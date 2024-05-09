УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11643 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 274 23

Путін не збирається зупинятися, він в інформаційному акваріумі, - Зеленський

путін

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін не збирається зупинятися у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив на брифінгу після переговорів із президентом Європарламенту Робертою Мецолою.

"Ми повинні захистити Україну. Це наше майбутнє і незалежність. Путін не збирається зупинятися. Він у цьому інформаційному акваріумі, в цьому збудованому його спецслужбами світі, він живе в ньому", - сказав президент.

За словами Зеленського, іноді деякі представники різних країн підтверджують, що санкції не такі потужні

"Вони знаходять формати, як їх уникати. Вони навіть ідуть на інавгурацію людини. ... Ми боремося за всю Україну, ми є частиною Європи, тому ми боремося за себе і за Європу", - підсумував він.

Також читайте: Інші народи також заслуговують бути в Євросоюзі. Це стосується і Грузії, і Білорусі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) путін володимир (23766)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Парад был в маскве, а штырит зеленского скучает наверно по белокаменной
показати весь коментар
09.05.2024 16:12
+7
Якщо ви бореться за Європу, Володимире Олександровичу, то де європейські війська на території України? Чому до сих пір ви не залучили пілотів армій ЄС до бомбардування росіян навіть в межах України? Соромно виголошувати такі заяви в інтернет і при цьому нічого не робити для їх здійснення.
показати весь коментар
09.05.2024 16:13
+7
Потрібно просто заглянути в очі путлеру і розповісти йому правду.
показати весь коментар
09.05.2024 16:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заберіть в нього сосну.
показати весь коментар
09.05.2024 16:08 Відповісти
Він в зоопарку недолюдеи - все він знає
показати весь коментар
09.05.2024 16:09 Відповісти
Парад был в маскве, а штырит зеленского скучает наверно по белокаменной
показати весь коментар
09.05.2024 16:12 Відповісти
Якщо ви бореться за Європу, Володимире Олександровичу, то де європейські війська на території України? Чому до сих пір ви не залучили пілотів армій ЄС до бомбардування росіян навіть в межах України? Соромно виголошувати такі заяви в інтернет і при цьому нічого не робити для їх здійснення.
показати весь коментар
09.05.2024 16:13 Відповісти
Потрібно просто заглянути в очі путлеру і розповісти йому правду.
показати весь коментар
09.05.2024 16:13 Відповісти
Це Зеленскому сценаристи з Банкової написали, щоб з нього самого поржати?
показати весь коментар
09.05.2024 16:13 Відповісти
Как говорится не сцы в аквариум, а то доведется воды напиться
показати весь коментар
09.05.2024 16:22 Відповісти
Хотя может там было не в аквариуме, а в вакууме, просто гнусавый наркоман, как всегда все перепутал
показати весь коментар
09.05.2024 16:23 Відповісти
Це вже і не дивно, що цензорята продалися з патрохами дЄрмаку і його ЗЄльоной кампанії! Тьху на вас продажне плем'я!
показати весь коментар
09.05.2024 16:17 Відповісти
очень заметно, раньше гнобили порошенко, а теперь это кумир, наверное причина очень явная, везде бизнес и бабло
показати весь коментар
09.05.2024 16:24 Відповісти
Це ви дуже точно помітили. Їм похер кого гнобити - більша половина швондерів, у решти робота така. Сіють невинність та агресію.
показати весь коментар
09.05.2024 16:56 Відповісти
ну канешна в вакууме- у него же нет марахвона, зато украинский народ всю правду знает, благодаря марахвону
показати весь коментар
09.05.2024 16:23 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2024 16:39 Відповісти
Пробулткав ЗЄ з акваріума, у якому його тримає Єрмак.
показати весь коментар
09.05.2024 16:44 Відповісти
"Путін не збирається зупинятися, він в інформаційному акваріумі"-сказав той,що не вилазить з теплої ванночки ФСБшниці Наташі Мосейчук
показати весь коментар
09.05.2024 16:53 Відповісти
А зеленський хіба не жабка в інформаційному акваріумі єрмаків-подоляків? Йому щось пишуть - він щось квакає!
показати весь коментар
09.05.2024 16:55 Відповісти
Бубачка вакуум з акваріумом переплутав,чи шо?
показати весь коментар
09.05.2024 17:14 Відповісти
То він по собі міряє: думає, якщо воно в акваріумі з теплою водою від дєрьмака, то і ботоксне також.
показати весь коментар
09.05.2024 17:34 Відповісти
обидва вови ********** акваріум, сумно мля....
показати весь коментар
09.05.2024 19:25 Відповісти
А сам плеває в теплій ванні яку д'єрмак і К° організував.
показати весь коментар
09.05.2024 19:54 Відповісти
А ішак в якому акваріумі?
показати весь коментар
09.05.2024 20:57 Відповісти
 
 