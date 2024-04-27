Посол ЄС Матернова сподівається на початок переговорів із Києвом наприкінці червня: Україна до цього готова
Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Посол ЄС Катаріна Матернова сподівається на їхній початок наприкінці червня цього року.
Про це вона заявила в інтерв’ю "Українському радіо", повідомляє Цензор.НЕТ.
Матернова зазначила, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку ЄС було надіслано ще в грудні минулого року.
"Україна перебуває на правильному шляху, вона готова до переговорів", - наголосила посол ЄС.
Вона додала, що, очевидно, залишились реформи, які потрібно продовжувати. Однак глава представництва ЄС вважає, що їх можна буде продовжувати впродовж переговорів про вступ.
"Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні", - резюмувала Матернова.
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ми з мамкою там поснідаємо!
паспортів не треба, чисто поїсти...
На час цих подій, в Україні, діючі проукраїнські політичні СИЛИ, а не одноразові гумові вироби від олігархів, ЗОБОВЯЗАНІ ЗФОРМУВАТИ склад Уряду національного спасіння, з метою НЕДОПУЩЕННЯ подальшої руйнації України, за наслідками перебування з 2019 року, Зеленського при посаді та його призначенців!!
Щодо перебуваючих з 2019 року осіб, на посадах в ЦОВВ та ОПУ, провести, за участю представників країн Західних Партнерів, неупереджене та ҐРУНТОВНЕ розслідування щодо їх ОСОБИСТОЇ участі/дій у формуванні обороноздатності України для відбиття московської агресії з 2019 року!!
Кордони України, на цей час, звичайно закриті, не так, як для таких, як трубіцин, шифери-стріляні, приблуд95!!
Слава Україні!
"Contra spem spero!» Без надії сподіваюсь!