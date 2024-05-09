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Новости Война
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Путин не собирается останавливаться, он в информационном аквариуме, - Зеленский

путін

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин не собирается останавливаться в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил на брифинге после переговоров с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

"Мы должны защитить Украину. Это наше будущее и независимость. Путин не собирается останавливаться. Он в этом информационном аквариуме, в этом выстроенном его спецслужбами мире, он живет в нем", - сказал президент.

По словам Зеленского, иногда некоторые представители разных стран подтверждают, что санкции не такие мощные.

"Они находят форматы, как их избегать. Они даже идут на инаугурацию человека. ... Мы боремся за всю Украину, мы являемся частью Европы, поэтому мы боремся за себя и за Европу", - подытожил он.

Также читайте: Другие народы также заслуживают быть в Евросоюзе. Это касается и Грузии, и Беларуси, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) путин владимир (31218)


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Топ комментарии
+10
Парад был в маскве, а штырит зеленского скучает наверно по белокаменной
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09.05.2024 16:12
+7
Якщо ви бореться за Європу, Володимире Олександровичу, то де європейські війська на території України? Чому до сих пір ви не залучили пілотів армій ЄС до бомбардування росіян навіть в межах України? Соромно виголошувати такі заяви в інтернет і при цьому нічого не робити для їх здійснення.
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09.05.2024 16:13
+7
Потрібно просто заглянути в очі путлеру і розповісти йому правду.
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09.05.2024 16:13
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Заберіть в нього сосну.
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09.05.2024 16:08 Ответить
Він в зоопарку недолюдеи - все він знає
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09.05.2024 16:09 Ответить
Парад был в маскве, а штырит зеленского скучает наверно по белокаменной
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09.05.2024 16:12 Ответить
Якщо ви бореться за Європу, Володимире Олександровичу, то де європейські війська на території України? Чому до сих пір ви не залучили пілотів армій ЄС до бомбардування росіян навіть в межах України? Соромно виголошувати такі заяви в інтернет і при цьому нічого не робити для їх здійснення.
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09.05.2024 16:13 Ответить
Потрібно просто заглянути в очі путлеру і розповісти йому правду.
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09.05.2024 16:13 Ответить
Це Зеленскому сценаристи з Банкової написали, щоб з нього самого поржати?
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09.05.2024 16:13 Ответить
Как говорится не сцы в аквариум, а то доведется воды напиться
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09.05.2024 16:22 Ответить
Хотя может там было не в аквариуме, а в вакууме, просто гнусавый наркоман, как всегда все перепутал
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09.05.2024 16:23 Ответить
Це вже і не дивно, що цензорята продалися з патрохами дЄрмаку і його ЗЄльоной кампанії! Тьху на вас продажне плем'я!
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09.05.2024 16:17 Ответить
очень заметно, раньше гнобили порошенко, а теперь это кумир, наверное причина очень явная, везде бизнес и бабло
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09.05.2024 16:24 Ответить
Це ви дуже точно помітили. Їм похер кого гнобити - більша половина швондерів, у решти робота така. Сіють невинність та агресію.
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09.05.2024 16:56 Ответить
ну канешна в вакууме- у него же нет марахвона, зато украинский народ всю правду знает, благодаря марахвону
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09.05.2024 16:23 Ответить
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09.05.2024 16:39 Ответить
Пробулткав ЗЄ з акваріума, у якому його тримає Єрмак.
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09.05.2024 16:44 Ответить
"Путін не збирається зупинятися, він в інформаційному акваріумі"-сказав той,що не вилазить з теплої ванночки ФСБшниці Наташі Мосейчук
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09.05.2024 16:53 Ответить
А зеленський хіба не жабка в інформаційному акваріумі єрмаків-подоляків? Йому щось пишуть - він щось квакає!
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09.05.2024 16:55 Ответить
Бубачка вакуум з акваріумом переплутав,чи шо?
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09.05.2024 17:14 Ответить
То він по собі міряє: думає, якщо воно в акваріумі з теплою водою від дєрьмака, то і ботоксне також.
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09.05.2024 17:34 Ответить
обидва вови ********** акваріум, сумно мля....
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09.05.2024 19:25 Ответить
А сам плеває в теплій ванні яку д'єрмак і К° організував.
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09.05.2024 19:54 Ответить
А ішак в якому акваріумі?
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09.05.2024 20:57 Ответить
 
 