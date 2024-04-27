Посол ЕС Матернова надеется на начало переговоров с Киевом в конце июня: Украина к этому готова

Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Посол ЕС Катарина Матернова надеется на их начало в конце июня этого года.

Об этом она заявила в интервью"Украинскому радио", сообщает Цензор.НЕТ.

Матернова отметила, что политический сигнал о начале переговоров с Украиной и Молдовой со стороны ЕС был направлен еще в декабре прошлого года.

"Украина находится на правильном пути, она готова к переговорам", - подчеркнула посол ЕС.

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Она добавила, что, очевидно, остались реформы, которые нужно продолжать. Однако глава представительства ЕС считает, что их можно будет продолжать в течение переговоров о вступлении.

"Поэтому я не могу гарантировать, но могу сказать, что очень надеюсь, что переговоры начнутся в июне", - резюмировала Матернова.