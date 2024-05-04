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Новости Санкции против России
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Украина может до конца года получить прибыль от замороженных активов России, – посол ЕС Матернова

матернова,катаріна

Украина может получить прибыль от замороженных на Западе российских активов до конца 2024 года.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она рассказала, что прибыль от замороженных активов России составляет около 3 млрд. евро. Страны ЕС уже обсуждают передачу этой суммы в пользу Украины, есть соответствующие предложения.

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"Я надеюсь, что до конца этого года заработанные проценты перейдут в распоряжение Украины", – добавила посол.

Ранее стало известно, что страны G7 больше не обсуждают тотальную конфискацию замороженных активов РФ.

Автор: 

Матернова Екатерина (53) замороженные активы (278)


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Топ комментарии
+5
Обіцянка цяцянка дурневі радість.
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04.05.2024 00:08
+2
пiанiно вона отримае вiд зезедента, а не активи.
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04.05.2024 00:00
+2
Бла-бал-ба і шоколадка (нопатом)...
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04.05.2024 00:18
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пiанiно вона отримае вiд зезедента, а не активи.
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04.05.2024 00:00 Ответить
Тільки зеленим не давайте, а то розікрадуть. Дочекайтеся закінчення війни і тоді дайте, тільки дивіться давайте в надійні руки, які ще не були при владі і не крали. А то ті, хто вже був при владі, все одно вкрадуть і оком не моргнуть.
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04.05.2024 00:04 Ответить
Обіцянка цяцянка дурневі радість.
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04.05.2024 00:08 Ответить
Бла-бал-ба і шоколадка (нопатом)...
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04.05.2024 00:18 Ответить
І це все ? Прибутки ? А тіло залишиться у орків ?
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04.05.2024 01:04 Ответить
5% від всіеі суми? … може отримати…

Яка радісна звістка…
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04.05.2024 01:25 Ответить
Імовірність отримати 5% мала, скоріше 0,5% і то на покриття боргів.
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04.05.2024 06:48 Ответить
Були публікації що вартість відсотків від суми 320-350 міліардів е 3-4%… ( мах 5).
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04.05.2024 10:59 Ответить
Зараз оголошена пропозиція міністрів фінансів G7-

передати рф усі заморожені кошти в обмін на вивід військ з України…
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04.05.2024 01:27 Ответить
Bloomberg: США инициировали новый пакет помощи Украине в $50 млрд
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04.05.2024 05:40 Ответить
Може отримає, а може не отримає...
У чому новина то ?
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04.05.2024 06:46 Ответить
Матернова звиздеть не будет , судя по фамилии
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04.05.2024 06:55 Ответить
06:55

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/4/7454213/ Ночью ПВО уничтожила все 13 "Шахедов", которые запускал враг
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04.05.2024 07:03 Ответить
"ой не шуми луже, ой не свисти друже" - https://censor.net/ua/news/3487777/u_harkovi_shahedy_vdaryly_po_tsyvilniyi_infrastrukturi
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04.05.2024 09:39 Ответить
зебобиков окрім грошей нічого не цикавить.
Де оборонні споруди другої лінії Куп'янського напрямку за Осколом?
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04.05.2024 07:57 Ответить
обещать не значит жениться.....судя по тому как выполняются предыдущие обещания....
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04.05.2024 09:35 Ответить
Україна може до кінця року отримати прибуток від заморожених активів Росії, (висловлювання , без конкретики- чергова фальш і брехня аферистів)
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04.05.2024 09:36 Ответить
Та шо ото за бридятина - отримати чужі гроші - зеленский та йього посіпаки все вкрадуть - навіть не думайте про такі речі.
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04.05.2024 16:10 Ответить
Коли мова йде про майбутній час, особливо подобається слово «може».
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04.05.2024 17:11 Ответить
 
 