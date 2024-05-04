Украина может до конца года получить прибыль от замороженных активов России, – посол ЕС Матернова

Украина может получить прибыль от замороженных на Западе российских активов до конца 2024 года.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она рассказала, что прибыль от замороженных активов России составляет около 3 млрд. евро. Страны ЕС уже обсуждают передачу этой суммы в пользу Украины, есть соответствующие предложения.

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"Я надеюсь, что до конца этого года заработанные проценты перейдут в распоряжение Украины", – добавила посол.

Ранее стало известно, что страны G7 больше не обсуждают тотальную конфискацию замороженных активов РФ.