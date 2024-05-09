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Новини
2 042 18

2030 рік - це цілком реальна дата вступу України до Євросоюзу, - посол ЄС Матернова

Матернова сказала, коли Україна може вступити до ЄС

Посол Євросоюзу Катаріна Матернова вважає, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.

Про це вона заявила в інтерв'ю 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, прогнозувати, коли точно Україна стане членом ЄС - це те саме, що дивитися в кришталеву кулю для передбачень.

"З огляду на мої власні спостереження, на життя в Києві, на взаємодію з українською владою, представниками бізнесу та медіа, а також зважаючи на процес розширення в минулому, який я добре знаю, я вважаю, що 2030 рік – це цілком реальна дата", - пояснила дипломат.

За словами Матернової, війна має великий вплив, так само як і прогрес стосовно реформ.

"Але я гадаю, що у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, ця дата цілком нормальна", - додала посол ЄС.

Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що переговори про членство України в ЄС можуть початися ще до кінця червня.

Також читайте: Україна може до кінця року отримати прибуток від заморожених активів Росії, - посол ЄС Матернова

Автор: 

членство в ЄС (1232) Євросоюз (13341) Матернова Катаріна (69)


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Топ коментарі
+5
зараз лусну. морква все ближче
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09.05.2024 15:05
+5
Дожити б Україні …
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09.05.2024 15:07
+4
******* - надіялись в 2040 а тут такии приємнии нежданчик
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09.05.2024 15:08
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зараз лусну. морква все ближче
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09.05.2024 15:05 Відповісти
Головне, щоб москва була все далі...
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09.05.2024 15:07 Відповісти
Дожити б Україні …
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09.05.2024 15:07 Відповісти
2030? - у нас з 2022 до 2024 населення впало з 44 млн до 30 - і того мінус 14 млн за 2 роки. Порахуйте скільки буде в 2030
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09.05.2024 15:08 Відповісти
а ви думаєте вступ до ЄС зупинить еміграцію з України? навпаки, досвід наших сусідів показує, що після вступу до ЕС еміграція посилюється, бо роботу легше отримати в більш заможних країнах. Але з іншого боку, той же досвід показує, що можна побудувати нормальну країну і після зменшення населення (якщо влада нормальна, ага)...
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09.05.2024 16:45 Відповісти
******* - надіялись в 2040 а тут такии приємнии нежданчик
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09.05.2024 15:08 Відповісти
"Наконец-то появился свет в конце туннеля, вот только туннель, ****, не заканчивается. "
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09.05.2024 15:10 Відповісти
Невже зеленський так зачепився на два терміни ?
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09.05.2024 15:10 Відповісти
Бла-бла-бла....
А в яких кордонах Україна вступить в ЄС ? Угорщина, Словакія, та ж сама Польща і багато інших країн точно не будуть проти ?
А європейцям на території ЄС потрібна війна ?
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09.05.2024 15:22 Відповісти
5,5 років це норм. Країни ЄС приблизно так і проходили цей термін. Інша справа чи це не чергова обіцянка...
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09.05.2024 15:23 Відповісти
2030 рік - це цілком реальна дата вступу України до Євросоюзу, - посол ЄС Матернова АЛЕ ЦІЛКОМ РЕАЛЬНА ЧЕРГОВА ГНИЛА 3,14СДЬОЖ ГЕЙРОПЕЙСЬКИХ АФЕРИСТІВ..
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09.05.2024 15:27 Відповісти
Будь-які "прогнози" до закінчення війни є беззмістовним балабольством. Якщо враховувати безпрецедентну корупцію та тупість українського народу (ну обрали ж блазня під час війни!) то в ЄС таких якими ми є сьогодні, а будемо ще гіршими у 2030 році!, не запросять. Будуть "водити" 40 років як Моїсей жидів в пустелі. Тих хто здатний працювати заберуть до себе, а нам спихнуть небажану і паразитичну квоту емігрантів з Сирії та Африки. Наше майбутнє "проєвропейський неоколоніалізм" - наддорогі кредити, наддешева робоча сила і корумпована влада яка буде забезпечувати апетити "інвесторів". ЄС, схоже, влаштовує "сіра бамперна зона" шириною в 500 км вздовж кордону з ***********. Якщо воювати з кацапами тими методами та засобами якими ми воюємо сьогодні під керівництвом "зелених" злиднів то саме цим і закінчиться - будинок профспілок перебудують в мечеть з височенним мінаретом, Поштамт в синагогу з менорою на вході, а замість фонтану встановлять на площі Незалежності сцену для трьох бандуристів які будуть співати тужливі українські пісні про те як українці просрали власну країну...
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09.05.2024 15:31 Відповісти
2130
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09.05.2024 15:37 Відповісти
Песиміст баче тільки тунель, оптиміст баче тунель і світло в кінці нього , а реаліст баче тунель , світло і потяг який летить на нього.
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09.05.2024 15:41 Відповісти
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09.05.2024 15:42 Відповісти
Воно трохи нагадує як розповідали байки про побудову соціалізму в СРСР. Тоді теж казки розповідали про побудову соціалізму і як стані всім гарно тоді жити. Часи змінилися тепер замість соціалізму рух в ЄС.
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09.05.2024 15:59 Відповісти
Мы можем вступить разве что только в гавно. В зеленое гавно. Какая-то ****** для наивных и малолетних
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09.05.2024 16:17 Відповісти
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09.05.2024 16:21 Відповісти
 
 