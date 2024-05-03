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Новини Санкції проти Росії
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Україна може до кінця року отримати прибуток від заморожених активів Росії, - посол ЄС Матернова

матернова,катаріна

Україна може отримати прибуток від заморожених на Заході російських активів вже до кінця 2024 року.

Про це заявила посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Вона розповіла, що прибуток від заморожених активів Росії складає близько 3 млрд євро. Країни ЄС вже обговорюють передачу цієї суми на користь України, є відповідні пропозиції.

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"Я сподіваюся, що до кінця цього року зароблені відсотки перейдуть у розпорядження України", - додала посол.

Раніше стало відомо, що країни G7 більше не обговорюють тотальну конфіскацію заморожених активів РФ.

Автор: 

Матернова Катаріна (69) заморожені активи (546)


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Топ коментарі
+5
Обіцянка цяцянка дурневі радість.
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04.05.2024 00:08
+2
пiанiно вона отримае вiд зезедента, а не активи.
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04.05.2024 00:00
+2
Бла-бал-ба і шоколадка (нопатом)...
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04.05.2024 00:18
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пiанiно вона отримае вiд зезедента, а не активи.
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04.05.2024 00:00 Відповісти
Тільки зеленим не давайте, а то розікрадуть. Дочекайтеся закінчення війни і тоді дайте, тільки дивіться давайте в надійні руки, які ще не були при владі і не крали. А то ті, хто вже був при владі, все одно вкрадуть і оком не моргнуть.
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04.05.2024 00:04 Відповісти
Обіцянка цяцянка дурневі радість.
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04.05.2024 00:08 Відповісти
Бла-бал-ба і шоколадка (нопатом)...
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04.05.2024 00:18 Відповісти
І це все ? Прибутки ? А тіло залишиться у орків ?
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04.05.2024 01:04 Відповісти
5% від всіеі суми? … може отримати…

Яка радісна звістка…
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04.05.2024 01:25 Відповісти
Імовірність отримати 5% мала, скоріше 0,5% і то на покриття боргів.
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04.05.2024 06:48 Відповісти
Були публікації що вартість відсотків від суми 320-350 міліардів е 3-4%… ( мах 5).
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04.05.2024 10:59 Відповісти
Зараз оголошена пропозиція міністрів фінансів G7-

передати рф усі заморожені кошти в обмін на вивід військ з України…
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04.05.2024 01:27 Відповісти
Bloomberg: США инициировали новый пакет помощи Украине в $50 млрд
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04.05.2024 05:40 Відповісти
Може отримає, а може не отримає...
У чому новина то ?
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04.05.2024 06:46 Відповісти
Матернова звиздеть не будет , судя по фамилии
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04.05.2024 06:55 Відповісти
06:55

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/4/7454213/ Ночью ПВО уничтожила все 13 "Шахедов", которые запускал враг
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04.05.2024 07:03 Відповісти
"ой не шуми луже, ой не свисти друже" - https://censor.net/ua/news/3487777/u_harkovi_shahedy_vdaryly_po_tsyvilniyi_infrastrukturi
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04.05.2024 09:39 Відповісти
зебобиков окрім грошей нічого не цикавить.
Де оборонні споруди другої лінії Куп'янського напрямку за Осколом?
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04.05.2024 07:57 Відповісти
обещать не значит жениться.....судя по тому как выполняются предыдущие обещания....
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04.05.2024 09:35 Відповісти
Україна може до кінця року отримати прибуток від заморожених активів Росії, (висловлювання , без конкретики- чергова фальш і брехня аферистів)
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04.05.2024 09:36 Відповісти
Та шо ото за бридятина - отримати чужі гроші - зеленский та йього посіпаки все вкрадуть - навіть не думайте про такі речі.
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04.05.2024 16:10 Відповісти
Коли мова йде про майбутній час, особливо подобається слово «може».
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04.05.2024 17:11 Відповісти
 
 