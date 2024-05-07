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Новости
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РФ заливает Европу дезинформацией и манипуляциями с целью ослабить поддержку Украины, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляєн

В последние недели наблюдается много кибератак, дезинформации, гибридных атак, долгосрочных шпионских кампаний, направленных против стран ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"То, что сейчас происходит в Украине и за что борются украинские воины, касается также нас... Это - война, в которой речь идет об изменении границ в Европе, о европейской войне и уничтожении независимости Украины. Помните, что это также война с ЕС и всей международной системой, которая действует по принципам", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, Путин стремится к возвращению империй и авторитаризма.

"Он хочет господствовать на нашем континенте, и это не какая-то теоретическая угроза, а открытая цель, которая им задекларирована", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Она добавила, что Польша лучше всего знает эту угрозу, поэтому в ЕС должны прислушиваться к Варшаве.

Как отметила фон дер Ляйен, сейчас Европу заливает дезинформация и манипуляции со стороны России, направленные на ослабление поддержки Украины. Так, в течение последних недель наблюдается много кибератак, дезинформации, гибридных атак, долгосрочных шпионских кампаний, направленных против стран ЕС.

"Целью всех этих атак является раздор в наших обществах, действия изнутри, атака наших границ. Поэтому солидарность важна. Отвечая на эту угрозу, я всегда поддерживаю ЕС, поскольку именно Евросоюз будет готов защищать наше верховенство права, защищая Украину и Европу", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Кроме того, она заверила, что Европа будет поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. И в случае переизбрания на эту должность на следующий срок она назначит еврокомиссара по оборонным вопросам, задачей которого будет поддержка и развитие современного ОПК стран ЕС, представление белой книги относительно того, насколько Европа готова к обороне и защите от внешней агрессии.

Напомним, ранее в ГУР МО сообщили, что в мае РФ намерена применить трехуровневый план дестабилизации Украины. Он сочетает в себе преимущество на поле боя, дезинформационную кампанию в Украине и изоляцию на международной арене.

Автор: 

дезинформация (342) Европа (1836) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Топ комментарии
+4
І півмільярдний ЕС в трусіках нічого не може зробити...
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07.05.2024 15:10
+4
Чергове глибоке занепокоєння.
Відповідаючи на цю загрозу, Європа має солідарно і потужно заявити рашистам: "фу, ви нехороші і так робити не можна". І рашисти розрюмсаються і підуть геть, втираючи слізки кулачками.
Європа - таки слизняки... Це сумна правда.
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07.05.2024 15:34
+3
Гуманізм, толерантність, законослухняність.
Нічим з вищепереліченого не обтяжена русня.
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07.05.2024 15:16
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Правила форума Совет форумчан
І півмільярдний ЕС в трусіках нічого не може зробити...
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07.05.2024 15:10 Ответить
Гуманізм, толерантність, законослухняність.
Нічим з вищепереліченого не обтяжена русня.
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07.05.2024 15:16 Ответить
Саме цікаве що т.зв. росія, як ракова клітина, може існувати лише паразитуючи на гуманізмі і толерантності сусідів.
Якби по периметру росії були б такі самі росії, цієї росії вже не було б...
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07.05.2024 15:46 Ответить
А все дуже просто, закрийте в ЕС телепомийки параши які у вас працюють на повну катушку і несуть руцький мир та культуру. І це на фоні що в Німеччину з кучей преференцій повернули єтнічних німців яких сталин депортував в казахстан і знущався з них, а зараз в німеччині ці корови яких ви вигодували самі стійки захисниники руцького миру. Що ж ви повернули радяньске лайно дали йим жратву на дурняк а мізки не вправили бо залишали парашенськи канали пропаганди. А краще висилайте цей непотреб назад в казахстан. А тулети вам мить вже наїхала куча українців з ідеологіею зеленського "яка різниця"
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07.05.2024 16:49 Ответить
Дії деструктивних, тоталітарних режимів, не змінились на протязі тисячеріч, залякування, брехня, маніпулювання свідомістью, грубе втручання, і далі знищення противника. Якщо хочете вижити, починайте рухати мізками, поки ще не пізно...
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07.05.2024 15:21 Ответить
Чергове глибоке занепокоєння.
Відповідаючи на цю загрозу, Європа має солідарно і потужно заявити рашистам: "фу, ви нехороші і так робити не можна". І рашисти розрюмсаються і підуть геть, втираючи слізки кулачками.
Європа - таки слизняки... Це сумна правда.
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07.05.2024 15:34 Ответить
І у випадку переобрання на цю посаду на наступний термін вона призначить єврокомісара з оборонних питань, завданням якого буде підтримка і розвиток ************** ОПК країн ЄС, представлення білої книги щодо того, наскільки Європа готова до оборони і захисту від зовнішньої агресії. (європейська куйня, якою неможливо причинити шкоду ні одному рашисту вбивці)
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07.05.2024 15:41 Ответить
Вони роблять це з другого грудня 1991 року.
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07.05.2024 15:44 Ответить
ну то їздіть частіше на інавгурації, визнавайте вибори. На парад пабєди ще сходіть.

А потім жалійтесь, що Європу чимось там заливає ...
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07.05.2024 16:07 Ответить
То ж відкиньте нарешті всяку демократію ( не до неї зараз , бо на кону поразка західної цивілізації від автократії ) і організуйте русні тотальну інформаційну блокаду .! Введіть цензуру , і заборону для змі - друкувати неперевірену інформацію , фейки , матеріали провокаційного характеру і тд. ,, а за поширення наративів спрямованих на розкол суспільства - зразу за грати нах .
Вчора в західних змі була широко поширена інфа про те що кацапи вже не перевозять військові вантажі керченським мостом , то ж Україні вже мовляв - немає сенсу його руйнувати . Але ж це 100% неправда ,, це - деза , спрямована кацапами на те щоб задурити європейцям голову ,, з метою щоб вони натиснули на Україну і вмовили нас його не обстрілювати .! І все це пройшло в закордонних змі так як так і треба . Чистісінька кацапська деза , в західних змі пройшла як по маслу , і нікому до цього нема діла , ніхто за це не відповість .
Діяти треба , і - надзвичайно жорстко діяти , і навіть нахабно ,, як русня і сама діє . Саме тому вона до речі - й перемагає в інформаційній війні , кратно , і Захід і Україну . Саме тому що діє проти всяких правил , і не переймається тим - хто там , що і як про неї подумає . Її девіз - для достіженья целі всє срєдства хороши . А на Заході девіз і досі - дайош все по правилам .!! пц
І ще - чому от кацапи відрізали той же твіттер наприклад , від доступу до своєї мережі , а твіттер русню не відрізав ? Нєдемократічно кажете , та пофіг на це ? Зате воно діє . Там зараз суцільна вакханалія кацапських ботів і тролів , яку читають по всьому світу , але всім на те начхати , а Маску й поготів .
Досить вже тих безглуздих озабоченостей , курям на сміх ,, треба вже щось починати робити .
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07.05.2024 16:49 Ответить
 
 