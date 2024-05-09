Путин не собирается останавливаться, он в информационном аквариуме, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин не собирается останавливаться в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил на брифинге после переговоров с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

"Мы должны защитить Украину. Это наше будущее и независимость. Путин не собирается останавливаться. Он в этом информационном аквариуме, в этом выстроенном его спецслужбами мире, он живет в нем", - сказал президент.

По словам Зеленского, иногда некоторые представители разных стран подтверждают, что санкции не такие мощные.

"Они находят форматы, как их избегать. Они даже идут на инаугурацию человека. ... Мы боремся за всю Украину, мы являемся частью Европы, поэтому мы боремся за себя и за Европу", - подытожил он.

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