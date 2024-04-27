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Посол ЄС Матернова сподівається на початок переговорів із Києвом наприкінці червня: Україна до цього готова

Посол ЄС Катаріна Матернова

Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Посол ЄС Катаріна Матернова сподівається на їхній початок наприкінці червня цього року.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Українському радіо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Матернова зазначила, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку ЄС було надіслано ще в грудні минулого року.

"Україна перебуває на правильному шляху, вона готова до переговорів", - наголосила посол ЄС.

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Вона додала, що, очевидно, залишились реформи, які потрібно продовжувати. Однак глава представництва ЄС вважає, що їх можна буде продовжувати впродовж переговорів про вступ.

"Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні", - резюмувала Матернова.

Автор: 

членство в ЄС (1231) Матернова (69)


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Краще не потрібно, якщо залишаться всі ці покидьки у керма, які щоб прикрити свою гнилі справи і сутність найголосніше кричать про свій патріотизм і справедливість.
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27.04.2024 11:53 Відповісти
Ну з Німеччини видніше звісно.
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27.04.2024 13:45 Відповісти
Так. До перемовин Зельоні гаразд. От тільки не до виконання. Шоу наше усьо!
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27.04.2024 12:07 Відповісти
Глибока і незакінчена думка…
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27.04.2024 12:16 Відповісти
чють не переплутав з маркаровою ...
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27.04.2024 12:08 Відповісти
як там ви кажете маркаровський ресторан обзвається в Нью Йорку?
ми з мамкою там поснідаємо!
паспортів не треба, чисто поїсти...
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27.04.2024 12:12 Відповісти
а там на мові так ні?
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27.04.2024 12:24 Відповісти
Зрозуміло, що з 20 травня цього шобла з приблуд95, не може бути на посадах в органах державного управління, Конституція не дишло, куди повернув, там і «дух закону»…

На час цих подій, в Україні, діючі проукраїнські політичні СИЛИ, а не одноразові гумові вироби від олігархів, ЗОБОВЯЗАНІ ЗФОРМУВАТИ склад Уряду національного спасіння, з метою НЕДОПУЩЕННЯ подальшої руйнації України, за наслідками перебування з 2019 року, Зеленського при посаді та його призначенців!!
Щодо перебуваючих з 2019 року осіб, на посадах в ЦОВВ та ОПУ, провести, за участю представників країн Західних Партнерів, неупереджене та ҐРУНТОВНЕ розслідування щодо їх ОСОБИСТОЇ участі/дій у формуванні обороноздатності України для відбиття московської агресії з 2019 року!!
Кордони України, на цей час, звичайно закриті, не так, як для таких, як трубіцин, шифери-стріляні, приблуд95!!
Слава Україні!
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27.04.2024 12:14 Відповісти
«Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні», - резюмувала Матернова Джерело:

"Contra spem spero!» Без надії сподіваюсь!
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27.04.2024 13:39 Відповісти
 
 