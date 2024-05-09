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Новости
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2030 год – это вполне реальная дата вступления Украины в Евросоюз, - посол ЕС Матернова

Матернова сказала, коли Україна може вступити до ЄС

Посол Евросоюза Катарина Матернова считает, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

Об этом она заявила в интервью 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, прогнозировать, когда точно Украина станет членом ЕС - это то же самое, что смотреть в хрустальный шар для предсказаний.

"Учитывая мои собственные наблюдения, на жизнь в Киеве, на взаимодействие с украинской властью, представителями бизнеса и медиа, а также учитывая процесс расширения в прошлом, который я хорошо знаю, я считаю, что 2030 год - это вполне реальная дата", - пояснила дипломат.

По словам Матерновой, война имеет большое влияние, так же как и прогресс в отношении реформ.

"Но я думаю, что в этой абсолютно непредсказуемой геополитической среде, в которой мы живем сегодня, эта дата вполне нормальная", - добавила посол ЕС.

Напомним, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться еще до конца июня.

Также читайте: Украина может до конца года получить прибыль от замороженных активов России, - посол ЕС Матернова

Автор: 

членство в ЕС (999) Евросоюз (17076) Матернова Екатерина (53)


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Топ комментарии
+5
зараз лусну. морква все ближче
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09.05.2024 15:05
+5
Дожити б Україні …
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09.05.2024 15:07
+4
******* - надіялись в 2040 а тут такии приємнии нежданчик
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09.05.2024 15:08
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зараз лусну. морква все ближче
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09.05.2024 15:05 Ответить
Головне, щоб москва була все далі...
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09.05.2024 15:07 Ответить
Дожити б Україні …
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09.05.2024 15:07 Ответить
2030? - у нас з 2022 до 2024 населення впало з 44 млн до 30 - і того мінус 14 млн за 2 роки. Порахуйте скільки буде в 2030
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09.05.2024 15:08 Ответить
а ви думаєте вступ до ЄС зупинить еміграцію з України? навпаки, досвід наших сусідів показує, що після вступу до ЕС еміграція посилюється, бо роботу легше отримати в більш заможних країнах. Але з іншого боку, той же досвід показує, що можна побудувати нормальну країну і після зменшення населення (якщо влада нормальна, ага)...
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09.05.2024 16:45 Ответить
******* - надіялись в 2040 а тут такии приємнии нежданчик
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09.05.2024 15:08 Ответить
"Наконец-то появился свет в конце туннеля, вот только туннель, ****, не заканчивается. "
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09.05.2024 15:10 Ответить
Невже зеленський так зачепився на два терміни ?
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09.05.2024 15:10 Ответить
Бла-бла-бла....
А в яких кордонах Україна вступить в ЄС ? Угорщина, Словакія, та ж сама Польща і багато інших країн точно не будуть проти ?
А європейцям на території ЄС потрібна війна ?
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09.05.2024 15:22 Ответить
5,5 років це норм. Країни ЄС приблизно так і проходили цей термін. Інша справа чи це не чергова обіцянка...
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09.05.2024 15:23 Ответить
2030 рік - це цілком реальна дата вступу України до Євросоюзу, - посол ЄС Матернова АЛЕ ЦІЛКОМ РЕАЛЬНА ЧЕРГОВА ГНИЛА 3,14СДЬОЖ ГЕЙРОПЕЙСЬКИХ АФЕРИСТІВ..
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09.05.2024 15:27 Ответить
Будь-які "прогнози" до закінчення війни є беззмістовним балабольством. Якщо враховувати безпрецедентну корупцію та тупість українського народу (ну обрали ж блазня під час війни!) то в ЄС таких якими ми є сьогодні, а будемо ще гіршими у 2030 році!, не запросять. Будуть "водити" 40 років як Моїсей жидів в пустелі. Тих хто здатний працювати заберуть до себе, а нам спихнуть небажану і паразитичну квоту емігрантів з Сирії та Африки. Наше майбутнє "проєвропейський неоколоніалізм" - наддорогі кредити, наддешева робоча сила і корумпована влада яка буде забезпечувати апетити "інвесторів". ЄС, схоже, влаштовує "сіра бамперна зона" шириною в 500 км вздовж кордону з ***********. Якщо воювати з кацапами тими методами та засобами якими ми воюємо сьогодні під керівництвом "зелених" злиднів то саме цим і закінчиться - будинок профспілок перебудують в мечеть з височенним мінаретом, Поштамт в синагогу з менорою на вході, а замість фонтану встановлять на площі Незалежності сцену для трьох бандуристів які будуть співати тужливі українські пісні про те як українці просрали власну країну...
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09.05.2024 15:31 Ответить
2130
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09.05.2024 15:37 Ответить
Песиміст баче тільки тунель, оптиміст баче тунель і світло в кінці нього , а реаліст баче тунель , світло і потяг який летить на нього.
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09.05.2024 15:41 Ответить
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09.05.2024 15:42 Ответить
Воно трохи нагадує як розповідали байки про побудову соціалізму в СРСР. Тоді теж казки розповідали про побудову соціалізму і як стані всім гарно тоді жити. Часи змінилися тепер замість соціалізму рух в ЄС.
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09.05.2024 15:59 Ответить
Мы можем вступить разве что только в гавно. В зеленое гавно. Какая-то ****** для наивных и малолетних
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09.05.2024 16:17 Ответить
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09.05.2024 16:21 Ответить
 
 