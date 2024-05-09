2030 год – это вполне реальная дата вступления Украины в Евросоюз, - посол ЕС Матернова

Посол Евросоюза Катарина Матернова считает, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

Об этом она заявила в интервью 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, прогнозировать, когда точно Украина станет членом ЕС - это то же самое, что смотреть в хрустальный шар для предсказаний.

"Учитывая мои собственные наблюдения, на жизнь в Киеве, на взаимодействие с украинской властью, представителями бизнеса и медиа, а также учитывая процесс расширения в прошлом, который я хорошо знаю, я считаю, что 2030 год - это вполне реальная дата", - пояснила дипломат.

По словам Матерновой, война имеет большое влияние, так же как и прогресс в отношении реформ.

"Но я думаю, что в этой абсолютно непредсказуемой геополитической среде, в которой мы живем сегодня, эта дата вполне нормальная", - добавила посол ЕС.

Напомним, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться еще до конца июня.

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