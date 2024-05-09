Путін не збирається зупинятися, він в інформаційному акваріумі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін не збирається зупинятися у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на брифінгу після переговорів із президентом Європарламенту Робертою Мецолою.

"Ми повинні захистити Україну. Це наше майбутнє і незалежність. Путін не збирається зупинятися. Він у цьому інформаційному акваріумі, в цьому збудованому його спецслужбами світі, він живе в ньому", - сказав президент.

За словами Зеленського, іноді деякі представники різних країн підтверджують, що санкції не такі потужні

"Вони знаходять формати, як їх уникати. Вони навіть ідуть на інавгурацію людини. ... Ми боремося за всю Україну, ми є частиною Європи, тому ми боремося за себе і за Європу", - підсумував він.

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