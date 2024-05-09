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Новини
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Інші народи також заслуговують бути в Євросоюзі. Це стосується і Грузії, і Білорусі, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що розширення Євросоюзу має стосуватися не тільки України.

Про це глава держави заявив на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Президент наголосив, що Україна чекає на кроки ЄС для початку переговорів про вступ. Водночас він зазначив, що розширення має стосуватися й інших європейських держав.

"Ми виконали всі умови для того, щоби у червні була затверджена переговорна рамка і реально почалися перемовини про вступ України до Євросоюзу. Так само важливо, щоби для інших народів, які заслуговують бути в Євросоюзі – європейська єдність дійсно працювала, щоби вони теж реалізували свій кандидатський статус", - сказав Зеленський.

Кого Зеленський бачить у складі майбутнього ЄС.

"Європа – це і Балкани, і Молдова, і буде обов’язково день Європи для Грузії і день Європи для Білорусі", - пояснив він.

Також читайте: 2030 рік - це цілком реальна дата вступу України до Євросоюзу, - посол ЄС Матернова

Автор: 

Білорусь (7925) Грузія (1843) Зеленський Володимир (23715) членство в ЄС (1232)


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Топ коментарі
+23
Нє, ну смішно, їй Богу. Самого ще ніхто туди не взяв і не відомо чи візьме з його корупцією. Гадаю, що Молдова буде в ЄС раніше нас
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09.05.2024 15:44
+19
Краще думай про Україну і очисть від промосковської агентури і корупціонерів, а не про фашиську маріонеткову білорусь ,чи може вже Україна вже в ЄС.?
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09.05.2024 15:46
+14
Накурився
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09.05.2024 15:40
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та хто ми такіі бєс бєларуссіі!!
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09.05.2024 15:40 Відповісти
Накурився
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09.05.2024 15:40 Відповісти
Выпьем за любовь
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09.05.2024 16:00 Відповісти
Нє, ну смішно, їй Богу. Самого ще ніхто туди не взяв і не відомо чи візьме з його корупцією. Гадаю, що Молдова буде в ЄС раніше нас
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09.05.2024 15:44 Відповісти
Цікаво, які це "умови" ми виконали (по словам зеленої амьоби)?
Знищили залишки судової системи наприклад? Тоді так, "справились"
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09.05.2024 16:01 Відповісти
Публічні закупівлі та фінансовий контроль )))
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09.05.2024 16:19 Відповісти
Народи, можливо, що й так, а от населення - ні.
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09.05.2024 15:45 Відповісти
Краще думай про Україну і очисть від промосковської агентури і корупціонерів, а не про фашиську маріонеткову білорусь ,чи може вже Україна вже в ЄС.?
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09.05.2024 15:46 Відповісти
І тут Остапа понесло,дійсно наче ми вже там.
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09.05.2024 15:49 Відповісти
"очисть від промосковської агентури і корупціонерів"
Всі його вчинки вказують на те, що він сам і є промосковським агентом і корупціонером.
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09.05.2024 16:03 Відповісти
Просто інтересно, что такое фашізм? Он точно есть в Беларусі?
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09.05.2024 18:41 Відповісти
Ні, у вас є бульбізм. І лукашизм.

А ще є такий феномен, коли люди самі знищили свою мову за 35 років.

Інші подібні приклади ще треба пошукати.
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09.05.2024 20:00 Відповісти
Мову знiшчылi за 500 лят. В Украiне, той шо под рашкой будзе так сама.
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09.05.2024 22:43 Відповісти
Так уже ш очистили? Залужного и 16 генералов убрали. Червинского в тюрьму посадили. Это ж не то что "фашисткая Беларусь". К стате не фашистская, а комунистическая. А то со времен совка пропаганда втоптала вам в голову фашизм плохо, а комунизм на счету которого миллионы невинных жертв, это хорошо. Вы жертва комунизма продолжаете винить во всем фашистов. Парадокс. Итальянцы и Испанцы о фашизме плохо не высказываются, да и для Германии он был хорош. А вот коммунизм( идеология марксизма) натворил массу преступлений в Украине и Беларуси.
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09.05.2024 22:59 Відповісти
А це чучело вже в глюках у ЄС? Нас ніхто ще туди не взяв, щоб воно квакало про інші народи.
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09.05.2024 15:47 Відповісти
так у нього і війна давно закінчилась
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09.05.2024 16:44 Відповісти
Забув додати расію і оман !
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09.05.2024 15:47 Відповісти
Красава.
Ще сам навіть не біля порога, а вже інших в ЕС приймає...
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09.05.2024 15:48 Відповісти
Ваша морква для віслюка! Ваша Еуроунія потрібна УКРАЇНІ, як і срана кацапія. Якби ви переїхали самі і залишили український нарід у спокої, ото б самий найкращий прожект для бідолахи був би!
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09.05.2024 15:49 Відповісти
Сходи *****. Європі Україна не потрібна особливо, а ось для України вони критично важлива.
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09.05.2024 16:10 Відповісти
Рапс для производства биотоплива.
Больше Европе от Украины ничего не надо.
ЕС (Германия и Франция) создали ЕС для расширения СВОИХ рынков сбыта и уничтожения СВОИХ конкурентов.
Для интереса посмотрите какая ниша отведена для Болгарии.
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09.05.2024 22:20 Відповісти
Тобто Грузія яка уже майже область РФ і Білорусь яка передала ВСЮ техніку ВСІ **********, з якої запускають ракети і населення якої в 3 зміни паше на оборонку РФ теж має бути в ЕС?

