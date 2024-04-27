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Посол ЕС Матернова надеется на начало переговоров с Киевом в конце июня: Украина к этому готова

Посол ЄС Катаріна Матернова

Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Посол ЕС Катарина Матернова надеется на их начало в конце июня этого года.

Об этом она заявила в интервью"Украинскому радио", сообщает Цензор.НЕТ.

Матернова отметила, что политический сигнал о начале переговоров с Украиной и Молдовой со стороны ЕС был направлен еще в декабре прошлого года.

"Украина находится на правильном пути, она готова к переговорам", - подчеркнула посол ЕС.

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Она добавила, что, очевидно, остались реформы, которые нужно продолжать. Однако глава представительства ЕС считает, что их можно будет продолжать в течение переговоров о вступлении.

"Поэтому я не могу гарантировать, но могу сказать, что очень надеюсь, что переговоры начнутся в июне", - резюмировала Матернова.

Автор: 

членство в ЕС (997) Матернова (53)


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Краще не потрібно, якщо залишаться всі ці покидьки у керма, які щоб прикрити свою гнилі справи і сутність найголосніше кричать про свій патріотизм і справедливість.
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27.04.2024 11:53 Ответить
Ну з Німеччини видніше звісно.
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27.04.2024 13:45 Ответить
Так. До перемовин Зельоні гаразд. От тільки не до виконання. Шоу наше усьо!
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27.04.2024 12:07 Ответить
Глибока і незакінчена думка…
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27.04.2024 12:16 Ответить
чють не переплутав з маркаровою ...
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27.04.2024 12:08 Ответить
як там ви кажете маркаровський ресторан обзвається в Нью Йорку?
ми з мамкою там поснідаємо!
паспортів не треба, чисто поїсти...
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27.04.2024 12:12 Ответить
а там на мові так ні?
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27.04.2024 12:24 Ответить
Зрозуміло, що з 20 травня цього шобла з приблуд95, не може бути на посадах в органах державного управління, Конституція не дишло, куди повернув, там і «дух закону»…

На час цих подій, в Україні, діючі проукраїнські політичні СИЛИ, а не одноразові гумові вироби від олігархів, ЗОБОВЯЗАНІ ЗФОРМУВАТИ склад Уряду національного спасіння, з метою НЕДОПУЩЕННЯ подальшої руйнації України, за наслідками перебування з 2019 року, Зеленського при посаді та його призначенців!!
Щодо перебуваючих з 2019 року осіб, на посадах в ЦОВВ та ОПУ, провести, за участю представників країн Західних Партнерів, неупереджене та ҐРУНТОВНЕ розслідування щодо їх ОСОБИСТОЇ участі/дій у формуванні обороноздатності України для відбиття московської агресії з 2019 року!!
Кордони України, на цей час, звичайно закриті, не так, як для таких, як трубіцин, шифери-стріляні, приблуд95!!
Слава Україні!
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27.04.2024 12:14 Ответить
«Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні», - резюмувала Матернова Джерело:

"Contra spem spero!» Без надії сподіваюсь!
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27.04.2024 13:39 Ответить
 
 