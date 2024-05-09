2030 рік - це цілком реальна дата вступу України до Євросоюзу, - посол ЄС Матернова

Посол Євросоюзу Катаріна Матернова вважає, що Україна може вступити до ЄС у 2030 році.

Про це вона заявила в інтерв'ю 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, прогнозувати, коли точно Україна стане членом ЄС - це те саме, що дивитися в кришталеву кулю для передбачень.

"З огляду на мої власні спостереження, на життя в Києві, на взаємодію з українською владою, представниками бізнесу та медіа, а також зважаючи на процес розширення в минулому, який я добре знаю, я вважаю, що 2030 рік – це цілком реальна дата", - пояснила дипломат.

За словами Матернової, війна має великий вплив, так само як і прогрес стосовно реформ.

"Але я гадаю, що у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, ця дата цілком нормальна", - додала посол ЄС.

Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що переговори про членство України в ЄС можуть початися ще до кінця червня.

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