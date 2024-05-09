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Новини Війна
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Маємо зробити все, щоб якнайшвидше завершити війну. Для РФ мішень - уся Європа, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Наразі мішенню РФ у війні проти України є не лише наша держава, а вся об’єднана Європа.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час другого Міжнародного саміту міст і регіонів, у якому взяв участь разом із президентом Європарламенту Робертою Мецолою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Маємо зробити все, щоб якнайшвидше завершити (і завершити справедливо!) цю російську війну, яка триває на території України, але ставить своєю мішенню всю Європу, європейську єдність, весь європейський проєкт", - заявив Зеленський.

Зеленський про день Європи в Україні

Глава держави також зауважив, що сьогодні Україна відзначає День Європи - "об’єднаної Європи, заснованої на праві і співпраці".

"За достатньо короткий період, буквально за час життя кількох поколінь, Європа змінилась, змінилась докорінно. Континент, який був джерелом конфліктів, джерелом протиріч, став однією з найбільш надійних глобальних опор мирного співжиття націй і справжньої поваги до людського життя. Саме це є результатом європейської єдності, верховенства права у Європі", - наголосив він.

Також президент зауважив, що торік Україна вперше на загальнодержавному рівні відзначила День Європи 9 травня - наступного дня після відзначення річниці спільної для європейських народів перемоги над нацизмом.

Також читайте: Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич візьме участь у Саміті миру в Швейцарії, - Зеленський

Вирішальний час для Європи

"Ми маємо завжди пам’ятати: коли Європа розділена, коли Європою правлять страх, гордощі і несправедливість, коли лідерам Європи не вистачає рішучості, а вороги Європи дозволяють собі забути межі моралі та права, мир руйнується, і руйнується дуже швидко. І тоді потрібні колосальні зусилля, щоб мир повернути. Зараз для Європи точно такий же вирішальний час, який був, тоді, коли сучасний проєкт об’єднаної та мирної Європи лише починався", - наголосив Зеленський.

За його словами, сьогодні повага до кожного народу і кожної спільноти "мають таке саме фундаментальне значення для життя поколінь після нас, як значить для нас зараз взаємодія європейців після завершення Другої світової війни".

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Автор: 

Європа (1793) Зеленський Володимир (23715)


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Топ коментарі
+11
Поклади асфальт, зніми 3 лінії оборони як в Маріуполі, убий все ВПК - може поможе, а як ні - зніми відосик
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09.05.2024 13:14
+7
Ось реакція клоуна на те, коли йому вручили повістку коли він ще не був президентом.
Потім мудрий нарід його вибрав президентом.
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)

Тепер цей клоун рулить державою. Чогось розумного від нього сподіватись не варто.
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09.05.2024 13:17
+7
йди вже собі, неповносправний ти наш в.о. президента, не болтайся поміж ніг у людей... залиш справу оборони України дорослим...
остпздв вже, пустопорожня балаболка, зрадник, мародер... скільки людей загинуло, життів поламано через дитячу (чи злочинну) безтурботність, закомплексованість, природню тупість та жлобство...
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09.05.2024 13:24
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Поклади асфальт, зніми 3 лінії оборони як в Маріуполі, убий все ВПК - може поможе, а як ні - зніми відосик
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09.05.2024 13:14 Відповісти
"Завершити війну". А де ж ділася перемога, кордони 91 року, кава в Криму? Що таке, відосиками вигравати війни виявилося неможливо, а на щось інше ваша тупорила шобла просто не здатна?
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09.05.2024 13:16 Відповісти
Ось реакція клоуна на те, коли йому вручили повістку коли він ще не був президентом.
Потім мудрий нарід його вибрав президентом.
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU Зеленський читає свою повістку у 2014 році monika (youtube.com)

Тепер цей клоун рулить державою. Чогось розумного від нього сподіватись не варто.
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09.05.2024 13:17 Відповісти
Огидно, тепер найвища плата за 2019 і цьому немає можливості покласти край у законній спосіб. Але ніхто із 73 навіть не те що думати про це не хотіли, а навіть чути
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09.05.2024 13:27 Відповісти
Між "маємо зробити", "зробимо" і "зробили" просто нездоланна "зелена" прірва...
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09.05.2024 13:21 Відповісти
йди вже собі, неповносправний ти наш в.о. президента, не болтайся поміж ніг у людей... залиш справу оборони України дорослим...
остпздв вже, пустопорожня балаболка, зрадник, мародер... скільки людей загинуло, життів поламано через дитячу (чи злочинну) безтурботність, закомплексованість, природню тупість та жлобство...
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09.05.2024 13:24 Відповісти
валодінька дурачок. Йому як нікому підходить - Что ни делает дурак, Все он делает не так.
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09.05.2024 13:24 Відповісти
Ти мав би зробити все щоб війна не розпочалась а за фактом ти прогундосив країну.
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09.05.2024 13:50 Відповісти
Дуже сподіваюся, що ця зелена амеба не встигне просто втікти.
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09.05.2024 13:52 Відповісти
і саме тому воєнні благають про бпла, старлінки, генератори, автівки,
саме тому не можемо знайти 3 ярда баксів від правління МО резніком
і тому зняті з посад біля 20 бойових генералів.
і саме це що я написав приближує перемогу???
чи щось інше???
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09.05.2024 14:20 Відповісти
Ти, падла неголена, повинен був зробити ВСЕ шоб вона не почалась у повномаштабному розміру, але ти, гнида, тількі крав, брехав, жрав та срав, ну ище намагався мститись патриотам. Шоб тобі за це повилазило, мразота неголена.
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09.05.2024 15:28 Відповісти
Перечитую абсолютно всі заголовки новин.Часом такі заголовки є дуже розумними чи змістовними,аж поки вкінці не написаний автор вислову(
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09.05.2024 15:47 Відповісти
Банальний піздьож, саме для лохторату.
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09.05.2024 16:05 Відповісти
 
 