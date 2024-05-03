Заморожені активи РФ: країни G7 більше не обговорюють тотальну конфіскацію, - Financial Times

Країни "Великої сімки" більше не обговорюють питання тотальної конфіскації російських активів, шукають альтернативні варіанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на офіційних осіб G7.

"Попри те, що Україна продовжує наполягати на повній конфіскації російських активів, представники G7 в приватному порядку кажуть, що це більше не стоїть на порядку денному. Замість цього вони шукають альтернативні способи отримання коштів із заморожених активів", - йдеться у матеріалі.

І хоча адміністрація Байдена підтримала заклики до конфіскації, як і Канада та деякі члени уряду Великобританії. Тим часом Японія, Франція, Німеччина, Італія - і сам ЄС - залишаються дуже обережними, що завело справу у глухий кут. А також такі країни як Індонезія та Саудівська Аравія.

"Інші уряди, включно з країнами G7, побоюються бути звинуваченими в будь-яких кроках, які означатимуть порушення міжнародного права - саме те, у чому вони звинувачують Росію", - йдеться у статті.

Зазначається, що серед противників ідеї повної конфіскації російських активів - керівники центральних банків G7, які усвідомлюють стабілізуючу роль, яку відіграють валютні резерви.

На думку противників ідеї повної конфіскації російських активів, такий крок ризикує створити небезпечний прецедент у міжнародному праві, який може поставити під загрозу не лише інтереси будь-якої країни, яка ворогує із західними столицями, а й міжнародний правопорядок.

Які варіанти пропонують?

Один з варіантів запропонувала Бельгія: використання резервів російського центрального банку в Euroclear як застави для кредиту для України.

Для цього G7 має створити спеціальну структуру. Вона випускатиме боргові зобов'язання від імені Росії, і забезпечення буде затребуване лише тоді, коли борг досягне терміну погашення.

Проте, побоюючись судових претензій до Euroclear, від цього варіанту довелось відмовитися.

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США пропонує виділити близько 50 млрд доларів фінансування для України за допомогою кредиту або облігацій, забезпечених майбутніми прибутками від заморожених активів. Білий дім сподівається, що ця ідея отримає підтримку лідерів G7 у червні.

Країни ЄС планують узгодити план із закупівлі зброї для України за рахунок нинішніх та майбутніх прибутків від російських активів до Euroclear вже найближчими тижнями

"Якщо колись відбудуться мирні переговори, і Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме повернути свої заморожені активи і натомість погодиться піти на територіальні поступки Україні. Ви не зможете цього зробити, якщо ви вже заклали ці активи", – сказав німецький чиновник.

Нагадаємо, наприкінці квітня видання Reuters писало, що Україні може не вистачити допомоги від США, однак конфіскація російських активів дасть можливість вести війну принаймні до 2028 року.

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