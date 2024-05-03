Україна може до кінця року отримати прибуток від заморожених активів Росії, - посол ЄС Матернова

Україна може отримати прибуток від заморожених на Заході російських активів вже до кінця 2024 року.

Про це заявила посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Вона розповіла, що прибуток від заморожених активів Росії складає близько 3 млрд євро. Країни ЄС вже обговорюють передачу цієї суми на користь України, є відповідні пропозиції.

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"Я сподіваюся, що до кінця цього року зароблені відсотки перейдуть у розпорядження України", - додала посол.

Раніше стало відомо, що країни G7 більше не обговорюють тотальну конфіскацію заморожених активів РФ.