Я думаю навіть божевільні уже мають знати хто такий Зеленський і Ермак - наші могильники. Він тут щоб знищити етнос до 0. Да Вова?
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09.05.2024 15:49 Відповісти
Ви пропонуєте судити еврея за геноцид ?!! Давно пора!
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09.05.2024 15:53 Відповісти
мені чхати хто він ентнічно і в якого бога вірить і чи вірить що Христос син бога чи ні - мені важливо що він ВСЕ робить щоб українці счезли і лишились лише на сторінках історії
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09.05.2024 15:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LLPAlJsPs0I
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09.05.2024 15:53 Відповісти
Беларуси? Он чо ваще ***** поехавшее
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09.05.2024 15:58 Відповісти
Ахах ... Очишуеть... Украина ещё никуда не вступила, но он уже о чем - то рассуждает.
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09.05.2024 15:58 Відповісти
Козліна зелена, ти Україну спочатку в ЄС заведи, а вже потім будеш про інших турбуватися! І не про бульбашів! Це вороги! Вони на стороні *уйла!
Тай взагалі тобі пора ''на вихід'', ти прострочений!
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09.05.2024 16:00 Відповісти
Откуда такие данные? Расейское ФСБ тебе методичку передало? 4000 политзаключенных на сегодняшний момент в Беларуси. около 200 000 политбеженцев уехало с 2020 года из-за преследований. В стране действуют росейские спеслужбы и за перепост сообщения дают 4 года колонии. Со своими росейскими кротами рзберитесь для начала.
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09.05.2024 22:49 Відповісти
я так розумію, в своїй голові, воно, вже всіх перемогло і всюди вступило.
всі школи україни, заставлені його бюстами.
вдячний народ, складає вірші та пісні.
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09.05.2024 16:03 Відповісти
Вже взападло й коментувати цей *******
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09.05.2024 16:05 Відповісти
Ну а кацапів забув. Давай до купи. Ми ше браття. Лютий треш!
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09.05.2024 16:06 Відповісти
І тут Остапа понесло
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09.05.2024 16:13 Відповісти
зеленському явно потрібно щось змінити у власному житті - або препарат, або дозу зменшити!
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09.05.2024 16:19 Відповісти
Пане зЄ, а народу гагаузіі можна в Євросоюз?
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09.05.2024 16:37 Відповісти
Дивно, що цей ватний уйобок Роісю у Євросоюз не пропонує.
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09.05.2024 16:47 Відповісти
Широка душа наш рідний през!
Усіх запрошує!
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09.05.2024 16:50 Відповісти
Должны заслужить. Как собака кость. Никакой гордости.
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09.05.2024 16:52 Відповісти
З таким глобальним мисленням гіганту мислі пора балотуватись в президенти ЄС, а то і Всесвіту
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09.05.2024 17:17 Відповісти
В ЄС приймають не народи, а держави, які мають притомну владу
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09.05.2024 17:24 Відповісти
Народи заслуговують, але не влади. Але, нажаль, прийняти в ЄС народ без влади неможливо. Буде нова влада, то і Україна буде в ЄС
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09.05.2024 17:47 Відповісти
Ублюдка поплавило остаточно.
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09.05.2024 18:26 Відповісти
Нема спокою ї#банутому...
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09.05.2024 18:56 Відповісти
Кошмар. Як він рашку оминув?
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09.05.2024 21:01 Відповісти
А на что вы жалуетесь? Вы его сами выбирали, никто вам его не навязал. Порошенко и Залужный это не то. А вот Зеленский и Сырский заслужили решать судьбу страны.
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09.05.2024 22:52 Відповісти
 
 