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Новини
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РФ заливає Європу дезінформацією й маніпуляціями з метою послабити підтримку України, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Упродовж останніх тижнів спостерігається багато кібератак, дезінформації, гібридних атак, довгострокових шпигунських кампаній, спрямованих проти країн ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Те, що зараз відбувається в Україні і за що борються українські воїни, стосується також нас... Це - війна, в якій йдеться про зміни кордонів в Європі, про європейську війну і знищення незалежності України. Пам’ятаймо, що це також війна з ЄС та усією міжнародною системою, яка діє за принципами", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, Путін прагне до повернення імперій та авторитаризму.

"Він хоче панувати на нашому континенті, і це не якась теоретична загроза, а відкрита ціль, яка ним задекларована", - наголосила президент Єврокомісії.

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Вона додала, що Польща найкраще знає цю загрозу, тому в ЄС мають дослухатися до Варшави.

Як наголосила фон дер Ляєн, зараз Європу заливає дезінформація й маніпуляції з боку Росії, що спрямовані на послабленню підтримки України. Так, упродовж останніх тижнів спостерігається багато кібератак, дезінформації, гібридних атак, довгострокових шпигунських кампаній, спрямованих проти країн ЄС.

"Метою усіх цих атак є розбрат у наших суспільствах, дії зсередини, атакування наших кордонів. Відтак солідарність важлива. Відповідаючи на цю загрозу, я завжди підтримую ЄС, оскільки саме Євросоюз буде готовий захищати наше верховенство права, захищаючи Україну і Європу", - наголосила президентка Єврокомісії.

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Крім того, вона запевнила, що Європа підтримуватиме Україну так довго, як це буде необхідно. І у випадку переобрання на цю посаду на наступний термін вона призначить єврокомісара з оборонних питань, завданням якого буде підтримка і розвиток найсучаснішого ОПК країн ЄС, представлення білої книги щодо того, наскільки Європа готова до оборони і захисту від зовнішньої агресії.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО повідоміли, що у травні РФ має намір застосували трирівневий план дестабілізації України. Він поєднує у собі перевагу на полі бою, дезінформаційну кампанію в Україні та ізоляцію на міжнародній арені.

Автор: 

дезінформація (341) Європа (1793) фон дер Ляєн Урсула (763)


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Топ коментарі
+4
І півмільярдний ЕС в трусіках нічого не може зробити...
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07.05.2024 15:10
+4
Чергове глибоке занепокоєння.
Відповідаючи на цю загрозу, Європа має солідарно і потужно заявити рашистам: "фу, ви нехороші і так робити не можна". І рашисти розрюмсаються і підуть геть, втираючи слізки кулачками.
Європа - таки слизняки... Це сумна правда.
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07.05.2024 15:34
+3
Гуманізм, толерантність, законослухняність.
Нічим з вищепереліченого не обтяжена русня.
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07.05.2024 15:16
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І півмільярдний ЕС в трусіках нічого не може зробити...
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07.05.2024 15:10 Відповісти
Гуманізм, толерантність, законослухняність.
Нічим з вищепереліченого не обтяжена русня.
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07.05.2024 15:16 Відповісти
Саме цікаве що т.зв. росія, як ракова клітина, може існувати лише паразитуючи на гуманізмі і толерантності сусідів.
Якби по периметру росії були б такі самі росії, цієї росії вже не було б...
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07.05.2024 15:46 Відповісти
А все дуже просто, закрийте в ЕС телепомийки параши які у вас працюють на повну катушку і несуть руцький мир та культуру. І це на фоні що в Німеччину з кучей преференцій повернули єтнічних німців яких сталин депортував в казахстан і знущався з них, а зараз в німеччині ці корови яких ви вигодували самі стійки захисниники руцького миру. Що ж ви повернули радяньске лайно дали йим жратву на дурняк а мізки не вправили бо залишали парашенськи канали пропаганди. А краще висилайте цей непотреб назад в казахстан. А тулети вам мить вже наїхала куча українців з ідеологіею зеленського "яка різниця"
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07.05.2024 16:49 Відповісти
Дії деструктивних, тоталітарних режимів, не змінились на протязі тисячеріч, залякування, брехня, маніпулювання свідомістью, грубе втручання, і далі знищення противника. Якщо хочете вижити, починайте рухати мізками, поки ще не пізно...
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07.05.2024 15:21 Відповісти
Чергове глибоке занепокоєння.
Відповідаючи на цю загрозу, Європа має солідарно і потужно заявити рашистам: "фу, ви нехороші і так робити не можна". І рашисти розрюмсаються і підуть геть, втираючи слізки кулачками.
Європа - таки слизняки... Це сумна правда.
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07.05.2024 15:34 Відповісти
І у випадку переобрання на цю посаду на наступний термін вона призначить єврокомісара з оборонних питань, завданням якого буде підтримка і розвиток ************** ОПК країн ЄС, представлення білої книги щодо того, наскільки Європа готова до оборони і захисту від зовнішньої агресії. (європейська куйня, якою неможливо причинити шкоду ні одному рашисту вбивці)
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07.05.2024 15:41 Відповісти
Вони роблять це з другого грудня 1991 року.
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07.05.2024 15:44 Відповісти
ну то їздіть частіше на інавгурації, визнавайте вибори. На парад пабєди ще сходіть.

А потім жалійтесь, що Європу чимось там заливає ...
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07.05.2024 16:07 Відповісти
То ж відкиньте нарешті всяку демократію ( не до неї зараз , бо на кону поразка західної цивілізації від автократії ) і організуйте русні тотальну інформаційну блокаду .! Введіть цензуру , і заборону для змі - друкувати неперевірену інформацію , фейки , матеріали провокаційного характеру і тд. ,, а за поширення наративів спрямованих на розкол суспільства - зразу за грати нах .
Вчора в західних змі була широко поширена інфа про те що кацапи вже не перевозять військові вантажі керченським мостом , то ж Україні вже мовляв - немає сенсу його руйнувати . Але ж це 100% неправда ,, це - деза , спрямована кацапами на те щоб задурити європейцям голову ,, з метою щоб вони натиснули на Україну і вмовили нас його не обстрілювати .! І все це пройшло в закордонних змі так як так і треба . Чистісінька кацапська деза , в західних змі пройшла як по маслу , і нікому до цього нема діла , ніхто за це не відповість .
Діяти треба , і - надзвичайно жорстко діяти , і навіть нахабно ,, як русня і сама діє . Саме тому вона до речі - й перемагає в інформаційній війні , кратно , і Захід і Україну . Саме тому що діє проти всяких правил , і не переймається тим - хто там , що і як про неї подумає . Її девіз - для достіженья целі всє срєдства хороши . А на Заході девіз і досі - дайош все по правилам .!! пц
І ще - чому от кацапи відрізали той же твіттер наприклад , від доступу до своєї мережі , а твіттер русню не відрізав ? Нєдемократічно кажете , та пофіг на це ? Зате воно діє . Там зараз суцільна вакханалія кацапських ботів і тролів , яку читають по всьому світу , але всім на те начхати , а Маску й поготів .
Досить вже тих безглуздих озабоченостей , курям на сміх ,, треба вже щось починати робити .
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07.05.2024 16:49 Відповісти
 
 