделена, когда Европой правят страх, гордость и несправедливость, когда лидерам Европы не хватает решимости, а враги Европы позволяют себе забыть границы морали и права, мир разрушается, и разрушается очень быстро. И тогда нужны колоссальные усилия, чтобы мир вернуть. Сейчас для Европы точно такое же решающее время, которое было, тогда, когда современный проект объединенной и мирной Европы только начинался", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня уважение к каждому народу и каждому сообществу "имеют такое же фундаментальное значение для жизни поколений после нас, как значит для нас сейчас взаимодействие европейцев после завершения Второй мировой войны".

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Автор: 

Европа (1838) Зеленский Владимир (20255)


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Топ комментарии
+11
Поклади асфальт, зніми 3 лінії оборони як в Маріуполі, убий все ВПК - може поможе, а як ні - зніми відосик
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09.05.2024 13:14
+7
Ось реакція клоуна на те, коли йому вручили повістку коли він ще не був президентом.
Потім мудрий нарід його вибрав президентом.
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)

Тепер цей клоун рулить державою. Чогось розумного від нього сподіватись не варто.
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09.05.2024 13:17
+7
йди вже собі, неповносправний ти наш в.о. президента, не болтайся поміж ніг у людей... залиш справу оборони України дорослим...
остпздв вже, пустопорожня балаболка, зрадник, мародер... скільки людей загинуло, життів поламано через дитячу (чи злочинну) безтурботність, закомплексованість, природню тупість та жлобство...
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09.05.2024 13:24
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Поклади асфальт, зніми 3 лінії оборони як в Маріуполі, убий все ВПК - може поможе, а як ні - зніми відосик
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09.05.2024 13:14 Ответить
"Завершити війну". А де ж ділася перемога, кордони 91 року, кава в Криму? Що таке, відосиками вигравати війни виявилося неможливо, а на щось інше ваша тупорила шобла просто не здатна?
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09.05.2024 13:16 Ответить
Ось реакція клоуна на те, коли йому вручили повістку коли він ще не був президентом.
Потім мудрий нарід його вибрав президентом.
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)

Тепер цей клоун рулить державою. Чогось розумного від нього сподіватись не варто.
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09.05.2024 13:17 Ответить
Огидно, тепер найвища плата за 2019 і цьому немає можливості покласти край у законній спосіб. Але ніхто із 73 навіть не те що думати про це не хотіли, а навіть чути
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09.05.2024 13:27 Ответить
Між "маємо зробити", "зробимо" і "зробили" просто нездоланна "зелена" прірва...
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09.05.2024 13:21 Ответить
йди вже собі, неповносправний ти наш в.о. президента, не болтайся поміж ніг у людей... залиш справу оборони України дорослим...
остпздв вже, пустопорожня балаболка, зрадник, мародер... скільки людей загинуло, життів поламано через дитячу (чи злочинну) безтурботність, закомплексованість, природню тупість та жлобство...
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09.05.2024 13:24 Ответить
валодінька дурачок. Йому як нікому підходить - Что ни делает дурак, Все он делает не так.
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09.05.2024 13:24 Ответить
Ти мав би зробити все щоб війна не розпочалась а за фактом ти прогундосив країну.
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09.05.2024 13:50 Ответить
Дуже сподіваюся, що ця зелена амеба не встигне просто втікти.
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09.05.2024 13:52 Ответить
і саме тому воєнні благають про бпла, старлінки, генератори, автівки,
саме тому не можемо знайти 3 ярда баксів від правління МО резніком
і тому зняті з посад біля 20 бойових генералів.
і саме це що я написав приближує перемогу???
чи щось інше???
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09.05.2024 14:20 Ответить
Ти, падла неголена, повинен був зробити ВСЕ шоб вона не почалась у повномаштабному розміру, але ти, гнида, тількі крав, брехав, жрав та срав, ну ище намагався мститись патриотам. Шоб тобі за це повилазило, мразота неголена.
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09.05.2024 15:28 Ответить
Перечитую абсолютно всі заголовки новин.Часом такі заголовки є дуже розумними чи змістовними,аж поки вкінці не написаний автор вислову(
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09.05.2024 15:47 Ответить
Банальний піздьож, саме для лохторату.
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09.05.2024 16:05 Ответить
 
 