Посол ЕС Матернова надеется на начало переговоров с Киевом в конце июня: Украина к этому готова
Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Посол ЕС Катарина Матернова надеется на их начало в конце июня этого года.
Об этом она заявила в интервью"Украинскому радио", сообщает Цензор.НЕТ.
Матернова отметила, что политический сигнал о начале переговоров с Украиной и Молдовой со стороны ЕС был направлен еще в декабре прошлого года.
"Украина находится на правильном пути, она готова к переговорам", - подчеркнула посол ЕС.
Она добавила, что, очевидно, остались реформы, которые нужно продолжать. Однако глава представительства ЕС считает, что их можно будет продолжать в течение переговоров о вступлении.
"Поэтому я не могу гарантировать, но могу сказать, что очень надеюсь, что переговоры начнутся в июне", - резюмировала Матернова.
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На час цих подій, в Україні, діючі проукраїнські політичні СИЛИ, а не одноразові гумові вироби від олігархів, ЗОБОВЯЗАНІ ЗФОРМУВАТИ склад Уряду національного спасіння, з метою НЕДОПУЩЕННЯ подальшої руйнації України, за наслідками перебування з 2019 року, Зеленського при посаді та його призначенців!!
Щодо перебуваючих з 2019 року осіб, на посадах в ЦОВВ та ОПУ, провести, за участю представників країн Західних Партнерів, неупереджене та ҐРУНТОВНЕ розслідування щодо їх ОСОБИСТОЇ участі/дій у формуванні обороноздатності України для відбиття московської агресії з 2019 року!!
Кордони України, на цей час, звичайно закриті, не так, як для таких, як трубіцин, шифери-стріляні, приблуд95!!
Слава Україні!
"Contra spem spero!» Без надії сподіваюсь!