Інші народи також заслуговують бути в Євросоюзі. Це стосується і Грузії, і Білорусі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що розширення Євросоюзу має стосуватися не тільки України.
Про це глава держави заявив на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Президент наголосив, що Україна чекає на кроки ЄС для початку переговорів про вступ. Водночас він зазначив, що розширення має стосуватися й інших європейських держав.
"Ми виконали всі умови для того, щоби у червні була затверджена переговорна рамка і реально почалися перемовини про вступ України до Євросоюзу. Так само важливо, щоби для інших народів, які заслуговують бути в Євросоюзі – європейська єдність дійсно працювала, щоби вони теж реалізували свій кандидатський статус", - сказав Зеленський.
Кого Зеленський бачить у складі майбутнього ЄС.
"Європа – це і Балкани, і Молдова, і буде обов’язково день Європи для Грузії і день Європи для Білорусі", - пояснив він.
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Знищили залишки судової системи наприклад? Тоді так, "справились"
Всі його вчинки вказують на те, що він сам і є промосковським агентом і корупціонером.
А ще є такий феномен, коли люди самі знищили свою мову за 35 років.
Інші подібні приклади ще треба пошукати.
Ще сам навіть не біля порога, а вже інших в ЕС приймає...
Больше Европе от Украины ничего не надо.
ЕС (Германия и Франция) создали ЕС для расширения СВОИХ рынков сбыта и уничтожения СВОИХ конкурентов.
Для интереса посмотрите какая ниша отведена для Болгарии.
Я думаю навіть божевільні уже мають знати хто такий Зеленський і Ермак - наші могильники. Він тут щоб знищити етнос до 0. Да Вова?
Тай взагалі тобі пора ''на вихід'', ти прострочений!
всі школи україни, заставлені його бюстами.
вдячний народ, складає вірші та пісні.
Усіх запрошує!