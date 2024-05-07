РФ заливает Европу дезинформацией и манипуляциями с целью ослабить поддержку Украины, - фон дер Ляйен

В последние недели наблюдается много кибератак, дезинформации, гибридных атак, долгосрочных шпионских кампаний, направленных против стран ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"То, что сейчас происходит в Украине и за что борются украинские воины, касается также нас... Это - война, в которой речь идет об изменении границ в Европе, о европейской войне и уничтожении независимости Украины. Помните, что это также война с ЕС и всей международной системой, которая действует по принципам", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, Путин стремится к возвращению империй и авторитаризма.

"Он хочет господствовать на нашем континенте, и это не какая-то теоретическая угроза, а открытая цель, которая им задекларирована", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Она добавила, что Польша лучше всего знает эту угрозу, поэтому в ЕС должны прислушиваться к Варшаве.

Как отметила фон дер Ляйен, сейчас Европу заливает дезинформация и манипуляции со стороны России, направленные на ослабление поддержки Украины. Так, в течение последних недель наблюдается много кибератак, дезинформации, гибридных атак, долгосрочных шпионских кампаний, направленных против стран ЕС.

"Целью всех этих атак является раздор в наших обществах, действия изнутри, атака наших границ. Поэтому солидарность важна. Отвечая на эту угрозу, я всегда поддерживаю ЕС, поскольку именно Евросоюз будет готов защищать наше верховенство права, защищая Украину и Европу", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Кроме того, она заверила, что Европа будет поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. И в случае переизбрания на эту должность на следующий срок она назначит еврокомиссара по оборонным вопросам, задачей которого будет поддержка и развитие современного ОПК стран ЕС, представление белой книги относительно того, насколько Европа готова к обороне и защите от внешней агрессии.

Напомним, ранее в ГУР МО сообщили, что в мае РФ намерена применить трехуровневый план дестабилизации Украины. Он сочетает в себе преимущество на поле боя, дезинформационную кампанию в Украине и изоляцию на международной арене.