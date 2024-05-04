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Украина может до конца года получить прибыль от замороженных активов России, – посол ЕС Матернова
Украина может получить прибыль от замороженных на Западе российских активов до конца 2024 года.
Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она рассказала, что прибыль от замороженных активов России составляет около 3 млрд. евро. Страны ЕС уже обсуждают передачу этой суммы в пользу Украины, есть соответствующие предложения.
"Я надеюсь, что до конца этого года заработанные проценты перейдут в распоряжение Украины", – добавила посол.
Ранее стало известно, что страны G7 больше не обсуждают тотальную конфискацию замороженных активов РФ.
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+5 Людмила Полякова #573716
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Яка радісна звістка…
передати рф усі заморожені кошти в обмін на вивід військ з України…
У чому новина то ?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/4/7454213/ Ночью ПВО уничтожила все 13 "Шахедов", которые запускал враг
Де оборонні споруди другої лінії Куп'янського напрямку за Осколом?