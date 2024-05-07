РФ заливає Європу дезінформацією й маніпуляціями з метою послабити підтримку України, - фон дер Ляєн

Упродовж останніх тижнів спостерігається багато кібератак, дезінформації, гібридних атак, довгострокових шпигунських кампаній, спрямованих проти країн ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Те, що зараз відбувається в Україні і за що борються українські воїни, стосується також нас... Це - війна, в якій йдеться про зміни кордонів в Європі, про європейську війну і знищення незалежності України. Пам’ятаймо, що це також війна з ЄС та усією міжнародною системою, яка діє за принципами", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, Путін прагне до повернення імперій та авторитаризму.

"Він хоче панувати на нашому континенті, і це не якась теоретична загроза, а відкрита ціль, яка ним задекларована", - наголосила президент Єврокомісії.

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Вона додала, що Польща найкраще знає цю загрозу, тому в ЄС мають дослухатися до Варшави.

Як наголосила фон дер Ляєн, зараз Європу заливає дезінформація й маніпуляції з боку Росії, що спрямовані на послабленню підтримки України. Так, упродовж останніх тижнів спостерігається багато кібератак, дезінформації, гібридних атак, довгострокових шпигунських кампаній, спрямованих проти країн ЄС.

"Метою усіх цих атак є розбрат у наших суспільствах, дії зсередини, атакування наших кордонів. Відтак солідарність важлива. Відповідаючи на цю загрозу, я завжди підтримую ЄС, оскільки саме Євросоюз буде готовий захищати наше верховенство права, захищаючи Україну і Європу", - наголосила президентка Єврокомісії.

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Крім того, вона запевнила, що Європа підтримуватиме Україну так довго, як це буде необхідно. І у випадку переобрання на цю посаду на наступний термін вона призначить єврокомісара з оборонних питань, завданням якого буде підтримка і розвиток найсучаснішого ОПК країн ЄС, представлення білої книги щодо того, наскільки Європа готова до оборони і захисту від зовнішньої агресії.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО повідоміли, що у травні РФ має намір застосували трирівневий план дестабілізації України. Він поєднує у собі перевагу на полі бою, дезінформаційну кампанію в Україні та ізоляцію на міжнародній арені.