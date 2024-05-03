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Україна може до кінця року отримати прибуток від заморожених активів Росії, - посол ЄС Матернова
Україна може отримати прибуток від заморожених на Заході російських активів вже до кінця 2024 року.
Про це заявила посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Вона розповіла, що прибуток від заморожених активів Росії складає близько 3 млрд євро. Країни ЄС вже обговорюють передачу цієї суми на користь України, є відповідні пропозиції.
"Я сподіваюся, що до кінця цього року зароблені відсотки перейдуть у розпорядження України", - додала посол.
Раніше стало відомо, що країни G7 більше не обговорюють тотальну конфіскацію заморожених активів РФ.
Топ коментарі
+5 Людмила Полякова #573716
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+2 Mnm Pip
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+2 дератизатор
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Яка радісна звістка…
передати рф усі заморожені кошти в обмін на вивід військ з України…
У чому новина то ?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/4/7454213/ Ночью ПВО уничтожила все 13 "Шахедов", которые запускал враг
Де оборонні споруди другої лінії Куп'янського напрямку за Осколом?