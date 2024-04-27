Посол ЄС Матернова сподівається на початок переговорів із Києвом наприкінці червня: Україна до цього готова

Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Посол ЄС Катаріна Матернова сподівається на їхній початок наприкінці червня цього року.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Українському радіо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Матернова зазначила, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку ЄС було надіслано ще в грудні минулого року.

"Україна перебуває на правильному шляху, вона готова до переговорів", - наголосила посол ЄС.

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Вона додала, що, очевидно, залишились реформи, які потрібно продовжувати. Однак глава представництва ЄС вважає, що їх можна буде продовжувати впродовж переговорів про вступ.

"Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні", - резюмувала Матернова.