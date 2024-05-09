Маємо зробити все, щоб якнайшвидше завершити війну. Для РФ мішень - уся Європа, - Зеленський

Наразі мішенню РФ у війні проти України є не лише наша держава, а вся об’єднана Європа.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час другого Міжнародного саміту міст і регіонів, у якому взяв участь разом із президентом Європарламенту Робертою Мецолою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Маємо зробити все, щоб якнайшвидше завершити (і завершити справедливо!) цю російську війну, яка триває на території України, але ставить своєю мішенню всю Європу, європейську єдність, весь європейський проєкт", - заявив Зеленський.

Зеленський про день Європи в Україні

Глава держави також зауважив, що сьогодні Україна відзначає День Європи - "об’єднаної Європи, заснованої на праві і співпраці".

"За достатньо короткий період, буквально за час життя кількох поколінь, Європа змінилась, змінилась докорінно. Континент, який був джерелом конфліктів, джерелом протиріч, став однією з найбільш надійних глобальних опор мирного співжиття націй і справжньої поваги до людського життя. Саме це є результатом європейської єдності, верховенства права у Європі", - наголосив він.

Також президент зауважив, що торік Україна вперше на загальнодержавному рівні відзначила День Європи 9 травня - наступного дня після відзначення річниці спільної для європейських народів перемоги над нацизмом.

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Вирішальний час для Європи

"Ми маємо завжди пам’ятати: коли Європа розділена, коли Європою правлять страх, гордощі і несправедливість, коли лідерам Європи не вистачає рішучості, а вороги Європи дозволяють собі забути межі моралі та права, мир руйнується, і руйнується дуже швидко. І тоді потрібні колосальні зусилля, щоб мир повернути. Зараз для Європи точно такий же вирішальний час, який був, тоді, коли сучасний проєкт об’єднаної та мирної Європи лише починався", - наголосив Зеленський.

За його словами, сьогодні повага до кожного народу і кожної спільноти "мають таке саме фундаментальне значення для життя поколінь після нас, як значить для нас зараз взаємодія європейців після завершення Другої світової війни".

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